À retenir L'IDCC applicable est l' IDCC 3032 .

Le préavis de démission dépend de l'ancienneté et de la catégorie professionnelle du salarié.

Avant 6 mois d'ancienneté, le préavis est de 7 jours calendaires .

Au-delà d'un an, les agents de maîtrise et les cadres ont 2 mois de préavis.

La démission doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception (LRAR) ou remise en main propre contre décharge.

Quelle est la durée du préavis de démission selon l'ancienneté dans la CCN Esthétique ?

Le préavis de démission dans la convention collective Esthétique-Cosmétique-Parfumerie varie de 7 jours calendaires à 2 mois selon l'ancienneté et la catégorie professionnelle du salarié. Cette convention collective correspond à l'IDCC 3032.

Ancienneté Employés Agents de maîtrise Cadres Moins de 6 mois 7 jours calendaires 7 jours calendaires 7 jours calendaires Entre 6 mois et 1 an 1 mois 1 mois 1 mois Plus d’un an 1 mois 2 mois 2 mois

Cette page détaille les formalités de notification et les règles d'exécution du préavis applicables dans la branche esthétique-cosmétique-parfumerie.

Qu'est-ce que le préavis de démission dans la convention collective Esthétique ?

Le préavis de démission correspond à la période qui sépare la notification de la démission par le salarié et la fin effective de son contrat de travail dans la convention collective Esthétique-Cosmétique-Parfumerie.

💡 Bon à savoir : l'article 8 de la CCN Esthétique-Cosmétique-Parfumerie a été réécrit par l'avenant n° 35 du 14 février 2024, étendu par arrêté du 24 septembre 2024 et publié au JORF du 8 octobre 2024. Les durées de préavis présentées ci-dessus tiennent compte de cette mise à jour.

La démission doit être notifiée à l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge. Le point de départ du préavis dépend de la date de notification de la démission.

Cette formalisation permet de conserver une preuve de la date à laquelle l'employeur a été informé de la décision du salarié.

Une maladie interrompt-elle le préavis de démission ?

En cas de maladie ou d'accident non professionnel, l'absence du salarié n'interrompt pas le préavis de démission et ne prolonge pas sa durée.

En revanche, une maladie professionnelle ou un accident du travail interrompt le préavis, qui est prolongé de la durée de l'arrêt concerné.

Quelles règles s'appliquent pendant la période d'essai ?

La rupture de la période d'essai obéit aux délais de prévenance prévus par la convention. Lorsque l'employeur rompt l'essai, le délai est de 24 heures en dessous de 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence, 2 semaines après 1 mois de présence et 1 mois après 3 mois de présence.

Lorsque le salarié rompt l'essai, le délai est de 24 heures en dessous de 8 jours de présence et de 48 heures à partir de 8 jours de présence.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.Dernière vérification le 2026-08-26.