À retenir La grille de salaires coiffure 2026 résulte de l' avenant n° 51 du 3 décembre 2025 , applicable depuis le 1er mars 2026 ;

Les minima conventionnels vont de 1 843 € à 3 367 € brut mensuel pour 151,67 heures selon la classification ;

Quatre filières coexistent : technique , esthétique-cosmétique , non technique et administrative ;

Le SMIC (1 867,02 € brut mensuel depuis le 1er juin 2026) prime sur les minima conventionnels quand il leur est supérieur ;

Une prime d'ancienneté distincte s'ajoute au salaire de base à partir de 5 ans d'ancienneté.

Quelle est la grille de salaires 2026 de la convention collective coiffure ?

La grille de salaires 2026 de la convention collective coiffure fixe un minimum brut mensuel pour 151,67 heures, selon le niveau, l'échelon ou le coefficient de chaque salarié. Ces montants sont issus de l'avenant n° 51 du 3 décembre 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2026.

Quels sont les minima conventionnels par filière en 2026 ?

La grille distingue quatre filières, chacune avec son propre mode de classement. Voici les minima applicables à chacune :

Filière technique de la coiffure Salaire brut mensuel Niveau 1, échelon 1 : coiffeur(se) débutant(e) 1 843 € Niveau 1, échelon 2 : coiffeur(se) 1 843 € Niveau 1, échelon 3 : coiffeur(se) confirmé(e) 1 845 € Niveau 2, échelon 1 : coiffeur(se) qualifié(e) ou technicien(ne) 1 869 € Niveau 2, échelon 2 : coiffeur(se) hautement qualifié(e) ou technicien(ne) qualifié(e) 1 944 € Niveau 2, échelon 3 : coiffeur(se) très hautement qualifié(e), assistant(e) manager ou technicien(ne) hautement qualifié(e) 2 055 € Niveau 3, échelon 1 : manager 2 183 € Niveau 3, échelon 2 : manager confirmé(e) 2 623 € Niveau 3, échelon 2 : animateur(trice) de réseau 3 122 € Niveau 3, échelon 3 : manager hautement qualifié(e) 3 271 € Niveau 3, échelon 3 : animateur(trice) de réseau confirmé(e) 3 367 €

Filière esthétique-cosmétique (coefficient) Salaire brut mensuel 105 1 843 € 115 1 843 € 125 1 845 € 135 1 855 € 145 1 871 € 155 1 944 € 165 2 055 €

Filière non technique (coefficient) Salaire brut mensuel 100 1 843 € 110 1 843 € 120 1 845 € 130 1 855 €

Filière administrative (coefficient) Salaire brut mensuel 230 1 919 € 240 1 919 € 250 1 952 € 285 2 220 € 295 2 251 € 305 2 363 € 330 2 477 € 330 et au-dessus 2 806 €

👉 À noter : ces montants sont des minima. Dès que le SMIC leur est supérieur, c'est le SMIC que vous devez verser.

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Quel est le montant de la prime d'ancienneté dans la coiffure ?

La convention prévoit une prime d'ancienneté qui s'ajoute au salaire de base à partir de 5 ans de présence dans l'entreprise :

Ancienneté dans l’entreprise Prime mensuelle À partir de 5 ans 36 € À partir de 7 ans 49 € À partir de 9 ans 64 € À partir de 12 ans 82 € À partir de 15 ans 99 € À partir de 20 ans 117 €

Cette prime figure obligatoirement sur une ligne distincte du bulletin de paie ; elle est détaillée plus loin dans l'article.

La convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (IDCC 2596, brochure n° 3159) encadre tous les salons de coiffure en France, y compris la coiffure à domicile salariée. Elle couvre plus de 80 000 entreprises relevant du code NAF 96.02A.

Qui est concerné par la convention collective coiffure ?

La convention collective de la coiffure s'applique à toute entreprise dont l'activité principale relève du code NAF 96.02A, sur l'ensemble du territoire, DOM compris. Elle a été signée le 10 juillet 2006 et étendue par arrêté du 3 avril 2007.

Plus de 80 000 salons sont concernés, en très grande majorité des petites entreprises. Le champ d'application couvre la coiffure en salon, les soins capillaires et les professions connexes.

La convention collective coiffure classe les emplois selon quatre filières distinctes, chacune avec son propre mode de classement :

filière technique de la coiffure : classement par niveau (1 à 3) et échelon (1 à 3), pour les postes directement liés à l'activité de coiffure ;

filière esthétique-cosmétique : classement par coefficient, de 105 à 165 ;

filière non technique : classement par coefficient, de 100 à 130 ;

filière administrative : classement par coefficient, à partir de 230.

Cette classification détermine le minimum conventionnel applicable à chaque salarié. Elle doit figurer sur le bulletin de paie, aux côtés de l'IDCC 2596 et de la brochure n° 3159.

Le SMIC est-il supérieur aux minima conventionnels de la coiffure en 2026 ?

Oui, le SMIC dépasse désormais plusieurs minima conventionnels d'entrée de la grille coiffure. Depuis le 1er juin 2026, le SMIC brut mensuel s'élève à 1 867,02 € pour 151,67 heures, contre 1 823,03 € auparavant.

Ce seuil dépasse les minima suivants : le niveau 1 de la filière technique (1 843 € à 1 845 €), les coefficients 105 à 135 de la filière esthétique-cosmétique (1 843 € à 1 855 €) et les coefficients 100 à 130 de la filière non technique (1 843 € à 1 855 €). Pour ces salariés, vous versez le SMIC, pas le minimum conventionnel.

💡 Bon à savoir : le principe de faveur s'applique toujours. Vous versez systématiquement le montant le plus élevé entre le SMIC et le minimum conventionnel de la classification du salarié.

La prime d'ancienneté dans la coiffure se déclenche à partir de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, avec un montant qui progresse par paliers jusqu'à 20 ans. Elle s'ajoute au salaire de base et figure obligatoirement sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Sans cette ligne dédiée, la prime est considérée comme non versée, même si son montant a été inclus dans le salaire global. Pour un salarié à temps partiel, elle se calcule au prorata du temps de travail effectif par rapport à la durée légale.

⚠️ Attention : l'ancienneté se compte en années entières et consécutives dans le même établissement, sans déduction des périodes de suspension du contrat pour maladie.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-27.