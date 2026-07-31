À retenir : l' IDCC 2596 identifie la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes , signée le 10 juillet 2006 ;

le numéro de brochure correspondant est le 3159, une référence distincte utilisée par le Journal officiel ;

cette convention couvre les salons indépendants, les franchises, la barberie et les coiffeurs à domicile salariés ;

l' esthétique relève d'une autre convention, l'IDCC 3032, sauf activité mixte à trancher selon l'activité principale exercée ;

le bulletin de paie doit mentionner la convention applicable, ce qui permet de vérifier facilement son rattachement.

Quelles sont les informations clés de l'IDCC 2596 ?

Ce tableau réunit les données de référence de la convention collective coiffure. Vous y retrouvez l'identifiant, les dates clés et les codes NAF concernés.

Nom complet Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes IDCC 2596 Numéro de brochure 3159 Date de signature 10 juillet 2006 Date d’extension 3 avril 2007 (JORF du 17 avril 2007) Codes NAF / APE 96.02A – Coiffure ; 96.02B – Soins de beauté (activités mixtes) Référence Légifrance KALICONT000018563755

Cette convention s'applique aux entreprises de coiffure et professions connexes, notamment celles relevant du code NAF 96.02A.

Qu'est-ce qu'un numéro IDCC ?

L'IDCC signifie identifiant de convention collective. Il s'agit d'un numéro à quatre chiffres attribué par le ministère du Travail à chaque convention collective nationale, pour l'identifier de manière unique sur Légifrance et sur le Code du travail numérique.

Le bulletin de paie doit mentionner, s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective applicable au salarié (article R. 3243-1 du Code du travail). L'IDCC ne doit pas être confondu avec le numéro de brochure, un identifiant distinct utilisé par le Journal officiel pour publier le texte au format papier.

💡 Bon à savoir : le bulletin de paie doit mentionner la convention collective applicable dès qu'elle existe. L'IDCC permet de l'identifier sans ambiguïté, même si plusieurs conventions portent des noms proches.

Quel est le champ d'application de l'IDCC 2596 ?

L'IDCC 2596 s'applique à toutes les entreprises dont l'activité principale relève de la coiffure et des professions connexes, quelle que soit leur taille ou leur forme juridique.

Quelles entreprises sont couvertes par cette convention ?

La convention couvre un périmètre large d'employeurs du secteur capillaire. Vous y retrouvez notamment :

salons de coiffure indépendants et artisanaux : la majorité des entreprises rattachées à l'IDCC 2596 ;

chaînes et franchises de coiffure : les réseaux nationaux appliquent la même grille conventionnelle que les salons indépendants ;

coiffeurs à domicile salariés : un salarié qui se déplace chez les clients reste couvert, contrairement à un coiffeur en micro-entreprise ;

activités de barberie : les salons spécialisés dans le rasage et l'entretien de la barbe relèvent de la même convention ;

perruquerie et soins capillaires : les métiers connexes à la coiffure entrent également dans le champ d'application.

Un employeur qui exploite plusieurs salons applique l'IDCC 2596 à l'ensemble de ses établissements, dès lors que l'activité de coiffure y est principale.

Quelles activités sont exclues du champ de l'IDCC 2596 ?

L'esthétique et les soins de beauté relèvent d'une convention distincte, l'IDCC 3032 (convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique, brochure 3123). En cas d'activité mixte coiffure et esthétique, la convention applicable dépend de l'activité principale réellement exercée par l'entreprise, et non de la présentation commerciale du salon.

⚠️ Attention : un salon qui propose de la coiffure et de l'esthétique ne choisit pas librement sa convention. C'est l'activité prépondérante, mesurée notamment par le chiffre d'affaires ou l'effectif dédié, qui détermine le rattachement.

Quel est le lien entre l'IDCC 2596 et les codes NAF / APE ?

Les entreprises de coiffure sont classées sous le code NAF 96.02A. Ce code est un indice pratique pour identifier rapidement le secteur d'activité, mais il ne suffit pas à lui seul à déterminer la convention collective applicable.

La jurisprudence retient l'activité principale réellement exercée comme critère déterminant, indépendamment du code NAF attribué par l'INSEE lors de l'immatriculation.

👉 À noter : le code NAF / APE est un indice, jamais une preuve absolue. En cas de désaccord sur la convention applicable, c'est l'activité réellement exercée qui prévaut.

Plusieurs sources permettent de confirmer le rattachement d'une entreprise à cette convention collective. Vous pouvez consulter :

le bulletin de paie : la convention applicable (IDCC 2596 ou brochure 3159) doit y figurer ;

le simulateur de code.travail.gouv.fr : cet outil du Code du travail numérique retrouve la convention à partir du numéro SIRET ;

la DREETS : en cas de doute persistant, les services de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités peuvent confirmer la convention applicable.

Quelle est l'histoire de la convention collective de la coiffure ?

La convention collective nationale de la coiffure a été signée le 10 juillet 2006 entre l'Union nationale des entreprises de coiffure (UNEC, anciennement FNCF) et les organisations syndicales de salariés. Elle a ensuite été étendue par arrêté du 3 avril 2007, publié au Journal officiel du 17 avril 2007, ce qui la rend applicable à toutes les entreprises du secteur, adhérentes ou non à une organisation patronale signataire.

Depuis sa signature, elle a fait l'objet de nombreux avenants portant sur les salaires minima, la formation professionnelle, la prévoyance et les classifications de postes.

Quelles sont les principales dispositions de la CCN Coiffure ?

La convention collective coiffure encadre la classification des salariés, la durée du travail et le régime de prévoyance applicable à l'ensemble du secteur.

La convention prévoit une grille de classification en plusieurs niveaux, qui détermine le salaire minimum conventionnel de chaque salarié. Vous y retrouvez notamment :

coiffeur débutant : premier niveau de qualification à l'entrée dans la profession ;

coiffeur qualifié : niveau intermédiaire après acquisition d'une expérience ou d'un diplôme ;

coiffeur hautement qualifié : niveau supérieur pour les salariés maîtrisant des techniques avancées ;

technicien : profil spécialisé, souvent en charge de la formation ou du conseil technique ;

manager : niveau le plus élevé, encadrement d'équipe ou gestion d'un salon.

Les salaires minima conventionnels sont révisés régulièrement par avenant, en fonction de l'évolution du SMIC et des négociations de branche.

💡 Bon à savoir : les pourboires ne se substituent jamais au salaire minimum conventionnel. Vous devez verser au moins le minimum de la grille de classification, pourboires exclus.

La durée légale du travail reste fixée à 35 heures hebdomadaires, comme dans le droit commun. La convention prévoit des dispositions spécifiques sur le travail du samedi, jour de forte activité pour la profession, ainsi qu'un repos hebdomadaire qui combine le dimanche et un jour supplémentaire dans la semaine.

Que prévoit la convention en matière de prévoyance et de complémentaire santé ?

Tous les employeurs relevant de l'IDCC 2596 doivent proposer à leurs salariés un régime de prévoyance de branche obligatoire. Ce régime complète la couverture de la Sécurité sociale en cas d'arrêt de travail, d'invalidité ou de décès.

Où consulter le texte intégral de la convention collective coiffure ?

Le texte intégral et ses avenants sont consultables gratuitement sur Légifrance, sous la référence KALICONT000018563755. Le Code du travail numérique propose également des fiches pratiques dédiées à l'IDCC 2596, tandis que le Journal officiel conserve la brochure n° 3159 dans sa version papier de référence.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-28.