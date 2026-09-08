Qu'est-ce qu'un contrat saisonnier dans le secteur de la coiffure ?

Le contrat saisonnier est un contrat à durée déterminée (CDD) conclu pour répondre à un besoin lié à une activité saisonnière, c'est-à-dire une activité qui se répète chaque année à des périodes à peu près fixes, indépendamment de la volonté de l'employeur ou des salariés. Dans le secteur de la coiffure, cette forme de contrat concerne principalement les salons implantés dans des zones touristiques, balnéaires ou de montagne, où la fréquentation varie fortement selon les saisons.

Le contrat saisonnier est encadré par les articles L1242-2 (3°) et L1244-2 du Code du travail. Il se distingue des autres formes de CDD par plusieurs caractéristiques spécifiques : absence de terme précis obligatoire (le contrat peut prévoir une durée minimale), possibilité de reconduction d'une saison à l'autre et régime particulier en matière d'indemnité de fin de contrat.

Dans le cadre de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (IDCC 2596), les dispositions générales relatives au CDD s'appliquent au contrat saisonnier. La CCN ne prévoit pas de régime dérogatoire spécifique au travail saisonnier, ce qui signifie que les règles du Code du travail s'appliquent pleinement.

Bon à savoir Le caractère saisonnier d'un emploi en coiffure doit être démontré par l'employeur. Il ne suffit pas d'invoquer une simple variation d'activité : la saisonnalité doit être régulière, prévisible et liée à des facteurs extérieurs (tourisme, événements récurrents). À défaut, le contrat risque d'être requalifié en CDI par le juge prud'homal.

CDD d'usage en coiffure : est-ce possible ?

Le CDD d'usage, parfois appelé contrat d'extra, est un type de CDD réservé à certains secteurs d'activité dans lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI, en raison de la nature temporaire de l'emploi. La coiffure ne figure pas parmi les secteurs listés à l'article D1242-1 du Code du travail et aucune disposition spécifique de la CCN Coiffure (IDCC 2596) n'a été identifiée comme autorisant, par défaut, le CDD d'usage. Le recours au CDD d'usage ne doit donc pas être présenté comme un mode normal d'embauche dans la coiffure : en pratique, la requête « CDD d'usage coiffure » renvoie à un dispositif non autorisé pour ce secteur.

Attention Le recours abusif au CDD d'usage dans un secteur non autorisé expose l'employeur à la requalification du contrat en CDI, avec versement d'une indemnité de requalification au salarié, ainsi que des dommages et intérêts éventuels.

Quelle différence entre contrat saisonnier et CDD d'usage ?

Ces deux formes de contrat à durée déterminée répondent à des logiques distinctes. Le contrat saisonnier est lié à un cycle naturel et prévisible d'activité (saisons touristiques, périodes de fêtes), tandis que le CDD d'usage repose sur un usage professionnel sectoriel de ne pas recourir au CDI pour certains emplois temporaires.

| Critère | Contrat saisonnier | CDD d’usage |

|—|—|—|

| Base légale | Art. L1242-2 (3°) Code du travail | Art. L1242-2 (3°) et D1242-1 Code du travail |

| Condition principale | Activité saisonnière récurrente | Secteur autorisé + usage constant |

| Applicable en coiffure | Oui, si activité saisonnière démontrée | Non, secteur non listé dans D1242-1 |

| Terme du contrat | Fin de la saison (ou terme précis) | Réalisation de l’objet du contrat |

| Indemnité de fin de contrat | Non due sauf disposition conventionnelle | Non due |

| Clause de reconduction | Possible d’une saison à l’autre | Non applicable |

| Délai de carence entre contrats | Non applicable | Non applicable |

Quelles sont les conditions de recours au contrat saisonnier en coiffure ?

Caractère saisonnier de l'activité

L'activité du salon doit connaître des fluctuations régulières et prévisibles, liées à des facteurs extérieurs et non à la seule volonté de l'employeur.

Forme et mentions obligatoires du contrat

Le contrat saisonnier doit être établi par écrit et remis au salarié dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche (article L1242-13). Il doit comporter : le motif du recours au CDD, la désignation du poste de travail et la qualification du salarié, la durée minimale du contrat, la date de début, le montant de la rémunération, la convention collective applicable (article L1242-12).

Droits du salarié en contrat saisonnier

Le salarié en contrat saisonnier bénéficie des mêmes droits que les salariés en CDI de l'entreprise, conformément à l'article L1242-14 du Code du travail. La rémunération ne peut être inférieure à celle d'un salarié en CDI de qualification équivalente occupant les mêmes fonctions. Les minima conventionnels de la CCN Coiffure doivent être respectés.

Indemnité de fin de contrat saisonnier

L'indemnité de fin de contrat (prime de précarité) n'est pas due pour un CDD saisonnier conclu au titre du 3° de l'article L1242-2, conformément à l'article L1243-10. Aucune disposition plus favorable n'a été identifiée dans la CCN Coiffure IDCC 2596.

Reconduction du contrat saisonnier en coiffure

En coiffure, la reconduction d'un contrat saisonnier doit résulter d'une clause contractuelle ou d'un accord applicable ; elle n'est pas automatique par principe. L'article L1244-2 prévoit la possibilité d'insérer une clause de reconduction pour la saison suivante. Les articles L1244-2-1 et L1244-2-2 relatifs au droit à reconduction automatique ne sont pas applicables à la coiffure.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-06-29. Sources : Code du travail (L1242-2, D1242-1, L1242-12, L1242-13, L1243-10, L1244-2) ; CCN Coiffure IDCC 2596.