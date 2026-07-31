À retenir : le préavis de licenciement dans la convention collective Coiffure va de 1 semaine à 3 mois selon la catégorie professionnelle et l'ancienneté ;

les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté ont droit à 1 semaine de préavis , contre 2 mois au-delà de 2 ans ;

les agents de maîtrise et les cadres bénéficient d'un préavis de 3 mois, quelle que soit leur ancienneté ;

le salarié licencié peut s'absenter 2 heures par jour, rémunérées, pour rechercher un emploi ;

le licenciement pour faute grave ou faute lourde prive le salarié de son préavis.

Quelles sont les durées de préavis de licenciement prévues par la CCN Coiffure ?

La convention collective de la coiffure (IDCC 2596) fixe des durées de préavis de licenciement qui varient selon la catégorie professionnelle et l'ancienneté du salarié, conformément à l'article 7.4.1.

Voici le détail applicable :

Catégorie professionnelle Ancienneté Durée du préavis Emplois techniques, esthétique-cosmétique, emplois non techniques ≤ 6 mois 1 semaine Emplois techniques, esthétique-cosmétique, emplois non techniques De 6 mois à 2 ans 1 mois Emplois techniques, esthétique-cosmétique, emplois non techniques > 2 ans 2 mois Agents de maîtrise Toute ancienneté 3 mois Cadres Toute ancienneté 3 mois

Ces durées s'appliquent dès lors que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ou une faute lourde. Le préavis correspond à la période entre la notification du licenciement et la fin du contrat : pendant cette période, le salarié continue de travailler et de percevoir sa rémunération habituelle, sauf dispense accordée par l'employeur.

La convention collective de la coiffure et des professions connexes encadre l'ensemble du contrat de travail des salariés du secteur, du recrutement à la rupture. Cette page détaille les règles de préavis applicables en cas de licenciement, les obligations de l'employeur et les cas particuliers prévus par les articles 7.4.1 à 7.4.4 de la CCN.

💡 Bon à savoir : pour les travailleurs handicapés, la durée du préavis de licenciement est doublée par rapport à celle applicable aux autres salariés de la même catégorie, dans la limite de 3 mois (article L5213-9 du Code du travail).

La notification du licenciement dans la CCN Coiffure passe obligatoirement par une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), conformément à l'article 7.4.2. Le point de départ du préavis correspond au jour de la première présentation de la lettre au domicile du salarié, même si celui-ci ne la retire pas.

La lettre doit obligatoirement mentionner le motif précis de la rupture du contrat. Cette obligation s'applique à tout licenciement, y compris pour faute grave.

Qu'est-ce que l'indemnité compensatrice de préavis ?

L'indemnité compensatrice de préavis est la somme versée au salarié lorsque l'employeur le dispense d'exécuter son préavis de licenciement, conformément à l'article L1234-5 du Code du travail. Elle correspond à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant toute la durée du préavis, primes et avantages inclus.

Que se passe-t-il en cas de dispense à l'initiative de l'employeur ?

Quand l'employeur dispense le salarié de sa propre initiative, le versement de l'indemnité compensatrice de préavis est obligatoire. Le salarié reste libre de retrouver un emploi ailleurs pendant cette période, sans que cela réduise le montant dû par l'employeur.

Cette indemnité couvre l'ensemble des éléments de rémunération habituels, notamment :

le salaire de base du salarié sur la période concernée ;

les primes récurrentes , comme la prime d'ancienneté versée dans la coiffure ;

les avantages en nature , par exemple un logement ou un véhicule de fonction ;

les heures supplémentaires régulières, lorsqu'elles font partie de la rémunération habituelle du salarié.

Par exemple, un coiffeur dispensé d'un préavis de 2 mois perçoit l'équivalent de 2 mois de salaire brut habituel, même s'il retrouve un emploi dès la semaine suivante. Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales, comme un salaire classique.

Que se passe-t-il en cas de dispense à la demande du salarié ?

Si le salarié demande lui-même à être dispensé de préavis et que l'employeur accepte, l'employeur n'est pas tenu de verser l'indemnité compensatrice. Cette situation se distingue de la dispense à l'initiative de l'employeur, qui reste toujours indemnisée.

En pratique, cette demande intervient souvent lorsque le salarié a retrouvé un emploi et souhaite le prendre rapidement. Quelques repères utiles :

la demande de dispense doit être formulée par écrit par le salarié, pour éviter tout litige ultérieur ;

l'employeur reste libre de refuser cette demande et d'exiger l'exécution du préavis ;

en cas d'accord, le contrat de travail prend fin à la date convenue, sans indemnité compensatrice ;

l'attestation France Travail mentionne la date réelle de fin de contrat.

L'indemnité compensatrice de préavis se calcule sur la base du salaire brut habituel du salarié, incluant le salaire de base, les primes récurrentes, les avantages en nature et les heures supplémentaires régulières. Le calcul retient la moyenne de rémunération perçue sur les derniers mois travaillés lorsque le salaire est variable.

👉 À noter : l'indemnité compensatrice de préavis est distincte de l'indemnité de licenciement prévue à l'article 7.5.1 de la CCN Coiffure. Les deux se cumulent lorsque les conditions sont remplies, conformément à l'article L1234-5 du Code du travail.

Le salarié peut-il s'absenter pour rechercher un emploi pendant le préavis ?

Oui, l'article 7.4.4 de la convention collective de la coiffure permet au salarié de s'absenter jusqu'à 2 heures par jour pour rechercher un emploi pendant son préavis. Ce droit s'ouvre aussi bien au salarié licencié qu'au salarié démissionnaire.

Ces heures ne sont toutefois rémunérées qu'en cas de licenciement. En cas de démission, le salarié peut s'absenter dans les mêmes conditions, mais sans rémunération pour ces heures.

Les horaires d'absence sont fixés d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. À défaut d'accord, ils sont pris alternativement, un jour au choix de l'employeur et le suivant au choix du salarié.

Le préavis est-il dû en cas de faute grave ou faute lourde ?

Non, l'article 7.4.3 de la CCN Coiffure prévoit que le licenciement pour faute grave s'effectue sans préavis. Le salarié perd alors le bénéfice du préavis, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement.

En cas de faute lourde, les mêmes exclusions s'appliquent et la responsabilité civile du salarié peut être engagée si l'employeur a subi un préjudice intentionnel.

Le préavis de licenciement peut-il être suspendu ?

Oui, le préavis peut être suspendu par des congés payés fixés avant la notification du licenciement ou par un arrêt de travail pour accident du travail. Un arrêt maladie ordinaire, en revanche, ne suspend pas le préavis.

Cette distinction a des conséquences concrètes : la date de fin du contrat recule en cas de suspension, mais reste inchangée si le salarié est simplement en arrêt maladie classique pendant sa période de préavis.

Quelle est la différence entre le préavis de la CCN Coiffure et celui du Code du travail ?

Le Code du travail fixe des durées minimales de préavis de licenciement à l'article L1234-1 : 1 mois entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté, 2 mois au-delà. La CCN Coiffure améliore ce cadre légal sur plusieurs points.

Elle ajoute un préavis d'1 semaine pour les salariés ayant moins de 6 mois d'ancienneté, alors que le Code du travail ne prévoit rien à ce stade. Elle porte aussi le préavis à 3 mois pour les agents de maîtrise et les cadres, et prévoit des heures de recherche d'emploi rémunérées, un avantage purement conventionnel absent du Code du travail.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-27.