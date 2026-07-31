À retenir : la convention collective coiffure (IDCC 2596) prévoit deux régimes d' indemnité de licenciement selon la catégorie professionnelle du salarié ;

les emplois techniques, non techniques et esthétique-cosmétique relèvent du régime légal : 1/4 de mois de salaire par année jusqu'à 10 ans, puis 1/3 au-delà ;

les cadres et agents de maîtrise bénéficient d'une indemnité conventionnelle de 1/4 de mois par année de présence, plafonnée à 6 mois de salaire ;

l'employeur compare toujours l'indemnité légale et l'indemnité conventionnelle et retient le montant le plus favorable au salarié ;

aucune indemnité n'est due en cas de faute grave ou lourde, et elle est doublée en cas d'inaptitude professionnelle sans reclassement possible.

Quelle est la différence entre l'indemnité légale et l'indemnité conventionnelle dans la CCN coiffure ?

Le tableau suivant résume les deux régimes applicables selon la catégorie professionnelle du salarié.

Critère Indemnité légale (emplois techniques, non techniques, esthétique-cosmétique) Indemnité conventionnelle (cadres et agents de maîtrise) Base juridique Articles R1234-1 à R1234-4 du Code du travail Article 7.5.1 de la CCN coiffure, avec comparaison au régime légal Taux 1/4 de mois par année (≤ 10 ans), 1/3 par année au-delà 1/4 de mois par année de présence Plafond Aucun 6 mois de salaire Salaire de référence Le plus favorable entre la moyenne des 12 derniers mois et le tiers des 3 derniers mois Salaire réel moyen de la dernière année de présence Ancienneté minimale 8 mois 8 mois Exclusion Faute grave ou lourde Faute grave ou lourde

Quelles sont les règles d'indemnité de licenciement dans la CCN coiffure ?

L'indemnité de licenciement dans la convention collective coiffure (IDCC 2596) est encadrée par l'article 7.5.1, qui distingue deux régimes selon la catégorie professionnelle du salarié. Les emplois techniques, non techniques et esthétique-cosmétique relèvent du régime légal. Les cadres et agents de maîtrise bénéficient d'une indemnité conventionnelle spécifique, plafonnée à 6 mois de salaire.

L'indemnité est due à tout salarié licencié justifiant d'au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompue (article L1234-9 du Code du travail). Aucune indemnité n'est versée en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde (article 7.4.3 de la CCN).

💡 Bon à savoir : l'article 7.5.1 renvoie au régime légal pour les emplois techniques, non techniques et esthétique-cosmétique. Seuls les cadres et agents de maîtrise disposent d'une indemnité conventionnelle propre, plafonnée à 6 mois de salaire.

Quel est le régime applicable aux emplois techniques et non techniques ?

Les emplois techniques et non techniques de la coiffure bénéficient de l'indemnité légale de licenciement (articles R1234-1 à R1234-4 du Code du travail). Le calcul se décompose comme suit :

1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté pour les 10 premières années ;

1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans.

Les années incomplètes comptent au prorata. Le salaire de référence retenu est le plus favorable entre la moyenne des 12 derniers mois et le tiers des 3 derniers mois, primes proratisées.

L'indemnité conventionnelle des cadres et agents de maîtrise s'élève à 1/4 de mois par année de présence, calculée sur le salaire réel moyen de la dernière année. Le montant est plafonné à 6 mois de salaire.L'employeur compare systématiquement ce résultat avec l'indemnité légale et retient le montant le plus favorable au salarié.

⚠️ Attention : au-delà de 10 ans d'ancienneté, l'indemnité légale devient généralement plus favorable pour les cadres et agents de maîtrise, car elle intègre un taux majoré d'1/3 au-delà de 10 ans, sans aucun plafond.

Jusqu'à 10 ans d'ancienneté, l'indemnité légale et l'indemnité conventionnelle produisent le même résultat, soit 1/4 de mois par année. Au-delà de 10 ans, l'indemnité légale progresse plus vite grâce au taux d'1/3, tandis que la conventionnelle reste plafonnée à 6 mois.

Ancienneté Indemnité conventionnelle Indemnité légale Montant le plus favorable 5 ans 1,25 mois 1,25 mois Identique 10 ans 2,50 mois 2,50 mois Identique 15 ans 3,75 mois 4,17 mois Légale 20 ans 5,00 mois 5,83 mois Légale 25 ans 6,00 mois (plafond) 7,50 mois Légale 30 ans 6,00 mois (plafond) 9,17 mois Légale

Quels sont des exemples concrets de calcul de l'indemnité de licenciement ?

Trois exemples chiffrés illustrent le calcul de l'indemnité de licenciement selon la catégorie professionnelle et l'ancienneté du salarié.

Poste Ancienneté Salaire brut mensuel Calcul Montant retenu Coiffeur 6 ans 1 900 € 1/4 × 1 900 × 6 2 850 € Réceptionniste 12 ans 2 000 € 1/4 × 2 000 × 10 = 5 000 € puis 1/3 × 2 000 × 2 = 1 333 € 6 333 € Agent de maîtrise 15 ans 2 800 € Conventionnelle : 1/4 × 2 800 × 15 = 10 500 € (3,75 mois). Légale : 7 000 € + 4 667 € = 11 667 € (4,17 mois) 11 667 € (légale, plus favorable)

Quel salaire de référence retenir pour calculer l'indemnité ?

Le salaire de référence retenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement est le plus avantageux entre deux modes de calcul :

la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de rémunération brute ;

le tiers des 3 derniers mois, primes annuelles proratisées.

Les éléments pris en compte incluent le salaire de base, les heures supplémentaires, les primes contractuelles et les avantages en nature. Les remboursements de frais et les primes exceptionnelles sont exclus.

Dans quels cas l'indemnité de licenciement n'est-elle pas due ?

L'indemnité de licenciement n'est pas due en cas de licenciement pour faute grave ou faute lourde (article 7.4.3 de la CCN coiffure).

En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement, l'indemnité légale est doublée (article L1226-14 du Code du travail).

Quel est le régime fiscal et social de l'indemnité de licenciement ?

L'indemnité de licenciement bénéficie d'exonérations fiscales et sociales, dans certaines limites.

L'indemnité de licenciement est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite du montant le plus élevé entre trois plafonds :

le montant légal ou conventionnel de l'indemnité ;

deux fois la rémunération annuelle brute de l'année précédente ;

50 % du montant total de l'indemnité.

Ce montant est plafonné à 6 PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale), soit 288 360 € en 2026, le PASS 2026 s'établissant à 48 060 €. Au-delà de ce seuil, la fraction excédentaire est soumise à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif. Un coiffeur percevant une indemnité de 15 000 € reste largement sous ce plafond et bénéficie donc d'une exonération totale.

L'indemnité de licenciement est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 2 PASS, soit 96 120 € en 2026.

Au-delà de ce seuil, la fraction excédentaire est soumise à cotisations sociales dès le premier euro dépassé. La CSG-CRDS s'applique quant à elle sur la partie de l'indemnité qui dépasse le montant légal ou conventionnel, même si ce montant reste inférieur à 2 PASS.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-28.