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Convention collective Esthétique-Cosmétique (IDCC 3032)
Quelle est la grille de salaire de la CCN Esthétique ?
Salaires minima, coefficients, échelons, primes et majorations applicables depuis le 1er juin 2026. Guide pratique pour les employeurs et salariés de la branche Esthétique. Données conformes à l'avenant n° 43 et au SMIC en vigueur.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 15 300 entreprises
Champ d'application
instituts de beauté, parfumeries, spas et centres de soins, écoles d'esthétique et de cosmétique
À retenir
La convention collective Esthétique correspond à l'IDCC 3032.
Les salaires minima applicables depuis le 1er juin 2026 proviennent de l'avenant n°43.
Les coefficients 135 et 150 restent sous le plancher du SMIC, fixé à 1 867,02 € brut mensuel.
La prime d'ancienneté varie de 44 € à 206 € brut mensuel selon l'ancienneté.
La prime de formation correspond à 5 % du salaire minimum par heure, sous conditions strictes de durée et de déplacement.
Quels sont les salaires minima dans les instituts de beauté et services généraux ?
Les salaires minima des instituts de beauté et des services généraux sont fixés par coefficient depuis le 1er juin 2026, avec un plancher garanti par le SMIC pour les coefficients les plus bas. Ces montants bruts mensuels correspondent à 151,67 heures de travail.
|Coefficient
|Salaire minimum conventionnel brut mensuel
|Plancher applicable au 1er juin 2026
|135
|1 848 €
|SMIC : 1 867,02 €
|150
|1 861 €
|SMIC : 1 867,02 €
|160
|1 877 €
|1 877 €
|175
|1 895 €
|1 895 €
|180
|1 917 €
|1 917 €
|200
|1 995 €
|1 995 €
|230
|2 072 €
|2 072 €
|250
|2 300 €
|2 300 €
|270
|2 834 €
|2 834 €
|300
|3 875 €
|3 875 €
⚠️ Attention : les minima conventionnels des coefficients 135 et 150 sont inférieurs au SMIC mensuel brut de 1 867,02 €. Le montant le plus favorable au salarié doit être retenu.
Quelle est la grille de salaire de l'enseignement esthétique ?
La grille de salaire de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie distingue deux échelons, A et B, pour chaque coefficient. Ces minima s'appliquent aux établissements de formation relevant de la convention.
|Coefficient
|Échelon A
|Échelon B
|135
|1 848 € (plancher SMIC 1 867,02 €)
|1 885 €
|150
|1 861 € (plancher SMIC 1 867,02 €)
|1 899 €
|200
|1 995 €
|2 035 €
|230
|2 072 €
|2 114 €
|240
|2 122 €
|2 165 €
|245
|2 159 €
|2 203 €
|250
|2 300 €
|2 346 €
|270
|2 834 €
|2 891 €
|300
|3 875 €
|3 953 €
Le calcul de salaire dépend ainsi de la combinaison entre le coefficient et l'échelon attribué au salarié.
Quel est le montant du SMIC applicable depuis le 1er juin 2026 ?
Le SMIC horaire mensuel brut pour 151,67 heures est fixé à 1 867,02 € depuis le 1er juin 2026, soit un taux horaire brut de 12,31 €. Cette revalorisation de +2,41 % s'applique automatiquement, même lorsque la grille conventionnelle prévoit un montant inférieur.
|Indicateur
|Montant
|SMIC horaire brut
|12,31 €
|SMIC mensuel brut pour 151,67 h
|1 867,02 €
|Date d’effet
|1er juin 2026
|Revalorisation
|+2,41 %
Quelle prime d'ancienneté prévoit la convention collective Esthétique ?
La prime d'ancienneté de la convention collective Esthétique s'échelonne de 44 € à 206 € brut mensuel selon le nombre d'années travaillées, avec 7 paliers entre 3 et 25 ans. Cette prime s'ajoute au salaire de base et doit apparaître distinctement sur le bulletin de paie.
|Ancienneté
|Montant mensuel brut
|Après 3 ans
|44 €
|Après 6 ans
|75 €
|Après 9 ans
|111 €
|Après 12 ans
|143 €
|Après 15 ans
|179 €
|Après 20 ans
|190 €
|Après 25 ans
|206 €
Quelle prime de formation prévoit la convention collective Esthétique ?
La prime de formation de la convention collective Esthétique s'applique lorsque l'employeur impose une formation de plus de deux journées consécutives nécessitant au moins une nuitée hors du domicile du salarié. Elle correspond à 5 % du salaire minimum conventionnel par heure de formation, dans la limite de 100 heures, puis au même taux au-delà avec un plafond de 10 % du salaire mensuel conventionnel.
👉 À noter : cette prime ne s'applique pas aux formations suivies à l'initiative du salarié, ni aux actions d'adaptation au poste, de maintien dans l'emploi ou de prévention.
Quelles majorations s'appliquent le dimanche et les jours fériés ?
Le travail du dimanche donne lieu à une rémunération au moins égale au double de la rémunération normale, soit une majoration de 100 %. Le travail du dimanche peut toutefois obéir à des règles différentes selon les dispositions légales ou conventionnelles applicables.
Le travail un jour férié légal donne lieu à une majoration de 50 %, indépendamment des majorations éventuellement dues au titre des heures supplémentaires.
|Situation
|Majoration conventionnelle
|Travail le dimanche
|100 % (rémunération au moins doublée)
|Travail un jour férié légal
|50 %
|Nombre de jours fériés travaillés
|3 jours maximum par an
Les règles applicables aux jours fériés doivent être distinguées de celles qui concernent le repos hebdomadaire ou les heures supplémentaires.
Comment appliquer la grille de salaire de la convention collective Esthétique ?
Pour appliquer la grille de salaire, il faut identifier le coefficient ou l'échelon du salarié, puis comparer le minimum conventionnel correspondant au SMIC en vigueur. Le montant le plus favorable au salarié doit être retenu.
Les éléments complémentaires s'ajoutent ensuite lorsque les conditions prévues par la convention sont réunies :
la prime d'ancienneté, versée dès 3 ans de présence ;
la prime de formation, si les conditions de durée et de déplacement sont remplies ;
les majorations pour travail le dimanche ou un jour férié ;
les cotisations et contributions sociales correspondantes, calculées sur les éléments de rémunération soumis à cotisations.
La durée du travail encadre notamment le décompte des heures travaillées et des éventuelles heures supplémentaires, notamment pour un salarié à temps partiel.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique.
Dernière vérification le 24/08/2026.
Légifrance - Avenant n° 43 du 22 janvier 2026 relatif aux salaires minima
Légifrance - Article 2, prime d'ancienneté de l'avenant n° 43
Légifrance - Article 10, durée du travail, dimanches et jours fériés
Légifrance - Arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du SMIC
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FAQ - grille de salaire de la CCN Esthétique
Si le salaire versé est inférieur au minimum conventionnel applicable au coefficient du salarié, l'employeur doit régulariser la différence, avec effet rétroactif si nécessaire. Ce rappel de salaire s'applique aussi lorsque le minimum conventionnel est inférieur au SMIC, puisque le montant légal prime alors sur la grille de branche.
La convention collective Esthétique s'applique aux instituts de beauté, parfumeries, spas, centres de soins et écoles d'esthétique et de cosmétique. Environ 15 300 entreprises employeuses relèvent de ce champ d'application selon le rapport de branche 2024.
Le coefficient correspond au niveau de classification du poste occupé, tandis que l'échelon distingue des niveaux de qualification au sein d'une même filière, comme dans l'enseignement esthétique où les échelons A et B coexistent pour un même coefficient. Chaque combinaison coefficient-échelon détermine un salaire minimum conventionnel différent.
Oui, la prime d'ancienneté est versée aux salariés à temps partiel, mais au prorata de leur temps de travail. Le calcul s'applique sur la même base que pour un salarié à temps plein, ajustée à la durée contractuelle.
Le texte officiel de l'avenant n° 43 du 22 janvier 2026 est publié sur Légifrance, dans la base des conventions collectives sous l'IDCC 3032. Cet avenant a été étendu par arrêté du 18 mai 2026, publié au Journal officiel du 28 mai 2026.