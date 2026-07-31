À retenir La période d'essai n'est pas automatique : elle doit être expressément prévue dans le contrat de travail.

Pour les employés et les agents de maîtrise , la durée initiale est de 2 mois, renouvelable une fois pour 1 mois maximum, soit 3 mois au total.

Pour les cadres , la durée initiale est de 3 mois, renouvelable une fois pour 3 mois maximum, soit 6 mois au total.

Le renouvellement nécessite l' accord exprès du salarié : un simple silence ne vaut jamais acceptation.

En cas de rupture, un délai de prévenance légal s'applique, variable selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Quelle est la durée de la période d'essai selon la catégorie professionnelle ?

La durée de la période d'essai dans la convention collective coiffure varie selon la catégorie du salarié. Le tableau ci-dessous récapitule les durées initiales et les durées maximales avec renouvellement, fixées par l'article 7.3 de la convention collective de la coiffure (avenant n° 14 du 18 mars 2009).

Catégorie professionnelle Durée initiale Durée du renouvellement Durée totale maximale Emplois techniques de la coiffure 2 mois 1 mois 3 mois Emplois non techniques 2 mois 1 mois 3 mois Emplois esthétique-cosmétique 2 mois 1 mois 3 mois Agents de maîtrise 2 mois 1 mois 3 mois Cadres 3 mois 3 mois 6 mois

💡 Bon à savoir : pour les employés, la durée initiale est identique à la durée légale (2 mois), mais le total avec renouvellement est plus court dans la convention collective coiffure (3 mois) que dans le Code du travail (4 mois). Pour les agents de maîtrise et les cadres, les durées conventionnelles restent aussi plus courtes que les maximums légaux.

Qu'est-ce que la période d'essai dans la convention collective coiffure ?

La période d'essai est la phase initiale du contrat de travail pendant laquelle l'employeur évalue les compétences du salarié et le salarié apprécie si les fonctions occupées lui conviennent. Dans le secteur de la coiffure, cette phase revêt une importance particulière : les compétences techniques ne peuvent être pleinement évaluées qu'en situation réelle de travail, devant un client.

La convention collective de la coiffure et des professions connexes s'applique aux entreprises de coiffure et professions connexes relevant notamment du code NAF 9602A. Elle encadre la durée, le renouvellement et la rupture de la période d'essai pour l'ensemble des catégories professionnelles du secteur.

Le renouvellement de la période d'essai ne peut intervenir qu'une seule fois et doit être expressément prévu dans le contrat de travail initial. Vous devez recueillir l'accord exprès du salarié avant la fin de la période initiale.

accord du salarié : un simple silence ne vaut jamais acceptation, il doit être formalisé par écrit ;

avenant signé : nous recommandons de faire signer un avenant par les deux parties pour sécuriser le renouvellement ;

entretien de mi-période : il peut se tenir pour réaliser un bilan d'activité et d'adaptation au poste, mais reste facultatif.

Quelle est la durée de la période d'essai pour un CDD dans la coiffure ?

Pour les contrats à durée déterminée (CDD), la convention collective coiffure renvoie aux dispositions légales du Code du travail. La durée dépend de la longueur du contrat :

CDD de 6 mois ou moins : 1 jour par semaine de travail prévue, sans dépasser 2 semaines ;

CDD de plus de 6 mois : 1 mois maximum.

La période d'essai d'un CDD ne peut jamais être renouvelée.

Pendant la période d'essai, vous pouvez rompre librement le contrat, en tant qu'employeur ou salarié, sans avoir à justifier de motif. Vous devez toutefois respecter un délai de prévenance, sous peine que la rupture soit jugée abusive.

Ancienneté du salarié dans l’entreprise Délai de prévenance employeur Délai de prévenance salarié Moins de 8 jours 24 heures 24 heures De 8 jours à 1 mois 48 heures 48 heures De 1 mois à 3 mois 2 semaines 48 heures Au-delà de 3 mois 1 mois 48 heures

⚠️ Attention : le respect du délai de prévenance ne doit pas conduire à dépasser la durée totale de la période d'essai. Si la relation de travail se poursuit au-delà, un CDI est réputé formé, et l'employeur doit verser une indemnité compensatrice en cas de non-respect du délai.

Dans quels cas la période d'essai peut-elle être réduite ou supprimée ?

La durée de la période d'essai est automatiquement réduite ou supprimée dans plusieurs situations prévues par le Code du travail :

poursuite en CDI après un CDD : la durée du CDD est déduite de la période d'essai ;

embauche après une mission d'intérim : les missions effectuées dans l'entreprise au cours des 3 derniers mois sont déduites ;

embauche après un stage de fin d'études : la durée du stage est déduite, dans la limite de la moitié de la période d'essai, sauf si l'emploi correspond aux activités confiées pendant le stage, auquel cas la déduction est intégrale ;

embauche après un contrat d'apprentissage : aucune période d'essai ne s'applique, sauf accord d'entreprise contraire.

La période d'essai se décompte en jours calendaires, et non en jours ouvrés. Elle débute le premier jour de travail effectif du salarié dans l'entreprise.

Toute suspension du contrat, qu'il s'agisse d'un arrêt maladie, de congés ou d'un accident du travail, prolonge la période d'essai d'une durée équivalente à l'absence.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-27.