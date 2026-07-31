À retenir La convention collective coiffure (IDCC 2596) classe les emplois en 4 filières : technique, esthétique-cosmétique, non technique et administrative.

Seule la filière technique utilise des niveaux et échelons (I à III) ; les 3 autres filières utilisent des coefficients numériques.

Le coefficient ou le couple niveau-échelon détermine le salaire minimum conventionnel à verser au salarié.

Depuis le 1er juin 2026, le SMIC s'élève à 1 867,02 € brut mensuel : il s'applique dès qu'il dépasse le minimum conventionnel.

L'avenant n°51 du 3 décembre 2025 a revalorisé les grilles de salaires depuis le 1er mars 2026.

La convention collective coiffure organise les emplois en quatre filières, chacune dotée de sa propre grille de classification. Le coefficient ou le niveau-échelon attribué à chaque poste détermine le salaire minimum applicable sur le bulletin de paie. Ce mécanisme résulte de l'avenant n°23 du 16 avril 2012 relatif aux classifications, applicable aux entreprises de coiffure et professions connexes relevant notamment du code NAF 9602A (IDCC 2596, brochure 3159).

Quelles sont les quatre filières de la convention collective coiffure ?

La convention collective coiffure organise les emplois en quatre filières distinctes : technique, esthétique-cosmétique, non technique et administrative.

Qu'est-ce que la filière technique de la coiffure ?

La filière technique regroupe les métiers directement liés à la prestation de coiffure. Elle utilise un classement en trois niveaux (I à III) et trois échelons, soit neuf paliers de progression. Cette filière rassemble notamment :

coiffeur débutant : niveau I, échelon 1, premier poste occupé sans expérience préalable ;

coiffeur confirmé : niveau I, échelon 3, maîtrise des techniques courantes ;

coiffeur qualifié et technicien : niveau II, échelon 1, expertise technique reconnue ;

assistant manager : niveau II, échelon 3, premières responsabilités d'encadrement ;

manager et animateur de réseau : niveau III, fonctions de direction et de coordination.

Chaque niveau correspond à un degré croissant de qualification, d'autonomie et de responsabilité, conformément aux critères fixés par l'avenant n°23 du 16 avril 2012.

Qu'est-ce que la filière esthétique-cosmétique ?

La filière esthétique-cosmétique concerne les emplois liés aux soins esthétiques et cosmétiques proposés en institut ou en salon de coiffure. Elle utilise des coefficients numériques allant de 105 à 165, sans système de niveaux et d'échelons. Le coefficient attribué dépend de la qualification et de l'expérience du salarié :

coefficient 105 : poste d'entrée dans la filière esthétique-cosmétique ;

coefficient 135 à 145 : salarié disposant d'une première expérience confirmée ;

coefficient 165 : niveau le plus élevé de la filière, réservé aux esthéticiens les plus qualifiés.

Comme pour les autres filières, le coefficient obtenu détermine directement le salaire minimum conventionnel applicable, sous réserve du respect du SMIC.

Qu'est-ce que la filière non technique ?

La filière non technique couvre les postes d'accueil, d'entretien et d'accompagnement au sein d'un salon de coiffure. Les coefficients s'échelonnent de 100 à 130 :

coefficient 100 à 110 : postes d'accueil ou d'entretien sans qualification spécifique ;

coefficient 120 : fonctions nécessitant une première expérience ;

coefficient 130 : postes les plus qualifiés de la filière.

Ces emplois ne réalisent pas directement de prestations de coiffure, mais participent au fonctionnement quotidien du salon.

Qu'est-ce que la filière administrative ?

La filière administrative englobe les fonctions de gestion, de comptabilité et d'administration d'une entreprise de coiffure. Les coefficients vont de 230 à 330 et au-delà :

coefficient 230 à 250 : postes administratifs d'exécution ;

coefficient 285 à 305 : fonctions de gestion intermédiaire ;

coefficient 330 et au-delà : postes de direction administrative ou financière.

Ces salaires minimaux figurent dans une grille spécifique, distincte de celle de la filière technique.

💡 Bon à savoir : la filière technique est la seule à utiliser un système de niveaux et d'échelons (I à III, échelons 1 à 3). Les trois autres filières utilisent des coefficients numériques. Le principe reste identique : chaque position dans la grille détermine un salaire minimum conventionnel.

La classification de la filière technique s'organise en trois niveaux (I à III), chacun divisé en trois échelons, soit neuf paliers de progression.

Que couvre le niveau I ?

Le niveau I correspond aux emplois de début de carrière dans la coiffure :

échelon 1, coiffeur débutant : premier poste occupé, sans expérience professionnelle ;

échelon 2, coiffeur : première expérience acquise sur les techniques de base ;

échelon 3, coiffeur confirmé : maîtrise des techniques courantes de coiffure.

Voici les salaires minimums applicables au niveau I depuis l'avenant n°51 du 3 décembre 2025 :

Échelon Classification Salaire minimum brut mensuel 1 Coiffeur débutant 1 843 € 2 Coiffeur 1 843 € 3 Coiffeur confirmé 1 845 €

⚠️ Attention : ces trois montants sont inférieurs au SMIC (1 867,02 € brut mensuel depuis le 1er juin 2026). Vous devez donc appliquer le SMIC à ces salariés, et non le minimum conventionnel du niveau I.

Que couvre le niveau II ?

Le niveau II regroupe les emplois exigeant une qualification technique supérieure :

échelon 1, coiffeur qualifié / technicien : expertise technique reconnue sur l'ensemble des prestations ;

échelon 2, coiffeur hautement qualifié : maîtrise avancée et polyvalence technique ;

échelon 3, coiffeur très hautement qualifié / assistant manager : expertise complète et premières responsabilités d'encadrement.

Voici les salaires minimums applicables au niveau II :

Échelon Classification Salaire minimum brut mensuel 1 Coiffeur qualifié / Technicien 1 869 € 2 Coiffeur hautement qualifié 1 944 € 3 Coiffeur très hautement qualifié / Assistant manager 2 055 €

Que couvre le niveau III ?

Le niveau III concerne les fonctions managériales et d'animation de réseau :

échelon 1, manager : responsabilité de la gestion quotidienne d'un salon ;

échelon 2, manager confirmé ou animateur de réseau : encadrement d'équipe ou coordination de plusieurs points de vente ;

échelon 3, manager hautement qualifié ou animateur de réseau confirmé : niveau le plus élevé de la filière technique.

Voici les salaires minimums applicables au niveau III :

Échelon Classification Salaire minimum brut mensuel 1 Manager 2 183 € 2 Manager confirmé 2 623 € 2 Animateur de réseau 3 122 € 3 Manager hautement qualifié 3 271 € 3 Animateur de réseau confirmé 3 367 €

Quel est le salaire minimum selon le coefficient dans les autres filières ?

Les filières esthétique-cosmétique, non technique et administrative utilisent des coefficients numériques associés à un salaire minimum brut mensuel, sans niveau ni échelon.

Quel salaire minimum pour la filière esthétique-cosmétique ?

Le salaire minimum de la filière esthétique-cosmétique s'échelonne de 1 843 € à 2 055 € brut mensuel selon le coefficient :

Coefficient Salaire minimum brut mensuel 105 1 843 € 115 1 843 € 125 1 845 € 135 1 855 € 145 1 871 € 155 1 944 € 165 2 055 €

Les coefficients 105, 115 et 125 correspondent à des minimums inférieurs au SMIC : vous devez donc appliquer le SMIC à ces salariés.

Quel salaire minimum pour la filière non technique ?

Le salaire minimum de la filière non technique s'échelonne de 1 843 € à 1 855 € brut mensuel selon le coefficient :

Coefficient Salaire minimum brut mensuel 100 1 843 € 110 1 843 € 120 1 845 € 130 1 855 €

Ces quatre coefficients correspondent à des minimums inférieurs au SMIC : le SMIC s'applique donc systématiquement à cette filière.

Quel salaire minimum pour la filière administrative ?

Le salaire minimum de la filière administrative s'échelonne de 1 919 € à 2 806 € brut mensuel selon le coefficient :

Coefficient Salaire minimum brut mensuel 230 1 919 € 240 1 919 € 250 1 952 € 285 2 220 € 295 2 251 € 305 2 363 € 330 2 477 € 330 et au-delà 2 806 €

Le contrat de travail constitue le premier document à consulter : il doit mentionner la classification du salarié. Le bulletin de paie reprend obligatoirement cette information, conformément à l'article R. 3243-1 du Code du travail.

En cas de doute, la description du poste occupé et les missions effectivement exercées permettent de déterminer la classification applicable. L'avenant n°23 du 16 avril 2012 détaille les critères d'évaluation : contenu de l'activité, autonomie, responsabilité et compétences requises.

Quel est l'impact du coefficient sur le bulletin de paie ?

Le coefficient ou le couple niveau-échelon détermine directement le salaire minimum conventionnel applicable. Vous ne pouvez pas verser une rémunération inférieure à ce minimum, sauf à appliquer le SMIC lorsqu'il est plus favorable.

Au-delà du salaire de base, la prime d'ancienneté s'ajoute au salaire et varie selon l'ancienneté dans l'entreprise, quel que soit le coefficient du salarié :

Ancienneté Montant de la prime À partir de 5 ans 36 € À partir de 7 ans 49 € À partir de 9 ans 64 € À partir de 12 ans 82 € À partir de 15 ans 99 € À partir de 20 ans 117 €

Cette grille résulte de l'avenant n°51 du 3 décembre 2025.

Vous progressez dans la grille de classification en acquérant de nouvelles compétences techniques (BP, BM, CQP), en prenant de nouvelles responsabilités, ou lors d'une évaluation régulière du poste occupé. Tout changement de classification doit être formalisé par un avenant au contrat de travail.

Les grilles de salaires minimaux sont revalorisées périodiquement par avenant. La dernière revalorisation résulte de l'avenant n°51 du 3 décembre 2025, applicable depuis le 1er mars 2026.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-27.