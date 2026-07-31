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Convention collective Coiffure (IDCC 2596)
Quelle est la convention collective applicable à la coiffure ?
IDCC 2596, brochure n° 3159. Salaires minimaux, classification, période d'essai, congés et règles de travail applicables aux entreprises de coiffure.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises de coiffure et professions connexes relevant notamment du code NAF 9602A
Champ d'application
Coiffure, Soins capillaires, Professions connexes
Tout savoir sur cette convention collective
Arrêt maladie coiffure
La convention collective de la coiffure ne prévoit pas de maintien de salaire conventionnel spécifique. Le régime légal de la loi de mensualisation s'applique, complété par la prévoyance obligatoire de branche à compter du 91e jour d'arrêt. Cette page détaille les conditions d'indemnisation, les délais de carence et les obligations du salarié.
Calcul de salaire coiffure
Le calcul du salaire dans la CCN Coiffure repose sur la grille conventionnelle, la prime d'ancienneté, les heures supplémentaires et la part variable. Cette page détaille chaque composante du brut au net, avec les montants applicables depuis le 1er mars 2026.
Coefficient
La convention collective de la coiffure organise les emplois en quatre filières, chacune dotée de sa propre grille de classification. Niveaux, échelons et coefficients déterminent le salaire minimum applicable. Cette page détaille le fonctionnement complet du système et ses effets sur la paie.
Congés payés coiffure
La convention collective de la coiffure et des professions connexes prévoit des règles spécifiques en matière de congés payés, de congés exceptionnels et de fractionnement. Cette page détaille les droits des salariés du secteur, le calcul de l'indemnité et les conditions de prise des congés.
Cotisations coiffure
La convention collective de la coiffure prévoit des cotisations spécifiques pour la mutuelle, la prévoyance, le comité de pilotage et la formation professionnelle. Cette page détaille les taux applicables, leur répartition et les modalités de versement.
Durée du travail coiffure
La convention collective de la coiffure fixe la durée du travail à 35 heures par semaine, soit 1 582 heures annuelles en modulation. Cette page détaille la répartition, les durées maximales, le repos, le travail du dimanche, les jours fériés, le temps partiel et le forfait jours.
Grille de salaire coiffure
La convention collective de la coiffure fixe des rémunérations minimales pour chaque filière et chaque niveau de classification. Cette page détaille la grille de salaires 2026 issue de l'avenant n° 51 du 3 décembre 2025, applicable depuis le 1er mars 2026, ainsi que la prime d'ancienneté et l'articulation avec le SMIC.
Indemnité repas coiffure
La convention collective de la coiffure prévoit une indemnité forfaitaire de repas indexée sur le SMIC horaire. Cette page détaille les conditions d'attribution, le montant applicable, le traitement en paie et les différences avec les titres-restaurant.
Mutuelle coiffure
La convention collective de la coiffure impose un régime de frais de santé obligatoire couvrant le salarié et ses enfants à charge. Cette page détaille les garanties, les cotisations en vigueur depuis le 1er juillet 2025, la répartition employeur-salarié et les cas de dispense d'adhésion.
Période d'essai
La convention collective de la coiffure et des professions connexes encadre la durée, le renouvellement et la rupture de la période d'essai. Les règles varient selon la catégorie professionnelle et le type de contrat. Cette page détaille les dispositions conventionnelles applicables.
Prévoyance coiffure
L'accord du 8 juillet 2015 instaure un régime de prévoyance obligatoire couvrant l'incapacité de travail, l'invalidité et le décès pour tous les salariés de la branche coiffure. Cette page détaille les garanties, les taux de cotisation 2026 et les règles de portabilité.
RTT coiffure
La convention collective de la coiffure et des professions connexes prévoit plusieurs dispositifs d'aménagement du temps de travail : jours de repos, modulation, heures supplémentaires et temps partiel. Cette page détaille les règles applicables aux employeurs et salariés du secteur.
Accord d'entreprise
L'accord d'entreprise permet d'adapter certaines règles du Code du travail et de la convention collective aux réalités d'un salon de coiffure. Cette page détaille les thèmes négociables, les modalités de conclusion selon la taille de l'entreprise et l'articulation avec la CCN Coiffure depuis les ordonnances Macron de 2017.
Alternance et apprentissage
Ce guide explique les règles de l'alternance dans la coiffure (IDCC 2596) : rémunération, temps de travail, aides 2026 et diplômes ouvrant un salon. Il s'adresse aux employeurs et aux apprentis du secteur.
Avantage en nature
La convention collective de la coiffure (IDCC 2596) ne prévoit pas de dispositions dérogatoires spécifiques sur les avantages en nature : ce sont les règles générales (Code du travail et doctrine URSSAF) qui s'appliquent. Cette page détaille l'évaluation forfaitaire des avantages en nature repas, logement, véhicule et NTIC, ainsi que le traitement en paie.
Congés exceptionnels
La convention collective de la coiffure accorde des jours d'absence rémunérés à l'occasion d'événements familiaux importants. Cette page détaille les durées prévues par l'article 13.2 de la CCN, les compare aux minimums légaux du Code du travail et précise les conditions d'attribution.
Indemnité de licenciement
La convention collective de la coiffure prévoit deux régimes d'indemnité de licenciement selon la catégorie professionnelle du salarié. Cette page détaille les règles applicables aux emplois techniques et non techniques ainsi qu'aux cadres et agents de maîtrise, avec des exemples de calcul concrets.
Préavis de démission
La durée du préavis de démission dans la CCN Coiffure varie selon la catégorie professionnelle et l'ancienneté. Cette page détaille les délais applicables aux emplois techniques et non techniques, aux agents de maîtrise et aux cadres, ainsi que les modalités pratiques de la démission.
Préavis de licenciement
La convention collective de la coiffure et des professions connexes prévoit des durées de préavis spécifiques en cas de licenciement, variables selon la catégorie professionnelle et l'ancienneté du salarié. Cette page détaille les obligations de l'employeur, les droits du salarié et les cas particuliers prévus par les articles 7.4.1 à 7.4.4 de la CCN.
Rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle est un mode de rupture amiable du CDI qui ne prévoit aucun préavis. Les parties fixent librement la date de fin de contrat dans la convention de rupture. Cette page détaille la procédure applicable, le calcul de l'indemnité spécifique et les particularités liées à la CCN Coiffure.
Contrat saisonnier
Le recours au contrat saisonnier ou au CDD d'usage dans le secteur de la coiffure obéit à des conditions strictes fixées par le Code du travail. Cette page détaille le cadre juridique applicable, les droits des salariés et les obligations des employeurs relevant de la CCN Coiffure.
Contrat extra
Le contrat extra, ou CDD d'usage, est un contrat à durée déterminée réservé à certains secteurs d'activité. La coiffure ne figure pas dans la liste légale des secteurs autorisés. Cette page fait le point sur le cadre juridique applicable, les alternatives possibles et les risques encourus.
Jours fériés
La convention collective de la coiffure et des professions connexes prévoit des règles spécifiques pour les jours fériés : trois jours obligatoirement chômés, un nombre limité de jours fériés travaillés et une majoration de 100 % en cas de travail. Cette page détaille les droits des salariés et les obligations des employeurs.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire dans la coiffure obéit à des règles spécifiques prévues par l'article 10 de la CCN Coiffure. Cette page détaille la durée, les modalités d'organisation, le repos dominical, les dérogations possibles et les règles applicables aux apprentis et aux salariés mineurs.
IDCC
Le numéro IDCC 2596 identifie la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes. Cette page explique ce que recouvre cet identifiant, comment vérifier le rattachement d'une entreprise et quelles sont les principales dispositions de cette convention.
Code NAF+APE
Le code NAF 96.02A identifie les entreprises de coiffure auprès de l'INSEE. Il joue un rôle dans la détermination de la convention collective applicable, les obligations sociales et les démarches administratives.
Maternité coiffure
Le congé maternité des salariées de la coiffure obéit au cadre légal du Code du travail et à quelques dispositions conventionnelles spécifiques. Cette page présente la durée du congé, les indemnités journalières, la réduction d'horaire pendant la grossesse, la protection contre le licenciement et les règles de retour au poste.
Paternité coiffure
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant permet au second parent de bénéficier de 25 jours calendaires d'absence. La CCN Coiffure ne prévoit pas de dispositions spécifiques : seul le cadre légal s'applique.
Accident du travail coiffure
L'accident du travail dans le secteur de la coiffure obéit à des règles mêlant droit commun de la Sécurité sociale et dispositions conventionnelles. Cette page détaille la définition légale, les démarches, l'indemnisation par la CPAM, le maintien de salaire et les risques professionnels propres au métier.
Retraite coiffure
Départ volontaire, mise à la retraite, indemnités et préavis : la CCN Coiffure renvoie aux dispositions légales du Code du travail. Cette page détaille les règles applicables aux salariés de la coiffure.
Retraite complémentaire coiffure
La CCN Coiffure prévoit l'affiliation obligatoire au régime Agirc-Arrco et pourrait instituer un régime de retraite surcomplémentaire. Cette page détaille les cotisations, les organismes désignés et les conditions de liquidation.
À retenir
La convention collective coiffure correspond à l'IDCC 2596 (brochure n° 3159), signée le 10 juillet 2006.
Elle s'applique aux entreprises de coiffure et professions connexes, notamment au code NAF 9602A.
Les salaires minimums 2026 découlent de l'avenant n° 51 du 3 décembre 2025, applicable depuis le 1er mars 2026.
La durée du travail de référence est fixée à 35 heures par semaine.
La prime d'ancienneté comporte 6 paliers, de 36 € à partir de 5 ans jusqu'à 117 € à partir de 20 ans.
Quelles sont les données clés à retenir sur la convention collective coiffure ?
Le tableau ci-dessous résume les principales dispositions de la convention collective coiffure pour un salon en 2026.
|Élément
|Détail
|IDCC
|2596
|Brochure
|n° 3159
|Date de signature
|10 juillet 2006
|Champ d’application
|Entreprises de coiffure et professions connexes (code NAF 9602A)
|Durée du travail
|35 heures par semaine
|Salaire minimum (niveau 1, filière technique)
|1 843 € brut par mois pour 151,67 heures
|Période d’essai
|2 mois pour les non-cadres, 3 mois pour les cadres
|Congés payés
|5 semaines par an
|Prime d’ancienneté
|de 36 € (5 ans) à 117 € (20 ans)
|Dernière revalorisation
|avenant n° 51 du 3 décembre 2025, applicable depuis le 1er mars 2026
Votre salon de coiffure applique une convention collective précise qui encadre les salaires, la durée du travail et les droits de vos salariés. Voici les règles essentielles à connaître pour rester en conformité en 2026.
Quelles entreprises relèvent de la convention collective coiffure ?
La convention collective coiffure s'applique aux entreprises de coiffure et aux professions connexes, notamment celles exerçant une activité relevant du code NAF 9602A. Elle couvre aussi bien les salons traditionnels que la coiffure à domicile salariée, quelle que soit la taille de l'entreprise. Un salon qui exerce une activité d'esthétique ou de soins capillaires en complément reste également concerné.
Comment est organisée la classification des salariés dans la coiffure ?
La classification des salariés dans la coiffure repose sur quatre filières distinctes, chacune dotée de sa propre grille de salaire :
la filière technique de la coiffure : coiffeurs, techniciens et managers ;
la filière esthétique-cosmétique : salariés exerçant une activité de soins esthétiques ;
la filière des emplois non techniques : personnel d'accueil, d'entretien ou de vente ;
la filière administrative : gestion, comptabilité et secrétariat.
Chaque filière comporte des niveaux et des échelons ou des coefficients qui déterminent le salaire minimum applicable à chaque poste.
Quels sont les salaires minimums dans la coiffure en 2026 ?
Les salaires minimums de la convention collective coiffure sont issus de l'avenant n° 51 du 3 décembre 2025, étendu par arrêté du 17 février 2026 et applicable depuis le 1er mars 2026. Ils varient selon la filière, le niveau et l'échelon du salarié.
Pour la filière technique de la coiffure, les minima mensuels pour 151,67 heures sont les suivants :
|Niveau et échelon
|Emploi repère
|Salaire minimum (151,67 h)
|Niveau 1 - échelon 1 et 2
|Coiffeur débutant / coiffeur
|1 843 €
|Niveau 1 - échelon 3
|Coiffeur confirmé
|1 845 €
|Niveau 2 - échelon 1
|Coiffeur qualifié / technicien
|1 869 €
|Niveau 2 - échelon 2
|Coiffeur hautement qualifié / technicien qualifié
|1 944 €
|Niveau 2 - échelon 3
|Coiffeur très hautement qualifié / assistant manager
|2 055 €
|Niveau 3 - échelon 1
|Manager
|2 183 €
|Niveau 3 - échelon 2
|Manager confirmé / animateur de réseau
|2 623 € à 3 122 €
|Niveau 3 - échelon 3
|Manager hautement qualifié / animateur de réseau confirmé
|3 271 € à 3 367 €
💡 Bon à savoir : les filières esthétique-cosmétique, non technique et administrative disposent chacune de leur propre grille, avec des coefficients allant de 100 à plus de 330.
Quelle est la durée du travail dans la convention collective coiffure ?
La durée du travail de référence dans la coiffure est fixée à 35 heures par semaine, soit l'équivalent de 151,67 heures mensuelles. Les entreprises peuvent recourir à la modulation du temps de travail, avec un volume annuel de référence proche de 1 582 heures. Les règles de répartition, de repos et de travail du dimanche varient ensuite selon l'organisation retenue par le salon.
Combien de jours de congés payés et de congés exceptionnels les salariés de la coiffure ont-ils ?
Les salariés de la coiffure bénéficient au minimum des congés payés légaux, soit 5 semaines par an pour une année complète de travail. La convention prévoit en complément des congés exceptionnels pour événements familiaux, comme la naissance d'un enfant ou le décès d'un proche. Ces jours s'ajoutent aux congés payés classiques sans réduire le solde annuel du salarié.
Quelle est la durée de la période d'essai dans la coiffure ?
La période d'essai dans la coiffure dure 2 mois pour les employés, agents de maîtrise et salariés non-cadres, renouvelable 1 mois, soit 3 mois maximum. Pour les cadres, elle est fixée à 3 mois, renouvelable 3 mois, soit 6 mois maximum. Ces durées correspondent aux minima légaux applicables à chaque catégorie professionnelle.
La mutuelle et la prévoyance sont-elles obligatoires pour les salariés de la coiffure ?
Oui, la couverture complémentaire santé et la prévoyance sont obligatoires pour les salariés de la coiffure. Elles doivent être mises en place conformément aux obligations légales et aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur. L'employeur reste responsable du bon financement et de l'affiliation de chaque salarié dès son entrée dans l'entreprise.
Quel est le montant de la prime d'ancienneté dans la coiffure ?
La prime d'ancienneté dans la coiffure est due dès 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise et progresse par palier jusqu'à 20 ans.
|Ancienneté
|Montant mensuel
|À partir de 5 ans
|36 €
|À partir de 7 ans
|49 €
|À partir de 9 ans
|64 €
|À partir de 12 ans
|82 €
|À partir de 15 ans
|99 €
|À partir de 20 ans
|117 €
👉 À noter : cette prime s'ajoute au salaire minimum garanti : elle n'est pas incluse dans les montants de la grille conventionnelle.
Quels autres sujets aborder pour bien appliquer la convention collective coiffure ?
Notre guide complet sur la CCN Coiffure couvre l'ensemble des thématiques utiles à la gestion de la paie et des RH dans un salon :
rémunération et cotisations : grille de salaire, coefficient, calcul de salaire, indemnité repas, avantage en nature, cotisations ;
temps de travail et congés : durée du travail, RTT, jours fériés, repos hebdomadaire, congés payés, congés exceptionnels ;
contrats de travail : période d'essai, accord d'entreprise, alternance et apprentissage, contrat saisonnier, contrat extra ;
rupture du contrat : préavis de démission, préavis de licenciement, indemnité de licenciement, rupture conventionnelle, retraite ;
protection sociale et absences : arrêt maladie, accident du travail, maternité, paternité, mutuelle, prévoyance, retraite complémentaire ;
identification de l'entreprise : IDCC, code NAF/APE.
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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-24.
Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006 — Légifrance
Arrêté du 17 février 2026 portant extension de l'avenant n° 51 du 3 décembre 2025 — Légifrance
Avenant n° 51 du 3 décembre 2025 relatif aux rémunérations minimales et à la prime d'ancienneté — Légifrance
Article L3133-3 du Code du travail (rémunération des jours fériés) — Légifrance
Article L6222-18 du Code du travail (période probatoire de l'apprenti) — Légifrance
Questions fréquentes sur la CCN Coiffure
Un salon qui verse un salaire inférieur aux minima de l'avenant n° 51 s'expose à un rappel de salaire au bénéfice du salarié concerné, calculé rétroactivement depuis le 1er mars 2026. L'avenant ayant été étendu par arrêté, il s'impose à tous les employeurs du secteur, adhérents ou non à une organisation patronale signataire.
Le numéro IDCC applicable à une entreprise figure obligatoirement sur le bulletin de paie de chaque salarié, sous la mention de la convention collective. Il peut aussi être identifié à partir du code NAF 9602A attribué par l'Insee lors de l'immatriculation du salon.
En cas de doute, l'employeur peut consulter le code du travail numérique ou solliciter l'inspection du travail pour confirmer le rattachement exact de son entreprise.
Non, un apprenti coiffeur ne relève pas des durées de période d'essai classiques de la convention collective. Le contrat d'apprentissage prévoit une période probatoire spécifique de 45 jours, consécutifs ou non, décomptés uniquement sur le temps de présence effective en entreprise. Durant cette période, l'employeur ou l'apprenti peut rompre le contrat librement, sans préavis ni formalité particulière.
Oui, la convention collective coiffure prévoit que le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier sont obligatoirement chômés, sans réduction de rémunération. L'employeur ne peut donc pas demander à un salarié de travailler ces trois dates précises. Sur les 8 autres jours fériés légaux, l'employeur peut faire travailler ses salariés dans la limite de 4 jours par an, portée à 5 jours sur la base du volontariat et par accord écrit.
Oui, la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire minimum garanti prévu par la grille conventionnelle, elle n'y est jamais intégrée. Son montant évolue uniquement en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, indépendamment de son niveau de classification.