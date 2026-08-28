À retenir Le préavis de licenciement dans la convention collective Esthétique-Cosmétique-Parfumerie (IDCC 3032) varie selon l' ancienneté du salarié : 7 jours calendaires, 1 mois ou 2 mois.

Ce préavis est identique pour toutes les catégories professionnelles (employés, agents de maîtrise, cadres), contrairement au préavis de démission.

Le salarié bénéficie d' absences rémunérées pour recherche d'emploi pendant son préavis, sauf faute grave, faute lourde ou licenciement économique.

L'employeur peut dispenser le salarié d'exécuter son préavis, moyennant le versement d'une indemnité compensatrice .

Un arrêt maladie non professionnel ne suspend pas le préavis, contrairement à un accident du travail ou une maladie professionnelle.

La convention collective Esthétique-Cosmétique-Parfumerie couvre environ 15 300 entreprises employeuses : instituts de beauté, parfumeries, spas et centres de soins, écoles d'esthétique et de cosmétique. Ce préavis uniforme distingue cette branche de nombreuses autres conventions, où la durée varie selon le statut du salarié.

Quelle est la durée du préavis de licenciement selon l'ancienneté dans la CCN de l'esthétique ?

La durée du préavis de licenciement dans la convention collective Esthétique-Cosmétique dépend uniquement de l'ancienneté du salarié, quelle que soit sa catégorie professionnelle. Ces durées sont fixées par l'article 8 de la convention, modifié par l'avenant n° 35 du 14 février 2024, étendu par arrêté du 24 septembre 2024.

Ancienneté Employés Agents de maîtrise Cadres Moins de 6 mois 7 jours calendaires 7 jours calendaires 7 jours calendaires De 6 mois à moins de 2 ans 1 mois 1 mois 1 mois 2 ans et plus 2 mois 2 mois 2 mois

Quelle différence existe-t-il entre le préavis de licenciement et le préavis de démission dans la CCN Esthétique ?

Le préavis de démission diffère du préavis de licenciement : il varie selon la catégorie professionnelle du salarié au-delà d'un an d'ancienneté. Les agents de maîtrise et les cadres sont soumis à un préavis de démission plus long que les employés dans ce cas.

Ancienneté Employés Agents de maîtrise Cadres Moins de 6 mois 7 jours calendaires 7 jours calendaires 7 jours calendaires De 6 mois à 1 an 1 mois 1 mois 1 mois Plus d’1 an 1 mois 2 mois 2 mois

💡 Bon à savoir : le préavis de licenciement reste identique pour toutes les catégories professionnelles, quelle que soit l'ancienneté. Seul le préavis de démission introduit une différenciation par catégorie à partir d'un an d'ancienneté.

L'employeur peut dispenser le salarié licencié d'effectuer tout ou partie de son préavis. Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice de préavis, égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant cette période.

Si la dispense résulte d'une demande du salarié acceptée par l'employeur, ce dernier n'est pas tenu de verser l'indemnité pour la période non travaillée.

Quelles absences pour recherche d'emploi sont prévues pendant le préavis de licenciement ?

La CCN Esthétique prévoit un droit à des absences rémunérées pour recherche d'emploi pendant le préavis de licenciement, sauf en cas de faute grave, faute lourde ou licenciement économique. Les modalités varient selon la durée du préavis et le régime de temps de travail du salarié.

Durée du préavis Régime Droit à absence 1 mois ou plus Contrat horaire (ex. 35h) Durée hebdomadaire de travail par mois de préavis 1 mois ou plus Forfait jours 5 jours par mois de préavis Moins de 1 mois Contrat horaire 2 heures par jour Moins de 1 mois Forfait jours 2 demi-journées

Préavis d'au moins 1 mois : quelles absences pour rechercher un emploi ?

Pour un préavis de licenciement d'au moins 1 mois, le nombre d'heures d'absence autorisées correspond à la durée hebdomadaire de travail du salarié, par mois de préavis effectué.

Concrètement, un salarié à temps plein 35 heures bénéficie de 35 heures d'absence par mois de préavis pour rechercher un nouvel emploi. Un salarié à temps partiel, par exemple à 28 heures par semaine, bénéficie de 28 heures par mois de préavis, puisque le calcul suit sa durée contractuelle.

Pour un salarié en forfait jours, la règle change de logique : il bénéficie de 5 jours d'absence par mois de préavis, indépendamment du nombre d'heures réellement travaillées chaque semaine.

Salarié à 35 heures : 35 heures d'absence par mois de préavis ;

Salarié à temps partiel (ex. 28 heures) : 28 heures par mois de préavis ;

Salarié en forfait jours : 5 jours d'absence par mois de préavis.

Ces heures ou jours d'absence sont rémunérés normalement, sans diminution de salaire, et s'ajoutent aux jours de repos habituels du salarié pendant toute la durée du préavis.

Préavis inférieur à 1 mois : quelles absences pour rechercher un emploi ?

Lorsque le préavis de licenciement est inférieur à 1 mois, les règles de calcul changent : le salarié en contrat horaire bénéficie de 2 heures d'absence par jour, sans diminution de salaire.

Le salarié en forfait jours bénéficie, pour sa part, de 2 demi-journées d'absence sur l'ensemble du préavis, quelle que soit sa durée exacte.Par exemple, un salarié ayant moins de 6 mois d'ancienneté et soumis à un préavis de 7 jours calendaires conserve son droit à ces 2 heures quotidiennes d'absence pendant toute la durée de son préavis, même si celui-ci est très court.

Ces absences sont fixées alternativement : un jour au choix du salarié, un jour au choix de l'employeur, sauf accord entre les parties pour les regrouper. Ce droit s'applique quelle que soit la catégorie professionnelle du salarié concerné, employé, agent de maîtrise ou cadre.

Quel est l'impact d'un arrêt maladie sur le préavis de licenciement dans la CCN Esthétique ?

Un arrêt de travail pour maladie ou accident non professionnel n'interrompt pas le préavis de licenciement. Le préavis court normalement et prend fin à la date initialement prévue.

Un arrêt consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident du travail interrompt en revanche le préavis, qui est prolongé de la durée de l'arrêt. Ces principes s'appliquent de façon générale à l'ensemble des préavis prévus par la convention.

Quels sont les délais de prévenance pendant la période d'essai dans la CCN Esthétique ?

La rupture de la période d'essai obéit à des délais de prévenance distincts du préavis de licenciement. L'article 8 de la CCN Esthétique reprend les délais légaux applicables :

rupture par l'employeur : 24 heures avant 8 jours de présence, 48 heures entre 8 jours et 1 mois, 2 semaines entre 1 et 3 mois, 1 mois au-delà de 3 mois ;

rupture par le salarié : 24 heures avant 8 jours de présence, 48 heures à partir de 8 jours.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-26.