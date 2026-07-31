À retenir La durée légale du travail dans la convention collective coiffure est fixée à 35 heures par semaine , soit 1 582 heures par an en modulation ;

La durée maximale journalière est de 10 heures , réduite à 8 heures pour les moins de 18 ans ;

Le travail du dimanche repose sur le volontariat , avec un repos compensateur et une prime de 1/24 du salaire mensuel ;

Seuls 3 jours fériés sont obligatoirement chômés et payés : le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier ;

Le temps partiel ne peut descendre en dessous de 16 heures par semaine, sauf dérogations spécifiques.

Quels sont les seuils clés de la durée du travail dans la coiffure ?

Ce tableau récapitule les seuils essentiels à connaître pour appliquer la convention collective coiffure. Retrouvez-y les durées légales, les maximas autorisés et les temps de repos obligatoires.

Indicateur Valeur Durée hebdomadaire légale 35 heures Durée annuelle conventionnelle (modulation) 1 582 heures Durée journalière maximale 10 heures (8 heures pour les moins de 18 ans) Période haute de modulation 42 heures max/semaine, 12 semaines par an maximum Période haute exceptionnelle 44 heures max/semaine, 4 semaines par an maximum Maximum hebdomadaire absolu 48 heures (Code du travail) Amplitude journalière 11 heures (12 heures à titre exceptionnel) Période basse de modulation 16 heures minimum, sur 2 à 3 jours, 4 semaines par an maximum Pause obligatoire 20 minutes consécutives dès 6 heures de travail Répartition hebdomadaire 4, 4,5 ou 5 jours

Vous gérez un salon de coiffure et voulez appliquer les bonnes règles de temps de travail ? La convention collective coiffure encadre précisément la durée hebdomadaire, les maximas autorisés, le repos et le travail du dimanche. Voici comment s'organise le temps de travail dans ce secteur, étape par étape.

Quelle est la durée hebdomadaire de travail dans la convention collective coiffure ?

La durée légale du travail dans la coiffure est de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois. Dans le cadre de la modulation du temps de travail, la durée annuelle conventionnelle est fixée à 1 582 heures, journée de solidarité incluse.

Vous pouvez répartir cette durée sur 4 jours, 4 jours et demi ou 5 jours maximum, selon l'organisation du salon. Toute heure effectuée au-delà de 35 heures ouvre droit aux majorations pour heures supplémentaires.

Quelles sont les durées maximales de travail autorisées dans la coiffure ?

La durée maximale de travail dans la coiffure varie selon le régime appliqué : jusqu'à 10 heures par jour et jusqu'à 48 heures par semaine dans l'absolu. Les seuils à respecter sont les suivants :

durée journalière maximale : 10 heures, réduite à 8 heures pour les salariés de moins de 18 ans ;

période haute de modulation : 42 heures maximum par semaine, dans la limite de 12 semaines par an ;

période haute exceptionnelle : 44 heures maximum par semaine, dans la limite de 4 semaines par an ;

maximum hebdomadaire absolu : 48 heures, plafond fixé par le Code du travail.

Quelle est l'amplitude journalière et la pause obligatoire dans la coiffure ?

L'amplitude journalière autorisée dans la coiffure est de 11 heures, portée à 12 heures à titre exceptionnel.

La pause obligatoire est de 20 minutes consécutives dès que le temps de travail atteint 6 heures. Pour les salariés de moins de 18 ans, cette pause passe à 30 minutes après 4 heures 30 de travail.

💡 Bon à savoir : la durée annuelle de 1 582 heures reste inférieure au plafond légal de 1 607 heures, car la convention collective coiffure intègre les jours de repos et congés spécifiques à la branche.

Le repos hebdomadaire dans la coiffure est fixé à 24 heures consécutives, prises le dimanche.

Vous bénéficiez également des règles suivantes :

un second jour de repos , attribué par roulement selon le planning du salon ;

la possibilité de demander 2 jours de repos consécutifs une fois par mois ;

pour les salariés de moins de 18 ans, 2 jours consécutifs obligatoires par semaine.

L'employeur peut suspendre ou différer ce second jour de repos en cas d'absence d'un salarié pour maladie ou accident, ou lors de manifestations commerciales locales.

Quelles sont les règles du travail du dimanche dans la coiffure ?

Le travail du dimanche dans la coiffure repose sur le volontariat du salarié. L'employeur doit respecter un délai de prévenance de 15 jours minimum avant de solliciter un salarié pour travailler ce jour-là.

En contrepartie, le salarié bénéficie de :

un repos compensateur à prendre dans les 2 semaines civiles suivantes ;

une prime exceptionnelle égale à 1/24 du traitement mensuel.

3 jours fériés sont obligatoirement chômés et payés dans la coiffure : le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier. Sur les 8 jours fériés restants :

4 jours maximum peuvent être travaillés sur décision de l'employeur ;

un 5e jour férié peut être travaillé uniquement sur volontariat, avec l'accord écrit du salarié.

Chaque jour férié travaillé donne droit à une majoration de 100 % ou à un repos compensateur équivalent.

Quelle est la durée minimale de travail à temps partiel dans la coiffure ?

La durée minimale de travail à temps partiel dans la coiffure est fixée à 16 heures par semaine, en application de l'avenant n° 38 du 21 janvier 2016. Des dérogations existent pour certains postes, comme les esthéticiennes ou le personnel administratif, avec un minimum pouvant descendre à 7 heures.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de votre durée contractuelle sont majorées :

+12 % dans la limite du 1/10e de la durée contractuelle ;

+25 % au-delà du 1/10e et jusqu'au 1/3 de cette durée.

Si vous signez un avenant complément d'heures, les heures ainsi ajoutées sont majorées de 15 %.

Les cadres de la coiffure bénéficient-ils d'un forfait jours ?

Les cadres autonomes de la coiffure peuvent bénéficier d'un forfait en jours, assorti de 10 jours ouvrés de repos supplémentaires par période de 12 mois.

Ces jours de repos s'ajoutent aux congés payés légaux et conventionnels déjà acquis. Le plafond annuel de jours travaillés est fixé par la convention collective, et un entretien annuel permet de vérifier que la charge de travail reste adaptée.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-27.