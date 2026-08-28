À retenir La convention collective Esthétique correspond à l' IDCC 3032 .

Les salaires minima applicables depuis le 1er juin 2026 proviennent de l' avenant n°43 .

Les coefficients 135 et 150 restent sous le plancher du SMIC , fixé à 1 867,02 € brut mensuel.

La prime d'ancienneté varie de 44 € à 206 € brut mensuel selon l'ancienneté.

La prime de formation correspond à 5 % du salaire minimum par heure, sous conditions strictes de durée et de déplacement.

Quels sont les salaires minima dans les instituts de beauté et services généraux ?

Les salaires minima des instituts de beauté et des services généraux sont fixés par coefficient depuis le 1er juin 2026, avec un plancher garanti par le SMIC pour les coefficients les plus bas. Ces montants bruts mensuels correspondent à 151,67 heures de travail.

Coefficient Salaire minimum conventionnel brut mensuel Plancher applicable au 1er juin 2026 135 1 848 € SMIC : 1 867,02 € 150 1 861 € SMIC : 1 867,02 € 160 1 877 € 1 877 € 175 1 895 € 1 895 € 180 1 917 € 1 917 € 200 1 995 € 1 995 € 230 2 072 € 2 072 € 250 2 300 € 2 300 € 270 2 834 € 2 834 € 300 3 875 € 3 875 €

⚠️ Attention : les minima conventionnels des coefficients 135 et 150 sont inférieurs au SMIC mensuel brut de 1 867,02 €. Le montant le plus favorable au salarié doit être retenu.

Quelle est la grille de salaire de l'enseignement esthétique ?

La grille de salaire de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie distingue deux échelons, A et B, pour chaque coefficient. Ces minima s'appliquent aux établissements de formation relevant de la convention.

Coefficient Échelon A Échelon B 135 1 848 € (plancher SMIC 1 867,02 €) 1 885 € 150 1 861 € (plancher SMIC 1 867,02 €) 1 899 € 200 1 995 € 2 035 € 230 2 072 € 2 114 € 240 2 122 € 2 165 € 245 2 159 € 2 203 € 250 2 300 € 2 346 € 270 2 834 € 2 891 € 300 3 875 € 3 953 €

Le calcul de salaire dépend ainsi de la combinaison entre le coefficient et l'échelon attribué au salarié.

Quel est le montant du SMIC applicable depuis le 1er juin 2026 ?

Le SMIC horaire mensuel brut pour 151,67 heures est fixé à 1 867,02 € depuis le 1er juin 2026, soit un taux horaire brut de 12,31 €. Cette revalorisation de +2,41 % s'applique automatiquement, même lorsque la grille conventionnelle prévoit un montant inférieur.

Indicateur Montant SMIC horaire brut 12,31 € SMIC mensuel brut pour 151,67 h 1 867,02 € Date d’effet 1er juin 2026 Revalorisation +2,41 %

Quelle prime d'ancienneté prévoit la convention collective Esthétique ?

La prime d'ancienneté de la convention collective Esthétique s'échelonne de 44 € à 206 € brut mensuel selon le nombre d'années travaillées, avec 7 paliers entre 3 et 25 ans. Cette prime s'ajoute au salaire de base et doit apparaître distinctement sur le bulletin de paie.

Ancienneté Montant mensuel brut Après 3 ans 44 € Après 6 ans 75 € Après 9 ans 111 € Après 12 ans 143 € Après 15 ans 179 € Après 20 ans 190 € Après 25 ans 206 €

Quelle prime de formation prévoit la convention collective Esthétique ?

La prime de formation de la convention collective Esthétique s'applique lorsque l'employeur impose une formation de plus de deux journées consécutives nécessitant au moins une nuitée hors du domicile du salarié. Elle correspond à 5 % du salaire minimum conventionnel par heure de formation, dans la limite de 100 heures, puis au même taux au-delà avec un plafond de 10 % du salaire mensuel conventionnel.

👉 À noter : cette prime ne s'applique pas aux formations suivies à l'initiative du salarié, ni aux actions d'adaptation au poste, de maintien dans l'emploi ou de prévention.

Quelles majorations s'appliquent le dimanche et les jours fériés ?

Le travail du dimanche donne lieu à une rémunération au moins égale au double de la rémunération normale, soit une majoration de 100 %. Le travail du dimanche peut toutefois obéir à des règles différentes selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables.

Le travail un jour férié légal donne lieu à une majoration de 50 %, indépendamment des majorations éventuellement dues au titre des heures supplémentaires.

Situation Majoration conventionnelle Travail le dimanche 100 % (rémunération au moins doublée) Travail un jour férié légal 50 % Nombre de jours fériés travaillés 3 jours maximum par an

Les règles applicables aux jours fériés doivent être distinguées de celles qui concernent le repos hebdomadaire ou les heures supplémentaires.

Pour appliquer la grille de salaire, il faut identifier le coefficient ou l'échelon du salarié, puis comparer le minimum conventionnel correspondant au SMIC en vigueur. Le montant le plus favorable au salarié doit être retenu.

Les éléments complémentaires s'ajoutent ensuite lorsque les conditions prévues par la convention sont réunies :

la prime d'ancienneté , versée dès 3 ans de présence ;

la prime de formation , si les conditions de durée et de déplacement sont remplies ;

les majorations pour travail le dimanche ou un jour férié ;

les cotisations et contributions sociales correspondantes, calculées sur les éléments de rémunération soumis à cotisations.

La durée du travail encadre notamment le décompte des heures travaillées et des éventuelles heures supplémentaires, notamment pour un salarié à temps partiel.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 24/08/2026.