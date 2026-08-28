À retenir Le repos hebdomadaire minimal est de 24 heures consécutives , porté à 35 heures en cumulant le repos quotidien de 11 heures ; cette durée est d'ordre public et ne peut être réduite.

Le dimanche reste le jour de repos par défaut, sauf dérogation préfectorale ou géographique encadrée par le Code du travail.

Le travail du dimanche repose sur le volontariat strict du salarié et donne droit à une rémunération au moins égale au double du salaire normal, soit une majoration minimale de 100 % .

Les jours fériés légaux travaillés sont majorés de 50 % et leur nombre est limité à 3 jours par an .

Le repos compensateur de remplacement (RCR) permet de convertir les heures supplémentaires en repos, à 125 % ou 150 % selon le volume d'heures effectué.

Quelles sont les règles clés du repos hebdomadaire dans la convention collective Esthétique-Cosmétique ?

La convention collective Esthétique-Cosmétique (IDCC 3032) fixe des règles précises de repos, de compensation et de majoration pour les salariés du secteur. Voici les repères essentiels à connaître avant d'entrer dans le détail de chaque situation.

Élément Règle applicable Repos hebdomadaire minimum 24 heures consécutives Repos quotidien minimum 11 heures consécutives Durée totale minimale cumulée 35 heures consécutives Jour de repos par défaut Dimanche Travail du dimanche Volontariat strict, rémunération au moins double (100 % minimum) Jours fériés travaillés Limités à 3 jours par an Majoration jour férié légal 50 % Contingent annuel d’heures supplémentaires 200 heures RCR de la 36e à la 43e heure 125 % RCR à partir de la 44e heure 150 %

La convention collective Esthétique-Cosmétique couvre environ 15 300 entreprises employeuses selon le rapport de branche 2024 : instituts de beauté, parfumeries, spas et centres de soins, écoles d'esthétique et de cosmétique.

Quelle est la durée minimale du repos hebdomadaire dans la CCN Esthétique-Cosmétique ?

Le repos hebdomadaire minimal est de 24 heures consécutives, en application des articles L. 3132-1 et L. 3132-2 du Code du travail. Ce repos s'ajoute au repos quotidien obligatoire de 11 heures consécutives prévu par l'article L. 3131-1. Le cumul des deux porte la durée minimale effective à 35 heures consécutives.

⚠️ Attention : cette durée de 35 heures consécutives (24 h + 11 h) ne peut pas être réduite par accord d'entreprise ni par accord de branche, il s'agit d'une disposition d'ordre public.

Le repos hebdomadaire doit-il obligatoirement être pris le dimanche ?

Le repos hebdomadaire est par principe donné le dimanche, conformément à l'article L. 3132-3 du Code du travail et à l'article 10 de la convention collective. Le secteur de l'esthétique-cosmétique présente toutefois des particularités liées à son activité commerciale, notamment en zones touristiques ou commerciales.

Quelles dérogations existent au repos dominical ?

Certains établissements peuvent ouvrir le dimanche selon des cadres légaux distincts :

dérogations préfectorales : accordées lorsque la fermeture dominicale serait préjudiciable au public ou au fonctionnement normal de l'établissement ;

dérogations géographiques : applicables dans certaines zones touristiques ou commerciales ;

dispositifs spécifiques : concernent les commerces ou établissements déjà autorisés à ouvrir le dimanche.

Toute entreprise souhaitant bénéficier d'une exception au repos dominical doit adresser sa demande au préfet du département, conformément aux articles L. 3132-20 et suivants du Code du travail. La demande précise le fondement invoqué (préjudice au public, zone touristique, dispositif spécifique) et les modalités d'organisation du repos compensateur pour les salariés concernés. L'autorisation est propre à l'établissement et ne se transmet pas automatiquement à un autre point de vente.

Quelle compensation s'applique au travail du dimanche et des jours fériés dans la CCN Esthétique-Cosmétique ?

Le travail du dimanche et celui des jours fériés obéissent à deux régimes de compensation distincts, tous deux prévus par l'article 10 de la convention collective.

Quelle majoration pour le travail du dimanche ?

L'article 10 de la convention collective prévoit que la rémunération des heures effectuées le dimanche est au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, soit une majoration minimale de 100 %. Ce travail du dimanche repose sur le volontariat strict du salarié : l'employeur ne peut pas l'imposer. Dans un institut de beauté ouvert le dimanche en zone touristique par exemple, chaque salarié volontaire perçoit donc le double de son taux horaire habituel pour les heures travaillées ce jour-là.

l'ouverture dominicale reste subordonnée à l'autorisation ou à la dérogation légale applicable à l'établissement ;

le volontariat doit être recueilli avant toute planification de travail dominical ;

la majoration de 100 % s'applique indépendamment des majorations pour heures supplémentaires éventuelles.

Quelle majoration pour les jours fériés légaux ?

Le travail pendant un jour férié légal ouvre droit à une majoration de 50 %, indépendamment des majorations résultant des heures supplémentaires. La convention collective limite par ailleurs à 3 jours par an le nombre de jours fériés qu'un salarié peut être amené à travailler. Un salarié d'un spa ouvert le 1er mai par exemple touche 50 % de majoration sur les heures effectuées ce jour, en plus de son salaire habituel.

la majoration de 50 % concerne tous les jours fériés légaux, pas seulement le 1er mai ;

le plafond de 3 jours fériés travaillés par an protège le salarié contre une sollicitation excessive ;

ces règles s'appliquent indépendamment du régime de majoration du dimanche.

L'organisation du repos varie fortement selon le type d'établissement et son activité en fin de semaine.

Le secteur se caractérise par une activité forte en fin de semaine, notamment le samedi, ce qui pousse la plupart des instituts et spas à rester ouverts plusieurs jours consécutifs. Plusieurs organisations coexistent selon la taille et le statut de l'établissement :

repos le dimanche et le lundi : organisation fréquente dans les instituts indépendants ;

repos le dimanche uniquement : parfois complété d'une demi-journée de fermeture en semaine ;

repos tournant : pour les établissements fonctionnant en équipes, sous réserve de respecter le repos minimal de 35 heures consécutives.

Dans tous les cas, chaque salarié doit bénéficier d'au moins 35 heures consécutives de repos, quel que soit le jour retenu.

Quelles sont les règles pour le personnel des écoles d'esthétique ?

Le personnel enseignant, de direction et d'administration des écoles et cours privés d'esthétique-cosmétique suit un rythme de travail particulier. La durée légale de 35 heures se répartit entre 26 h 30 de cours effectifs et 8 h 30 de tâches pédagogiques connexes, conformément à l'article 10 de la convention collective. Cette répartition distingue le temps face aux élèves des heures consacrées à la préparation des cours, à la correction ou au suivi pédagogique.

les 26 h 30 correspondent au temps d'enseignement direct auprès des élèves ;

les 8 h 30 couvrent la préparation, la correction et le suivi pédagogique ;

cette répartition ne modifie pas les règles de repos hebdomadaire et quotidien applicables à l'ensemble des salariés.

La convention collective prévoit un dispositif de repos compensateur de remplacement (RCR) permettant de remplacer tout ou partie du paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent. Ce mécanisme suit deux paliers de majoration selon le volume d'heures effectué dans la semaine :

125 % du temps effectué pour les heures comprises entre la 36e et la 43e heure hebdomadaire ;

150 % du temps effectué à partir de la 44e heure hebdomadaire.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 200 heures. Au-delà de ce contingent, une contrepartie obligatoire en repos s'applique selon les règles légales.

💡 Bon à savoir : les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel de 200 heures.

Un logiciel de paie adapté à la convention collective Esthétique-Cosmétique automatise le calcul des repos, les majorations liées aux dimanches et jours fériés, ainsi que le suivi du contingent d'heures supplémentaires. Vous gagnez du temps sur ces calculs et gardez la main sur chaque validation.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 25/08/2026.