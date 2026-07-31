À retenir La convention collective coiffure correspond à l' IDCC 2596 (brochure n° 3159), signée le 10 juillet 2006.

Elle s'applique aux entreprises de coiffure et professions connexes, notamment au code NAF 9602A .

Les salaires minimums 2026 découlent de l'avenant n° 51 du 3 décembre 2025, applicable depuis le 1er mars 2026.

La durée du travail de référence est fixée à 35 heures par semaine .

La prime d'ancienneté comporte 6 paliers, de 36 € à partir de 5 ans jusqu'à 117 € à partir de 20 ans.

Quelles sont les données clés à retenir sur la convention collective coiffure ?

Le tableau ci-dessous résume les principales dispositions de la convention collective coiffure pour un salon en 2026.

Élément Détail IDCC 2596 Brochure n° 3159 Date de signature 10 juillet 2006 Champ d’application Entreprises de coiffure et professions connexes (code NAF 9602A) Durée du travail 35 heures par semaine Salaire minimum (niveau 1, filière technique) 1 843 € brut par mois pour 151,67 heures Période d’essai 2 mois pour les non-cadres, 3 mois pour les cadres Congés payés 5 semaines par an Prime d’ancienneté de 36 € (5 ans) à 117 € (20 ans) Dernière revalorisation avenant n° 51 du 3 décembre 2025, applicable depuis le 1er mars 2026

Votre salon de coiffure applique une convention collective précise qui encadre les salaires, la durée du travail et les droits de vos salariés. Voici les règles essentielles à connaître pour rester en conformité en 2026.

Quelles entreprises relèvent de la convention collective coiffure ?

La convention collective coiffure s'applique aux entreprises de coiffure et aux professions connexes, notamment celles exerçant une activité relevant du code NAF 9602A. Elle couvre aussi bien les salons traditionnels que la coiffure à domicile salariée, quelle que soit la taille de l'entreprise. Un salon qui exerce une activité d'esthétique ou de soins capillaires en complément reste également concerné.

La classification des salariés dans la coiffure repose sur quatre filières distinctes, chacune dotée de sa propre grille de salaire :

la filière technique de la coiffure : coiffeurs, techniciens et managers ;

la filière esthétique-cosmétique : salariés exerçant une activité de soins esthétiques ;

la filière des emplois non techniques : personnel d'accueil, d'entretien ou de vente ;

la filière administrative : gestion, comptabilité et secrétariat.

Chaque filière comporte des niveaux et des échelons ou des coefficients qui déterminent le salaire minimum applicable à chaque poste.

Quels sont les salaires minimums dans la coiffure en 2026 ?

Les salaires minimums de la convention collective coiffure sont issus de l'avenant n° 51 du 3 décembre 2025, étendu par arrêté du 17 février 2026 et applicable depuis le 1er mars 2026. Ils varient selon la filière, le niveau et l'échelon du salarié.

Pour la filière technique de la coiffure, les minima mensuels pour 151,67 heures sont les suivants :

Niveau et échelon Emploi repère Salaire minimum (151,67 h) Niveau 1 - échelon 1 et 2 Coiffeur débutant / coiffeur 1 843 € Niveau 1 - échelon 3 Coiffeur confirmé 1 845 € Niveau 2 - échelon 1 Coiffeur qualifié / technicien 1 869 € Niveau 2 - échelon 2 Coiffeur hautement qualifié / technicien qualifié 1 944 € Niveau 2 - échelon 3 Coiffeur très hautement qualifié / assistant manager 2 055 € Niveau 3 - échelon 1 Manager 2 183 € Niveau 3 - échelon 2 Manager confirmé / animateur de réseau 2 623 € à 3 122 € Niveau 3 - échelon 3 Manager hautement qualifié / animateur de réseau confirmé 3 271 € à 3 367 €

💡 Bon à savoir : les filières esthétique-cosmétique, non technique et administrative disposent chacune de leur propre grille, avec des coefficients allant de 100 à plus de 330.

Quelle est la durée du travail dans la convention collective coiffure ?

La durée du travail de référence dans la coiffure est fixée à 35 heures par semaine, soit l'équivalent de 151,67 heures mensuelles. Les entreprises peuvent recourir à la modulation du temps de travail, avec un volume annuel de référence proche de 1 582 heures. Les règles de répartition, de repos et de travail du dimanche varient ensuite selon l'organisation retenue par le salon.

Combien de jours de congés payés et de congés exceptionnels les salariés de la coiffure ont-ils ?

Les salariés de la coiffure bénéficient au minimum des congés payés légaux, soit 5 semaines par an pour une année complète de travail. La convention prévoit en complément des congés exceptionnels pour événements familiaux, comme la naissance d'un enfant ou le décès d'un proche. Ces jours s'ajoutent aux congés payés classiques sans réduire le solde annuel du salarié.

Quelle est la durée de la période d'essai dans la coiffure ?

La période d'essai dans la coiffure dure 2 mois pour les employés, agents de maîtrise et salariés non-cadres, renouvelable 1 mois, soit 3 mois maximum. Pour les cadres, elle est fixée à 3 mois, renouvelable 3 mois, soit 6 mois maximum. Ces durées correspondent aux minima légaux applicables à chaque catégorie professionnelle.

La mutuelle et la prévoyance sont-elles obligatoires pour les salariés de la coiffure ?

Oui, la couverture complémentaire santé et la prévoyance sont obligatoires pour les salariés de la coiffure. Elles doivent être mises en place conformément aux obligations légales et aux dispositions conventionnelles de branche en vigueur. L'employeur reste responsable du bon financement et de l'affiliation de chaque salarié dès son entrée dans l'entreprise.

Quel est le montant de la prime d'ancienneté dans la coiffure ?

La prime d'ancienneté dans la coiffure est due dès 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise et progresse par palier jusqu'à 20 ans.

Ancienneté Montant mensuel À partir de 5 ans 36 € À partir de 7 ans 49 € À partir de 9 ans 64 € À partir de 12 ans 82 € À partir de 15 ans 99 € À partir de 20 ans 117 €

👉 À noter : cette prime s'ajoute au salaire minimum garanti : elle n'est pas incluse dans les montants de la grille conventionnelle.

Quels autres sujets aborder pour bien appliquer la convention collective coiffure ?

Notre guide complet sur la CCN Coiffure couvre l'ensemble des thématiques utiles à la gestion de la paie et des RH dans un salon :

rémunération et cotisations : grille de salaire, coefficient, calcul de salaire, indemnité repas, avantage en nature, cotisations ;

temps de travail et congés : durée du travail, RTT, jours fériés, repos hebdomadaire, congés payés, congés exceptionnels ;

contrats de travail : période d'essai, accord d'entreprise, alternance et apprentissage, contrat saisonnier, contrat extra ;

rupture du contrat : préavis de démission, préavis de licenciement, indemnité de licenciement, rupture conventionnelle, retraite ;

protection sociale et absences : arrêt maladie, accident du travail, maternité, paternité, mutuelle, prévoyance, retraite complémentaire ;

identification de l'entreprise : IDCC, code NAF/APE.

Payfit actualise automatiquement les grilles de salaires et la prime d'ancienneté à chaque nouvel avenant de la convention collective coiffure. Vous gardez la main sur la validation de votre paie, en toute conformité.

Simplifiez la gestion de votre paie avec PayFit Découvrez notre solution RH et Paie 100 % conforme aux conventions collectives. Demander une démo

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-24.