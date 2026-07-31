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Code NAF+APE — Convention collective Coiffure (IDCC 2596)
Quel est le code NAF pour les entreprises de coiffure ?
Le code NAF 96.02A identifie les entreprises de coiffure auprès de l'INSEE. Il joue un rôle dans la détermination de la convention collective applicable, les obligations sociales et les démarches administratives.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises de coiffure et professions connexes relevant notamment du code NAF 9602A
Champ d'application
Coiffure, Soins capillaires, Professions connexes
À retenir :
le code NAF attribué à un salon de coiffure est le 96.02A, intitulé « Coiffure » ;
ce code oriente vers la convention collective coiffure (IDCC 2596, brochure 3159), mais ne la détermine pas automatiquement ;
le code NAF n'a pas de valeur juridique : c'est l'activité réelle de l'entreprise qui fixe la convention applicable ;
à partir du 1ᵉʳ janvier 2027, la nomenclature NAF 2025 remplacera le code 96.02A par les codes 96.21G (salon) et 96.21H (hors salon) ;
le code NAF influence aussi l'OPCO, le taux AT/MP et la caisse de retraite complémentaire de l'entreprise.
Quelles sont les informations clés du code NAF coiffure ?
Voici les repères essentiels à connaître avant d'entrer dans le détail.
|Élément
|Détail
|Code NAF / APE
|96.02A - Coiffure
|Convention collective
|Coiffure et professions connexes
|IDCC
|2596
|Brochure
|3159
|OPCO
|OPCO EP (Entreprises de proximité)
|Caisse de retraite complémentaire
|AG2R La Mondiale (Agirc-Arrco)
|Nouveau code dès 2027
|96.21G (salon) / 96.21H (hors salon)
Le code NAF identifie officiellement l'activité principale de votre salon auprès de l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques). Il joue un rôle dans votre convention collective, votre OPCO (opérateur de compétences) et vos obligations sociales. Voici comment il fonctionne, et comment le vérifier ou le corriger si besoin.
Qu'est-ce que le code NAF et le code APE ?
Le code NAF (nomenclature d'activités française) est un identifiant attribué par l'INSEE pour classer l'activité principale d'une entreprise. Le code APE (activité principale exercée) désigne exactement le même identifiant : les deux termes sont interchangeables.
La nomenclature NAF rév. 2, en vigueur depuis 2008, compte 732 sous-classes. Ce classement sert à des fins statistiques, mais intervient aussi dans la détermination de la convention collective, l'identification de l'OPCO et certains appels d'offres.
💡 Bon à savoir : le code NAF n'a pas de valeur juridique en soi. Il ne détermine pas automatiquement la convention collective applicable, qui dépend de l'activité réelle et principale de l'entreprise.
Quelles activités couvre le code NAF 96.02A ?
Le code NAF 96.02A, intitulé « Coiffure », couvre l'ensemble des prestations de soins capillaires réalisées en salon ou à domicile :
lavage, coupe et mise en plis ;
teinture, coloration et mèches ;
ondulation et défrisage ;
rasage et taille de la barbe ;
services analogues de soins capillaires.
👉 À noter : la fabrication de perruques relève d'un autre code, le 32.99Z, exclu du périmètre de la coiffure.
Quel lien existe-t-il entre le code NAF et la convention collective coiffure ?
La grande majorité des salariés rattachés au code 96.02A relèvent de la convention collective coiffure (IDCC 2596, brochure 3159). Le code NAF reste toutefois un indice fort, pas une règle absolue.La convention réellement applicable dépend de l'activité principale exercée par l'entreprise, pas uniquement de son code NAF.
Quelle différence entre le code NAF 96.02A et le code NAF 96.02B ?
Le code 96.02A correspond à la coiffure, tandis que le 96.02B correspond aux soins de beauté : ce sont deux activités et deux conventions collectives distinctes.
|Code NAF
|Activité
|Exemples de prestations
|Convention collective
|96.02A
|Coiffure
|Coupe, coloration, mise en plis, rasage
|Coiffure (IDCC 2596)
|96.02B
|Soins de beauté
|Soins du visage, épilation, manucure, maquillage
|Esthétique-cosmétique (IDCC 3032)
Quelle différence entre le code NAF et le numéro IDCC ?
Le code NAF est attribué par l'INSEE à des fins statistiques, tandis que l'IDCC (identifiant des conventions collectives) est attribué par le ministère du Travail pour identifier une convention collective. Un même code NAF peut correspondre à plusieurs IDCC, et inversement.
👉 À noter : pour vérifier la convention collective réellement applicable, consultez l'avis de situation SIRENE, l'extrait Kbis ou l'Annuaire des Entreprises (annuaire-entreprises.data.gouv.fr).
Comment le code NAF est-il attribué ?
L'INSEE attribue automatiquement le code NAF lors de la création de l'entreprise, via le guichet unique (formalites.entreprises.gouv.fr). Il figure ensuite sur l'avis SIRENE, l'extrait Kbis, les bulletins de paie et les fiches entreprise.
Comment corriger une erreur sur son code NAF ?
Vous pouvez demander une révision de votre code NAF directement auprès de l'INSEE si celui-ci ne correspond pas à votre activité réelle :
erreur d'attribution : demandez une révision en ligne sur insee.fr ou par courrier, avec le formulaire dédié et un descriptif des activités exercées ;
changement d'activité : déclarez le changement auprès du guichet unique (formalites.entreprises.gouv.fr), l'INSEE actualise ensuite le code.
⚠️ Attention : un changement de code NAF peut entraîner un changement de convention collective, avec des conséquences sur les salaires, les préavis, les cotisations et les droits des salariés.
Quelles sont les conséquences du code NAF sur la gestion de la paie ?
Le code NAF 96.02A oriente la gestion de la paie sur plusieurs points :
convention collective : le code 96.02A oriente vers la convention collective coiffure (IDCC 2596) ;
OPCO : les entreprises de coiffure relèvent de l'OPCO EP (Entreprises de proximité) ;
taux AT/MP (accidents du travail et maladies professionnelles) : déterminé chaque année en fonction du code NAF de l'établissement ;
caisse de retraite complémentaire : AG2R La Mondiale, au sein du régime Agirc-Arrco.
Que va changer la nomenclature NAF 2025 pour les entreprises de coiffure ?
La NAF 2025 remplacera la nomenclature NAF rév. 2 à compter du 1ᵉʳ janvier 2027, et le code 96.02A sera scindé en deux nouveaux codes. Le code 96.21G identifiera la coiffure et les activités de barbier en salon, tandis que le 96.21H identifiera la coiffure hors salon, à domicile.
💡 Bon à savoir : les entreprises devront vérifier leur nouveau code après la bascule et anticiper les éventuelles conséquences sur leurs obligations sociales.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-28.
Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (IDCC 2596, brochure 3159) - Légifrance
Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique (IDCC 3032) - Légifrance
La nomenclature des activités économiques (732 sous-classes) - Urssaf
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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-06-29. Sources : INSEE (nomenclature NAF rév. 2), Légifrance (KALICONT000018563755), Code du travail numérique.
FAQ — Code NAF et APE pour la CCN Coiffure (IDCC 2596)
Oui, le code NAF 96.02A couvre le rasage et la taille de la barbe, au même titre que les autres prestations de coiffure. Avec la NAF 2025, ces activités seront regroupées sous le futur code 96.21G, dédié à la coiffure et aux activités de barbier en salon.
Oui, tout salon de coiffure reçoit automatiquement un code NAF lors de son immatriculation via le guichet unique. Ce code n'est pas une démarche à effectuer soi-même : il est attribué par l'INSEE dès la création de l'entreprise.
Cela dépend de l'activité principale réellement exercée par le salon. Si les soins esthétiques restent secondaires par rapport à la coiffure, le code 96.02A reste valable ; si l'esthétique devient l'activité dominante, une révision vers le code 96.02B peut être demandée auprès de l'INSEE.
Non, la demande de révision du code NAF auprès de l'INSEE est gratuite. Il suffit de compléter le formulaire dédié et de l'envoyer avec un descriptif précis des activités exercées.
Oui, un coiffeur à domicile relève actuellement du même code NAF 96.02A qu'un salon, sans distinction officielle entre les deux dans la nomenclature NAF rév. 2. Cette distinction apparaîtra avec la NAF 2025 : le code 96.21G pour l'activité en salon, le 96.21H pour l'activité à domicile.