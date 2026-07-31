À retenir La convention collective coiffure (IDCC 2596) ne prévoit pas d'indemnité repas générale pour tous les salariés : l'article 4.6.6 réserve le mécanisme de 2 fois le SMIC horaire aux délégués salariés en réunion paritaire ;

pour les coiffeurs, apprentis et autres salariés du secteur, les frais de repas relèvent des règles générales URSSAF , avec des plafonds d'exonération variables selon la situation ;

en 2026, ces plafonds atteignent 21,40 € au restaurant en déplacement, 10,40 € hors des locaux de l'entreprise et 7,50 € sur le lieu de travail sans cantine ;

l'employeur peut aussi choisir de mettre en place des titres-restaurant (exonération jusqu'à 7,32 € en 2026) ou de fournir directement le repas (avantage en nature de 5,50 €) ;

ces différents dispositifs ne se cumulent jamais pour un même repas.

Quels sont les montants applicables en 2026 pour les frais de repas dans la coiffure ?

Le montant applicable dépend du statut du salarié et de sa situation de travail : délégué en réunion paritaire, salarié en déplacement, ou salarié sédentaire. Voici les montants 2026 selon chaque dispositif.

Dispositif Bénéficiaires Montant 2026 Régime social Indemnité CCN (art. 4.6.6) Délégués salariés en réunion paritaire 24,04 € par repas (2 × SMIC horaire au 1er janvier) Frais professionnel, non soumis à cotisations Indemnité de repas au restaurant Salarié en déplacement contraint de manger au restaurant Exonérée jusqu’à 21,40 € Fraction au-delà réintégrée dans le brut Indemnité de repas hors des locaux Salarié en déplacement, sans obligation d’aller au restaurant Exonérée jusqu’à 10,40 € Fraction au-delà réintégrée dans le brut Indemnité de restauration sur le lieu de travail Salarié sédentaire contraint de se restaurer sur place (horaires atypiques) Exonérée jusqu’à 7,50 € Fraction au-delà réintégrée dans le brut Titre-restaurant Tout salarié Part employeur exonérée jusqu’à 7,32 € Cofinancement employeur/salarié Avantage en nature repas Salarié dont l’employeur fournit le repas 5,50 € par repas (hors HCR) Intégré au brut, déduit du net

Que prévoit la convention collective coiffure sur les repas des salariés ?

La convention collective coiffure (IDCC 2596) ne fixe aucune prime de repas obligatoire pour l'ensemble de ses salariés. Le texte encadre uniquement le remboursement du repas des délégués salariés lorsqu'ils participent à une réunion paritaire de la branche. Pour tous les autres salariés, aucune clause conventionnelle spécifique n'impose le versement d'une indemnité repas.

👉 À noter : cette absence de disposition générale ne prive pas les salariés coiffeurs de toute prise en charge de leurs frais de repas. L'employeur reste libre d'appliquer les règles générales URSSAF ou de mettre en place des titres-restaurant.

Qui a droit à l'indemnité de 2 fois le SMIC horaire prévue par la CCN Coiffure ?

Seuls les délégués salariés siégeant dans les commissions paritaires de la branche coiffure ont droit à l'indemnité de 2 fois le SMIC horaire. L'article 4.6.6 de la convention couvre un repas par délégué, par organisation syndicale et par réunion à laquelle il participe.

Le montant se calcule en multipliant par deux le SMIC horaire brut en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Ce montant reste figé toute l'année, même en cas de revalorisation du SMIC en cours d'année.

⚠️ Attention : la revalorisation du SMIC à 12,31 € au 1er juin 2026 ne modifie pas le montant de l'indemnité pour 2026, car la convention se réfère uniquement à la valeur du 1er janvier.Voici l'évolution du montant sur les trois dernières années :

Année SMIC horaire au 1er janvier Indemnité (2 × SMIC) 2024 11,65 € 23,30 € 2025 11,88 € 23,76 € 2026 12,02 € 24,04 €

Cette indemnité doit apparaître sur une ligne distincte du bulletin de paie du délégué concerné, en tant que remboursement de frais professionnels, et non comme un élément de salaire.

Les salariés du secteur coiffure qui ne sont pas délégués suivent les règles générales URSSAF applicables aux frais professionnels de repas. Trois situations distinctes déterminent le plafond d'exonération de cotisations sociales :

repas pris au restaurant en déplacement : le salarié empêché de regagner sa résidence ou son lieu de travail habituel bénéficie d'une exonération jusqu'à 21,40 € en 2026 ;

repas pris hors des locaux sans obligation d'aller au restaurant : le salarié en déplacement ou sur un chantier bénéficie d'une exonération jusqu'à 10,40 € ;

repas pris sur le lieu de travail habituel : le salarié sédentaire contraint de se restaurer sur place en raison d'horaires atypiques ou d'une organisation particulière bénéficie d'une exonération jusqu'à 7,50 €.

Au-delà de ces plafonds, la fraction excédentaire est réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales et soumise au prélèvement à la source.

⚠️ Attention : l'employeur qui verse une indemnité forfaitaire sans vérifier la situation réelle du salarié s'expose à un risque de redressement URSSAF. La qualification en frais professionnels exige que le salarié soit effectivement empêché de prendre son repas dans des conditions habituelles.

Quelles sont les règles de l'indemnité repas pour les apprentis et les salariés à temps partiel ?

Les apprentis coiffeurs suivent les mêmes règles générales que les autres salariés du salon : ils n'ont pas droit à une indemnité de repas spécifique prévue par la CCN, mais peuvent bénéficier des dispositifs mis en place par leur employeur, comme un titre-restaurant ou une indemnité de frais professionnels si leur situation le justifie. Par exemple, un apprenti en horaires atypiques, contraint de déjeuner sur son lieu de formation en salon, entre dans le cadre du plafond de 7,50 € s'il bénéficie d'une indemnité forfaitaire de restauration.

Pour les salariés à temps partiel, l'indemnité de repas ou le titre-restaurant n'est pas proratisé selon la durée du contrat : elle est due par repas effectivement pris en situation de travail. Un salarié à temps partiel qui travaille deux demi-journées par semaine ne perçoit ainsi une indemnité ou un titre-restaurant que pour les journées où il travaille sur une plage couvrant la pause déjeuner. En cas d'absence, qu'elle soit due à un congé, un arrêt maladie ou une formation, aucune indemnité n'est due pour les journées non travaillées.

Peut-on cumuler indemnité repas, titre-restaurant et avantage en nature repas ?

Non, ces trois dispositifs ne se cumulent jamais pour un même repas. L'employeur doit choisir le mode de prise en charge applicable à chaque situation, sans superposer plusieurs solutions pour la même journée.

titre-restaurant : la part patronale est exonérée jusqu'à 7,32 € en 2026, pour une prise en charge employeur comprise entre 50 % et 60 % de la valeur faciale ;

avantage en nature repas : lorsque l'employeur fournit directement le repas, sa valeur forfaitaire s'élève à 5,50 € en 2026, intégrée au brut puis déduite du net à payer ;

indemnité de frais professionnels : versée en espèces sur le bulletin de paie, dans les limites d'exonération présentées plus haut.

Dans un salon de coiffure, le titre-restaurant reste la solution la plus répandue pour l'ensemble des salariés, faute d'obligation conventionnelle générale sur une indemnité de repas.

Quelles sont les obligations de l'employeur en matière de frais de repas dans la coiffure ?

L'employeur du secteur coiffure doit respecter plusieurs règles pour sécuriser la prise en charge des frais de repas de ses salariés :

verser l'indemnité de 2 fois le SMIC horaire aux seuls délégués salariés en réunion paritaire, conformément à l'article 4.6.6 de la CCN ;

appliquer les plafonds d'exonération URSSAF en vigueur pour les autres salariés selon leur situation réelle de déplacement ou de travail ;

mentionner toute indemnité de repas sur une ligne distincte du bulletin de paie ;

conserver les justificatifs en cas de remboursement sur frais réels, pendant 3 ans minimum ;

éviter tout cumul entre indemnité de frais professionnels, titre-restaurant et avantage en nature pour un même repas.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-27.