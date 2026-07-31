À retenir : la convention collective coiffure accorde des congés pour événements familiaux sans condition d'ancienneté ;

le salaire est intégralement maintenu pendant toute la durée de ces congés ;

pour le décès d'un enfant , la durée légale (12 ou 14 jours) prime sur les 5 jours prévus par la CCN ;

depuis la loi n°2026-492 du 12 juin 2026 , le congé pour l'annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant passe à 10 jours ouvrables , un droit plus favorable que les 2 jours de la CCN ;

un justificatif est toujours nécessaire pour bénéficier de ces congés.

Quelle est la durée des congés exceptionnels dans la convention collective coiffure ?

Le tableau ci-dessous récapitule les durées prévues par l'article 13.2 de la convention collective coiffure et les compare aux minimums légaux du Code du travail. Quand la durée légale est plus favorable, c'est elle qui s'applique.

Événement familial Durée CCN Coiffure Durée minimale légale Durée applicable Mariage ou PACS du salarié 4 jours 4 jours 4 jours Mariage d’un enfant 1 jour 1 jour 1 jour Naissance ou adoption 3 jours 3 jours 3 jours Décès du conjoint, concubin ou partenaire de PACS 3 jours 3 jours 3 jours Décès du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère 3 jours 3 jours 3 jours Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours 3 jours 3 jours Décès d’un enfant (cas général) 5 jours 12 jours 12 jours (légal) Décès d’un enfant de moins de 25 ans ou lui-même parent 5 jours 14 jours 14 jours (légal) Décès d’un grand-parent ou d’un petit-enfant 1 jour non prévu 1 jour (conventionnel) Annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant 2 jours 10 jours ouvrables 10 jours ouvrables (légal) Enfant malade de moins de 16 ans non prévu 3 jours (5 si enfant < 1 an ou 3 enfants et plus) 3 à 5 jours (légal, non rémunéré)

Vous travaillez dans un salon de coiffure et vous vous mariez, attendez un enfant ou traversez un deuil ? La convention collective coiffure vous accorde des jours d'absence rémunérés pour ces événements, sans ancienneté requise. Voici comment ces congés fonctionnent et dans quels cas le Code du travail prend le relais.

Qu'est-ce qu'un congé exceptionnel dans la convention collective coiffure ?

Un congé exceptionnel, aussi appelé congé pour événement familial, permet à un salarié de s'absenter sans perte de salaire lors d'un événement personnel majeur : mariage, naissance, décès d'un proche. L'article 13.2 de la CCN Coiffure, issu de l'avenant n°41 du 31 mai 2018, fixe les durées conventionnelles applicables dans le secteur.

Ces durées ne s'appliquent que si elles sont égales ou supérieures au minimum légal. Dès que le Code du travail prévoit une durée plus longue, c'est cette dernière qui remplace la disposition conventionnelle.

Qui a droit aux congés exceptionnels dans le secteur de la coiffure ?

Tout salarié de la coiffure a droit à ces congés, sans condition d'ancienneté, dès le premier jour de son contrat. Un justificatif reste nécessaire : acte de mariage, acte de naissance ou certificat de décès selon l'événement.

Les jours doivent être pris de manière consécutive, dans une période raisonnable autour de l'événement. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et n'entraînent aucune diminution du salaire.

Le congé pour décès d'un enfant suit-il la convention collective ou le Code du travail ?

C'est le Code du travail qui s'applique pour le décès d'un enfant, car il est plus favorable que la CCN Coiffure. La durée légale est de 12 jours dans le cas général, portée à 14 jours si l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent, contre seulement 5 jours prévus par la convention.

💡 Bon à savoir : un congé de deuil supplémentaire de 8 jours s'ajoute à ce congé lorsque l'enfant décédé avait moins de 25 ans. Il peut être fractionné et pris dans un délai d'un an après le décès.

Combien de jours de congé pour l'annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez un enfant ?

Le salarié a droit à 10 jours ouvrables de congé pour l'annonce d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez son enfant. Cette durée, fixée par la loi n°2026-492 du 12 juin 2026, remplace les 5 jours qui s'appliquaient auparavant et dépasse largement les 2 jours prévus par la CCN Coiffure.

Ce congé est accordé de droit sur simple présentation d'un justificatif, sans condition d'ancienneté, quel que soit le type de contrat : CDI, CDD ou intérim.

Les congés exceptionnels sont-ils décomptés en jours ouvrables ou en jours ouvrés ?

Les congés pour événements familiaux se décomptent en jours ouvrables, y compris le congé pour l'annonce d'un handicap chez un enfant depuis la réforme de 2026 (article L3142-4 du Code du travail). Un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine sauf le jour de repos hebdomadaire, dimanche compris s'il n'est pas chômé.

👉 À noter : dans le secteur de la coiffure, où le samedi est souvent travaillé, ce mode de calcul compte le samedi comme un jour ouvrable. Cela réduit le nombre réel de jours d'absence par rapport à un décompte en jours ouvrés.

Le congé pour enfant malade fait-il partie des congés exceptionnels de la CCN coiffure ?

Non, le congé pour enfant malade est un dispositif distinct, prévu par l'article L1225-61 du Code du travail, et la CCN Coiffure ne le reprend pas. Sa durée légale est de 3 jours par an, portée à 5 jours si l'enfant a moins d'un an ou si le salarié a la charge d'au moins 3 enfants de moins de 16 ans.

Ce congé n'est pas rémunéré par la loi. Aucune convention collective de la coiffure ne prévoit de maintien de salaire pour cette absence.

Les jours de congé pour événements familiaux donnent lieu au maintien intégral de la rémunération et ne s'imputent jamais sur les congés payés. L'employeur enregistre l'absence sous le motif approprié et conserve le justificatif fourni par le salarié.

Ce mode de gestion s'applique à tous les congés listés dans cet article, qu'ils relèvent de la CCN Coiffure ou du Code du travail.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-28.