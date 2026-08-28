À retenir La convention collective esthétique-cosmétique applique les taux Agirc-Arrco de droit commun, sans taux conventionnel spécifique.

Le taux T1 s'élève à 7,87 % (3,15 % à la charge du salarié, 4,72 % de l'employeur).

Le taux T2 atteint 21,59 % (8,64 % salarié, 12,95 % employeur).

Le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) 2026 est fixé à 4 005 €.

L'employeur doit affilier chaque salarié dès l'embauche et déclarer les cotisations via la DSN.

Quels sont les taux Agirc-Arrco applicables en 2026 ?

Les taux de retraite complémentaire applicables aux salariés de la convention collective esthétique-cosmétique correspondent aux taux Agirc-Arrco de droit commun. Voici le détail par tranche et par contribution en 2026.

Cotisation Taux appelé Part salarié Part employeur Agirc-Arrco T1 (≤ 4 005 €) 7,87 % 3,15 % 4,72 % Agirc-Arrco T2 (4 005 € à 32 040 €) 21,59 % 8,64 % 12,95 % CEG T1 2,15 % 0,86 % 1,29 % CEG T2 2,70 % 1,08 % 1,62 % CET (T1+T2, si rémunération > PMSS) 0,35 % 0,14 % 0,21 %

Quel régime de retraite complémentaire s'applique dans la convention collective esthétique-cosmétique ?

La convention collective esthétique-cosmétique renvoie au régime Agirc-Arrco de droit commun, sans taux propre à la branche. Depuis le 1er janvier 2019, un régime unifié s'applique à l'ensemble des salariés, cadres et non-cadres confondus. Les anciens régimes Agirc et Arrco ont fusionné à cette date.

Les cotisations de retraite complémentaire sont calculées selon les règles générales applicables aux salariés du secteur privé. La classification et la rémunération du salarié s'apprécient au regard de la grille de salaire de la convention.

Les points de retraite complémentaire s'obtiennent en divisant l'assiette de cotisation multipliée par le taux contractuel par le prix d'achat du point. Le taux contractuel correspond au taux appelé divisé par 1,27, soit 6,20 % pour la tranche 1 et 17,00 % pour la tranche 2. En 2026, le prix d'achat du point reste fixé à 20,1877 €, un montant inchangé par rapport à 2025.

La valeur de service du point s'élève à 1,4386 € depuis le 1er novembre 2024 et reste inchangée au 1er novembre 2025.

💡 Bon à savoir : dans le secteur de l'esthétique, la majorité des salariés perçoivent un salaire inférieur au PMSS. Les cotisations se concentrent donc sur la tranche 1, seuls les cadres pouvant dépasser ce seuil.

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de retraite complémentaire ?

L'employeur doit affilier chaque salarié dès l'embauche auprès de l'institution Agirc-Arrco compétente. Cette affiliation à une caisse de retraite ouvre les droits du salarié dès le début de la relation de travail. Ses principales obligations sont les suivantes :

affilier chaque salarié dès l'embauche ;

déclarer les cotisations chaque mois via la DSN ;

régler les cotisations mensuellement si l'entreprise compte plus de 9 salariés, ou trimestriellement si elle en compte 9 ou moins, avec une option de mensualisation possible ;

faire apparaître la répartition des cotisations sur le bulletin de paie.

Quelle est la différence de cotisation entre cadres et non-cadres dans la convention collective esthétique-cosmétique ?

Depuis 2019, les taux de cotisation Agirc-Arrco sont identiques pour les cadres et les non-cadres. La distinction porte uniquement sur le niveau de rémunération, qui détermine la tranche de cotisation applicable.

Les non-cadres, aux coefficients les plus bas, cotisent principalement en tranche 1. Les cadres, eux, peuvent dépasser le PMSS et relever de la tranche 2 et de la CET. Ils bénéficient en plus d'une cotisation patronale de prévoyance décès d'au moins 1,50 % en tranche 1.

Les cotisations de retraite complémentaire d'un salarié à temps partiel se calculent sur son salaire réel, sauf option contraire de l'employeur. L'article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale permet en effet de cotiser sur la base d'un temps plein, avec l'accord du salarié.

Les apprentis cotisent également sur leur rémunération réelle, mais bénéficient d'un régime d'exonération spécifique. Pour les contrats conclus à compter du 1er mars 2025, les cotisations salariales Agirc-Arrco sont exonérées dans la limite de 50 % du SMIC, contre 79 % pour les contrats antérieurs. La part patronale reste couverte par la réduction générale de cotisations, et ces règles doivent être reportées sur la fiche de paie d'un apprenti.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 26/08/2026.