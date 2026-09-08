Qu'est-ce qu'un contrat extra ou CDD d'usage ?

Le contrat extra, également appelé CDD d'usage (CDDU), est un contrat à durée déterminée particulier prévu par l'article L. 1242-2, 3° du Code du travail. Il permet à un employeur d'embaucher un salarié pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, pour une durée allant de quelques heures à plusieurs journées consécutives.

Ce type de contrat se distingue du CDD classique par plusieurs caractéristiques. Il peut être conclu sans terme précis dans certains cas, il n'est pas soumis au délai de carence entre deux contrats successifs et, sauf disposition conventionnelle contraire, il n'ouvre pas droit à l'indemnité de précarité de 10 % prévue par l'article L. 1243-8 du Code du travail.

Le recours au contrat extra est strictement encadré par la loi. Trois conditions cumulatives doivent être réunies :

L'entreprise doit exercer son activité principale dans un secteur figurant sur la liste officielle définie par décret.

Il doit exister un usage constant dans le secteur de ne pas recourir au CDI pour le type d'emploi concerné.

L'emploi visé doit être de nature temporaire.

Point clé Le contrat extra ne doit pas être confondu avec le contrat à temps partiel ni avec le contrat d'intérim. Le salarié sous contrat extra intervient de manière occasionnelle et irrégulière, contrairement au salarié à temps partiel qui travaille de façon régulière.

La coiffure figure-t-elle dans la liste des secteurs autorisés pour le CDD d'usage ?

L'article D. 1242-1 du Code du travail fixe la liste limitative des secteurs d'activité dans lesquels le recours au CDD d'usage est autorisé. Cette liste comprend notamment : l'hôtellerie et la restauration, le sport professionnel, le spectacle, l'audiovisuel, l'enseignement, le déménagement, les services à la personne, les agences de voyage.

Le secteur de la coiffure et des professions connexes ne figure pas dans cette liste. Par conséquent, un salon de coiffure ne peut pas recourir au contrat extra tel que défini par la réglementation applicable au CDD d'usage, sauf si une convention collective ou un accord collectif étendu prévoit expressément cette possibilité.

Important La convention collective nationale de la Coiffure et des professions connexes (IDCC 2596) ne contient pas de dispositions spécifiques autorisant le recours au CDD d'usage ou contrat extra. L'absence du secteur de la coiffure dans la liste de l'article D. 1242-1 du Code du travail rend ce type de contrat inapplicable dans la branche.

Quels sont les risques en cas de recours abusif au contrat extra dans la coiffure ?

Requalification en CDI

Le salarié peut saisir le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de son CDD d'usage en CDI. Conformément à l'article L. 1245-1 du Code du travail, un CDD conclu en méconnaissance des règles applicables est réputé à durée indéterminée. La requalification est rétroactive.

Indemnité de requalification

En cas de requalification, le salarié a droit à une indemnité spécifique qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, conformément à l'article L. 1245-2 du Code du travail.

Rappel de salaire et d'indemnités

Le salarié dont le contrat est requalifié peut également réclamer le paiement de l'indemnité de précarité de 10 % qui aurait dû lui être versée, ainsi que, selon les circonstances, un rappel de salaire correspondant aux périodes intercalaires entre les contrats successifs.

Quelles sont les alternatives au contrat extra pour les salons de coiffure ?

Le CDD pour accroissement temporaire d'activité

L'article L. 1242-2 du Code du travail autorise la conclusion d'un CDD lorsqu'un employeur fait face à un accroissement temporaire de l'activité. La durée maximale est de 18 mois, renouvellement compris. Le contrat ouvre droit à l'indemnité de fin de contrat de 10 %.

Le CDD de remplacement

En cas d'absence d'un salarié (congé, maladie, maternité), un salon de coiffure peut conclure un CDD de remplacement qui prend fin au retour du salarié remplacé.

Le contrat de travail temporaire (intérim)

Le recours à l'intérim est une autre solution pour les besoins ponctuels. Les motifs de recours sont identiques à ceux du CDD de droit commun.

Le contrat à temps partiel

Pour les besoins réguliers mais limités en heures, le contrat à temps partiel peut être adapté. La CCN Coiffure (IDCC 2596) prévoit des dispositions spécifiques concernant la durée minimale de travail à temps partiel.

Critère Contrat extra (CDD d’usage) CDD classique Intérim Temps partiel Autorisé en coiffure Non Oui Oui Oui Motif requis Secteur autorisé + usage constant Accroissement, remplacement Accroissement, remplacement Aucun motif spécifique Durée maximale Variable selon secteur 18 mois (renouvellement compris) 18 mois Indéterminée (CDI) Délai de carence Non applicable Oui (sauf exceptions) Oui (sauf exceptions) Non applicable Indemnité de précarité Non (sauf CCN) 10 % 10 % Non applicable Écrit obligatoire Oui Oui Oui Oui

Ce que prévoit la convention collective Coiffure pour les CDD

La CCN Coiffure (IDCC 2596) encadre les contrats de travail dans le secteur sans mentionner de dispositions spécifiques relatives au contrat extra ou au CDD d'usage.

Période d'essai en CDD

La durée de la période d'essai en CDD est fixée conformément aux dispositions du Code du travail. Pour un CDD d'une durée inférieure ou égale à 6 mois : un jour par semaine dans la limite de 2 semaines. Pour un CDD supérieur à 6 mois : un mois maximum.

Classification et rémunération

Le salarié en CDD doit être classé conformément à la grille de classification de la CCN Coiffure. Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Les règles applicables peuvent évoluer ; une vérification des textes en vigueur est recommandée. Dernière vérification le 2026-06-29. Sources : Code du travail (L.1242-2, D.1242-1, L.1243-8, L.1245-1, L.1245-2) ; CCN Coiffure IDCC 2596.