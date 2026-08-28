À retenir La durée légale du travail est de 35 heures par semaine , soit 151,67 heures par mois ;

Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % puis 50 % , dans la limite d'un contingent annuel conventionnel de 200 heures ;

Le travail du dimanche donne lieu à une majoration de 100 % ;

Le travail un jour férié est majoré de 50 % , dans la limite de 3 jours fériés travaillés par an ;

Le temps partiel minimum est fixé à 20 heures hebdomadaires pour les instituts de beauté (NAF 96.02B).

Quelle est la durée légale du travail dans la CCN Esthétique ?

La durée légale du travail dans la convention collective esthétique-cosmétique (IDCC 3032) est fixée à 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois pour un temps plein. Ce seuil déclenche le décompte des heures supplémentaires. La convention ne prévoit pas de durée conventionnelle inférieure à la durée légale pour les salariés à temps complet.

Le personnel enseignant des écoles d'esthétique-cosmétique suit une répartition spécifique prévue par l'article 10 : 26 heures 30 de cours effectifs et 8 heures 30 de tâches pédagogiques connexes.

Toute heure travaillée au-delà de 35 heures par semaine constitue une heure supplémentaire majorée selon un barème progressif :

de la 36e à la 43e heure : majoration de 25 % ;

à partir de la 44e heure : majoration de 50 %.

Tranche Majoration De la 36e à la 43e heure 25 % À partir de la 44e heure 50 % Contingent annuel conventionnel 200 heures par an

Le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié par l'article 10 de la convention. Ce plafond remplace le contingent légal supplétif de 220 heures. Au-delà de ce seuil, le salarié bénéficie de la contrepartie obligatoire en repos prévue par la loi.

👉 À noter : d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos compensateur équivalent à 125 % du temps pour la majoration à 25 % et 150 % pour la majoration à 50 %.

Quelles sont les règles du repos hebdomadaire ?

Le repos hebdomadaire dans la CCN Esthétique dure au minimum 24 heures consécutives. En ajoutant les 11 heures de repos quotidien légal, le salarié bénéficie de 35 heures consécutives de repos au minimum. Le dimanche reste le jour de repos habituel, sauf dérogation prévue par le Code du travail.

Quelle majoration s'applique en cas de travail le dimanche ?

Le travail du dimanche donne lieu à une majoration de 100 % : le salarié perçoit alors au moins le double de sa rémunération habituelle.

Quelle majoration s'applique en cas de travail un jour férié ?

Le travail un jour férié légal (hors 1er mai) est majoré de 50 %, dans la limite de 3 jours fériés travaillés par an et par salarié. Le 1er mai suit un régime distinct : lorsqu'il est travaillé, il donne lieu à une indemnité égale au salaire correspondant, en plus du salaire habituel, soit une majoration équivalente à 100 %.

Situation Majoration Travail le dimanche 100 % Travail un jour férié légal (hors 1er mai) 50 % Travail le 1er mai 100 % (régime légal) Nombre max de jours fériés travaillés/an 3

Quelles sont les règles du temps partiel dans la CCN Esthétique ?

Le temps partiel minimum pour les instituts de beauté relevant du code NAF 96.02B est fixé à 20 heures hebdomadaires, sauf demande du salarié ou dérogation admise. Cette règle déroge à la durée minimale légale de principe de 24 heures.

Quelles sont les durées maximales de travail ?

La CCN Esthétique encadre les durées maximales de travail applicables aux salariés du secteur :

durée maximale journalière : 10 heures ;

durée maximale hebdomadaire absolue : 48 heures ;

durée maximale hebdomadaire moyenne : 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Quel temps de pause faut-il appliquer ?

Chaque salarié bénéficie d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives dès que son temps de travail quotidien atteint 6 heures.

L'aménagement du temps de travail est-il possible ?

L'aménagement du temps de travail est possible dans la CCN Esthétique. Les entreprises peuvent recourir au repos compensateur de remplacement et organiser le temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Existe-t-il une contrepartie pour le temps d'habillage ?

Oui, une contrepartie pour le temps d'habillage est due lorsque le port d'une tenue de travail est imposé et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise. Cette contrepartie prend la forme d'un repos ou d'une compensation financière, conformément aux dispositions légales.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.Dernière vérification le 24/08/2026.