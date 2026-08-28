À retenir La période d'essai dure jusqu'à 2 mois pour les employés, 3 mois pour les agents de maîtrise et 4 mois pour les cadres, renouvellement compris.

Le renouvellement n'est jamais automatique : il nécessite un accord écrit et exprès des deux parties avant la fin de la période initiale.

Les délais de prévenance pour rompre la période d'essai varient de 24 heures à 1 mois selon la durée de présence du salarié.

La CCN ne prévoit pas de règles spécifiques pour les CDD : ce sont les dispositions du Code du travail qui s'appliquent.

Le salarié en période d'essai bénéficie des mêmes droits (rémunération, congés, protection sociale) qu'un salarié titulaire.

La convention collective Esthétique-Cosmétique fixe des durées de période d'essai spécifiques selon la catégorie professionnelle et le type d'entreprise. Cet article détaille les règles de durée, de renouvellement, de rupture et de délais de prévenance applicables.

💡 Bon à savoir : la convention collective Esthétique-Cosmétique (IDCC 3032) couvre environ 15 300 entreprises employeuses (rapport de branche 2024), parmi lesquelles des instituts de beauté, des parfumeries, des spas et centres de soins, ainsi que des écoles d'esthétique et de cosmétique.

Qu'est-ce que la période d'essai dans la CCN Esthétique ?

La période d'essai est une phase initiale du contrat de travail pendant laquelle l'employeur évalue les compétences du salarié et le salarié vérifie que le poste lui convient. Elle n'est pas obligatoire : elle doit figurer expressément dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement pour s'appliquer. La CCN Esthétique (IDCC 3032, brochure 3123) encadre ses durées à l'article 7.1 du texte conventionnel en vigueur.

Quelle est la durée de la période d'essai en CDI selon la catégorie professionnelle ?

La durée de la période d'essai en CDI varie de 2 à 4 mois selon la catégorie professionnelle, avec un renouvellement possible portant la durée totale jusqu'à 6 mois pour les cadres.

Personnel des entreprises (hors écoles d'esthétique)

Dans les instituts de beauté, parfumeries et spas, la durée initiale de la période d'essai dépend du statut du salarié :

employés : 2 mois, renouvelables 1 mois, soit 3 mois maximum;

agents de maîtrise : 3 mois, renouvelables 1 mois, soit 4 mois maximum;

cadres : 4 mois, renouvelables 2 mois, soit 6 mois maximum.

Catégorie Durée initiale Renouvellement Durée totale maximale Employés 2 mois 1 mois 3 mois Agents de maîtrise 3 mois 1 mois 4 mois Cadres 4 mois 2 mois 6 mois

Une esthéticienne embauchée en CDI le 1er septembre avec une période d'essai de 2 mois voit celle-ci s'achever le 31 octobre, sauf renouvellement notifié par écrit avant cette date. Pour un responsable d'institut classé agent de maîtrise, la période d'essai de 3 mois peut être prolongée d'1 mois supplémentaire si son évaluation nécessite plus de temps.

💡 Bon à savoir : pour les employés, le renouvellement d'1 mois n'est possible que si le salarié n'a pas pu être évalué sur l'une des tâches mentionnées dans son contrat de travail. Cette condition doit être respectée pour justifier la prolongation.

Personnel des écoles d'esthétique

Les écoles d'esthétique et de cosmétique appliquent une grille de période d'essai distincte selon la fonction occupée :

personnel d'entretien, employé de bureau, surveillant, secrétaire, aide-comptable : 2 mois, 3 mois maximum;

personnel enseignant, comptable : 2 mois, 4 mois maximum;

coordinateur en enseignement professionnel : 3 mois, 5 mois maximum;

personnel de direction : 4 mois, 6 mois maximum.

Catégorie Durée initiale Renouvellement Durée totale maximale Employés 2 mois 1 mois 3 mois Agents de maîtrise 3 mois 1 mois 4 mois Cadres 4 mois 2 mois 6 mois

Un formateur recruté par une école d'esthétique bénéficie ainsi d'une période d'essai initiale de 2 mois, pouvant être portée à 4 mois au total en cas de renouvellement, contre 5 mois maximum pour un coordinateur pédagogique et 6 mois pour un directeur d'établissement.

Le renouvellement de la période d'essai n'est jamais automatique. Il doit résulter d'un accord exprès et écrit des deux parties, intervenant au cours de la période initiale. Les règles générales applicables au renouvellement de la période d'essai précisent les conditions suivantes :

une possibilité prévue dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement;

un accord écrit avant l'expiration de la période initiale;

un accord clair du salarié;

une durée totale ne dépassant pas les plafonds conventionnels.

Quelle période d'essai s'applique en CDD dans la CCN Esthétique ?

La période d'essai en CDD n'est pas encadrée par la CCN Esthétique-Cosmétique : ce sont les règles du Code du travail qui s'appliquent. Le fonctionnement général de la période d'essai en CDD dépend notamment de la durée prévue au contrat :

1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines pour un CDD de 6 mois ou moins;

1 mois maximum pour un CDD de plus de 6 mois.

👉 À noter : lorsqu'un salarié en CDD est ensuite embauché en CDI dans la même entreprise, la durée du CDD est déduite de la période d'essai du CDI (article L. 1243-11 du Code du travail).

Base juridique Article 7.1 CCN 3032 Article L. 1242-10 Code du travail Durée employés 2 mois (3 mois max) 1 jour/semaine (max 2 semaines si CDD ≤ 6 mois) Durée agents de maîtrise 3 mois (4 mois max) 1 mois max si CDD > 6 mois Durée cadres 4 mois (6 mois max) 1 mois max si CDD > 6 mois Renouvellement Oui, sous conditions Non

Quels sont les délais de prévenance pour rompre la période d'essai ?

Les délais de prévenance pour rompre la période d'essai sont fixés par l'article 8 de la convention collective Esthétique-Cosmétique et varient selon la durée de présence du salarié. Les règles générales relatives au délai de prévenance lors de la rupture de la période d'essai complètent ces dispositions.

Rupture par l'employeur

Lorsque l'employeur décide de rompre la période d'essai, le délai de prévenance à respecter dépend de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise :

24 heures si la présence est inférieure à 8 jours;

48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence;

2 semaines après 1 mois de présence;

1 mois après 3 mois de présence.

Une salariée présente depuis 2 mois dans un institut de beauté doit ainsi être informée au moins 2 semaines avant la date de rupture envisagée. Le non-respect de ce délai ouvre droit à une indemnité compensatrice pour la salariée. Le délai de prévenance ne peut jamais avoir pour effet de prolonger la période d'essai au-delà de sa durée maximale autorisée.

Rupture par le salarié

Lorsque c'est le salarié qui décide de mettre fin à sa période d'essai, le délai de prévenance à respecter est plus court :

24 heures si la présence est inférieure à 8 jours;

48 heures au-delà de 8 jours de présence.

Une apprentie esthéticienne présente depuis 3 semaines qui souhaite quitter l'entreprise doit prévenir son employeur au moins 48 heures avant son départ. Ce délai s'applique quelle que soit la durée totale de la période d'essai prévue au contrat, initiale ou renouvelée.

Durée de présence Rupture par l’employeur Rupture par le salarié Moins de 8 jours 24 heures 24 heures De 8 jours à 1 mois 48 heures 48 heures De 1 mois à 3 mois 2 semaines 48 heures Plus de 3 mois 1 mois 48 heures

Quels sont les droits du salarié pendant la période d'essai ?

Pendant la période d'essai, le salarié conserve les mêmes droits qu'un salarié titulaire de son poste, notamment :

la rémunération : au moins le minimum conventionnel selon le coefficient, conformément à la grille de salaire de la convention;

les congés payés : acquis dès le premier jour, selon les règles applicables aux congés payés;

la protection sociale : mutuelle et prévoyance dès le premier jour;

la durée du travail : selon les règles conventionnelles applicables, notamment celles relatives à la durée du travail.

⚠️ Attention : en cas de maladie ou d'absence suspendant l'exécution normale du contrat, la période d'essai est suspendue et prolongée d'une durée équivalente.

Quelles sont les règles de déduction après un CDD, un stage ou une mission d'intérim ?

La durée d'un CDD, d'un stage ou d'une mission d'intérim effectué avant l'embauche peut être déduite de la période d'essai, sous conditions :

après un CDD : la durée du CDD est déduite intégralement lorsque la relation se poursuit en CDI dans la même entreprise;

après une mission d'intérim : la durée des missions accomplies dans l'entreprise utilisatrice au cours des 3 mois précédant l'embauche est déduite de la période d'essai;

après un stage : la durée du stage de fin d'études est déduite, sans que cela puisse réduire la période d'essai de plus de la moitié, sauf dispositions plus favorables.

👉 À noter : en cas d'embauche après un stage de fin d'études réalisé dans l'entreprise, la durée du stage est déduite de la période d'essai, sans que cela puisse réduire celle-ci de plus de la moitié, sauf dispositions plus favorables (article L. 1221-24 du Code du travail).



Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 24/08/2026.