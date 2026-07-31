À retenir En arrêt maladie, vous relevez du régime légal de maintien de salaire , car la convention collective coiffure ne prévoit pas de disposition plus favorable ;

Le complément employeur démarre après 7 jours de carence pour une maladie non professionnelle, sans carence pour un accident du travail ;

Après 1 an d'ancienneté , l'indemnisation dure de 60 à 180 jours selon votre expérience, répartie entre 90 % et 66,66 % du salaire brut ;

À partir du 91e jour d'arrêt continu , le régime de prévoyance de branche prend le relais tant que la sécurité sociale verse ses prestations ;

Depuis 2024, vous acquérez des congés payés même pendant un arrêt maladie non professionnel.

Quelle est la durée d'indemnisation selon votre ancienneté dans la coiffure ?

La durée du maintien de salaire dépend uniquement de votre ancienneté dans l'entreprise, car la convention collective coiffure applique le barème légal de la loi de mensualisation. Chaque palier d'ancienneté ouvre droit à une période d'indemnisation à 90 % du salaire brut, puis à 66,66 %.

Ancienneté Durée totale Répartition 1 à 5 ans 60 jours 30 j à 90 % + 30 j à 66,66 % 6 à 10 ans 80 jours 40 j à 90 % + 40 j à 66,66 % 11 à 15 ans 100 jours 50 j à 90 % + 50 j à 66,66 % 16 à 20 ans 120 jours 60 j à 90 % + 60 j à 66,66 % 21 à 25 ans 140 jours 70 j à 90 % + 70 j à 66,66 % 26 à 30 ans 160 jours 80 j à 90 % + 80 j à 66,66 % 31 ans et plus 180 jours 90 j à 90 % + 90 j à 66,66 %

💡 Bon à savoir : ces montants s'entendent sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM).

Un arrêt maladie soulève rapidement des questions sur votre rémunération et vos démarches. Dans la convention collective coiffure (IDCC 2596, brochure n° 3159), aucune disposition spécifique ne remplace le régime légal : vous relevez des règles de droit commun, complétées par la prévoyance de branche pour les arrêts longs. Nous vous détaillons les conditions, les délais et vos obligations.

Quel régime d'indemnisation s'applique en cas d'arrêt maladie dans la coiffure ?

La convention collective coiffure ne prévoit aucune disposition conventionnelle spécifique sur le maintien de salaire par l'employeur en cas d'arrêt maladie non professionnelle. Vous relevez donc du régime légal de maintien de salaire prévu par les articles L. 1226-1 et D. 1226-1 à D. 1226-8 du Code du travail. Deux mécanismes se combinent :

les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) , versées par la CPAM ;

le complément employeur, sous conditions d'ancienneté.

Pour les arrêts longs, le régime de prévoyance obligatoire de branche prend le relais à partir du 91e jour d'arrêt continu.

💡 Bon à savoir : contrairement à d'autres conventions collectives, la coiffure renvoie intégralement au droit commun pour le maintien de salaire. Seule la prévoyance de branche apporte un complément spécifique au-delà du 90e jour.

Qui a droit au maintien de salaire légal en cas d'arrêt maladie ?

Vous bénéficiez du complément employeur si vous remplissez toutes les conditions suivantes :

justifier d'au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;

avoir transmis un certificat médical dans les 48 heures suivant l'arrêt ;

être pris en charge par la sécurité sociale et percevoir des IJSS ;

recevoir des soins en France ou dans l'Espace économique européen (EEE) ;

ne pas être travailleur à domicile, saisonnier, intermittent ou temporaire.

👉 À noter : ces conditions correspondent au régime légal de mensualisation. Aucune condition supplémentaire ni plus favorable n'est prévue par la convention collective coiffure.

Quel est le délai de carence en cas d'arrêt maladie dans la coiffure ?

Deux délais de carence différents s'appliquent selon la nature de l'arrêt. Pour une maladie non professionnelle, les IJSS démarrent après 3 jours calendaires de carence, et le complément employeur après 7 jours calendaires. Pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, aucun délai de carence ne s'applique.

Maladie non professionnelle Accident du travail / maladie professionnelle Carence IJSS 3 jours 0 jour Carence complément employeur 7 jours 0 jour

La convention collective coiffure a instauré un régime de prévoyance obligatoire de branche par l'accord du 8 juillet 2015. L'indemnité complémentaire prévoyance intervient à partir du 91e jour d'arrêt continu et total, tant que la sécurité sociale continue de verser ses prestations. Ce régime prend le relais une fois le maintien de salaire légal épuisé.

Les cotisations qui financent ce régime sont fixées ainsi :

personnel non-cadre et apprentis : 1,400 % sur les tranches A et B du salaire, réparti à parts égales entre l'employeur et vous, soit 0,700 % chacun ;

personnel cadre : 1,50 % sur la tranche A, entièrement à la charge de l'employeur.

👉 À noter : ces taux sont fixés par l'accord de prévoyance du 8 juillet 2015 et ses avenants successifs, dont le dernier, l'avenant n° 2 du 15 janvier 2025, étendu par arrêté du 4 septembre 2025.

Quelles sont vos obligations en cas d'arrêt maladie ?

Vous devez informer votre employeur de votre absence dans les plus brefs délais. Vous devez aussi transmettre le certificat médical dans les 48 heures et respecter les heures de sortie autorisées par le médecin. Votre employeur peut organiser une contre-visite médicale, encadrée depuis le décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024, qui peut se dérouler à votre domicile ou au cabinet du médecin mandaté.

⚠️ Attention : une absence injustifiée lors de la contre-visite peut entraîner la suspension du complément employeur.

Un arrêt maladie donne-t-il droit à des congés payés ?

Oui, depuis la loi DDADUE n° 2024-364 du 22 avril 2024, vous acquérez des congés payés même pendant un arrêt maladie non professionnel. En cas d'arrêt non professionnel, vous cumulez 2 jours ouvrables par mois d'absence, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence. En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'acquisition reste de 2,5 jours ouvrables par mois, sans limitation de durée.

Qu'est-ce que la subrogation des indemnités journalières ?

La subrogation permet à votre employeur de percevoir directement les IJSS auprès de la CPAM, à votre place. Elle s'applique de plein droit lorsque l'employeur maintient l'intégralité de votre salaire pendant l'arrêt. Dans les autres cas, elle reste possible avec votre accord.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-24.