À retenir La convention collective coiffure fixe la durée légale à 35 heures par semaine , soit 1 582 heures par an .

Deux dispositifs de RTT existent : jours de repos sur 4 semaines ou 25 jours de repos sur l'année.

La modulation du temps de travail permet de faire varier l'horaire entre 16 h et 44 h selon les périodes.

Les heures supplémentaires sont majorées à 25 % puis 50 %, dans un contingent annuel de 200 heures.

Le temps partiel est fixé à 16 heures minimum, avec des majorations spécifiques pour les heures complémentaires.

La convention collective coiffure et des professions connexes prévoit plusieurs dispositifs d'aménagement du temps de travail : jours de repos RTT, modulation, heures supplémentaires et temps partiel. Vous trouverez ici les règles applicables, que vous soyez employeur ou salarié du secteur.

Quelle est la durée légale du travail dans la convention collective coiffure ?

La durée légale du travail dans la convention collective coiffure est fixée à 35 heures par semaine, soit 1 582 heures par an. Vous pouvez répartir le temps plein sur 4 jours, 4 jours et demi ou 5 jours maximum.

Le repos hebdomadaire est fixé au dimanche, auquel s'ajoute une journée supplémentaire attribuée par roulement. Tout salarié peut aussi demander à bénéficier de 2 jours de repos consécutifs une fois par mois.

💡 Bon à savoir : les jeunes de moins de 18 ans bénéficient obligatoirement de 2 jours de repos consécutifs par semaine dans le secteur de la coiffure.

Combien de jours de RTT prévoit la convention collective coiffure ?

La convention collective coiffure prévoit deux dispositifs distincts de RTT pour compenser les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ou de 1 582 heures annuelles.

Le premier dispositif de RTT consiste à attribuer des journées ou demi-journées de repos sur un cycle de quatre semaines. Ce mécanisme compense les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures hebdomadaires.

Vous établissez un calendrier prévisionnel qui fixe les dates de prise de ces jours de repos. Vous pouvez ensuite les modifier, à condition de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum.

Ce dispositif convient particulièrement aux salons qui connaissent des variations d'activité régulières :

jour calme de semaine : un salarié qui travaille moins le lundi peut récupérer une demi-journée de repos ce jour-là ;

pic d'activité du samedi : les heures accumulées le samedi peuvent être compensées par un jour de repos en semaine ;

délai de prévenance : toute modification de planning respecte un minimum de 7 jours calendaires.

Le second dispositif de RTT attribue 25 jours de repos sur l'année pour compenser les heures effectuées au-delà de 1 582 heures annuelles :

fixés pour moitié au choix du salarié , moitié à l'initiative de l'employeur ;

pris dans l'année civile en cours ;

dates notifiées au moins 2 mois à l'avance ;

modification possible avec un préavis de 7 jours calendaires minimum.

Par exemple, un salarié peut poser une partie de ses 25 jours pendant une période creuse comme janvier, pendant que vous fixez le reste selon vos contraintes d'organisation du salon.

La modulation du temps de travail permet de faire varier la durée du travail sur l'année pour atteindre une moyenne de 35 heures, soit 1 582 heures annuelles. Elle s'adapte aux variations de fréquentation du salon.

En période haute, la durée hebdomadaire ne dépasse pas 42 heures sur 12 semaines, ou 44 heures sur 4 semaines maximum. En période basse, elle ne descend pas sous 16 heures, réparties sur 2 ou 3 jours, dans la limite de 4 semaines par an.

Vous affichez un programme indicatif annuel au plus tard le 1er octobre pour l'année suivante. Tout changement requiert un préavis de 7 jours.

Élément Période haute Période basse Durée hebdomadaire 42 h (12 sem.) ou 44 h (4 sem.) 16 h minimum Répartition Selon le programme indicatif affiché 2 ou 3 jours maximum Nombre de semaines 12 sem. à 42 h ou 4 sem. à 44 h 4 sem. maximum par an Délai de prévenance 7 jours calendaires 7 jours calendaires

Quelles sont les règles applicables aux heures supplémentaires dans la coiffure ?

Les heures supplémentaires dans la coiffure sont majorées à 25 % de la 36e à la 43e heure, puis à 50 % à partir de la 44e heure. Vous pouvez remplacer ce paiement par un repos compensateur de remplacement équivalent.

Ce repos se prend dans un délai de 3 mois, réduit à 2 mois en cas de modulation. Le contingent annuel est fixé à 200 heures par salarié, réduit à 80 heures en cas de modulation.

👉 À noter : au-delà du contingent, une contrepartie obligatoire en repos est due après consultation du comité social et économique (CSE).

Quelle est la durée minimale de travail à temps partiel dans la coiffure ?

La durée minimale de travail du salarié coiffeur à temps partiel est fixée à 16 heures hebdomadaires, en application de l'avenant n° 38 du 21 janvier 2016. Cette durée déroge à la durée minimale légale de 24 heures.

Pour les salariés concernés par cette dérogation (coiffeurs à 16 h, esthéticiennes et certains personnels administratifs à 7 h), vous versez une prime de 5 % du salaire de base. Cette prime cesse dès que la durée atteint ou dépasse 24 heures.

Quelles sont les majorations des heures complémentaires ?

Les heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel dans la coiffure sont majorées selon deux paliers :

12 % dans la limite du 1/10e de la durée contractuelle ;

25 % au-delà du 1/10e et jusqu'au tiers de cette durée.

Par exemple, un salarié à temps partiel de 20 heures par semaine peut effectuer jusqu'à 2 heures complémentaires majorées à 12 %, puis des heures majorées à 25 % dans la limite du tiers de sa durée contractuelle, soit environ 6,7 heures au total.

Type d’heures Tranche Majoration Heures supplémentaires De la 36e à la 43e heure 25 % Heures supplémentaires À partir de la 44e heure 50 % Heures complémentaires Dans la limite du 1/10e 12 % Heures complémentaires Au-delà du 1/10e, jusqu’au 1/3 25 % Avenant complément d’heures Heures dans le cadre de l’avenant 15 %

L'avenant de complément d'heures permet d'augmenter temporairement la durée de travail d'un salarié à temps partiel dans la coiffure, avec une majoration de 15 %. Il ne peut jamais porter la durée au niveau des 35 heures légales : le salarié reste à temps partiel.

Par exemple, si vous avez besoin d'un renfort ponctuel pour les fêtes de fin d'année, vous pouvez proposer un avenant de complément d'heures plutôt qu'un recrutement en CDD :

objectif : répondre à un besoin temporaire d'heures sans modifier le contrat de base ;

limite : la durée de travail ne peut jamais atteindre le seuil des 35 heures légales ;

majoration : chaque heure effectuée dans ce cadre est rémunérée avec 15 % de plus.

Les cadres de la coiffure ont-ils droit à des jours de repos supplémentaires ?

Les cadres autonomes de la coiffure bénéficient d'un forfait en jours avec 10 jours ouvrés de repos supplémentaires par période de 12 mois. Ces jours s'ajoutent aux congés payés légaux et conventionnels.

💡 Bon à savoir : le compte épargne-temps (CET) est accessible aux salariés ayant au moins 6 mois d'ancienneté. Il peut être alimenté par la moitié des jours de repos RTT et par les repos compensateurs de remplacement.

Quelles sont les contreparties au travail du dimanche et des jours fériés dans la coiffure ?

Le travail du dimanche dans la coiffure repose sur le volontariat du salarié. Il ouvre droit à un repos compensateur dans les 2 semaines civiles suivantes et à une prime exceptionnelle égale à 1/24 du traitement mensuel.

Concernant les jours fériés, 3 jours sont obligatoirement chômés et payés : le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier. Sur les 8 jours restants, vous pouvez faire travailler vos salariés 4 jours au maximum, portés à 5 sur volontariat.

Les heures travaillées un jour férié sont majorées à 100 % ou compensées par un repos équivalent.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-27.