À retenir : l' apprentissage et le contrat de professionnalisation sont les deux voies d'accès aux métiers de la coiffure en alternance ;

la rémunération d'un apprenti est calculée en pourcentage du SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance), fixé à 1 867,02 € brut mensuel depuis le 1er juin 2026 ;

un maître d'apprentissage peut encadrer au maximum deux apprentis en même temps ;

le BP Coiffure ou le BM Coiffure est requis pour ouvrir ou gérer un salon ;

les employeurs bénéficient d'aides à l'embauche allant jusqu'à 6 000 € en 2026 selon le diplôme visé.

Vous recrutez un apprenti dans votre salon de coiffure, ou vous démarrez votre formation en alternance ? La convention collective coiffure (IDCC 2596) encadre la rémunération, le temps de travail et les diplômes accessibles par ce biais. Ce guide fait le point sur les règles applicables en 2026, pour les employeurs comme pour les apprentis.

Qu'est-ce que l'alternance dans le secteur de la coiffure ?

L'alternance dans le secteur de la coiffure combine enseignement théorique en CFA (centre de formation d'apprentis) et pratique professionnelle en salon. Elle reste la voie principale d'accès aux métiers de la convention collective coiffure. Deux contrats permettent de se former : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation.

Le contrat d'apprentissage relève de la formation initiale : il prépare aux diplômes de la branche, CAP Métiers de la coiffure, BP Coiffure, BM Coiffure ou BTS Métiers de la coiffure. L'apprenti est un salarié à part entière, soumis à la convention collective coiffure (IDCC 2596). Le contrat de professionnalisation, lui, relève de la formation continue et vise l'acquisition d'une qualification reconnue.

Quelles sont les conditions d'accès au contrat d'apprentissage en coiffure ?

Le contrat d'apprentissage en coiffure est ouvert aux jeunes de 16 à 29 ans révolus, et dès 15 ans si le cycle du collège est terminé. Certaines dérogations permettent de dépasser cette limite d'âge :

contrats successifs vers un diplôme supérieur ;

rupture pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ;

travailleurs handicapés, sans limite d'âge ;

projet de création ou de reprise d'entreprise.

Quelle est la durée du contrat d'apprentissage ?

La durée du contrat varie selon le diplôme préparé : 2 ans pour un CAP, un BP ou un BTS. Elle peut être réduite ou allongée, de 6 mois à 3 ans, selon le niveau initial de l'apprenti et les diplômes déjà obtenus. Un jeune qui possède déjà des acquis dans le métier peut ainsi négocier une durée plus courte avec le CFA.

Vous établissez le contrat via le formulaire Cerfa FA13, à déposer auprès de l'OPCO EP (opérateur de compétences des entreprises de proximité). L'OPCO vérifie la conformité du contrat avant sa prise en charge financière.

💡 Bon à savoir : la signature du contrat d'apprentissage avec un employeur est un préalable obligatoire à l'inscription au CFA dans le secteur de la coiffure.

Quelle est la rémunération d'un apprenti en coiffure ?

La rémunération d'un apprenti en coiffure est calculée en pourcentage du SMIC brut mensuel, selon son âge et son année de formation. Depuis le 1er juin 2026, le SMIC brut mensuel s'élève à 1 867,02 € pour 35 heures hebdomadaires. Pour les apprentis de 21 ans et plus, la rémunération se calcule sur la base du SMIC ou du salaire minimum conventionnel (SMC) de la convention collective coiffure, si celui-ci est plus favorable (article D6222-26 du Code du travail).

Année Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans 26 ans et plus 1re année 27 % – 504 € 43 % – 803 € 53 % – 990 € 100 % – 1 867 € 2e année 39 % – 728 € 51 % – 952 € 61 % – 1 139 € 100 % – 1 867 € 3e année 55 % – 1 027 € 67 % – 1 251 € 78 % – 1 456 € 100 % – 1 867 €

Lorsque l'apprenti prépare un diplôme dans la continuité d'un premier, par exemple un BP après un CAP, sa rémunération est majorée de 15 points.

Quelles cotisations sociales s'appliquent à l'apprenti ?

Depuis le 1er mars 2025, le seuil d'exonération des cotisations sociales salariales de l'apprenti est fixé à 50 % du SMIC (article D6243-5 du Code du travail). La part de rémunération qui dépasse ce seuil est soumise aux cotisations salariales classiques. La rémunération reste exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite du montant annuel du SMIC.

Quelles sont les spécificités de la convention collective coiffure pour l'apprentissage ?

La convention collective coiffure prévoit des dispositions spécifiques sur la formation, avec des règles propres au temps de travail et aux avantages en nature de l'apprenti.

Lorsque l'apprenti passe une journée entière au CFA, vous ne pouvez pas exiger sa présence au salon ce même jour. La durée légale de travail reste fixée à 35 heures par semaine, temps de formation inclus. Pour les apprentis mineurs, la durée maximale est de 8 heures par jour et 35 heures par semaine, sans possibilité d'heures supplémentaires.

Si vous fournissez repas ou logement à l'apprenti, ces avantages en nature sont évalués forfaitairement et déduits du salaire. Cette déduction ne peut pas dépasser 75 % de la déduction autorisée pour les autres salariés, ni excéder chaque mois les trois quarts du salaire.

👉 À noter : un maître d'apprentissage encadre au maximum deux apprentis en même temps (article R6223-6 du Code du travail).

Quelles sont les obligations du maître d'apprentissage ?

Le maître d'apprentissage doit justifier d'une qualification ou d'une expérience professionnelle en lien avec le métier enseigné, en plus d'assurer la transmission des savoir-faire à l'apprenti. Il doit remplir l'une des deux conditions suivantes :

être titulaire d'un diplôme du domaine professionnel correspondant et justifier d'une année d'exercice ;

justifier de deux années d'exercice professionnel en rapport avec la qualification préparée.

Il veille également à la progression de l'apprenti tout au long du contrat, en lien avec le CFA.

Quels diplômes peut-on préparer en alternance dans la coiffure ?

Cinq diplômes principaux se préparent en alternance dans la coiffure, du CAP (certificat d'aptitude professionnelle) au BTS (brevet de technicien supérieur) :

CAP Métiers de la coiffure (niveau 3) : diplôme d'entrée, sur 2 ans ;

mention complémentaire coupe couleur (niveau 3) : 1 an après le CAP ;

BP Coiffure (brevet professionnel, niveau 4) : 2 ans après le CAP, permet d'ouvrir un salon ;

BM Coiffure (brevet de maîtrise, niveau 5) : perfectionnement technique et managérial, permet aussi d'ouvrir un salon ;

BTS Métiers de la coiffure (niveau 5) : 2 ans, orienté management et gestion commerciale.

👉 À noter : pour ouvrir ou gérer un salon, vous devez être titulaire du BP Coiffure, du BM Coiffure ou d'un diplôme équivalent inscrit au RNCP (répertoire national des certifications professionnelles). Le BP n'est pas l'unique voie.

Qu'est-ce que le contrat de professionnalisation dans la coiffure ?

Le contrat de professionnalisation dans la coiffure s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans révolus et aux demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, sous forme de CDD (contrat à durée déterminée) de 6 à 12 mois ou de CDI (contrat à durée indéterminée) avec période de professionnalisation. La rémunération minimale varie selon l'âge :

moins de 21 ans : 55 % du SMIC, ou 65 % avec un diplôme de niveau bac ou supérieur ;

21 à 25 ans : 70 % du SMIC, ou 80 % avec un diplôme de niveau bac ou supérieur ;

26 ans et plus : 100 % du SMIC, ou 85 % du SMC si plus favorable.

Quelles sont les aides à l'embauche d'un apprenti coiffeur en 2026 ?

Les employeurs qui recrutent un apprenti coiffeur en 2026 bénéficient d'une aide financière de l'État, versée pendant la première année du contrat.

Diplôme visé Montant de l’aide CAP, BP (niveaux 3 et 4) 5 000 € BTS, BM (niveau 5) 4 500 € Niveaux 6 et 7 2 000 € Apprenti en situation de handicap 6 000 €, quel que soit le diplôme

L'aide est versée mensuellement par l'ASP (Agence de services et de paiement), après transmission du contrat par votre OPCO.

Vous pouvez rompre un contrat d'apprentissage librement pendant les 45 premiers jours de formation pratique en entreprise, sans motif ni indemnité. Passé ce délai, la rupture obéit à des règles précises :

un accord écrit entre les deux parties ;

une démission de l'apprenti, après saisine du médiateur consulaire ;

un licenciement pour faute grave, inaptitude ou force majeure.

En cas de rupture, l'apprenti peut poursuivre sa formation au CFA pendant 6 mois pour trouver un nouvel employeur. S'il obtient son diplôme avant le terme du contrat, il peut y mettre fin avec un préavis d'un mois.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-28.