À retenir La convention collective esthétique-cosmétique-parfumerie porte le numéro IDCC 3032 .

Le secteur ouvre droit à deux contrats en alternance : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation .

Le contrat d'apprentissage s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans révolus , avec des dérogations possibles.

La rémunération de l'apprenti est calculée en pourcentage du SMIC selon l'âge et l'année d'exécution du contrat.

La convention ne fixe pas de grille d'apprentissage propre : les minima légaux s'appliquent, comparés au minimum conventionnel dès 21 ans.

Environ 15 300 entreprises employeuses relèvent de cette convention (rapport de branche 2024) : instituts de beauté, parfumeries, spas et centres de soins, écoles d'esthétique et de cosmétique.

La convention collective esthétique-cosmétique-parfumerie encadre le recours à l'alternance et à l'apprentissage dans le secteur. Elle précise les contrats disponibles, les conditions de rémunération, la durée de formation et les obligations de l'employeur.

Quelle est la grille de rémunération d'un apprenti dans la convention collective de l'esthétique ?

La rémunération d'un apprenti dans le secteur esthétique-cosmétique-parfumerie suit le barème légal fixé par l'article D. 6222-26 du Code du travail, car la convention collective esthétique-cosmétique-parfumerie ne prévoit pas de grille propre à la branche. Le montant varie selon l'âge de l'apprenti et l'année d'exécution du contrat.

Année d’exécution Moins de 18 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et plus 1re année 27 % du SMIC 43 % du SMIC 53 % du SMIC ou SMC* 100 % du SMIC ou SMC* 2e année 39 % du SMIC 51 % du SMIC 61 % du SMIC ou SMC* 100 % du SMIC ou SMC* 3e année 55 % du SMIC 67 % du SMIC 78 % du SMIC ou SMC* 100 % du SMIC ou SMC*

*SMC = salaire minimum conventionnel de l'emploi occupé, si celui-ci est supérieur au SMIC.

💡 Bon à savoir : la convention collective esthétique-cosmétique-parfumerie (IDCC 3032) ne prévoit pas de grille d'apprentissage plus favorable que le barème légal. Les pourcentages ci-dessus s'appliquent directement, avec une comparaison au minimum conventionnel pour les apprentis de 21 ans et plus.

Quels sont les contrats en alternance dans la convention collective esthétique ?

Le secteur esthétique-cosmétique-parfumerie recourt à deux contrats en alternance : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation.

Qu'est-ce que le contrat d'apprentissage ?

Le contrat d'apprentissage associe une formation théorique en CFA (centre de formation d'apprentis) et une formation pratique en entreprise. Il permet de préparer un diplôme d'État ou un titre inscrit au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles). Les formations les plus courantes dans le secteur sont :

le CAP esthétique cosmétique parfumerie ;

le BP esthétique cosmétique parfumerie ;

le BTS esthétique cosmétique parfumerie.

En application de l'article L. 6222-1 du Code du travail, ce contrat s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans révolus au début de l'apprentissage. Des dérogations permettent d'aller au-delà de cette limite, notamment pour les travailleurs reconnus handicapés, les personnes préparant un diplôme de niveau supérieur à celui déjà obtenu, ou les porteurs d'un projet de création ou de reprise d'entreprise.

Qu'est-ce que le contrat de professionnalisation ?

Le contrat de professionnalisation vise l'acquisition d'une qualification reconnue dans le secteur. Il s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus et aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus.

L'article 11 § 5.2 de la convention collective esthétique (avenant n° 25 du 16 octobre 2019) porte la durée de ce contrat à 24 mois pour la préparation des diplômes et certificats de niveau V (CAP), IV (BP, bac professionnel) et III (BTS) dans les métiers de l'esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie.

Quelle est la durée de la période probatoire du contrat d'apprentissage ?

La période probatoire du contrat d'apprentissage dure 45 jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise. Pendant cette période, fixée par l'article L. 6222-18 du Code du travail, l'employeur et l'apprenti peuvent rompre le contrat librement, sans préavis ni indemnité.

Au-delà de ces 45 jours, la rupture du contrat obéit à des règles spécifiques : accord des deux parties, médiation, ou saisine du conseil de prud'hommes selon les cas.

Quelles sont les obligations de l'employeur envers un apprenti ?

L'employeur qui accueille un apprenti dans le secteur esthétique-cosmétique-parfumerie doit désigner un maître d'apprentissage, respecter la durée légale du travail et peut solliciter des aides financières.

Qui peut devenir maître d'apprentissage ?

L'employeur désigne un maître d'apprentissage chargé d'accompagner l'apprenti tout au long de sa formation en entreprise. L'article R. 6223-22 du Code du travail prévoit deux voies d'accès à cette fonction :

un diplôme ou titre du même domaine que celui préparé par l'apprenti, de niveau au moins équivalent, complété par un an d'expérience professionnelle ;

à défaut de diplôme équivalent, deux ans d'expérience professionnelle en lien avec la qualification préparée.

Ces deux conditions sont alternatives : l'employeur choisit la voie la plus adaptée au profil du futur maître d'apprentissage. Dans un institut de beauté ou un spa, cette désignation revient souvent à un responsable technique expérimenté ou au gérant lui-même.

Le temps passé en CFA est comptabilisé comme du temps de travail effectif, au même titre que le temps passé en entreprise. La durée légale du travail reste fixée à 35 heures par semaine.

Les apprentis mineurs bénéficient de protections renforcées : leur temps de travail et leurs horaires sont encadrés plus strictement que ceux des apprentis majeurs, notamment pour le travail de nuit et les heures supplémentaires.

Quelles aides financières pour l'employeur qui recrute un apprenti ?

L'employeur peut bénéficier d'une aide à l'embauche d'un apprenti, dont le montant varie selon la date de conclusion du contrat, l'effectif de l'entreprise, le niveau de qualification préparé et la situation de l'apprenti, notamment en cas de handicap. L'OPCO compétent pour le secteur esthétique-cosmétique communique le montant applicable au moment du dépôt du contrat.

⚠️ Attention : depuis le 1er mars 2025, le plafond d'exonération des cotisations salariales des apprentis est abaissé de 79 % à 50 % du SMIC. Au-delà de ce seuil, la rémunération de l'apprenti est soumise à la CSG et à la CRDS, ce qui réduit le montant net perçu par rapport aux contrats conclus avant cette date.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-27.