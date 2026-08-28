À retenir Les salariés acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois travaillé, soit 30 jours ouvrables par an.

La période de référence court du 1er juin au 31 mai.

Les congés d'ancienneté ne sont pas cumulatifs : seul le palier le plus élevé atteint s'applique.

L' avenant n° 32 encadre les congés exceptionnels pour événements familiaux.

Les minima légaux plus favorables priment toujours sur les dispositions conventionnelles.

Quelle est la durée des congés payés dans la convention collective Esthétique-Cosmétique-Parfumerie ?

Chaque salarié acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an (5 semaines), une durée alignée sur le droit commun.

La période de référence pour l'acquisition des congés court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

💡 Bon à savoir : les jours fériés chômés ne sont pas décomptés des congés payés. Si un jour férié tombe pendant une période de congés, il ne réduit pas le solde de jours restants du salarié.

Quels congés supplémentaires d'ancienneté prévoit la convention collective Esthétique ?

La convention collective accorde des jours de congés supplémentaires liés à l'ancienneté, selon un barème progressif et non cumulatif.

1 jour ouvrable supplémentaire après 5 ans d'ancienneté

3 jours ouvrables supplémentaires après 10 ans d'ancienneté

6 jours ouvrables supplémentaires après 15 ans d'ancienneté

Un salarié ayant 15 ans d'ancienneté bénéficie de 6 jours supplémentaires, et non de l'addition des trois paliers (1 + 3 + 6 = 10 jours).

Ancienneté Congé de base Jours supplémentaires Total Moins de 5 ans 30 jours 0 jour 30 jours 5 ans révolus 30 jours 1 jour 31 jours 10 ans révolus 30 jours 3 jours 33 jours 15 ans révolus 30 jours 6 jours 36 jours

Quels sont les congés exceptionnels pour événements familiaux dans la convention collective Esthétique ?

La convention collective prévoit des congés exceptionnels rémunérés pour événements familiaux, encadrés par l'avenant n° 32 du 14 avril 2022. Les minima légaux plus favorables s'appliquent systématiquement lorsqu'ils dépassent les durées conventionnelles.

Événement Minimum légal (Code du travail) Convention collective (avenant n° 32) Durée applicable Mariage ou PACS du salarié 4 jours 4 jours ouvrables 4 jours Mariage d’un enfant 1 jour 2 jours ouvrables 2 jours (CCN plus favorable) Naissance ou adoption 3 jours 3 jours ouvrables 3 jours Décès du conjoint, partenaire de PACS ou concubin 3 jours 4 jours ouvrables 4 jours (CCN plus favorable) Décès du père ou de la mère 3 jours 3 jours ouvrables 3 jours Décès d’un enfant de 25 ans ou plus 12 jours ouvrables 7 jours ouvrés 12 jours (légal plus favorable) Décès d’un enfant de moins de 25 ans ou lui-même parent 14 jours ouvrables + congé de deuil de 8 jours 7 jours ouvrés 14 jours + congé de deuil de 8 jours (légal plus favorable) Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours 3 jours ouvrables 3 jours Décès du beau-père ou de la belle-mère 3 jours 3 jours ouvrables 3 jours Décès d’un grand-parent, arrière-grand-parent, beau-frère, belle-sœur, gendre, belle-fille, nièce ou neveu Non prévu 1 jour ouvrable 1 jour (CCN) Annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant 10 jours ouvrables (depuis le 14 juin 2026) 3 jours ouvrables 10 jours (légal plus favorable) Déménagement Non prévu 1 jour payé tous les 3 ans dès 6 mois d’ancienneté 1 jour (CCN) Enfant malade ou hospitalisé Dispositions légales + 1 jour rémunéré par an sur justificatif Disposition la plus favorable

Quels congés pour le mariage, la naissance ou l'adoption dans la convention collective Esthétique ?

Le salarié bénéficie de 4 jours ouvrables pour son mariage ou la conclusion d'un PACS, un droit identique entre le minimum légal et la convention collective. Pour le mariage d'un enfant, la CCN accorde 2 jours ouvrables, une durée plus favorable que le jour unique prévu par le Code du travail.

La naissance ou l'adoption d'un enfant ouvre droit à 3 jours ouvrables, en plus du congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévu par la loi. Ce congé doit être pris dans les jours qui suivent l'événement, avant l'expiration du délai fixé par la convention.

Dans la pratique, un salarié qui se marie un jeudi peut cumuler ses 4 jours ouvrables avec le week-end suivant, ce qui porte son absence réelle à 6 jours consécutifs. Pour la naissance d'un enfant, les 3 jours ouvrables de la CCN s'ajoutent aux 3 jours de congé de naissance légal si celui-ci n'a pas déjà été comptabilisé, et au congé de paternité de 25 jours calendaires indemnisé par la Sécurité sociale.

Mariage ou PACS du salarié : 4 jours ouvrables, à prendre au moment de l'événement

Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables, plus favorable que le légal

Naissance ou adoption : 3 jours ouvrables, cumulables avec le congé de paternité

Quel congé en cas de décès d'un proche dans la convention collective Esthétique ?

La durée du congé varie selon le lien de parenté avec le proche décédé. Le décès du conjoint, du partenaire de PACS ou du concubin ouvre droit à 4 jours ouvrables, une durée supérieure au minimum légal de 3 jours. Le décès du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, du beau-père ou de la belle-mère donne droit à 3 jours ouvrables, un niveau identique entre la loi et la convention.

Le décès d'un enfant relève d'un régime spécifique : le minimum légal de 12 jours ouvrables, porté à 14 jours ouvrables lorsque l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent, prime sur les 7 jours ouvrés prévus par la convention. Un congé de deuil supplémentaire de 8 jours ouvrés peut s'y ajouter lorsque les conditions légales sont réunies.

Pour les grands-parents, arrière-grands-parents, beaux-frères, belles-sœurs, gendres, belles-filles, nièces ou neveux, la convention accorde 1 jour ouvrable, un droit que le Code du travail ne prévoit pas pour ces liens de parenté élargis.

Décès du conjoint / partenaire de PACS / concubin : 4 jours ouvrables

Décès du père, de la mère, d'un frère, d'une sœur, du beau-père ou de la belle-mère : 3 jours ouvrables chacun

Décès d'un enfant : 12 à 14 jours ouvrables selon l'âge, + congé de deuil de 8 jours ouvrés

Décès d'un proche élargi (grand-parent, beau-frère, nièce, neveu...) : 1 jour ouvrable

⚠️ Attention : le décès d'un enfant ouvre droit au minimum légal de 12 ou 14 jours ouvrables, et non aux 7 jours ouvrés prévus par la convention collective, car la loi est plus favorable dans ce cas précis.

Quels autres congés exceptionnels existe-t-il dans la convention collective Esthétique ?

Le déménagement ouvre droit à 1 jour payé tous les 3 ans, dès 6 mois d'ancienneté, ainsi qu'à une journée supplémentaire non rémunérée par an selon les conditions conventionnelles. Ce congé constitue un avantage spécifique à la CCN Esthétique : le Code du travail ne prévoit aucun congé légal pour ce motif.

Pour un enfant malade ou hospitalisé, les dispositions légales s'appliquent, complétées par 1 jour rémunéré par an sur justificatif lorsque les conditions conventionnelles sont réunies. L'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ouvre droit à 10 jours ouvrables, minimum légal en vigueur depuis le 14 juin 2026, supérieur aux 3 jours prévus par l'avenant n° 32.

Un salarié parent d'un enfant hospitalisé peut par exemple mobiliser son jour conventionnel rémunéré en complément d'un arrêt de travail pour enfant malade, sur simple présentation d'un justificatif médical à l'employeur.

Déménagement : 1 jour payé / 3 ans dès 6 mois d'ancienneté + 1 jour non rémunéré/an

Enfant malade ou hospitalisé : dispositions légales + 1 jour rémunéré/an sur justificatif

Annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant : 10 jours ouvrables (minimum légal depuis le 14 juin 2026)

La période de référence court du 1er juin au 31 mai. La période de prise du congé principal est fixée du 1er mai au 31 octobre.

Si une partie du congé principal est prise en dehors de cette période légale, des jours de fractionnement sont attribués dans les conditions légales, la CCN ne prévoyant pas de règle plus spécifique que le droit commun.

1 jour de fractionnement si le reliquat hors période est compris entre 3 et 5 jours ouvrables

2 jours de fractionnement si le reliquat hors période atteint au moins 6 jours ouvrables

L'indemnité de congés payés se calcule selon la méthode la plus favorable au salarié, comparée automatiquement par l'employeur.

Le maintien de salaire

Le dixième (1/10e) de la rémunération brute totale perçue pendant la période de référence

💡 Bon à savoir : en cas de rupture du contrat, le salarié perçoit une indemnité compensatrice de congés payés pour les jours acquis et non pris, quel que soit le motif de la rupture.

Le travail un jour férié légal, hors 1er mai, ouvre droit à une majoration de 50 % dans la CCN Esthétique, indépendamment des majorations éventuellement dues pour heures supplémentaires. La France compte 11 jours fériés légaux, et leur chômage ne peut entraîner aucune perte de rémunération pour les salariés ayant au moins 3 mois d'ancienneté.

Le 1er mai suit son régime légal spécifique : lorsqu'il est travaillé dans les cas autorisés, il donne lieu à une indemnité au moins égale au salaire correspondant, soit une majoration légale de 100 %.

Que doit mentionner le bulletin de paie concernant les congés payés ?

Le bulletin de paie doit mentionner le nombre de jours acquis, le solde restant, les dates de congés pris, le montant de l'indemnité et la méthode de calcul retenue.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique

Dernière vérification le 24/08/2026.