À retenir : trois jours fériés sont obligatoirement chômés dans la convention collective coiffure : le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre, sans condition d'ancienneté ;

sur les 8 jours fériés restants, l'employeur peut faire travailler ses salariés 4 jours maximum par an, portés à 5 jours sur volontariat avec accord écrit ;

un jour férié travaillé donne droit à une majoration de 100 % des heures effectuées ou à une journée de repos compensateur , au choix de l'employeur ;

les salariés mineurs ne peuvent pas travailler les jours fériés légaux, quel que soit le secteur ;

le calendrier des jours fériés travaillés est établi par l'employeur après consultation du CSE (comité social et économique), avec un délai de prévenance de 5 jours ouvrables en cas de modification.

Quel est le calendrier des jours fériés dans la convention collective coiffure ?

Le calendrier des jours fériés dans la convention collective coiffure distingue 3 jours obligatoirement chômés et 8 jours pouvant être travaillés dans certaines limites. Le tableau ci-dessous récapitule le statut de chaque jour férié légal.

Jour férié Statut Travaillable dans la coiffure 1er janvier Chômé obligatoire Non Lundi de Pâques Non chômé de droit Oui (limite de 4 à 5 jours/an) 1er mai Chômé obligatoire Non 8 mai Non chômé de droit Oui (limite de 4 à 5 jours/an) Jeudi de l’Ascension Non chômé de droit Oui (limite de 4 à 5 jours/an) Lundi de Pentecôte Non chômé de droit Oui (limite de 4 à 5 jours/an) 14 juillet Non chômé de droit Oui (limite de 4 à 5 jours/an) 15 août Non chômé de droit Oui (limite de 4 à 5 jours/an) 1er novembre Non chômé de droit Oui (limite de 4 à 5 jours/an) 11 novembre Non chômé de droit Oui (limite de 4 à 5 jours/an) 25 décembre Chômé obligatoire Non

La convention collective de la coiffure et des professions connexes s'applique aux entreprises de coiffure et professions connexes relevant notamment du code NAF 9602A. Elle couvre la coiffure, les soins capillaires et les professions connexes, et prévoit des règles plus favorables que le Code du travail pour les jours fériés.

Quels sont les 11 jours fériés légaux en France ?

Le Code du travail fixe une liste de 11 jours fériés légaux applicables sur l'ensemble du territoire métropolitain :

1er janvier (Jour de l'An) ;

lundi de Pâques ;

1er mai (Fête du Travail) ;

8 mai (Victoire 1945) ;

jeudi de l'Ascension ;

lundi de Pentecôte ;

14 juillet (Fête nationale) ;

15 août (Assomption) ;

1er novembre (Toussaint) ;

11 novembre (Armistice 1918) ;

25 décembre (Noël).

Parmi ces 11 jours, seul le 1er mai est légalement obligatoirement chômé pour tous les salariés. La convention collective coiffure (IDCC 2596) prévoit des dispositions plus favorables pour 2 jours supplémentaires.

💡 Bon à savoir : en Alsace-Moselle, deux jours fériés supplémentaires s'ajoutent à cette liste, le Vendredi saint et le 26 décembre (Saint-Étienne).

Quels jours fériés sont obligatoirement chômés dans la convention collective coiffure ?

L'article 14 de la convention collective coiffure prévoit que trois jours fériés sont obligatoirement chômés pour tous les salariés, sans condition d'ancienneté : le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier. Le chômage de ces jours fériés ne peut entraîner aucune réduction de la rémunération mensuelle.

Cette disposition est plus favorable que le Code du travail, qui impose une condition de 3 mois d'ancienneté pour le maintien de salaire des autres jours fériés chômés (article L. 3133-3). Dans la coiffure, cette condition d'ancienneté ne s'applique donc pas aux 3 jours obligatoirement chômés.

Combien de jours fériés un salon de coiffure peut-il faire travailler ?

Un salon de coiffure peut faire travailler ses salariés 4 jours fériés maximum par année civile, sur les 8 jours restants après déduction des 3 jours obligatoirement chômés. Ce plafond peut être porté à 5 jours sur appel au volontariat des salariés et par accord écrit.

L'employeur fixe le calendrier des jours fériés travaillés en début d'année civile, après consultation du CSE lorsqu'il existe. Il affiche ensuite ce calendrier dans le salon pour informer l'ensemble de l'équipe.

En cas de circonstances exceptionnelles, comme un surcroît d'activité ou l'absence imprévue d'un salarié, l'employeur peut modifier les dates prévues. Il doit alors respecter un délai de prévenance d'au moins 5 jours ouvrables avant la date concernée.

Concrètement, un salon de coiffure peut par exemple :

fixer en janvier la liste des 4 jours fériés travaillés dans l'année, comme l'Ascension, le 14 juillet, le 15 août et le 1er novembre ;

afficher le calendrier dans un espace visible du personnel, avec la date de chaque jour férié travaillé ;

modifier une date en cas d'absence d'un salarié clé, en prévenant l'équipe au moins 5 jours ouvrables à l'avance.

Ce calendrier engage l'employeur : il ne peut pas décider unilatéralement de faire travailler un jour férié supplémentaire non prévu, sauf accord écrit du salarié volontaire pour porter le total à 5 jours.

Quelle rémunération pour un jour férié travaillé dans la coiffure ?

L'employeur doit accorder l'une des deux contreparties suivantes pour un jour férié travaillé : une majoration de 100 % des heures effectuées, mentionnée sur une ligne distincte du bulletin de paie, ou une journée de repos compensateur. Cette majoration se substitue aux majorations pour heures supplémentaires : les deux ne se cumulent pas pour les mêmes heures.

⚠️ Attention : le choix entre majoration et repos compensateur appartient à l'employeur, pas au salarié.

Quelle règle spécifique s'applique au 1er mai ?

Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé par la loi, sans aucune exception possible, y compris dans la coiffure. Si un salon parvenait tout de même à faire travailler un salarié ce jour-là, la rémunération de cette journée serait doublée, conformément à l'article L. 3133-6 du Code du travail.

Cette règle légale se cumule avec la protection prévue par la convention collective coiffure, qui inclut déjà le 1er mai parmi les 3 jours obligatoirement chômés. Concrètement :

aucun salon de coiffure ne peut planifier une ouverture le 1er mai, quel que soit l'effectif ;

un salarié volontaire pour travailler ce jour-là ne peut pas être sollicité, la fermeture étant une obligation légale et non une simple option conventionnelle ;

en cas de non-respect, l'employeur s'expose à une sanction pénale prévue par le Code du travail, en plus du doublement de salaire dû au salarié.

Ce jour reste donc le seul jour férié pour lequel aucune dérogation, même avec l'accord du salarié, n'est envisageable.

Un salarié à temps partiel a-t-il les mêmes droits pour les jours fériés dans la coiffure ?

Un salarié à temps partiel bénéficie des mêmes droits qu'un salarié à temps plein pour les jours fériés dans la coiffure. Si un jour férié chômé tombe sur un jour habituellement travaillé par ce salarié, sa rémunération est intégralement maintenue.

Un jour férié tombant sur le repos hebdomadaire donne-t-il droit à compensation ?

Un jour férié qui coïncide avec le repos hebdomadaire du salarié ne donne droit à aucune compensation supplémentaire dans la convention collective coiffure. Les jours fériés chômés ne peuvent pas s'imputer sur les jours de repos hebdomadaire, sauf lorsque le jour férié coïncide justement avec ce jour de repos habituel.

Un salarié mineur peut-il travailler un jour férié dans un salon de coiffure ?

Un salarié mineur ne peut pas travailler un jour férié dans un salon de coiffure, conformément à l'article L. 3164-6 du Code du travail. Cette interdiction s'applique à tous les jeunes travailleurs de moins de 18 ans, y compris les apprentis, et le secteur de la coiffure ne figure pas parmi les dérogations prévues par l'article R. 3164-2.

La journée de solidarité dans la coiffure est fixée par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, par décision de l'employeur après consultation du CSE. Le lundi de Pentecôte est souvent retenu comme journée de solidarité dans le secteur.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-28.