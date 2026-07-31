À retenir : le code NAF attribué à un salon de coiffure est le 96.02A , intitulé « Coiffure » ;

ce code oriente vers la convention collective coiffure (IDCC 2596, brochure 3159), mais ne la détermine pas automatiquement ;

le code NAF n'a pas de valeur juridique : c'est l'activité réelle de l'entreprise qui fixe la convention applicable ;

à partir du 1ᵉʳ janvier 2027 , la nomenclature NAF 2025 remplacera le code 96.02A par les codes 96.21G (salon) et 96.21H (hors salon) ;

le code NAF influence aussi l'OPCO, le taux AT/MP et la caisse de retraite complémentaire de l'entreprise.

Quelles sont les informations clés du code NAF coiffure ?

Voici les repères essentiels à connaître avant d'entrer dans le détail.

Élément Détail Code NAF / APE 96.02A - Coiffure Convention collective Coiffure et professions connexes IDCC 2596 Brochure 3159 OPCO OPCO EP (Entreprises de proximité) Caisse de retraite complémentaire AG2R La Mondiale (Agirc-Arrco) Nouveau code dès 2027 96.21G (salon) / 96.21H (hors salon)

Le code NAF identifie officiellement l'activité principale de votre salon auprès de l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques). Il joue un rôle dans votre convention collective, votre OPCO (opérateur de compétences) et vos obligations sociales. Voici comment il fonctionne, et comment le vérifier ou le corriger si besoin.

Qu'est-ce que le code NAF et le code APE ?

Le code NAF (nomenclature d'activités française) est un identifiant attribué par l'INSEE pour classer l'activité principale d'une entreprise. Le code APE (activité principale exercée) désigne exactement le même identifiant : les deux termes sont interchangeables.

La nomenclature NAF rév. 2, en vigueur depuis 2008, compte 732 sous-classes. Ce classement sert à des fins statistiques, mais intervient aussi dans la détermination de la convention collective, l'identification de l'OPCO et certains appels d'offres.

💡 Bon à savoir : le code NAF n'a pas de valeur juridique en soi. Il ne détermine pas automatiquement la convention collective applicable, qui dépend de l'activité réelle et principale de l'entreprise.

Quelles activités couvre le code NAF 96.02A ?

Le code NAF 96.02A, intitulé « Coiffure », couvre l'ensemble des prestations de soins capillaires réalisées en salon ou à domicile :

lavage, coupe et mise en plis ;

teinture, coloration et mèches ;

ondulation et défrisage ;

rasage et taille de la barbe ;

services analogues de soins capillaires.

👉 À noter : la fabrication de perruques relève d'un autre code, le 32.99Z, exclu du périmètre de la coiffure.

Quel lien existe-t-il entre le code NAF et la convention collective coiffure ?

La grande majorité des salariés rattachés au code 96.02A relèvent de la convention collective coiffure (IDCC 2596, brochure 3159). Le code NAF reste toutefois un indice fort, pas une règle absolue.La convention réellement applicable dépend de l'activité principale exercée par l'entreprise, pas uniquement de son code NAF.

Quelle différence entre le code NAF 96.02A et le code NAF 96.02B ?

Le code 96.02A correspond à la coiffure, tandis que le 96.02B correspond aux soins de beauté : ce sont deux activités et deux conventions collectives distinctes.

Code NAF Activité Exemples de prestations Convention collective 96.02A Coiffure Coupe, coloration, mise en plis, rasage Coiffure (IDCC 2596) 96.02B Soins de beauté Soins du visage, épilation, manucure, maquillage Esthétique-cosmétique (IDCC 3032)

Quelle différence entre le code NAF et le numéro IDCC ?

Le code NAF est attribué par l'INSEE à des fins statistiques, tandis que l'IDCC (identifiant des conventions collectives) est attribué par le ministère du Travail pour identifier une convention collective. Un même code NAF peut correspondre à plusieurs IDCC, et inversement.

👉 À noter : pour vérifier la convention collective réellement applicable, consultez l'avis de situation SIRENE, l'extrait Kbis ou l'Annuaire des Entreprises (annuaire-entreprises.data.gouv.fr).

L'INSEE attribue automatiquement le code NAF lors de la création de l'entreprise, via le guichet unique (formalites.entreprises.gouv.fr). Il figure ensuite sur l'avis SIRENE, l'extrait Kbis, les bulletins de paie et les fiches entreprise.

Vous pouvez demander une révision de votre code NAF directement auprès de l'INSEE si celui-ci ne correspond pas à votre activité réelle :

erreur d'attribution : demandez une révision en ligne sur insee.fr ou par courrier, avec le formulaire dédié et un descriptif des activités exercées ;

changement d'activité : déclarez le changement auprès du guichet unique (formalites.entreprises.gouv.fr), l'INSEE actualise ensuite le code.

⚠️ Attention : un changement de code NAF peut entraîner un changement de convention collective, avec des conséquences sur les salaires, les préavis, les cotisations et les droits des salariés.

Quelles sont les conséquences du code NAF sur la gestion de la paie ?

Le code NAF 96.02A oriente la gestion de la paie sur plusieurs points :

convention collective : le code 96.02A oriente vers la convention collective coiffure (IDCC 2596) ;

OPCO : les entreprises de coiffure relèvent de l'OPCO EP (Entreprises de proximité) ;

taux AT/MP (accidents du travail et maladies professionnelles) : déterminé chaque année en fonction du code NAF de l'établissement ;

caisse de retraite complémentaire : AG2R La Mondiale, au sein du régime Agirc-Arrco.

Que va changer la nomenclature NAF 2025 pour les entreprises de coiffure ?

La NAF 2025 remplacera la nomenclature NAF rév. 2 à compter du 1ᵉʳ janvier 2027, et le code 96.02A sera scindé en deux nouveaux codes. Le code 96.21G identifiera la coiffure et les activités de barbier en salon, tandis que le 96.21H identifiera la coiffure hors salon, à domicile.

💡 Bon à savoir : les entreprises devront vérifier leur nouveau code après la bascule et anticiper les éventuelles conséquences sur leurs obligations sociales.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-28.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-06-29. Sources : INSEE (nomenclature NAF rév. 2), Légifrance (KALICONT000018563755), Code du travail numérique.