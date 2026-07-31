À retenir Tous les salariés de la coiffure cotisent au régime unique Agirc-Arrco , né de la fusion des régimes Agirc (cadres) et Arrco (non-cadres) au 1er janvier 2019.

Les cotisations sont réparties selon la clé légale 60 % employeur / 40 % salarié , sans dérogation prévue par la convention collective coiffure.

Le régime est géré par AG2R La Mondiale , qui a repris les institutions historiques de la branche, l'INRPC et l'UGRC.

Les cotisations versées se transforment en points de retraite : la valeur d'achat 2026 s'élève à 20,1877 € et la valeur de service à 1,4386 €.

Les coefficients de solidarité (malus et bonus) ont été supprimés depuis le 1er décembre 2023, avec un effet étendu aux pensions déjà liquidées à compter du 1er avril 2024.

Quels sont les taux de cotisation Agirc-Arrco en 2026 ?

Les taux de cotisation Agirc-Arrco 2026 se déclinent en deux tranches de salaire, complétées par deux contributions d'équilibre. Voici le détail applicable aux salariés de la convention collective coiffure :

Cotisation Tranche Part employeur Part salarié Taux global Agirc-Arrco T1 (0 à 48 060 €) 4,72 % 3,15 % 7,87 % Agirc-Arrco T2 (48 060 € à 384 480 €) 12,95 % 8,64 % 21,59 % CEG T1 1,29 % 0,86 % 2,15 % CEG T2 1,62 % 1,08 % 2,70 % CET T1 et T2 0,21 % 0,14 % 0,35 %

Ces taux incluent le taux d'appel de 127 %. La CET (contribution d'équilibre technique) ne s'applique qu'aux salariés dont la rémunération dépasse le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), fixé à 48 060 € en 2026.

La convention collective coiffure (IDCC 2596) couvre les entreprises de coiffure et professions connexes, notamment celles relevant du code NAF 9602A. Elle organise l'affiliation obligatoire de tous les salariés au régime Agirc-Arrco, sans dispositif de retraite surcomplémentaire spécifique. Cette page détaille les cotisations applicables, l'organisme gestionnaire et les conditions de liquidation de la pension.

Quel régime de retraite complémentaire s'applique aux salariés de la coiffure ?

Les salariés de la coiffure relèvent du régime obligatoire Agirc-Arrco, applicable à l'ensemble des salariés du secteur privé depuis la fusion des régimes Agirc et Arrco au 1er janvier 2019.

Avant cette fusion, l'avenant n° 6 du 10 juillet 2006 de la convention collective de la coiffure désignait l'Institution nationale de retraite professionnelle de la coiffure (INRPC) pour le régime Arrco et l'Union générale de retraite des cadres (UGRC) pour le régime Agirc. Ces institutions sont aujourd'hui intégrées au groupe AG2R La Mondiale, gestionnaire du régime pour la branche.

💡 Bon à savoir : AG2R La Mondiale gère également la prévoyance et la complémentaire santé de la convention collective coiffure. L'affiliation au régime de retraite est obligatoire dès l'immatriculation de l'entreprise.

La répartition légale des cotisations Agirc-Arrco s'établit à 60 % pour l'employeur et 40 % pour le salarié, sur les tranches 1 et 2. La convention collective coiffure ne prévoit aucune répartition dérogatoire : elle applique donc la clé légale par défaut.

👉 À noter : cette répartition 60/40 s'applique de la même façon aux contributions CEG et CET, qui financent l'équilibre du régime.

Les cotisations versées chaque année se convertissent en points de retraite, calculés en divisant le montant des cotisations contractuelles par le prix d'achat du point. En 2026, la valeur d'achat du point s'élève à 20,1877 € et la valeur de service à 1,4386 €, soit un rendement du régime d'environ 7,12 %.

Plus un salarié cumule de points au cours de sa carrière, plus sa pension de retraite complémentaire sera élevée au moment de la liquidation.

Les coefficients de solidarité s'appliquent-ils encore ?

Non, les coefficients de solidarité (malus de 10 % pendant 3 ans) et les coefficients majorants (bonus pour départ différé) ont été supprimés par l'Agirc-Arrco. Pour les pensions prenant effet à compter du 1er décembre 2023, aucun coefficient ne s'applique. Pour les pensions déjà liquidées avant cette date, la suppression est devenue effective au 1er avril 2024.

À quel âge peut-on liquider sa retraite complémentaire ?

La liquidation de la retraite complémentaire Agirc-Arrco intervient en même temps que celle du régime général. Elle est possible :

à l' âge légal , fixé à 64 ans pour les générations nées à compter de 1969, sous réserve de réunir le nombre de trimestres requis pour le taux plein ;

à 67 ans , taux plein automatique quel que soit le nombre de trimestres validés ;

avant l'âge légal dans certaines situations : carrière longue, handicap, exposition à l'amiante.

Existe-t-il des majorations pour enfants ?

Oui, une majoration de 10 % s'applique aux droits Agirc-Arrco acquis depuis 2019 pour les salariés ayant eu ou élevé au moins 3 enfants. Une majoration distincte de 5 % par enfant à charge s'ajoute également, calculée sur la totalité des points acquis, quel que soit le nombre d'enfants concernés.

La convention collective coiffure prévoit-elle un régime de retraite surcomplémentaire ?

Non, la convention collective coiffure ne prévoit pas de régime de retraite surcomplémentaire obligatoire au-delà du régime Agirc-Arrco. Seule une garantie santé surcomplémentaire facultative existe dans la branche, à ne pas confondre avec la retraite. Une entreprise reste libre de mettre en place un plan d'épargne retraite (PER) collectif, mais ce dispositif ne relève pas de la convention collective coiffure.

Retraite complémentaire et prévoyance : quelle différence dans la coiffure ?

La retraite complémentaire Agirc-Arrco finance la pension versée après la cessation d'activité, tandis que la prévoyance couvre les risques d'incapacité, d'invalidité et de décès pendant la vie active. Ces deux dispositifs reposent sur des cotisations distinctes dans la convention collective coiffure.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-28.