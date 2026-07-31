À retenir : la convention collective coiffure (IDCC 2596) ne prévoit aucun barème dérogatoire : les règles générales du Code du travail et de la doctrine Urssaf s'appliquent intégralement ;

l' avantage en nature repas est évalué à 5,50 € par repas en 2026, soit 11,00 € pour deux repas dans la même journée ;

l' avantage en nature logement suit un barème Urssaf à 8 tranches, calculé selon la rémunération brute mensuelle et le nombre de pièces ;

depuis le 1er février 2025, l' arrêté du 25 février 2025 fixe de nouveaux taux pour l'avantage en nature véhicule, avec un abattement renforcé pour les véhicules électriques ;

les avantages en nature s'ajoutent au salaire brut puis sont déduits du net à payer, et entrent dans l'assiette de toutes les cotisations sociales.

Dans les salons de coiffure, les avantages en nature accompagnent souvent la rémunération : produits capillaires offerts, prestations gratuites, parfois logement ou véhicule pour les postes à responsabilité. Cette page détaille les règles d'évaluation applicables en 2026 (repas, logement, véhicule, outils numériques) ainsi que leur traitement sur le bulletin de paie.

Qu'est-ce qu'un avantage en nature ?

Un avantage en nature est un bien ou un service que vous fournissez à un salarié, gratuitement ou à un prix inférieur à sa valeur réelle. Il constitue un élément de rémunération soumis aux cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu.Les avantages en nature les plus courants recouvrent :

la nourriture : repas fournis ou pris en charge ;

le logement : mise à disposition gratuite d'un logement ;

le véhicule : utilisation personnelle d'un véhicule de fonction ;

les outils NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication) : téléphone, ordinateur portable.

Vous évaluez ces avantages selon un système forfaitaire fixé par l'arrêté du 25 février 2025, qui remplace l'arrêté du 10 décembre 2002. Vous pouvez aussi opter pour une évaluation à la valeur réelle.

La convention collective coiffure prévoit-elle des règles spécifiques sur les avantages en nature ?

La convention collective coiffure (IDCC 2596) ne prévoit aucun régime dérogatoire sur les avantages en nature : les règles générales du Code du travail et de la doctrine Urssaf s'appliquent intégralement.Dans la pratique, les salariés des salons bénéficient souvent de deux avantages typiques du secteur :

la mise à disposition gratuite de produits capillaires pour un usage personnel ;

des prestations de coiffure gratuites réalisées au sein du salon.

Accordés de façon régulière, ces avantages deviennent des avantages en nature que vous devez évaluer et intégrer à l'assiette de cotisations sociales.

💡 Bon à savoir : un produit offert de façon ponctuelle et exceptionnelle, par exemple à l'occasion d'une fête, n'est pas un avantage en nature et ne donne lieu à aucune cotisation sociale.

L'avantage en nature repas est évalué à 5,50 € par repas en 2026, soit 11,00 € pour deux repas pris dans la même journée. La convention collective coiffure ne prévoit pas de barème spécifique : c'est le forfait de droit commun qui s'applique.

Nombre de repas Montant de l’avantage en 2026 1 repas 5,50 € 2 repas (par jour) 11,00 €

Si le salarié participe financièrement au repas et que sa participation atteint au moins la moitié du forfait, vous ne retenez aucun avantage en nature.

Quel est le barème de l'avantage en nature logement en 2026 ?

Le barème de l'avantage en nature logement en 2026 dépend de la rémunération brute mensuelle du salarié et du nombre de pièces du logement. Vous choisissez entre l'évaluation forfaitaire (barème Urssaf à 8 tranches) et l'évaluation d'après la valeur locative réelle.

Rémunération brute mensuelle Pour 1 pièce Par pièce principale supplémentaire Inférieure à 2 002,50 € 79,70 € 42,60 € De 2 002,50 € à 2 402,99 € 93,00 € 59,70 € De 2 403,00 € à 2 803,49 € 106,20 € 79,70 € De 2 803,50 € à 3 604,49 € 119,40 € 99,50 € De 3 604,50 € à 4 405,49 € 146,40 € 126,10 € De 4 405,50 € à 5 206,49 € 172,60 € 152,40 € De 5 206,50 € à 6 007,49 € 199,40 € 185,70 € Supérieure ou égale à 6 007,50 € 225,60 € 212,30 €

Le calcul de l'avantage en nature véhicule dépend de la date de mise à disposition du véhicule au salarié : avant ou à compter du 1er février 2025.

Véhicules mis à disposition avant le 1er février 2025

Pour ces véhicules, les taux forfaitaires de l'arrêté du 10 décembre 2002 continuent de s'appliquer. Le calcul varie selon que le véhicule est acheté ou loué par l'entreprise :

véhicule acheté : 9 % du coût d'achat TTC, ou 6 % si le véhicule a plus de 5 ans ;

véhicule loué ou en LOA (location avec option d'achat) : 30 % du coût global annuel, ou 40 % si l'employeur prend en charge le carburant.

Par exemple, pour un véhicule acheté 26 999 € il y a plus de 5 ans, avec 1 280 € de carburant pris en charge sur l'année, vous calculez : 26 999 x 6 % + 1 280 = 1 620 + 1 280, soit 2 900 € d'avantage en nature annuel.

Véhicules mis à disposition à compter du 1er février 2025

L'arrêté du 25 février 2025 prévoit de nouveaux taux forfaitaires pour ces véhicules, avec des modalités d'évaluation modifiées par rapport à l'ancien régime. Il convient de vous référer directement à cet arrêté et à la doctrine BOSS (Bulletin officiel de la sécurité sociale) pour appliquer les bons barèmes selon le type de véhicule.

👉 À noter : pour les véhicules 100 % électriques mis à disposition à compter du 1er février 2025, un abattement de 70 % s'applique sur le forfait, dans la limite de 4 641,60 € par an en 2026. Les frais d'électricité liés à la recharge ne sont pas pris en compte dans le calcul.

L'avantage en nature NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication) est évalué à 10 % du coût d'achat, ou 10 % du coût annuel de l'abonnement, lorsque vous mettez ces outils à disposition permanente du salarié.

Si vous attestez par écrit que l'utilisation du téléphone ou de l'ordinateur reste strictement professionnelle, vous ne retenez aucun avantage en nature. Dans la coiffure, cet avantage concerne principalement les managers de salon ou les responsables de réseau, qui disposent souvent d'un téléphone ou d'un ordinateur portable fourni par l'employeur.

Les avantages en nature figurent deux fois sur le bulletin de paie :

en partie haute, ajoutés au salaire brut pour former la rémunération brute totale ;

en partie basse, déduits du net à payer, car le salarié a déjà reçu le bien ou le service.

Ils entrent dans l'assiette de toutes les cotisations sociales et sont intégrés au net imposable transmis via la DSN (déclaration sociale nominative).

Les avantages en nature comptent-ils pour vérifier le respect du Smic ?

Oui, les avantages en nature entrent dans le calcul du respect du Smic (salaire minimum interprofessionnel de croissance), dans la limite de leur évaluation forfaitaire. Dans la coiffure, les salaires minimaux conventionnels sont toutefois supérieurs au Smic pour la plupart des niveaux, ce qui limite le risque de non-conformité.

Peut-on déduire les avantages en nature du salaire d'un apprenti ?

Oui, vous pouvez déduire les avantages en nature du salaire d'un apprenti, dans la limite de 75 % de la déduction forfaitaire applicable aux autres salariés. Cette déduction doit être prévue dans le contrat d'apprentissage et ne peut pas réduire la rémunération en dessous du minimum conventionnel.

⚠️ Attention : la déduction des avantages en nature sur le salaire d'un apprenti doit être expressément prévue par le contrat d'apprentissage. À défaut, vous ne pouvez opérer aucune déduction.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-28.