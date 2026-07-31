À retenir La convention collective coiffure (IDCC 2596) impose une mutuelle obligatoire à tous les salariés, y compris apprentis, CDD et CDI ;

Depuis le 1er juillet 2025, l'avenant n° 9 du 12 mars 2025 revalorise les cotisations de la base obligatoire ;

L'employeur finance au minimum 59 % de la cotisation, le salarié au maximum 41 % ;

Certains salariés peuvent demander une dispense d'adhésion sous conditions et justificatif écrit ;

En cas de rupture du contrat, le salarié bénéficie d'un maintien gratuit de sa couverture pendant 12 mois maximum.

Quel est le montant de la cotisation mutuelle coiffure ?

Depuis le 1er juillet 2025, la cotisation mensuelle de la base obligatoire s'élève à 58,88 € en régime général et à 47,96 € en régime local Alsace-Moselle. Ces montants résultent de l'avenant n° 9 du 12 mars 2025, étendu par arrêté du 27 mai 2025.

Régime Part salariale (maximum 41 %) Part employeur (minimum 59 %) Cotisation totale mensuelle Régime général 24,14 € 34,74 € 58,88 € Régime local (Alsace-Moselle) 19,66 € 28,30 € 47,96 €

Le conjoint facultatif coûte 42,78 € par mois en régime général, intégralement à la charge du salarié qui choisit de l'ajouter.

Quel est le cadre légal de la mutuelle obligatoire dans la convention collective coiffure ?

La convention collective nationale de la coiffure (IDCC 2596, brochure n° 3159) impose un régime collectif obligatoire de frais de santé depuis l'avenant n° 11 du 16 avril 2008. Le texte en vigueur est l'avenant n° 9 du 12 mars 2025, étendu par arrêté du 27 mai 2025 publié au Journal officiel du 12 juin 2025.

Ce régime santé est distinct du régime de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) prévu par l'accord du 8 juillet 2015. Vous devez donc gérer ces deux dispositifs séparément dans votre entreprise.

Quels salariés sont couverts par la mutuelle coiffure ?

Tous les salariés de votre salon sont couverts obligatoirement dès le premier jour de leur contrat, sans condition d'ancienneté :

salariés non-cadres et cadres : couverture identique quel que soit le statut ;

apprentis : affiliation obligatoire dès l'entrée en poste ;

CDD et CDI : aucune distinction de traitement.

La couverture s'étend automatiquement aux enfants à charge du salarié, sans coût supplémentaire. Le conjoint peut être ajouté de façon facultative, mais cette option reste entièrement à la charge du salarié.

L'employeur prend en charge au minimum 59 % de la cotisation de la base obligatoire, le salarié finançant le solde, soit au maximum 41 %. Les options facultatives, comme la garantie conjoint ou les niveaux Confort et Confort Plus, restent intégralement à la charge du salarié qui les souscrit.

Une cotisation spécifique de 0,08 % de la masse salariale annuelle finance le comité de pilotage du régime. Cette cotisation reste intégralement à la charge de l'employeur, en plus de la base obligatoire.

Poste de cotisation Part employeur Part salarié Base obligatoire (salarié + enfants) 59 % minimum 41 % maximum Options facultatives (conjoint, Confort, Confort Plus) 0 % 100 % Comité de pilotage (0,08 % masse salariale) 100 % 0 %

Quelles sont les garanties minimales de la mutuelle coiffure ?

La base obligatoire de la mutuelle coiffure respecte le cahier des charges du contrat responsable et intègre le panier de soins ANI (accord national interprofessionnel). Elle couvre notamment :

le remboursement intégral du ticket modérateur sur les consultations et actes médicaux ;

le forfait journalier hospitalier , sans limitation de durée ;

des planchers de remboursement par poste pour les soins dentaires ;

un forfait optique selon le type de correction, pour les verres simples comme complexes ;

le dispositif 100 % Santé, avec un reste à charge nul en optique, dentaire et audiologie.

💡 Bon à savoir : le dispositif 100 % Santé permet à vos salariés d'accéder à certains équipements optiques, dentaires et auditifs sans aucun reste à charge, dans la limite des paniers définis par la réglementation.

Quels salariés peuvent être dispensés de la mutuelle coiffure ?

Certains salariés peuvent demander une dispense d'adhésion, à condition de fournir chaque année un justificatif écrit :

bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (CSS) : dispense valable le temps de la prise en charge ;

salariés déjà couverts à titre individuel : dispense possible jusqu'à l'échéance de leur contrat ;

salariés couverts par la mutuelle obligatoire de leur conjoint : dispense sur présentation du justificatif d'affiliation ;

salariés en CDD de moins de 12 mois : dispense sous réserve des conditions réglementaires ;

salariés en CDD de 12 mois ou plus : dispense possible s'ils justifient d'une couverture individuelle ;

salariés à temps partiel dont la cotisation salariale représenterait au moins 10 % de leur rémunération brute.

⚠️ Attention : vous devez conserver ces justificatifs de dispense, l'Urssaf pouvant les demander lors d'un contrôle.

Faut-il choisir un organisme assureur imposé par la convention collective coiffure ?

Non, aucun organisme assureur n'est officiellement recommandé par la branche coiffure au sens de l'article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale. Vous restez libre de choisir votre assureur, à condition que le contrat souscrit respecte les garanties minimales conventionnelles.

AG2R La Mondiale et M comme Mutuelle sont historiquement associés au secteur de la coiffure, mais aucun des deux ne bénéficie d'une recommandation conventionnelle en vigueur.

Que devient la mutuelle coiffure après la fin du contrat de travail ?

Le salarié dont le contrat prend fin, hors faute lourde, et qui ouvre droit à l'assurance chômage bénéficie d'un maintien gratuit de sa couverture santé. Ce dispositif de portabilité dure aussi longtemps que le dernier contrat de travail, dans la limite de 12 mois.

Pendant cette période, le salarié ne paie aucune cotisation supplémentaire et conserve des garanties identiques à celles en vigueur à la date de rupture. Il doit toutefois s'inscrire à France Travail pour en bénéficier.

👉 À noter : vous devez informer le salarié de ce droit à portabilité directement dans son certificat de travail. À l'issue de la période de portabilité, le salarié peut demander une couverture individuelle au titre de la loi Évin.

Quelles sont les obligations de l'employeur concernant la mutuelle coiffure ?

Vous devez remplir plusieurs obligations pour rester en conformité avec ce régime :

affilier tous les salariés dès le premier jour de contrat et leur remettre la notice d'information ;

financer au minimum 59 % de la cotisation de la base obligatoire ;

collecter et conserver les justificatifs de dispense transmis par vos salariés ;

déclarer les cotisations via la DSN (déclaration sociale nominative) ;

informer les salariés sortants de leur droit à portabilité ;

acquitter la cotisation comité de pilotage, fixée à 0,08 % de la masse salariale.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-27.