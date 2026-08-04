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Grille de salaires – Convention collective Coiffure (IDCC 2596)
Quelle est la grille de salaires minimums dans la convention collective de la coiffure en 2026 ?
La convention collective de la coiffure fixe des rémunérations minimales pour chaque filière et chaque niveau de classification. Cette page détaille la grille de salaires 2026 issue de l'avenant n° 51 du 3 décembre 2025, applicable depuis le 1er mars 2026, ainsi que la prime d'ancienneté et l'articulation avec le SMIC.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Entreprises de coiffure et professions connexes relevant notamment du code NAF 9602A
Champ d'application
Coiffure, Soins capillaires, Professions connexes
À retenir
La grille de salaires coiffure 2026 résulte de l'avenant n° 51 du 3 décembre 2025, applicable depuis le 1er mars 2026 ;
Les minima conventionnels vont de 1 843 € à 3 367 € brut mensuel pour 151,67 heures selon la classification ;
Quatre filières coexistent : technique, esthétique-cosmétique, non technique et administrative ;
Le SMIC (1 867,02 € brut mensuel depuis le 1er juin 2026) prime sur les minima conventionnels quand il leur est supérieur ;
Une prime d'ancienneté distincte s'ajoute au salaire de base à partir de 5 ans d'ancienneté.
Quelle est la grille de salaires 2026 de la convention collective coiffure ?
La grille de salaires 2026 de la convention collective coiffure fixe un minimum brut mensuel pour 151,67 heures, selon le niveau, l'échelon ou le coefficient de chaque salarié. Ces montants sont issus de l'avenant n° 51 du 3 décembre 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2026.
Quels sont les minima conventionnels par filière en 2026 ?
La grille distingue quatre filières, chacune avec son propre mode de classement. Voici les minima applicables à chacune :
|Filière technique de la coiffure
|Salaire brut mensuel
|Niveau 1, échelon 1 : coiffeur(se) débutant(e)
|1 843 €
|Niveau 1, échelon 2 : coiffeur(se)
|1 843 €
|Niveau 1, échelon 3 : coiffeur(se) confirmé(e)
|1 845 €
|Niveau 2, échelon 1 : coiffeur(se) qualifié(e) ou technicien(ne)
|1 869 €
|Niveau 2, échelon 2 : coiffeur(se) hautement qualifié(e) ou technicien(ne) qualifié(e)
|1 944 €
|Niveau 2, échelon 3 : coiffeur(se) très hautement qualifié(e), assistant(e) manager ou technicien(ne) hautement qualifié(e)
|2 055 €
|Niveau 3, échelon 1 : manager
|2 183 €
|Niveau 3, échelon 2 : manager confirmé(e)
|2 623 €
|Niveau 3, échelon 2 : animateur(trice) de réseau
|3 122 €
|Niveau 3, échelon 3 : manager hautement qualifié(e)
|3 271 €
|Niveau 3, échelon 3 : animateur(trice) de réseau confirmé(e)
|3 367 €
|Filière esthétique-cosmétique (coefficient)
|Salaire brut mensuel
|105
|1 843 €
|115
|1 843 €
|125
|1 845 €
|135
|1 855 €
|145
|1 871 €
|155
|1 944 €
|165
|2 055 €
|Filière non technique (coefficient)
|Salaire brut mensuel
|100
|1 843 €
|110
|1 843 €
|120
|1 845 €
|130
|1 855 €
|Filière administrative (coefficient)
|Salaire brut mensuel
|230
|1 919 €
|240
|1 919 €
|250
|1 952 €
|285
|2 220 €
|295
|2 251 €
|305
|2 363 €
|330
|2 477 €
|330 et au-dessus
|2 806 €
👉 À noter : ces montants sont des minima. Dès que le SMIC leur est supérieur, c'est le SMIC que vous devez verser.
Quel est le montant de la prime d'ancienneté dans la coiffure ?
La convention prévoit une prime d'ancienneté qui s'ajoute au salaire de base à partir de 5 ans de présence dans l'entreprise :
|Ancienneté dans l’entreprise
|Prime mensuelle
|À partir de 5 ans
|36 €
|À partir de 7 ans
|49 €
|À partir de 9 ans
|64 €
|À partir de 12 ans
|82 €
|À partir de 15 ans
|99 €
|À partir de 20 ans
|117 €
Cette prime figure obligatoirement sur une ligne distincte du bulletin de paie ; elle est détaillée plus loin dans l'article.
La convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (IDCC 2596, brochure n° 3159) encadre tous les salons de coiffure en France, y compris la coiffure à domicile salariée. Elle couvre plus de 80 000 entreprises relevant du code NAF 96.02A.
Qui est concerné par la convention collective coiffure ?
La convention collective de la coiffure s'applique à toute entreprise dont l'activité principale relève du code NAF 96.02A, sur l'ensemble du territoire, DOM compris. Elle a été signée le 10 juillet 2006 et étendue par arrêté du 3 avril 2007.
Plus de 80 000 salons sont concernés, en très grande majorité des petites entreprises. Le champ d'application couvre la coiffure en salon, les soins capillaires et les professions connexes.
Comment sont classés les emplois dans la convention collective coiffure ?
La convention collective coiffure classe les emplois selon quatre filières distinctes, chacune avec son propre mode de classement :
filière technique de la coiffure : classement par niveau (1 à 3) et échelon (1 à 3), pour les postes directement liés à l'activité de coiffure ;
filière esthétique-cosmétique : classement par coefficient, de 105 à 165 ;
filière non technique : classement par coefficient, de 100 à 130 ;
filière administrative : classement par coefficient, à partir de 230.
Cette classification détermine le minimum conventionnel applicable à chaque salarié. Elle doit figurer sur le bulletin de paie, aux côtés de l'IDCC 2596 et de la brochure n° 3159.
Le SMIC est-il supérieur aux minima conventionnels de la coiffure en 2026 ?
Oui, le SMIC dépasse désormais plusieurs minima conventionnels d'entrée de la grille coiffure. Depuis le 1er juin 2026, le SMIC brut mensuel s'élève à 1 867,02 € pour 151,67 heures, contre 1 823,03 € auparavant.
Ce seuil dépasse les minima suivants : le niveau 1 de la filière technique (1 843 € à 1 845 €), les coefficients 105 à 135 de la filière esthétique-cosmétique (1 843 € à 1 855 €) et les coefficients 100 à 130 de la filière non technique (1 843 € à 1 855 €). Pour ces salariés, vous versez le SMIC, pas le minimum conventionnel.
💡 Bon à savoir : le principe de faveur s'applique toujours. Vous versez systématiquement le montant le plus élevé entre le SMIC et le minimum conventionnel de la classification du salarié.
Comment fonctionne la prime d'ancienneté dans la convention collective coiffure ?
La prime d'ancienneté dans la coiffure se déclenche à partir de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, avec un montant qui progresse par paliers jusqu'à 20 ans. Elle s'ajoute au salaire de base et figure obligatoirement sur une ligne distincte du bulletin de paie.
Sans cette ligne dédiée, la prime est considérée comme non versée, même si son montant a été inclus dans le salaire global. Pour un salarié à temps partiel, elle se calcule au prorata du temps de travail effectif par rapport à la durée légale.
⚠️ Attention : l'ancienneté se compte en années entières et consécutives dans le même établissement, sans déduction des périodes de suspension du contrat pour maladie.
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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-07-27.
Convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes (IDCC 2596) - Légifrance — consulté le 27/07/2026
BOCC 2026-02 — Avenant n° 51 du 3 décembre 2025 relatif aux rémunérations minimales et à la prime d'ancienneté — consulté le 27/07/2026
Le Smic et le minimum garanti augmentent au 1er juin 2026 - Urssaf — consulté le 27/07/2026
Prime d'ancienneté : obligation, calcul et montant - Coiffure et professions connexes - Code du travail numérique — consulté le 27/07/2026
FAQ – Grille de salaires convention collective coiffure 2026
Le minimum conventionnel d'un coiffeur débutant (niveau 1, échelon 1) s'élève à 1 843 € brut mensuel depuis le 1er mars 2026. Ce montant est toutefois inférieur au SMIC (1 867,02 € brut depuis le 1er juin 2026) : c'est donc le SMIC que vous devez lui verser, en application du principe de faveur.
La nouvelle grille de salaires coiffure est entrée en vigueur le 1er mars 2026. Elle résulte de l'avenant n° 51 du 3 décembre 2025, étendu par arrêté publié au Journal officiel le 17 février 2026.
Non, la prime d'ancienneté n'est pas incluse dans le salaire de base : elle doit apparaître sur une ligne distincte du bulletin de paie. À défaut de cette ligne dédiée, elle est juridiquement considérée comme non payée, même si son montant a été intégré ailleurs.
Non, un employeur ne peut pas verser un salaire inférieur au minimum conventionnel applicable à la classification du salarié. La convention collective coiffure étant étendue, elle s'impose à toutes les entreprises du secteur, quelle que soit leur adhésion syndicale.