À retenir L'IDCC 3032 correspond à la convention collective Esthétique-Cosmétique .

La prévoyance des salariés non-cadres est fixée à 0,80 % TA/TB .

La mutuelle de base représente 1,28 % du PMSS .

Le PMSS 2026 est fixé à 4 005 € .

La formation professionnelle inclut une contribution conventionnelle de 0,40 %, en plus du taux légal.

Quel est le taux global des cotisations conventionnelles dans la CCN Esthétique ?

Le tableau ci-dessous récapitule les taux de cotisations conventionnelles applicables aux entreprises de la convention collective Esthétique-Cosmétique. Ces taux s'ajoutent aux cotisations sociales légales de droit commun.

Cotisation Taux global Part employeur Part salarié Prévoyance (non-cadres) 0,80 % TA/TB 0,465 % 0,335 % Mutuelle (régime général) 1,28 % du PMSS 0,64 % du PMSS 0,64 % du PMSS Paritarisme 0,06 % masse salariale 0,06 % (exclusif) 0 % Formation pro. (moins de 11 salariés) 0,95 % masse salariale 0,95 % (exclusif) 0 % Formation pro. (11 salariés et plus) 1,40 % masse salariale 1,40 % (exclusif) 0 %

Quelles cotisations sociales s'appliquent dans la convention collective Esthétique-Cosmétique ?

Les entreprises relevant de la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique (IDCC 3032, brochure 3123) sont soumises à deux catégories de cotisations. Les cotisations sociales légales de droit commun s'appliquent à toutes les entreprises du secteur privé : cotisations de sécurité sociale, contribution à l'assurance chômage, retraite complémentaire Agirc-Arrco et CSG/CRDS.

Les cotisations conventionnelles, propres à la branche esthétique-cosmétique, couvrent la prévoyance complémentaire, la mutuelle, la contribution au paritarisme et la formation professionnelle. Ces cotisations de branche s'ajoutent aux cotisations légales et figurent sur le bulletin de paie de chaque salarié.

💡 Bon à savoir : la retraite complémentaire suit le régime de droit commun Agirc-Arrco dans la CCN Esthétique, sans taux conventionnel spécifique.

Quel est le taux de cotisation prévoyance dans la CCN Esthétique ?

Le taux de cotisation prévoyance pour les salariés non-cadres est de 0,80 % sur les tranches A et B du salaire. Ce régime, issu de l'accord du 16 mars 2009 et de l'avenant n° 19 du 25 octobre 2018, couvre les risques d'incapacité de travail, d'invalidité et de décès.

La répartition entre part salariale et part patronale dépend de la garantie concernée. Les garanties décès, rente éducation, incapacité de travail et invalidité sont financées à parts égales, tandis que la garantie de maintien de salaire en deuxième période (0,13 %) reste intégralement à la charge de l'employeur. Au global, la répartition est de 0,335 % pour le salarié et 0,465 % pour l'employeur.

Quel est le taux de cotisation mutuelle dans la CCN Esthétique ?

La cotisation mutuelle obligatoire dans la CCN Esthétique repose sur un régime de base fixé à 1,28 % du PMSS en régime général pour le salarié seul. Le PMSS 2026 étant de 4 005 €, la cotisation mensuelle de base s'élève à environ 51,26 €.

L'employeur doit financer au minimum 50 % de cette cotisation, soit au moins 0,64 % du PMSS, environ 25,63 € par mois. Le solde est à la charge du salarié, sauf si l'entreprise choisit de prendre en charge une part supérieure.

Qu'est-ce que la contribution au paritarisme dans la CCN Esthétique ?

La contribution au paritarisme finance le dialogue social de la branche esthétique-cosmétique, à hauteur de 0,06 % de la masse salariale brute annuelle. Cette contribution est intégralement à la charge de l'employeur et collectée par l'OPCO EP selon les modalités définies par cet organisme.

Elle finance les négociations collectives, les commissions paritaires et les travaux des partenaires sociaux. Un défaut de déclaration expose l'entreprise à des relances et à l'application de montants forfaitaires.

Quel est le taux de contribution à la formation professionnelle dans la CCN Esthétique ?

Le taux de contribution à la formation professionnelle combine une part légale et une part conventionnelle. Pour les entreprises de moins de 11 salariés, le taux global est de 0,95 % de la masse salariale brute : 0,55 % au titre de la contribution légale, plus 0,40 % de contribution conventionnelle instituée par l'avenant n° 26 du 14 mai 2020.

Pour les entreprises de 11 salariés et plus, le taux global atteint 1,40 % : 1 % de contribution légale, plus les mêmes 0,40 % conventionnels. La part légale est collectée par l'URSSAF, tandis que la part conventionnelle de 0,40 % est collectée par l'OPCO EP.

Combien coûtent les cotisations conventionnelles pour un salarié ?

Pour un salarié non-cadre au coefficient 150 rémunéré au minimum conventionnel, les cotisations conventionnelles se décomposent ainsi :

prévoyance part salariale : environ 6,50 € par mois (0,335 % sur tranche A) ;

prévoyance part patronale : environ 9 € par mois (0,465 % sur tranche A) ;

mutuelle part salariale : environ 25,63 € par mois (0,64 % du PMSS 2026) ;

mutuelle part patronale : environ 25,63 € par mois (0,64 % du PMSS 2026).

Ces montants sont indicatifs. Ils doivent être recalculés selon le salaire réel, l'assiette applicable, les garanties retenues et les options souscrites par l'entreprise.

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de cotisations conventionnelles ?

L'employeur d'une entreprise relevant de la convention collective de l'esthétique-cosmétique doit respecter plusieurs obligations liées aux cotisations conventionnelles, réparties entre prévoyance, mutuelle, paritarisme et formation professionnelle.

Quelles obligations pour la prévoyance et la mutuelle ?

En matière de prévoyance, l'affiliation de tous les salariés concernés est obligatoire dès le premier jour de travail. L'employeur doit souscrire un contrat auprès d'un organisme assureur couvrant a minima les garanties décès, incapacité et invalidité prévues par l'accord de branche. Le taux global de 0,80 % ne peut pas être réduit, quel que soit l'organisme choisi.

En matière de mutuelle, l'employeur doit financer au minimum 50 % de la cotisation pour le salarié seul, soit au moins 0,64 % du PMSS, environ 25,63 € par mois en 2026. Concrètement, cela implique de :

vérifier que le contrat souscrit couvre a minima le panier de soins conventionnel ;

informer chaque salarié de ses droits et de la répartition employeur/salarié ;

traiter les demandes de dispense d'affiliation par écrit, pour les salariés couverts par ailleurs (conjoint, CDD court, complémentaire santé solidaire) ;

documenter chaque dispense pour se prémunir en cas de contrôle URSSAF.

Un employeur qui propose une option obligatoire au-delà de la base conventionnelle doit formaliser ce choix par un acte juridique spécifique (décision unilatérale, accord collectif ou référendum).

Quelles obligations pour le paritarisme et la formation professionnelle ?

Pour le paritarisme, la déclaration et le versement de la contribution de 0,06 % de la masse salariale doivent être effectués chaque année auprès de l'OPCO EP, selon le calendrier fixé par cet organisme. Le défaut de déclaration expose l'entreprise à des relances et à l'application de montants forfaitaires.

Pour la formation professionnelle, l'employeur doit verser le taux global applicable à son effectif : 0,95 % pour moins de 11 salariés, 1,40 % à partir de 11 salariés. En pratique, cela suppose de :

déclarer la part légale (0,55 % ou 1 %) auprès de l'URSSAF ;

verser la part conventionnelle de 0,40 % à l'OPCO EP ;

vérifier chaque année le seuil d'effectif applicable, car il conditionne le taux global ;

conserver les justificatifs de versement en cas de contrôle.

Ces obligations s'appliquent à toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

Dernière vérification le 24/08/2026.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.