À retenir La convention collective coiffure (IDCC 2596) impose une cotisation santé obligatoire de 1,500 % du PMSS (plafond mensuel de sécurité sociale) depuis le 1er juillet 2025 ;

le régime de prévoyance garantit aux cadres un taux minimal de 1,50 % de la tranche A , entièrement à la charge de l'employeur ;

pour les non-cadres, l'employeur prend en charge au moins 50 % de la cotisation prévoyance , le taux exact dépendant du contrat souscrit ;

une cotisation comité de pilotage de 0,08 % de la rémunération annuelle brute finance le suivi du régime frais de santé, collectée par l'URSSAF depuis le 1er janvier 2026 ;

la contribution conventionnelle à la formation professionnelle varie de 0,30 % à 0,60 % selon l'effectif, versée à l'OPCO EP.

Quels sont les taux de cotisations conventionnelles dans la coiffure ?

Voici un récapitulatif des principales cotisations conventionnelles applicables aux entreprises de coiffure et leur répartition entre employeur et salarié.

Cotisation Taux Base Part employeur Part salarié Mutuelle base obligatoire 1,500 % PMSS 59 % (0,885 %) 41 % (0,615 %) Prévoyance non-cadres selon contrat souscrit Salaire 50 % minimum 50 % maximum Prévoyance cadres 1,50 % Tranche A 100 % 0 % Comité de pilotage 0,08 % Rémunération annuelle brute 100 % 0 % Formation conventionnelle (< 11 salariés) 0,40 % Masse salariale 100 % 0 % Formation conventionnelle (11 à 19 salariés) 0,30 % Masse salariale 100 % 0 % Formation conventionnelle (≥ 20 salariés) 0,60 % Masse salariale 100 % 0 %

Les entreprises de coiffure et professions connexes relevant notamment du code NAF 9602A versent ces cotisations en complément des charges sociales légales communes. Elles couvrent la complémentaire santé, la prévoyance, le comité de pilotage du régime frais de santé et la formation professionnelle.

Quel est le taux de cotisation de la mutuelle santé obligatoire ?

Le taux de la cotisation mutuelle santé de base conventionnelle obligatoire (salarié + enfants) est fixé à 1,500 % du PMSS depuis le 1er juillet 2025, soit 60,08 € par mois pour un PMSS 2026 à 4 005 €. L'employeur prend en charge 59 % minimum de ce montant, soit 35,44 €, et le salarié le solde, soit 24,63 €.

La couverture inclut automatiquement le salarié et ses enfants à charge. L'extension au conjoint est facultative et intégralement à la charge du salarié. Les options Confort et Confort Plus restent également à la charge exclusive du salarié.

👉 À noter : le taux de 1,500 % reste fixe, mais sa contre-valeur en euros évolue chaque année avec la revalorisation du PMSS par la Sécurité sociale. Pensez à recalculer ce montant à chaque nouvelle publication du PMSS.

💡 Bon à savoir : un régime spécifique s'applique aux salariés relevant du régime Alsace-Moselle, avec un taux total réduit. Vérifiez ce point auprès de votre organisme assureur si votre entreprise est concernée.

Quel est le taux de cotisation prévoyance dans la coiffure ?

Le taux de cotisation prévoyance diffère selon que le salarié est cadre ou non-cadre. Pour les cadres, la convention impose un taux minimal de 1,50 % de la tranche A, intégralement à la charge de l'employeur, conformément à l'accord du 8 juillet 2015 et à l'ANI du 17 novembre 2017.

Pour les non-cadres, la convention collective ne fixe pas de taux global unique : elle impose seulement une prise en charge employeur d'au moins 50 % de la cotisation totale du régime, le taux exact étant déterminé par le contrat souscrit auprès de l'organisme assureur. Le salarié finance seul, dans le cadre de sa quote-part, la garantie incapacité de travail.

💡 Bon à savoir : vérifiez que le contrat souscrit par votre entreprise respecte au minimum les garanties définies par la convention collective, quel que soit le taux de cotisation retenu.

Qu'est-ce que la cotisation comité de pilotage ?

La cotisation comité de pilotage est une contribution de 0,08 % de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale, affectée au suivi paritaire du régime frais de santé. Elle est intégralement à la charge de l'employeur.

Cette cotisation est prévue par l'avenant n° 5 du 16 mars 2022 à l'avenant n° 11 du 16 avril 2008. Depuis le 1er janvier 2026, elle est collectée par l'URSSAF, conformément à l'avenant n° 6 du 14 septembre 2023, étendu par arrêté du 22 mars 2024.

💡 Bon à savoir : contrairement à la contribution formation professionnelle, la cotisation comité de pilotage n'est pas gérée par l'OPCO EP. Son recouvrement relève désormais exclusivement de l'URSSAF.

Quelles sont les contributions à la formation professionnelle dans la coiffure ?

Les entreprises de coiffure versent une contribution légale à la formation professionnelle (CFP) ainsi qu'une contribution conventionnelle supplémentaire. La contribution légale s'élève à 0,55 % de la masse salariale pour les entreprises de moins de 11 salariés, et à 1 % pour celles de 11 salariés et plus.

L'accord du 18 novembre 2022 relatif à la formation professionnelle dans la branche coiffure ajoute une contribution conventionnelle supplémentaire, dont le taux varie selon l'effectif de l'entreprise.

Effectif Contribution légale Contribution conventionnelle Total Moins de 11 salariés 0,55 % 0,40 % 0,95 % 11 à 19 salariés 1,00 % 0,30 % 1,30 % 20 salariés et plus 1,00 % 0,60 % 1,60 %

💡 Bon à savoir : l'OPCO EP (Opérateur de compétences des entreprises de proximité) est l'OPCO de la branche coiffure. C'est auprès de cet organisme que les contributions conventionnelles à la formation sont versées.

Qu'est-ce que la contribution au dialogue social dans la coiffure ?

La contribution au dialogue social de branche finance les organisations syndicales et patronales représentatives du secteur de la coiffure. Son taux et ses modalités de collecte sont définis par accord de branche.

Cette contribution s'ajoute aux autres cotisations conventionnelles et doit être déclarée selon les règles en vigueur.

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de cotisations ?

En tant qu'employeur relevant de la convention collective coiffure, vous devez respecter plusieurs obligations liées à ces cotisations :

souscrire un contrat conforme aux garanties minimales conventionnelles pour la mutuelle et la prévoyance ;

respecter les taux de répartition employeur/salarié fixés par la convention ;

verser les contributions formation à l'OPCO EP avant les échéances ;

déclarer correctement l'ensemble des cotisations via la DSN (déclaration sociale nominative) ;

conserver les justificatifs de dispense mutuelle de vos salariés ;

informer les salariés sortants de leurs droits à portabilité de la mutuelle et de la prévoyance.

Simplifiez la gestion de votre paie avec PayFit Découvrez notre solution RH et Paie 100 % conforme aux conventions collectives. Demander une démo

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-27.