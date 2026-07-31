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Arrêt maladie – Convention collective Coiffure (IDCC 2596)
Quelle indemnisation en cas d'arrêt maladie dans la convention collective coiffure ?
La convention collective de la coiffure ne prévoit pas de maintien de salaire conventionnel spécifique. Le régime légal de la loi de mensualisation s'applique, complété par la prévoyance obligatoire de branche à compter du 91e jour d'arrêt. Cette page détaille les conditions d'indemnisation, les délais de carence et les obligations du salarié.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises de coiffure et professions connexes relevant notamment du code NAF 9602A
Champ d'application
Coiffure, Soins capillaires, Professions connexes
À retenir
En arrêt maladie, vous relevez du régime légal de maintien de salaire, car la convention collective coiffure ne prévoit pas de disposition plus favorable ;
Le complément employeur démarre après 7 jours de carence pour une maladie non professionnelle, sans carence pour un accident du travail ;
Après 1 an d'ancienneté, l'indemnisation dure de 60 à 180 jours selon votre expérience, répartie entre 90 % et 66,66 % du salaire brut ;
À partir du 91e jour d'arrêt continu, le régime de prévoyance de branche prend le relais tant que la sécurité sociale verse ses prestations ;
Depuis 2024, vous acquérez des congés payés même pendant un arrêt maladie non professionnel.
Quelle est la durée d'indemnisation selon votre ancienneté dans la coiffure ?
La durée du maintien de salaire dépend uniquement de votre ancienneté dans l'entreprise, car la convention collective coiffure applique le barème légal de la loi de mensualisation. Chaque palier d'ancienneté ouvre droit à une période d'indemnisation à 90 % du salaire brut, puis à 66,66 %.
|Ancienneté
|Durée totale
|Répartition
|1 à 5 ans
|60 jours
|30 j à 90 % + 30 j à 66,66 %
|6 à 10 ans
|80 jours
|40 j à 90 % + 40 j à 66,66 %
|11 à 15 ans
|100 jours
|50 j à 90 % + 50 j à 66,66 %
|16 à 20 ans
|120 jours
|60 j à 90 % + 60 j à 66,66 %
|21 à 25 ans
|140 jours
|70 j à 90 % + 70 j à 66,66 %
|26 à 30 ans
|160 jours
|80 j à 90 % + 80 j à 66,66 %
|31 ans et plus
|180 jours
|90 j à 90 % + 90 j à 66,66 %
💡 Bon à savoir : ces montants s'entendent sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).
Un arrêt maladie soulève rapidement des questions sur votre rémunération et vos démarches. Dans la convention collective coiffure (IDCC 2596, brochure n° 3159), aucune disposition spécifique ne remplace le régime légal : vous relevez des règles de droit commun, complétées par la prévoyance de branche pour les arrêts longs. Nous vous détaillons les conditions, les délais et vos obligations.
Quel régime d'indemnisation s'applique en cas d'arrêt maladie dans la coiffure ?
La convention collective coiffure ne prévoit aucune disposition conventionnelle spécifique sur le maintien de salaire par l'employeur en cas d'arrêt maladie non professionnelle. Vous relevez donc du régime légal de maintien de salaire prévu par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8 du Code du travail. Deux mécanismes se combinent :
les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), versées par la CPAM ;
le complément employeur, sous conditions d'ancienneté.
Pour les arrêts longs, le régime de prévoyance obligatoire de branche prend le relais à partir du 91e jour d'arrêt continu.
💡 Bon à savoir : contrairement à d'autres conventions collectives, la coiffure renvoie intégralement au droit commun pour le maintien de salaire. Seule la prévoyance de branche apporte un complément spécifique au-delà du 90e jour.
Qui a droit au maintien de salaire légal en cas d'arrêt maladie ?
Vous bénéficiez du complément employeur si vous remplissez toutes les conditions suivantes :
justifier d'au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
avoir transmis un certificat médical dans les 48 heures suivant l'arrêt ;
être pris en charge par la sécurité sociale et percevoir des IJSS ;
recevoir des soins en France ou dans l'Espace économique européen (EEE) ;
ne pas être travailleur à domicile, saisonnier, intermittent ou temporaire.
👉 À noter : ces conditions correspondent au régime légal de mensualisation. Aucune condition supplémentaire ni plus favorable n'est prévue par la convention collective coiffure.
Quel est le délai de carence en cas d'arrêt maladie dans la coiffure ?
Deux délais de carence différents s'appliquent selon la nature de l'arrêt. Pour une maladie non professionnelle, les IJSS démarrent après 3 jours calendaires de carence, et le complément employeur après 7 jours calendaires. Pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, aucun délai de carence ne s'applique.
|Maladie non professionnelle
|Accident du travail / maladie professionnelle
|Carence IJSS
|3 jours
|0 jour
|Carence complément employeur
|7 jours
|0 jour
Comment fonctionne le complément prévoyance à partir du 91ᵉ jour d'arrêt ?
La convention collective coiffure a instauré un régime de prévoyance obligatoire de branche par l'accord du 8 juillet 2015. L'indemnité complémentaire prévoyance intervient à partir du 91e jour d'arrêt continu et total, tant que la sécurité sociale continue de verser ses prestations. Ce régime prend le relais une fois le maintien de salaire légal épuisé.
Les cotisations qui financent ce régime sont fixées ainsi :
personnel non-cadre et apprentis : 1,400 % sur les tranches A et B du salaire, réparti à parts égales entre l'employeur et vous, soit 0,700 % chacun ;
personnel cadre : 1,50 % sur la tranche A, entièrement à la charge de l'employeur.
👉 À noter : ces taux sont fixés par l'accord de prévoyance du 8 juillet 2015 et ses avenants successifs, dont le dernier, l'avenant n° 2 du 15 janvier 2025, étendu par arrêté du 4 septembre 2025.
Quelles sont vos obligations en cas d'arrêt maladie ?
Vous devez informer votre employeur de votre absence dans les plus brefs délais. Vous devez aussi transmettre le certificat médical dans les 48 heures et respecter les heures de sortie autorisées par le médecin. Votre employeur peut organiser une contre-visite médicale, encadrée depuis le décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024, qui peut se dérouler à votre domicile ou au cabinet du médecin mandaté.
⚠️ Attention : une absence injustifiée lors de la contre-visite peut entraîner la suspension du complément employeur.
Un arrêt maladie donne-t-il droit à des congés payés ?
Oui, depuis la loi DDADUE n° 2024-364 du 22 avril 2024, vous acquérez des congés payés même pendant un arrêt maladie non professionnel. En cas d'arrêt non professionnel, vous cumulez 2 jours ouvrables par mois d'absence, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'acquisition reste de 2,5 jours ouvrables par mois, sans limitation de durée.
Qu'est-ce que la subrogation des indemnités journalières ?
La subrogation permet à votre employeur de percevoir directement les IJSS auprès de la CPAM, à votre place. Elle s'applique de plein droit lorsque l'employeur maintient l'intégralité de votre salaire pendant l'arrêt. Dans les autres cas, elle reste possible avec votre accord.
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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-24.
Code du travail — art. L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8 (maintien de salaire) — Légifrance — consulté le 24/07/2026
Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (IDCC 2596, brochure n° 3159) — Légifrance — consulté le 24/07/2026
Accord du 8 juillet 2015 relatif au régime de prévoyance — CCN Coiffure — Légifrance — consulté le 24/07/2026
Arrêté du 4 septembre 2025 portant extension de l'avenant n° 2 du 15 janvier 2025 à l'accord prévoyance — JORF n°0211 — consulté le 24/07/2026
Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 (DDADUE) — congés payés pendant l'arrêt maladie — Légifrance — consulté le 24/07/2026
Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite médicale — Légifrance — consulté le 24/07/2026
FAQ – Arrêt maladie convention collective coiffure
Oui, un coiffeur salarié en arrêt maladie a droit au maintien de salaire légal dès lors qu'il justifie d'au moins 1 an d'ancienneté et respecte les conditions prévues par le Code du travail. En revanche, un apprenti ou un salarié en contrat court reste exclu de ce dispositif tant qu'il n'atteint pas cette ancienneté.
Prenons un exemple concret : un coiffeur avec 4 ans d'ancienneté bénéficie de 60 jours d'indemnisation, répartis en 30 jours à 90 % puis 30 jours à 66,66 % du salaire brut, déduction faite des IJSS. Si son ancienneté est inférieure à 1 an, il ne perçoit que les IJSS de la sécurité sociale, sans complément de l'employeur.
Le délai de carence dépend du type d'arrêt et de la prestation concernée.
Pour une maladie non professionnelle, la sécurité sociale applique 3 jours de carence avant de verser les IJSS, et l'employeur applique 7 jours avant de verser son complément : ces deux délais se cumulent, ce qui retarde le versement complet de l'indemnisation.
Pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, aucun de ces délais ne s'applique, l'indemnisation démarre donc dès le premier jour d'arrêt.
Oui, la prévoyance de branche intervient automatiquement à partir du 91e jour d'arrêt continu, sans démarche particulière à effectuer si l'employeur a bien souscrit le contrat auprès de l'organisme assureur recommandé, AG2R La Mondiale. Elle profite aux salariés cadres comme non-cadres, mais le financement diffère : les non-cadres cotisent à parts égales avec l'employeur, alors que les cadres bénéficient d'une cotisation intégralement patronale.
Oui, et cette règle s'applique à tous les arrêts en cours depuis le 1er décembre 2009, avec un effet rétroactif encadré par la loi DDADUE. Si vous êtes en arrêt maladie non professionnelle sur toute une période de référence, vous acquérez 24 jours ouvrables de congés payés, soit un mois de congés en moins que pour un salarié actif à temps plein.