À retenir Le congé paternité dure 25 jours calendaires pour une naissance simple ou 32 jours pour des naissances multiples, en plus du congé de naissance de 3 jours ;

La convention collective coiffure (IDCC 2596) ne prévoit aucune disposition spécifique : seules les règles légales s'appliquent ;

Les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sont plafonnées à 104,02 € par jour en 2026 ;

Le salarié bénéficie d'une protection contre le licenciement pendant les 10 semaines suivant la naissance ;

Depuis le 1er juillet 2026, un congé supplémentaire de naissance d'1 à 2 mois s'ajoute au congé paternité.

La convention collective coiffure ne fixe aucune règle particulière pour le congé paternité : la durée, l'indemnisation et les démarches suivent le cadre légal applicable à tous les salariés. Cette fiche détaille les droits du salarié qui travaille dans un salon de coiffure ou une profession connexe (code NAF 9602A).

Qu'est-ce que le congé paternité et d'accueil de l'enfant ?

Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est un droit ouvert au père salarié, ainsi qu'au conjoint, concubin ou partenaire de Pacs de la mère. Ce droit s'applique quel que soit le contrat de travail : CDI, CDD ou intérim, sans condition d'ancienneté. Il est encadré par les articles L. 1225-35 et suivants du Code du travail.

Depuis le 1er juillet 2021, sa durée est de 25 jours calendaires pour une naissance simple ou 32 jours en cas de naissances multiples. Ce congé s'ajoute au congé de naissance de 3 jours ouvrables prévu à l'article L. 3142-4.

💡 Bon à savoir : la convention collective de la coiffure ne prévoit aucune disposition conventionnelle spécifique en matière de congé paternité. Ni complément de salaire, ni condition d'ancienneté particulière : seul le cadre légal et les IJSS s'appliquent.

Combien de jours dure le congé paternité dans la convention collective coiffure ?

Le congé paternité comprend deux périodes distinctes, en plus du congé de naissance obligatoire de 3 jours :

1re période obligatoire : 4 jours calendaires consécutifs, pris immédiatement après le congé de naissance. L'employeur ne peut employer le salarié pendant cette période ;

2e période facultative : 21 jours calendaires pour une naissance simple, ou 28 jours pour des naissances multiples. Le salarié informe l'employeur au moins 1 mois avant la date de départ prévue.

Étape Naissance simple Naissances multiples Congé de naissance (L. 3142-4) 3 jours ouvrables 3 jours ouvrables 1re période (obligatoire) 4 jours calendaires 4 jours calendaires 2e période (facultative) 21 jours calendaires 28 jours calendaires Total maximal 28 jours 35 jours

La 2e période du congé paternité peut être fractionnée en 2 périodes d'au moins 5 jours chacune. Le salarié n'a pas besoin de l'accord de l'employeur, mais doit respecter le délai de prévenance d'1 mois avant chaque période.

Dans quel délai prendre son congé paternité ?

Le salarié doit prendre son congé paternité dans les 6 mois suivant la naissance de l'enfant. Passé ce délai, le droit au congé est perdu, sauf en cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère.

En cas d'hospitalisation immédiate de l'enfant après la naissance, un congé spécifique de 30 jours maximum s'ajoute, prévu par l'article L. 1225-35, alinéa 7.

Quelle est l'indemnisation pendant le congé paternité ?

La convention collective coiffure ne prévoit aucun maintien de salaire pendant le congé paternité. Le salarié perçoit uniquement les indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), sauf régime de prévoyance d'entreprise plus favorable.

Pour percevoir les IJSS, le salarié doit avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois précédant le congé, ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1 015 fois le Smic horaire au cours des 6 mois précédents. Le montant est calculé sur la moyenne des 3 derniers salaires bruts, dans la limite du plafond mensuel de la sécurité sociale fixé à 4 005 € en 2026.

Le montant maximal de l'IJSS paternité s'élève à 104,02 € par jour en 2026. Il n'y a pas de délai de carence et les indemnités sont versées 7 jours sur 7.

⚠️ Attention : les IJSS paternité ne sont pas cumulables avec les IJSS maladie, les allocations chômage, ni le complément de libre choix d'activité (CLCA) à taux plein.

Quelle protection contre le licenciement pendant le congé paternité ?

L'article L. 1225-4-1 du Code du travail interdit à l'employeur de licencier un salarié pendant les 10 semaines suivant la naissance de son enfant. Cette protection s'applique que le salarié prenne effectivement son congé ou non.

L'employeur peut toutefois rompre le contrat en cas de faute grave ou d'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'arrivée de l'enfant. Un licenciement prononcé en violation de cette protection est nul et ouvre droit à une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire.

Quel est l'impact du congé paternité sur les congés payés et l'ancienneté ?

Le congé paternité est assimilé à du temps de travail effectif au sens de l'article L. 1225-35-2. Le salarié continue donc d'acquérir des congés payés et son ancienneté pendant toute la durée du congé.

À son retour, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire, avec une rémunération au moins équivalente. Il bénéficie aussi d'un rattrapage salarial correspondant aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés de sa catégorie.

Qu'est-ce que le congé supplémentaire de naissance depuis juillet 2026 ?

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 (loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025) crée un congé supplémentaire de naissance, entré en vigueur le 1er juillet 2026. Ce congé s'ajoute au congé paternité existant : il ne le remplace pas.

Sa durée est de 1 ou 2 mois, fractionnable en deux périodes d'un mois non consécutives, à prendre dans les 9 mois suivant la naissance. Le salarié doit avoir pris l'intégralité de son congé paternité avant d'en bénéficier.L'indemnisation est versée par la CPAM (caisse primaire d'assurance maladie), et non par la CAF (caisse d'allocations familiales). Elle correspond à environ 70 % du salaire net le premier mois et 60 % le second mois, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Le décret d'application n° 2026-419 du 30 mai 2026 précise ses modalités.

👉 À noter : le congé supplémentaire de naissance et le congé paternité sont deux dispositifs cumulables, à prendre l'un après l'autre.

Quelles démarches effectuer pour prendre son congé paternité ?

Le salarié informe son employeur au moins 1 mois avant la date de début du congé. Il transmet ensuite à la CPAM l'acte de naissance de l'enfant et une attestation de cessation d'activité.

L'employeur, de son côté, établit une attestation de salaire via la DSN (déclaration sociale nominative) ou le formulaire Cerfa dédié. Il ne peut ni refuser ni reporter le congé, et doit anticiper le remplacement du salarié dans le salon.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-28.