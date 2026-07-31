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Congés exceptionnels – Convention collective de la coiffure (IDCC 2596)
Quels sont les congés exceptionnels prévus par la convention collective de la coiffure ?
La convention collective de la coiffure accorde des jours d'absence rémunérés à l'occasion d'événements familiaux importants. Cette page détaille les durées prévues par l'article 13.2 de la CCN, les compare aux minimums légaux du Code du travail et précise les conditions d'attribution.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises de coiffure et professions connexes relevant notamment du code NAF 9602A
Champ d'application
Coiffure, Soins capillaires, Professions connexes
À retenir :
la convention collective coiffure accorde des congés pour événements familiaux sans condition d'ancienneté ;
le salaire est intégralement maintenu pendant toute la durée de ces congés ;
pour le décès d'un enfant, la durée légale (12 ou 14 jours) prime sur les 5 jours prévus par la CCN ;
depuis la loi n°2026-492 du 12 juin 2026, le congé pour l'annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant passe à 10 jours ouvrables, un droit plus favorable que les 2 jours de la CCN ;
un justificatif est toujours nécessaire pour bénéficier de ces congés.
Quelle est la durée des congés exceptionnels dans la convention collective coiffure ?
Le tableau ci-dessous récapitule les durées prévues par l'article 13.2 de la convention collective coiffure et les compare aux minimums légaux du Code du travail. Quand la durée légale est plus favorable, c'est elle qui s'applique.
|Événement familial
|Durée CCN Coiffure
|Durée minimale légale
|Durée applicable
|Mariage ou PACS du salarié
|4 jours
|4 jours
|4 jours
|Mariage d’un enfant
|1 jour
|1 jour
|1 jour
|Naissance ou adoption
|3 jours
|3 jours
|3 jours
|Décès du conjoint, concubin ou partenaire de PACS
|3 jours
|3 jours
|3 jours
|Décès du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère
|3 jours
|3 jours
|3 jours
|Décès d’un frère ou d’une sœur
|3 jours
|3 jours
|3 jours
|Décès d’un enfant (cas général)
|5 jours
|12 jours
|12 jours (légal)
|Décès d’un enfant de moins de 25 ans ou lui-même parent
|5 jours
|14 jours
|14 jours (légal)
|Décès d’un grand-parent ou d’un petit-enfant
|1 jour
|non prévu
|1 jour (conventionnel)
|Annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant
|2 jours
|10 jours ouvrables
|10 jours ouvrables (légal)
|Enfant malade de moins de 16 ans
|non prévu
|3 jours (5 si enfant < 1 an ou 3 enfants et plus)
|3 à 5 jours (légal, non rémunéré)
Vous travaillez dans un salon de coiffure et vous vous mariez, attendez un enfant ou traversez un deuil ? La convention collective coiffure vous accorde des jours d'absence rémunérés pour ces événements, sans ancienneté requise. Voici comment ces congés fonctionnent et dans quels cas le Code du travail prend le relais.
Qu'est-ce qu'un congé exceptionnel dans la convention collective coiffure ?
Un congé exceptionnel, aussi appelé congé pour événement familial, permet à un salarié de s'absenter sans perte de salaire lors d'un événement personnel majeur : mariage, naissance, décès d'un proche. L'article 13.2 de la CCN Coiffure, issu de l'avenant n°41 du 31 mai 2018, fixe les durées conventionnelles applicables dans le secteur.
Ces durées ne s'appliquent que si elles sont égales ou supérieures au minimum légal. Dès que le Code du travail prévoit une durée plus longue, c'est cette dernière qui remplace la disposition conventionnelle.
Qui a droit aux congés exceptionnels dans le secteur de la coiffure ?
Tout salarié de la coiffure a droit à ces congés, sans condition d'ancienneté, dès le premier jour de son contrat. Un justificatif reste nécessaire : acte de mariage, acte de naissance ou certificat de décès selon l'événement.
Les jours doivent être pris de manière consécutive, dans une période raisonnable autour de l'événement. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et n'entraînent aucune diminution du salaire.
Le congé pour décès d'un enfant suit-il la convention collective ou le Code du travail ?
C'est le Code du travail qui s'applique pour le décès d'un enfant, car il est plus favorable que la CCN Coiffure. La durée légale est de 12 jours dans le cas général, portée à 14 jours si l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent, contre seulement 5 jours prévus par la convention.
💡 Bon à savoir : un congé de deuil supplémentaire de 8 jours s'ajoute à ce congé lorsque l'enfant décédé avait moins de 25 ans. Il peut être fractionné et pris dans un délai d'un an après le décès.
Combien de jours de congé pour l'annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant ?
Le salarié a droit à 10 jours ouvrables de congé pour l'annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez son enfant. Cette durée, fixée par la loi n°2026-492 du 12 juin 2026, remplace les 5 jours qui s'appliquaient auparavant et dépasse largement les 2 jours prévus par la CCN Coiffure.
Ce congé est accordé de droit sur simple présentation d'un justificatif, sans condition d'ancienneté, quel que soit le type de contrat : CDI, CDD ou intérim.
Les congés exceptionnels sont-ils décomptés en jours ouvrables ou en jours ouvrés ?
Les congés pour événements familiaux se décomptent en jours ouvrables, y compris le congé pour l'annonce d'un handicap chez un enfant depuis la réforme de 2026 (article L3142-4 du Code du travail). Un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine sauf le jour de repos hebdomadaire, dimanche compris s'il n'est pas chômé.
👉 À noter : dans le secteur de la coiffure, où le samedi est souvent travaillé, ce mode de calcul compte le samedi comme un jour ouvrable. Cela réduit le nombre réel de jours d'absence par rapport à un décompte en jours ouvrés.
Le congé pour enfant malade fait-il partie des congés exceptionnels de la CCN coiffure ?
Non, le congé pour enfant malade est un dispositif distinct, prévu par l'article L1225-61 du Code du travail, et la CCN Coiffure ne le reprend pas. Sa durée légale est de 3 jours par an, portée à 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié a la charge d'au moins 3 enfants de moins de 16 ans.
Ce congé n'est pas rémunéré par la loi. Aucune convention collective de la coiffure ne prévoit de maintien de salaire pour cette absence.
Comment gérer les congés exceptionnels en paie ?
Les jours de congé pour événements familiaux donnent lieu au maintien intégral de la rémunération et ne s'imputent jamais sur les congés payés. L'employeur enregistre l'absence sous le motif approprié et conserve le justificatif fourni par le salarié.
Ce mode de gestion s'applique à tous les congés listés dans cet article, qu'ils relèvent de la CCN Coiffure ou du Code du travail.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-28.
CCN Coiffure et professions connexes — Avenant n°41 du 31 mai 2018 relatif aux congés pour événements familiaux — Légifrance
Code du travail — Article L3142-4 (durées des congés pour événements familiaux) — Légifrance
Code du travail — Article L1225-61 (congé pour enfant malade) — Légifrance
LOI n° 2026-492 du 12 juin 2026 visant à améliorer la protection et l'accompagnement des parents d'enfants atteints d'un cancer, d'une maladie grave ou d'un handicap — Légifrance
Congé pour l'annonce du handicap ou d'une pathologie d'un enfant d'un salarié du secteur privé — Code du travail numérique
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant — Ministère du Travail
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FAQ — Congés exceptionnels dans la convention collective Coiffure (IDCC 2596)
Oui, un salarié en période d'essai bénéficie des congés exceptionnels au même titre que les autres salariés. Aucune condition d'ancienneté n'est requise, quel que soit le type de contrat.
Non, le congé exceptionnel n'a pas besoin d'être pris le jour même de l'événement. Il doit simplement être posé dans une période raisonnable entourant celui-ci, par exemple la veille ou le lendemain d'un mariage.
Non, le congé pour décès d'un grand-parent ou d'un petit-enfant n'existe pas dans le Code du travail. C'est un avantage purement conventionnel de la CCN Coiffure, fixé à 1 jour.
Oui, ce congé est accordé de droit sur simple présentation d'un justificatif médical attestant du handicap, de la pathologie chronique ou du cancer de l'enfant. Aucune autre condition n'est exigée.
Non, l'employeur ne peut pas refuser un congé exceptionnel dès lors que le salarié fournit un justificatif conforme à l'événement invoqué. Ce droit s'impose à tous les employeurs de la coiffure, quelle que soit la taille du salon.
Le congé de naissance dure 3 jours et relève des congés pour événements familiaux, rémunérés intégralement par l'employeur. Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant dure 25 jours calendaires, ou 32 en cas de naissances multiples, et est indemnisé par la Sécurité sociale.