À retenir Les salariés de la coiffure acquièrent 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an .

La période de référence court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

Le fractionnement des congés pris hors période légale ouvre droit à 1 ou 2 jours supplémentaires.

Des congés exceptionnels rémunérés sont accordés pour le mariage, la naissance ou le décès d'un proche.

L'indemnité de congés payés se calcule selon la méthode la plus favorable au salarié, entre le dixième et le maintien de salaire.

Vous dirigez un salon de coiffure ou vous y travaillez ? La convention collective coiffure (IDCC 2596) fixe des règles précises sur les congés payés, les congés exceptionnels et le fractionnement. Cet article détaille vos droits, le calcul de l'indemnité et les conditions de prise des congés.

Combien de jours de congés payés donne la convention collective coiffure ?

Chaque salarié de la coiffure acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois de travail effectif, soit 30 jours ouvrables par an (5 semaines), conformément à l'article 13.1 de la convention collective.

Le décompte s'effectue en jours ouvrables, du lundi au samedi, hors dimanches et jours fériés. Ce mode de calcul compte particulièrement dans la coiffure, où le samedi reste généralement un jour travaillé.

Le droit aux congés payés s'ouvre dès le premier jour de travail, sans condition d'ancienneté.

Quelle est la période de référence pour les congés payés dans la coiffure ?

La période de référence pour l'acquisition des congés payés s'étend du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1. Chaque mois travaillé sur cette période génère 2,5 jours ouvrables de congés, dans la limite de 30 jours ouvrables au total.

La période de prise du congé principal, soit les quatre premières semaines, s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année. L'employeur fixe les dates de départ en congés selon les règles suivantes :

l'ordre des départs doit être communiqué au moins 2 mois avant l'ouverture de la période de congés ;

les dates ne peuvent pas être modifiées moins d'1 mois avant la date de départ prévue, sauf circonstances exceptionnelles.

L'employeur tient compte de la situation familiale des salariés, de leur ancienneté et de leur activité éventuelle chez un autre employeur.

Le fractionnement des congés payés ouvre-t-il droit à des jours supplémentaires ?

Oui, le fractionnement des congés ouvre droit à des jours supplémentaires lorsque le salarié prend une partie de son congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre :

2 jours ouvrables supplémentaires si le solde de congés pris hors période est d'au moins 6 jours ;

1 jour ouvrable supplémentaire si ce solde est compris entre 3 et 5 jours.

💡 Bon à savoir : la cinquième semaine de congés payés ne peut pas être accolée aux quatre premières semaines du congé principal, sauf pour les salariés justifiant de contraintes géographiques particulières, comme les salariés originaires des DOM-TOM ou les salariés étrangers regagnant leur pays d'origine.

Si le fractionnement résulte d'une demande expresse du salarié, celui-ci perd le droit à ces jours supplémentaires.

L'indemnité de congés payés se calcule selon deux méthodes, et l'employeur doit appliquer celle qui est la plus favorable au salarié.

Qu'est-ce que la méthode du dixième ?

La méthode du dixième consiste à verser au salarié 1/10e de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence, du 1er juin au 31 mai.

Ce calcul intègre le salaire de base, les heures supplémentaires, les primes liées au travail et les avantages en nature. Pour un salarié ayant perçu 1 900 € bruts par mois sur l'année, l'indemnité s'élève à (1 900 € × 12) / 10, soit 2 280 € pour 30 jours de congés.

Qu'est-ce que la méthode du maintien de salaire ?

La méthode du maintien de salaire consiste à verser au salarié la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler pendant sa période de congé.

Pour un salaire journalier de 1 900 € / 26 jours ouvrables, soit 73,08 €, l'indemnité pour 30 jours de congés atteint 2 192,31 €. L'employeur compare les deux résultats et verse le montant le plus élevé au salarié.

Méthode Calcul Résultat Dixième 1/10e de la rémunération annuelle brute : (1 900 € × 12) / 10 2 280 € pour 30 jours Maintien de salaire Salaire journalier × jours de congés : (1 900 € / 26) × 30 2 192,31 € Résultat retenu Méthode la plus favorable 2 280 € (dixième plus avantageux)

Quels congés exceptionnels prévoit la convention collective coiffure ?

En plus des congés payés annuels, la convention collective coiffure et le Code du travail accordent des congés exceptionnels rémunérés pour certains événements familiaux.

Quels congés pour le mariage, le pacs ou la naissance d'un enfant ?

Le salarié bénéficie de 4 jours de congé pour son propre mariage ou la conclusion d'un PACS (pacte civil de solidarité). Le mariage d'un enfant ouvre droit à 1 jour de congé.

La naissance ou l'adoption d'un enfant donne droit à 3 jours de congé pour le second parent. Par exemple, un salarié dont le conjoint accouche peut prendre ces 3 jours à la date de son choix, le jour de la naissance ou le premier jour ouvrable qui suit.

Quels congés en cas de décès d'un proche ?

Les durées de congé varient selon le lien de parenté avec la personne décédée :

12 jours pour le décès d'un enfant, portés à 14 jours lorsque l'enfant a moins de 25 ans ou est lui-même parent ;

un congé de deuil de 8 jours supplémentaires peut s'ajouter en cas de décès d'un enfant de moins de 25 ans ;

3 jours pour le décès du conjoint, du partenaire de PACS, du concubin, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;

1 jour pour le décès d'un grand-parent ou d'un petit-enfant.

Ces durées correspondent aux minimums légaux du Code du travail, plus favorables que les 5 jours prévus par la convention collective coiffure pour le décès d'un enfant : l'employeur doit donc appliquer la règle la plus favorable au salarié.

Quels autres congés existent pour les salariés parents ?

Le salarié bénéficie de 5 jours de congé pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant, conformément à l'article L3142-4 du Code du travail.

Les salariées ayant des enfants scolarisés de 13 ans au plus bénéficient d'une autorisation d'absence de 3 heures, sans réduction de rémunération, le jour de la rentrée scolaire, selon l'article 6.2.2 de la convention collective coiffure. Les femmes en état de grossesse déclarée bénéficient d'une réduction quotidienne de 30 minutes de leur temps de travail, sans changement de rémunération, en application de l'article 6.2.1.

La salariée enceinte et son conjoint bénéficient aussi d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires liés à la grossesse, conformément à l'article L1225-16 du Code du travail.

Événement Durée du congé Mariage ou PACS du salarié 4 jours Mariage d’un enfant 1 jour Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours Décès d’un enfant 12 jours (14 jours si moins de 25 ans ou lui-même parent) Congé de deuil (enfant de moins de 25 ans) + 8 jours Décès du conjoint, partenaire de PACS, concubin, père, mère, beau-parent, frère ou sœur 3 jours Décès d’un grand-parent ou d’un petit-enfant 1 jour Annonce d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant 5 jours Rentrée scolaire (enfant de 13 ans au plus, salariées) 3 heures Grossesse déclarée Réduction de 30 minutes par jour

Les jours fériés sont-ils payés dans la convention collective coiffure ?

Oui, la convention collective coiffure prévoit que 3 jours fériés sont obligatoirement chômés et payés : le 1er mai, le 25 décembre et le 1er janvier.

Sur les 8 jours fériés restants, l'employeur peut imposer aux salariés de travailler 4 jours maximum. Un cinquième jour férié peut être travaillé, mais uniquement sur la base du volontariat, avec l'accord écrit du salarié.

Les heures travaillées un jour férié donnent lieu, au choix de l'employeur, à :

une majoration de 100 % de la rémunération ;

une journée de repos compensateur.

👉 À noter : les jours fériés tombant pendant une période de congés ne sont pas décomptés comme des jours de congés ouvrables.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-27.