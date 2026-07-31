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Retraite complémentaire – Convention collective Coiffure (IDCC 2596)
Comment fonctionne la retraite complémentaire dans la convention collective coiffure ?
La CCN Coiffure prévoit l'affiliation obligatoire au régime Agirc-Arrco et pourrait instituer un régime de retraite surcomplémentaire. Cette page détaille les cotisations, les organismes désignés et les conditions de liquidation.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises de coiffure et professions connexes relevant notamment du code NAF 9602A
Champ d'application
Coiffure, Soins capillaires, Professions connexes
À retenir
Tous les salariés de la coiffure cotisent au régime unique Agirc-Arrco, né de la fusion des régimes Agirc (cadres) et Arrco (non-cadres) au 1er janvier 2019.
Les cotisations sont réparties selon la clé légale 60 % employeur / 40 % salarié, sans dérogation prévue par la convention collective coiffure.
Le régime est géré par AG2R La Mondiale, qui a repris les institutions historiques de la branche, l'INRPC et l'UGRC.
Les cotisations versées se transforment en points de retraite : la valeur d'achat 2026 s'élève à 20,1877 € et la valeur de service à 1,4386 €.
Les coefficients de solidarité (malus et bonus) ont été supprimés depuis le 1er décembre 2023, avec un effet étendu aux pensions déjà liquidées à compter du 1er avril 2024.
Quels sont les taux de cotisation Agirc-Arrco en 2026 ?
Les taux de cotisation Agirc-Arrco 2026 se déclinent en deux tranches de salaire, complétées par deux contributions d'équilibre. Voici le détail applicable aux salariés de la convention collective coiffure :
|Cotisation
|Tranche
|Part employeur
|Part salarié
|Taux global
|Agirc-Arrco
|T1 (0 à 48 060 €)
|4,72 %
|3,15 %
|7,87 %
|Agirc-Arrco
|T2 (48 060 € à 384 480 €)
|12,95 %
|8,64 %
|21,59 %
|CEG
|T1
|1,29 %
|0,86 %
|2,15 %
|CEG
|T2
|1,62 %
|1,08 %
|2,70 %
|CET
|T1 et T2
|0,21 %
|0,14 %
|0,35 %
Ces taux incluent le taux d'appel de 127 %. La CET (contribution d'équilibre technique) ne s'applique qu'aux salariés dont la rémunération dépasse le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), fixé à 48 060 € en 2026.
La convention collective coiffure (IDCC 2596) couvre les entreprises de coiffure et professions connexes, notamment celles relevant du code NAF 9602A. Elle organise l'affiliation obligatoire de tous les salariés au régime Agirc-Arrco, sans dispositif de retraite surcomplémentaire spécifique. Cette page détaille les cotisations applicables, l'organisme gestionnaire et les conditions de liquidation de la pension.
Quel régime de retraite complémentaire s'applique aux salariés de la coiffure ?
Les salariés de la coiffure relèvent du régime obligatoire Agirc-Arrco, applicable à l'ensemble des salariés du secteur privé depuis la fusion des régimes Agirc et Arrco au 1er janvier 2019.
Avant cette fusion, l'avenant n° 6 du 10 juillet 2006 de la convention collective de la coiffure désignait l'Institution nationale de retraite professionnelle de la coiffure (INRPC) pour le régime Arrco et l'Union générale de retraite des cadres (UGRC) pour le régime Agirc. Ces institutions sont aujourd'hui intégrées au groupe AG2R La Mondiale, gestionnaire du régime pour la branche.
💡 Bon à savoir : AG2R La Mondiale gère également la prévoyance et la complémentaire santé de la convention collective coiffure. L'affiliation au régime de retraite est obligatoire dès l'immatriculation de l'entreprise.
Comment se répartissent les cotisations entre employeur et salarié ?
La répartition légale des cotisations Agirc-Arrco s'établit à 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié, sur les tranches 1 et 2. La convention collective coiffure ne prévoit aucune répartition dérogatoire : elle applique donc la clé légale par défaut.
👉 À noter : cette répartition 60/40 s'applique de la même façon aux contributions CEG et CET, qui financent l'équilibre du régime.
Comment sont calculés les points de retraite Agirc-Arrco ?
Les cotisations versées chaque année se convertissent en points de retraite, calculés en divisant le montant des cotisations contractuelles par le prix d'achat du point. En 2026, la valeur d'achat du point s'élève à 20,1877 € et la valeur de service à 1,4386 €, soit un rendement du régime d'environ 7,12 %.
Plus un salarié cumule de points au cours de sa carrière, plus sa pension de retraite complémentaire sera élevée au moment de la liquidation.
Les coefficients de solidarité s'appliquent-ils encore ?
Non, les coefficients de solidarité (malus de 10 % pendant 3 ans) et les coefficients majorants (bonus pour départ différé) ont été supprimés par l'Agirc-Arrco. Pour les pensions prenant effet à compter du 1er décembre 2023, aucun coefficient ne s'applique. Pour les pensions déjà liquidées avant cette date, la suppression est devenue effective au 1er avril 2024.
À quel âge peut-on liquider sa retraite complémentaire ?
La liquidation de la retraite complémentaire Agirc-Arrco intervient en même temps que celle du régime général. Elle est possible :
à l'âge légal, fixé à 64 ans pour les générations nées à compter de 1969, sous réserve de réunir le nombre de trimestres requis pour le taux plein ;
à 67 ans, taux plein automatique quel que soit le nombre de trimestres validés ;
avant l'âge légal dans certaines situations : carrière longue, handicap, exposition à l'amiante.
Existe-t-il des majorations pour enfants ?
Oui, une majoration de 10 % s'applique aux droits Agirc-Arrco acquis depuis 2019 pour les salariés ayant eu ou élevé au moins 3 enfants. Une majoration distincte de 5 % par enfant à charge s'ajoute également, calculée sur la totalité des points acquis, quel que soit le nombre d'enfants concernés.
La convention collective coiffure prévoit-elle un régime de retraite surcomplémentaire ?
Non, la convention collective coiffure ne prévoit pas de régime de retraite surcomplémentaire obligatoire au-delà du régime Agirc-Arrco. Seule une garantie santé surcomplémentaire facultative existe dans la branche, à ne pas confondre avec la retraite. Une entreprise reste libre de mettre en place un plan d'épargne retraite (PER) collectif, mais ce dispositif ne relève pas de la convention collective coiffure.
Retraite complémentaire et prévoyance : quelle différence dans la coiffure ?
La retraite complémentaire Agirc-Arrco finance la pension versée après la cessation d'activité, tandis que la prévoyance couvre les risques d'incapacité, d'invalidité et de décès pendant la vie active. Ces deux dispositifs reposent sur des cotisations distinctes dans la convention collective coiffure.
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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-28.
Le calcul des cotisations de retraite complémentaire — Agirc-Arrco — consulté le 28/07/2026
Paramètres et chiffres du régime — Agirc-Arrco — consulté le 28/07/2026
Avenant n° 6 du 10 juillet 2006 relatif au régime de retraite complémentaire — CCN Coiffure
Majorations pour enfants — Agirc-Arrco — consulté le 28/07/2026
Suppression du coefficient de solidarité (bonus/malus) — Klésia — consulté le 28/07/2026
L'âge légal de la retraite — Retraites de l'État — consulté le 28/07/2026
La retraite progressive — L'Assurance retraite — consulté le 28/07/2026
L'exonération apprentis — Agirc-Arrco — consulté le 28/07/2026
FAQ — Retraite complémentaire CCN Coiffure (IDCC 2596)
Un salarié coiffeur consulte ses points de retraite Agirc-Arrco via son relevé de situation individuelle, accessible sur agirc-arrco.fr ou info-retraite.fr. Ce relevé récapitule les points acquis chaque année depuis le début de sa carrière.
Oui, un salarié coiffeur peut demander une retraite progressive à partir de deux ans avant l'âge légal de départ, sous réserve d'exercer une activité à temps partiel comprise entre 40 % et 80 % de la durée du travail applicable. Sa retraite complémentaire Agirc-Arrco est alors versée partiellement, au prorata de la baisse d'activité.
Un employeur qui ne verse pas les cotisations Agirc-Arrco s'expose à des majorations de retard et à une procédure de recouvrement. Cette situation peut aussi pénaliser le salarié, dont les points de retraite ne seront pas correctement enregistrés.
Oui, les apprentis cotisent à la retraite complémentaire Agirc-Arrco comme tout salarié du secteur. Ils bénéficient toutefois d'une exonération partielle des cotisations salariales, plafonnée à un pourcentage du SMIC.
Oui, un salarié coiffeur peut ouvrir un plan d'épargne retraite (PER) individuel ou bénéficier d'un PER collectif mis en place par son entreprise. Ce dispositif reste facultatif et n'est pas prévu par la convention collective coiffure.