À retenir Le congé maternité dure 16 semaines pour un 1er ou 2e enfant, jusqu'à 46 semaines pour des triplés ou plus.

La convention collective coiffure ne prévoit pas de maintien de salaire : la salariée perçoit les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) , plafonnées à 104,02 € par jour en 2026.

Dès la grossesse déclarée, la salariée bénéficie d'une réduction de 30 minutes de son temps de présence quotidien, sans perte de rémunération.

Le licenciement est interdit pendant la grossesse, le congé maternité et les 10 semaines suivant son retour.

Au retour, la salariée retrouve un poste équivalent avec un rattrapage salarial obligatoire.

Quelle est la durée du congé maternité selon le nombre d'enfants ?

La durée du congé maternité dépend du nombre d'enfants à naître et du nombre d'enfants déjà à charge. Ces durées, fixées par le Code du travail, s'appliquent aux salariées de la coiffure faute de disposition conventionnelle spécifique.

Situation Congé prénatal Congé postnatal Durée totale 1er ou 2e enfant 6 semaines 10 semaines 16 semaines 3e enfant ou plus 8 semaines 18 semaines 26 semaines Jumeaux 12 semaines 22 semaines 34 semaines Triplés ou plus 24 semaines 22 semaines 46 semaines

La convention collective de la coiffure (IDCC 2596) renvoie très largement au Code du travail pour organiser le congé maternité. Nous détaillons ici les indemnités versées, les aménagements pendant la grossesse, la protection contre le licenciement et les règles de retour au poste.

Le congé prénatal peut-il être reporté vers le congé postnatal ?

Oui, la salariée peut reporter jusqu'à 3 semaines de son congé prénatal vers le congé postnatal, sur avis médical. Une durée minimale de 8 semaines de congé reste obligatoire dans tous les cas, dont 6 semaines après l'accouchement.

Que se passe-t-il en cas de grossesse pathologique ou d'accouchement prématuré ?

Une grossesse pathologique ouvre droit à 2 semaines supplémentaires avant l'accouchement et 4 semaines après. Le congé postnatal est prolongé d'une durée équivalente au nombre de jours courant de l'accouchement jusqu'au début du congé initialement prévu si :

l'accouchement intervient plus de 6 semaines avant la date prévue ;

l'enfant reste hospitalisé.

Quelles indemnités percevez-vous pendant le congé maternité ?

La salariée en congé maternité perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), versées par l'Assurance Maladie. La convention collective coiffure ne prévoit aucun complément employeur.

Quelles sont les conditions pour toucher les IJSS ?

Pour ouvrir droit aux IJSS, la salariée doit justifier d'une affiliation et d'une activité minimales à la date présumée de l'accouchement :

affiliation : être affiliée à la Sécurité sociale depuis au moins 6 mois ;

activité récente : avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois précédant le début du congé ;

cas des contrats discontinus : à défaut, avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédents, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1 015 fois le Smic horaire au cours des 6 mois précédents.

Ces conditions concernent aussi bien les salariées en CDI que les apprenties ou les salariées en CDD du secteur de la coiffure, dès lors qu'elles remplissent l'un de ces critères.

Le montant journalier correspond à la moyenne des 3 derniers salaires bruts, divisée par 91,25, après déduction forfaitaire de 21 % au titre des cotisations. En 2026, ce montant est plafonné à 104,02 € par jour et ne peut être inférieur à 11,12 € par jour. Une coiffeuse ayant perçu 2 200 € brut par mois sur les 3 derniers mois touchera ainsi une IJSS proche du plafond, une fois la déduction appliquée.

💡 Bon à savoir : la convention collective coiffure ne prévoit pas de maintien de salaire employeur pendant le congé maternité, la salariée perçoit uniquement les IJSS. Le régime de prévoyance de branche peut compléter ces indemnités selon les garanties souscrites par l'entreprise.

Quels aménagements avez-vous pendant la grossesse ?

La salariée enceinte bénéficie d'aménagements spécifiques prévus par la convention collective coiffure, en complément des dispositions légales.

La convention collective coiffure prévoit-elle une réduction d'horaire ?

L'article 6.2.1 de la convention collective coiffure et l'article 5 de l'accord du 3 février 2014 relatif à l'égalité professionnelle prévoient une réduction de 30 minutes de la durée journalière de présence, sans perte de rémunération, pour toute salariée en état de grossesse médicalement constaté. Cette demi-heure est fixée en priorité à l'initiative de la salariée, avec l'accord de l'employeur. Concrètement :

la salariée informe l'employeur de son état de grossesse pour activer ce droit ;

elle propose le moment de la journée où elle souhaite positionner cette réduction ;

l'employeur valide cette organisation, sauf contrainte d'organisation du salon à justifier.

Quelles sont les autres absences autorisées pendant la grossesse ?

La salariée bénéficie d'absences autorisées et rémunérées pour se rendre aux examens médicaux obligatoires liés à la grossesse. Si le salon impose une tenue de travail ou un uniforme, l'employeur adapte cette tenue pendant la grossesse.

Quels sont vos droits face aux produits chimiques utilisés en salon ?

L'employeur a une obligation générale de sécurité envers la salariée enceinte, prévue à l'article L. 4121-1 du Code du travail. Le médecin du travail peut recommander un aménagement de poste ou un changement temporaire d'affectation, notamment en cas d'exposition à des substances chimiques sensibilisantes ou reprotoxiques. Si aucun reclassement n'est possible, le contrat est suspendu et la salariée perçoit une allocation de la Sécurité sociale complétée par une garantie de rémunération employeur.

👉 À noter : en salon de coiffure, le médecin du travail joue un rôle déterminant pour évaluer l'aptitude de la salariée enceinte face aux produits utilisés au quotidien.

Une salariée enceinte peut-elle être licenciée ?

Le licenciement d'une salariée enceinte est interdit pendant toute la grossesse, le congé maternité, et les 10 semaines suivant la fin de ce congé. Cette protection tombe uniquement en cas de faute grave non liée à la grossesse, ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif totalement étranger à la grossesse.

Le congé maternité a-t-il un impact sur les congés payés et l'ancienneté ?

Le congé maternité est assimilé à du temps de travail effectif. L'acquisition des congés payés et de l'ancienneté se poursuit normalement pendant toute sa durée. La salariée peut reporter les congés payés non pris à son retour.

La salariée retrouve son emploi précédent, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Un entretien professionnel est obligatoire au retour, et l'accord du 3 février 2014 ajoute un entretien préalable au départ en congé. La salariée bénéficie aussi d'un rattrapage salarial obligatoire : sa rémunération est majorée des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de sa catégorie professionnelle pendant son absence.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-28.