À retenir : la convention collective coiffure fixe un préavis de démission d'1 semaine pour les salariés non-cadres ayant moins de 6 mois d'ancienneté ;

ce préavis passe à 1 mois au-delà de 6 mois d'ancienneté pour les emplois techniques, non techniques et d'esthétique-cosmétique ;

les agents de maîtrise et les cadres doivent respecter un préavis de 3 mois , quelle que soit leur ancienneté ;

vous devez notifier votre démission par lettre recommandée avec accusé de réception ;

votre employeur peut vous dispenser d'exécuter tout ou partie du préavis, avec ou sans indemnité compensatrice selon qui en est à l'origine.

Quelle est la durée du préavis de démission selon la catégorie professionnelle ?

La durée du préavis de démission dans la convention collective coiffure dépend de votre catégorie professionnelle et, pour les non-cadres, de votre ancienneté.

Voici les délais fixés par l'article 7.4.1 de la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (IDCC 2596, brochure 3159) :

Catégorie professionnelle Ancienneté Durée du préavis Emploi technique coiffure, emploi non technique, esthétique-cosmétique ≤ 6 mois 1 semaine Emploi technique coiffure, emploi non technique, esthétique-cosmétique > 6 mois 1 mois Agent de maîtrise Toute ancienneté 3 mois Cadre Toute ancienneté 3 mois

💡 Bon à savoir : votre contrat de travail ou un accord d'entreprise peut prévoir un préavis différent. C'est alors la durée la plus favorable pour vous qui s'applique.

La convention collective coiffure s'applique aux salons de coiffure, instituts de beauté et entreprises exerçant une activité connexe, notamment sous le code NAF 9602A. Elle encadre les modalités de la démission, cet acte par lequel vous manifestez votre volonté claire et non équivoque de rompre votre contrat à durée indéterminée (CDI), sans avoir besoin de l'accord de votre employeur.

Le respect du préavis reste toutefois obligatoire, sauf dispense accordée par l'employeur ou faute grave. Voici les règles à connaître pour démissionner dans les règles.

Vous devez notifier votre démission par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), comme le prévoit la convention collective coiffure. Le préavis démarre à la date de réception de cette lettre par votre employeur, et non à sa date d'envoi.

Peut-on être dispensé du préavis de démission ?

Oui, votre employeur peut vous dispenser d'exécuter tout ou partie de votre préavis de démission. Cette dispense peut venir de votre demande ou de l'initiative de l'employeur, avec des conséquences différentes sur votre rémunération.

Que se passe-t-il en cas de dispense à l'initiative de l'employeur ?

Lorsque votre employeur décide de vous dispenser d'effectuer votre préavis de démission, il doit vous verser une indemnité compensatrice de préavis. Cette indemnité correspond au salaire et aux avantages que vous auriez perçus si vous aviez travaillé jusqu'au terme du préavis, congés payés afférents compris.

Concrètement, voici ce que cela change pour vous :

votre contrat prend fin à la date de la dispense, mais votre rémunération est due jusqu'à la date théorique de fin de préavis ;

votre solde de tout compte intègre cette indemnité compensatrice au même titre que votre salaire habituel ;

votre ancienneté continue d'être comptabilisée jusqu'à la date théorique de fin du préavis, ce qui peut avoir un impact sur le calcul d'autres droits.

Par exemple, une coiffeuse avec 2 ans d'ancienneté qui démissionne et dont l'employeur la dispense d'exécuter son mois de préavis perçoit malgré tout l'équivalent d'un mois de salaire, versé avec son solde de tout compte.

Que se passe-t-il en cas de dispense à la demande du salarié ?

Si vous demandez à être dispensé de votre préavis et que votre employeur l'accepte, vous n'avez pas droit à l'indemnité compensatrice pour la période non travaillée. Cette dispense doit être formalisée par écrit pour éviter tout litige ultérieur.Voici les points à vérifier avant de formuler cette demande :

l'accord de l'employeur n'est jamais automatique : il reste libre de refuser et de vous demander d'exécuter l'intégralité du préavis ;

la date de fin de contrat avancée doit être clairement actée, idéalement par un écrit signé des deux parties ;

votre nouvel employeur, si vous avez déjà trouvé un poste, peut avoir besoin de cette confirmation pour fixer votre date d'embauche.

Par exemple, un coiffeur ayant trouvé un nouvel emploi disponible immédiatement peut demander une dispense totale de son préavis d'1 mois. S'il l'obtient, il quitte l'entreprise sans être payé pour cette période non travaillée.

A-t-on droit à des heures pour rechercher un emploi pendant le préavis ?

Oui, l'article 7.4.4 de la convention collective coiffure vous permet de vous absenter jusqu'à 2 heures par jour pour rechercher un emploi pendant votre préavis. Ces heures sont fixées d'un commun accord avec votre employeur ou, à défaut, prises alternativement un jour au choix de l'employeur, un jour au choix du salarié.

⚠️ Attention : ces heures ne sont rémunérées qu'en cas de licenciement. Si vous démissionnez, vous pouvez toujours vous absenter pour chercher un emploi, mais ces heures ne sont pas payées.

Que risque-t-on en cas de non-respect du préavis de démission ?

Si vous ne respectez pas la durée du préavis fixée par la convention collective coiffure, vous vous exposez à devoir verser des dommages et intérêts à votre employeur. Ce dernier peut également procéder à des retenues sur votre solde de tout compte, correspondant à la période de préavis non effectuée.

Le code du travail fixe-t-il une durée de préavis de démission ?

Non, le code du travail ne fixe pas de durée de préavis de démission pour les salariés du secteur privé, hors professions spécifiques comme les assistants maternels ou les VRP. L'article L. 1237-1 renvoie à la convention collective, à défaut aux usages de la profession et de la localité.

Faut-il respecter un préavis de démission pendant la période d'essai ?

Non, la durée de préavis prévue par la convention collective coiffure ne s'applique pas si vous démissionnez pendant votre période d'essai. Vous devez alors respecter uniquement le délai de prévenance de 48 heures fixé par le code du travail.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-27.