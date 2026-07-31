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Indemnité repas – Convention collective Coiffure (IDCC 2596)
Qui a droit à l'indemnité repas dans la convention collective coiffure ?
La convention collective de la coiffure prévoit une indemnité forfaitaire de repas indexée sur le SMIC horaire. Cette page détaille les conditions d'attribution, le montant applicable, le traitement en paie et les différences avec les titres-restaurant.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises de coiffure et professions connexes relevant notamment du code NAF 9602A
Champ d'application
Coiffure, Soins capillaires, Professions connexes
À retenir
La convention collective coiffure (IDCC 2596) ne prévoit pas d'indemnité repas générale pour tous les salariés : l'article 4.6.6 réserve le mécanisme de 2 fois le SMIC horaire aux délégués salariés en réunion paritaire ;
pour les coiffeurs, apprentis et autres salariés du secteur, les frais de repas relèvent des règles générales URSSAF, avec des plafonds d'exonération variables selon la situation ;
en 2026, ces plafonds atteignent 21,40 € au restaurant en déplacement, 10,40 € hors des locaux de l'entreprise et 7,50 € sur le lieu de travail sans cantine ;
l'employeur peut aussi choisir de mettre en place des titres-restaurant (exonération jusqu'à 7,32 € en 2026) ou de fournir directement le repas (avantage en nature de 5,50 €) ;
ces différents dispositifs ne se cumulent jamais pour un même repas.
Quels sont les montants applicables en 2026 pour les frais de repas dans la coiffure ?
Le montant applicable dépend du statut du salarié et de sa situation de travail : délégué en réunion paritaire, salarié en déplacement, ou salarié sédentaire. Voici les montants 2026 selon chaque dispositif.
|Dispositif
|Bénéficiaires
|Montant 2026
|Régime social
|Indemnité CCN (art. 4.6.6)
|Délégués salariés en réunion paritaire
|24,04 € par repas (2 × SMIC horaire au 1er janvier)
|Frais professionnel, non soumis à cotisations
|Indemnité de repas au restaurant
|Salarié en déplacement contraint de manger au restaurant
|Exonérée jusqu’à 21,40 €
|Fraction au-delà réintégrée dans le brut
|Indemnité de repas hors des locaux
|Salarié en déplacement, sans obligation d’aller au restaurant
|Exonérée jusqu’à 10,40 €
|Fraction au-delà réintégrée dans le brut
|Indemnité de restauration sur le lieu de travail
|Salarié sédentaire contraint de se restaurer sur place (horaires atypiques)
|Exonérée jusqu’à 7,50 €
|Fraction au-delà réintégrée dans le brut
|Titre-restaurant
|Tout salarié
|Part employeur exonérée jusqu’à 7,32 €
|Cofinancement employeur/salarié
|Avantage en nature repas
|Salarié dont l’employeur fournit le repas
|5,50 € par repas (hors HCR)
|Intégré au brut, déduit du net
Que prévoit la convention collective coiffure sur les repas des salariés ?
La convention collective coiffure (IDCC 2596) ne fixe aucune prime de repas obligatoire pour l'ensemble de ses salariés. Le texte encadre uniquement le remboursement du repas des délégués salariés lorsqu'ils participent à une réunion paritaire de la branche. Pour tous les autres salariés, aucune clause conventionnelle spécifique n'impose le versement d'une indemnité repas.
👉 À noter : cette absence de disposition générale ne prive pas les salariés coiffeurs de toute prise en charge de leurs frais de repas. L'employeur reste libre d'appliquer les règles générales URSSAF ou de mettre en place des titres-restaurant.
Qui a droit à l'indemnité de 2 fois le SMIC horaire prévue par la CCN Coiffure ?
Seuls les délégués salariés siégeant dans les commissions paritaires de la branche coiffure ont droit à l'indemnité de 2 fois le SMIC horaire. L'article 4.6.6 de la convention couvre un repas par délégué, par organisation syndicale et par réunion à laquelle il participe.
Comment calculer le montant de cette indemnité selon les années ?
Le montant se calcule en multipliant par deux le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Ce montant reste figé toute l'année, même en cas de revalorisation du SMIC en cours d'année.
⚠️ Attention : la revalorisation du SMIC à 12,31 € au 1er juin 2026 ne modifie pas le montant de l'indemnité pour 2026, car la convention se réfère uniquement à la valeur du 1er janvier.Voici l'évolution du montant sur les trois dernières années :
|Année
|SMIC horaire au 1er janvier
|Indemnité (2 × SMIC)
|2024
|11,65 €
|23,30 €
|2025
|11,88 €
|23,76 €
|2026
|12,02 €
|24,04 €
Cette indemnité doit apparaître sur une ligne distincte du bulletin de paie du délégué concerné, en tant que remboursement de frais professionnels, et non comme un élément de salaire.
Comment sont remboursés les frais de repas des autres salariés du secteur coiffure ?
Les salariés du secteur coiffure qui ne sont pas délégués suivent les règles générales URSSAF applicables aux frais professionnels de repas. Trois situations distinctes déterminent le plafond d'exonération de cotisations sociales :
repas pris au restaurant en déplacement : le salarié empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel bénéficie d'une exonération jusqu'à 21,40 € en 2026 ;
repas pris hors des locaux sans obligation d'aller au restaurant : le salarié en déplacement ou sur un chantier bénéficie d'une exonération jusqu'à 10,40 € ;
repas pris sur le lieu de travail habituel : le salarié sédentaire contraint de se restaurer sur place en raison d'horaires atypiques ou d'une organisation particulière bénéficie d'une exonération jusqu'à 7,50 €.
Au-delà de ces plafonds, la fraction excédentaire est réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales et soumise au prélèvement à la source.
⚠️ Attention : l'employeur qui verse une indemnité forfaitaire sans vérifier la situation réelle du salarié s'expose à un risque de redressement URSSAF. La qualification en frais professionnels exige que le salarié soit effectivement empêché de prendre son repas dans des conditions habituelles.
Quelles sont les règles de l'indemnité repas pour les apprentis et les salariés à temps partiel ?
Les apprentis coiffeurs suivent les mêmes règles générales que les autres salariés du salon : ils n'ont pas droit à une indemnité de repas spécifique prévue par la CCN, mais peuvent bénéficier des dispositifs mis en place par leur employeur, comme un titre-restaurant ou une indemnité de frais professionnels si leur situation le justifie. Par exemple, un apprenti en horaires atypiques, contraint de déjeuner sur son lieu de formation en salon, entre dans le cadre du plafond de 7,50 € s'il bénéficie d'une indemnité forfaitaire de restauration.
Pour les salariés à temps partiel, l'indemnité de repas ou le titre-restaurant n'est pas proratisé selon la durée du contrat : elle est due par repas effectivement pris en situation de travail. Un salarié à temps partiel qui travaille deux demi-journées par semaine ne perçoit ainsi une indemnité ou un titre-restaurant que pour les journées où il travaille sur une plage couvrant la pause déjeuner. En cas d'absence, qu'elle soit due à un congé, un arrêt maladie ou une formation, aucune indemnité n'est due pour les journées non travaillées.
Peut-on cumuler indemnité repas, titre-restaurant et avantage en nature repas ?
Non, ces trois dispositifs ne se cumulent jamais pour un même repas. L'employeur doit choisir le mode de prise en charge applicable à chaque situation, sans superposer plusieurs solutions pour la même journée.
titre-restaurant : la part patronale est exonérée jusqu'à 7,32 € en 2026, pour une prise en charge employeur comprise entre 50 % et 60 % de la valeur faciale ;
avantage en nature repas : lorsque l'employeur fournit directement le repas, sa valeur forfaitaire s'élève à 5,50 € en 2026, intégrée au brut puis déduite du net à payer ;
indemnité de frais professionnels : versée en espèces sur le bulletin de paie, dans les limites d'exonération présentées plus haut.
Dans un salon de coiffure, le titre-restaurant reste la solution la plus répandue pour l'ensemble des salariés, faute d'obligation conventionnelle générale sur une indemnité de repas.
Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de frais de repas dans la coiffure ?
L'employeur du secteur coiffure doit respecter plusieurs règles pour sécuriser la prise en charge des frais de repas de ses salariés :
verser l'indemnité de 2 fois le SMIC horaire aux seuls délégués salariés en réunion paritaire, conformément à l'article 4.6.6 de la CCN ;
appliquer les plafonds d'exonération URSSAF en vigueur pour les autres salariés selon leur situation réelle de déplacement ou de travail ;
mentionner toute indemnité de repas sur une ligne distincte du bulletin de paie ;
conserver les justificatifs en cas de remboursement sur frais réels, pendant 3 ans minimum ;
éviter tout cumul entre indemnité de frais professionnels, titre-restaurant et avantage en nature pour un même repas.
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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-27.
CCN Coiffure et professions connexes (IDCC 2596) — Article 4.6.6 — Légifrance — consulté le 27/07/2026
Décret n° 2025-1228 du 17 décembre 2025 relatif au relèvement du SMIC au 1er janvier 2026 — Légifrance — consulté le 27/07/2026
Arrêté du 22 mai 2026 relatif au relèvement du SMIC au 1er juin 2026 — Légifrance — consulté le 27/07/2026
Indemnité de frais de repas : relèvement des seuils d'exonération 2026 — Service-public.fr — consulté le 27/07/2026
Titres-restaurant : les 5 informations à connaître — economie.gouv.fr — consulté le 27/07/2026
Avantages en nature — Urssaf.fr — consulté le 27/07/2026
FAQ — Indemnité repas CCN Coiffure (IDCC 2596)
Le montant de l'indemnité repas des délégués salariés s'élève à 24,04 € en 2026, soit 2 fois le SMIC horaire brut au 1er janvier (12,02 €). Ce montant ne concerne que les délégués participant à une réunion paritaire de la branche, à raison d'un repas par délégué et par réunion.
Non, tous les salariés coiffeurs n'ont pas droit à une indemnité repas conventionnelle. Seuls les délégués salariés en réunion paritaire bénéficient du mécanisme prévu par la CCN ; les autres salariés relèvent des règles générales URSSAF ou des dispositifs mis en place librement par leur employeur, comme le titre-restaurant.
Les frais de repas sont exonérés de cotisations sociales dans la limite des plafonds URSSAF applicables selon la situation du salarié : 21,40 € au restaurant en déplacement, 10,40 € hors des locaux, ou 7,50 € sur le lieu de travail sans cantine en 2026. Au-delà de ces montants, la fraction excédentaire est réintégrée dans l'assiette des cotisations.
Non, il n'est pas possible de cumuler indemnité repas et titre-restaurant pour un même repas. L'employeur doit choisir un seul dispositif par situation, faute de quoi l'avantage cumulé perd son exonération de cotisations sociales.
Un apprenti coiffeur n'a pas droit à une indemnité repas spécifique prévue par la CCN, la convention ne fixant aucune obligation générale sur ce point. Il peut néanmoins bénéficier des mêmes dispositifs que les autres salariés du salon, comme un titre-restaurant ou une indemnité de frais professionnels si sa situation de travail le justifie.