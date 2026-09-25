CCN experts-comptables (IDCC 0787)
Que prévoit la convention collective des cabinets d'experts-comptables ?
Grille de salaires 2026, classification, congés, prévoyance et durée du travail : retrouvez l'essentiel de la CCN des cabinets d'experts-comptables. Destiné aux dirigeants et responsables RH, ce guide pratique synthétise les règles clés applicables à votre entreprise.
Nombre d'entreprises
13 520 entreprises
Champ d'application
cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, à l'exclusion des centres de gestion agréés
Tout savoir sur cette convention collective
Arrêt maladie
La CCN des cabinets d'experts-comptables prévoit un maintien du salaire net pendant 30 jours calendaires en cas d'arrêt maladie, sous conditions d'ancienneté. Retrouvez les règles de l'article 7.3, le délai de carence, le relais par la prévoyance et la garantie d'emploi.
Calcul de salaire
La CCN des cabinets d'experts-comptables utilise une formule spécifique reposant sur deux valeurs de point (VB et VH) et le coefficient du salarié. Retrouvez la méthode de calcul, des exemples détaillés, la prime d'ancienneté et les majorations pour forfait jours.
Coefficient
La CCN des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes classe les emplois en 5 niveaux et 13 coefficients. Découvrez la grille de classification, les critères d'attribution et l'impact sur le salaire.
Congés payés
La CCN des cabinets d'experts-comptables (IDCC 0787) applique le droit légal de 25 jours ouvrés de congés payés par an, sans jour supplémentaire d'ancienneté. Retrouvez les règles d'acquisition, de prise, les congés exceptionnels et l'indemnité de congés payés.
Cotisations
Les cabinets d'experts-comptables sont soumis à des cotisations sociales obligatoires, à une prévoyance de branche et à des cotisations ordinales spécifiques. Retrouvez les taux 2026, la RGDU et les particularités de la profession.
Durée du travail
La CCN des cabinets d'experts-comptables fixe des règles spécifiques : 35h/semaine, heures supplémentaires majorées à 10%, forfait 218 jours pour les cadres, modulation saisonnière et temps partiel à partir de 16h. Retrouvez toutes les dispositions applicables.
Grille de salaire
L'accord n° 48 du 5 décembre 2025 revalorise les salaires minima de +2,9 % à compter du 1er mars 2026. Retrouvez la grille complète, la formule de calcul et la prime d'ancienneté.
Indemnité repas
La CCN des cabinets d'experts-comptables ne prévoit pas d'indemnité repas spécifique de branche. Le remboursement des frais de repas repose sur l'article 5.2.3 de la CCN et les barèmes URSSAF de droit commun applicables en 2026.
Mutuelle
La CCN des cabinets d'experts-comptables (IDCC 0787) ne prévoit aucun régime de branche en matière de frais de santé. Seule l'obligation légale issue de l'ANI s'applique. Retrouvez les garanties minimales, le financement, les cas de dispense et les évolutions en cours.
Période d'essai
La CCN des cabinets d'experts-comptables (IDCC 0787) prévoit trois catégories de période d'essai selon le coefficient et le statut : 2, 3 ou 4 mois, renouvelable une fois. Retrouvez les durées, les conditions de renouvellement et les délais de prévenance.
Prévoyance
La CCN des cabinets d'experts-comptables impose un régime de prévoyance couvrant le décès, l'incapacité et l'invalidité. Depuis l'avenant du 8 novembre 2024, les catégories objectives reposent sur l'ANI du 17 novembre 2017. Retrouvez chaque garantie, le financement et les obligations de l'employeur.
RTT
La réduction du temps de travail dans les cabinets d'experts-comptables repose sur plusieurs dispositifs : modulation horaire, forfait annuel en jours pour les cadres autonomes et majoration conventionnelle des heures supplémentaires. Retrouvez les règles applicables et le calcul des jours de RTT.
Accord d'entreprise
L'accord d'entreprise permet aux cabinets d'expertise comptable d'adapter certaines règles du droit du travail à leur organisation. Cette page détaille l'articulation avec la convention collective de branche IDCC 0787, les matières négociables, les modalités de conclusion selon la taille du cabinet et les formalités de dépôt.
Alternance et apprentissage
L'alternance constitue une voie privilégiée pour accéder aux métiers de l'expertise comptable, du BTS Comptabilité-Gestion jusqu'au DEC. Cette page détaille les règles applicables aux contrats d'apprentissage et de professionnalisation dans le cadre de la CCN 0787 : conditions d'accès, rémunération, aides employeur et spécificités conventionnelles.
Avantage en nature
Les avantages en nature représentent un complément de rémunération courant dans les cabinets d'expertise comptable : véhicule de fonction, téléphone professionnel ou repas. La CCN 0787 ne prévoit pas de règle spécifique et renvoie au droit commun. Cette page détaille les barèmes forfaitaires 2026, les méthodes d'évaluation et les impacts en paie.
Congés exceptionnels
La convention collective des cabinets d'experts-comptables accorde des jours de congés rémunérés lors d'événements familiaux tels qu'un mariage, une naissance ou un décès. Cette page détaille les durées conventionnelles, les compare au Code du travail et précise les conditions de prise de ces congés spéciaux.
Indemnité de licenciement
L'article 6.2.1 de la CCN des cabinets d'experts-comptables renvoie au barème légal pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Cette page détaille les conditions d'éligibilité, la formule de calcul, le salaire de référence et des exemples chiffrés adaptés au secteur de l'expertise comptable.
Préavis de démission
La convention collective des cabinets d'experts-comptables fixe des durées de préavis de démission différentes selon la catégorie professionnelle du salarié. Cette page détaille les délais applicables, les obligations réciproques et les règles encadrant les heures de recherche d'emploi.
Préavis de licenciement
La convention collective des cabinets d'experts-comptables fixe des durées de préavis différentes selon la catégorie professionnelle et l'ancienneté du salarié. Cette page détaille les règles applicables, les heures de recherche d'emploi et les cas de dispense prévus par l'article 6.2.0 de la CCN.
Rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle est un mode de rupture amiable du contrat de travail qui ne comporte aucun préavis. Cette page détaille la procédure applicable, les délais légaux, le calcul de l'indemnité spécifique et les particularités liées à la convention collective des cabinets d'experts-comptables.
Accident du travail
La convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables (IDCC 0787) encadre les droits des salariés victimes d'un accident du travail : maintien de salaire, prévoyance et protection contre le licenciement.
Code NAF/APE
Le code NAF/APE 6920Z identifie les activités comptables auprès de l'INSEE. Il permet de rattacher un cabinet d'expertise comptable à la convention collective IDCC 0787 et détermine l'OPCO compétent.
Contrat extra
Le contrat d'extra, aussi appelé CDD d'usage, obéit à des règles strictes de recours et de formalisme. Cette page présente les conditions légales, les secteurs autorisés, les droits du salarié et les spécificités applicables aux cabinets d'experts-comptables couverts par la CCN IDCC 0787.
IDCC
L'IDCC 0787 identifie la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes. Cette page explique la signification de ce numéro, les entreprises concernées, le lien avec le code NAF et les principales dispositions de la CCN.
Jours fériés
La convention collective des cabinets d'experts-comptables (IDCC 0787) prévoit que les 11 jours fériés légaux sont chômés et payés. Cette page détaille la liste des jours concernés, les conditions de rémunération, les règles en cas de travail un jour férié et le régime particulier du 1er mai.
Maternité
La convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes prévoit un maintien intégral de la rémunération pendant le congé maternité pour les salariées dont le salaire dépasse le plafond de la Sécurité sociale. Cette page détaille la durée du congé, les conditions d'indemnisation, la protection contre le licenciement et les droits au retour.
Paternité
Les règles applicables relèvent principalement du Code du travail. La CCN ne prévoit pas de maintien de salaire spécifique pour le congé de paternité.
Repos hebdomadaire
Le repos dominical est obligatoire. Le repos hebdomadaire doit atteindre au moins 35 heures consécutives.
Retraite complémentaire
La convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 0787) impose l'affiliation de tous les salariés au régime de retraite complémentaire. Cette page détaille les obligations conventionnelles, les taux de cotisation Agirc-Arrco, la répartition entre employeur et salarié, ainsi que les règles de liquidation de la pension.
Retraite
La convention collective des cabinets d'experts-comptables (IDCC 0787) encadre le départ volontaire et la mise à la retraite des salariés. Elle prévoit des règles spécifiques en matière de préavis, d'indemnité de fin de carrière et de base de calcul.
FAQ - Convention collective cabinets d'experts-comptables (IDCC 0787)
Quel est l'IDCC de la convention collective des experts-comptables ?
Quel est l'IDCC de la convention collective des experts-comptables ?
L'IDCC de la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes est le 787. Le numéro de brochure au Journal officiel est le 3020.
Quel est le salaire minimum dans un cabinet d'expertise comptable en 2026 ?
Quel est le salaire minimum dans un cabinet d'expertise comptable en 2026 ?
Le salaire minimum conventionnel au coefficient 170 (niveau le plus bas) est de 22 052 € brut annuel depuis le 1ᵉʳ mars 2026, suite à la revalorisation de +2,9 % de l'accord n° 48. Depuis le 1ᵉʳ juin 2026, le SMIC prime toutefois sur ce coefficient, la rémunération versée devant atteindre au moins 1 867,02 € brut mensuel.
Quelle est la durée de la période d'essai dans la CCN experts-comptables ?
Quelle est la durée de la période d'essai dans la CCN experts-comptables ?
La période d'essai est de 2 mois pour les collaborateurs (coefficient < 330), 3 mois pour les cadres (coefficient ≥ 330) et 4 mois pour les experts-comptables et commissaires aux comptes, chacune renouvelable une fois pour une durée identique.
La mutuelle est-elle obligatoire dans les cabinets d'expertise comptable ?
La mutuelle est-elle obligatoire dans les cabinets d'expertise comptable ?
La mutuelle est obligatoire au titre du droit commun (ANI 2013), mais aucun régime de branche spécifique n'est en vigueur dans la convention collective des experts-comptables. Des négociations sont en cours depuis l'accord de méthode du 4 avril 2025 en vue d'un futur régime santé conventionnel.
Un salarié peut-il cumuler prime d'ancienneté et rémunération au forfait jours ?
Un salarié peut-il cumuler prime d'ancienneté et rémunération au forfait jours ?
Oui, la prime d'ancienneté se cumule avec les majorations de forfait jours accordées aux cadres autonomes justifiant d'au moins deux ans d'expérience dans leur qualification. Ces majorations, prévues par l'avenant nᵒ 24 bis du 18 février 2015, s'échelonnent de 22 % au coefficient 330 à 5 % aux coefficients 500 et 600.
Quand les centres de gestion agréés ont-ils été rattachés à la convention collective des experts-comptables ?
Quand les centres de gestion agréés ont-ils été rattachés à la convention collective des experts-comptables ?
Les centres de gestion agréés (CGA) relèvent de la convention collective des experts-comptables depuis l'arrêté du 23 janvier 2019, qui a élargi le champ d'application initial de la CCN. Les associations de gestion comptable restent en revanche exclues de ce champ.
Oui, une prime d'ancienneté est versée à partir de 3 ans d'ancienneté, puis par paliers de 3 ans (6, 9, 12 et 15 ans). En 2026, elle représente 131,54 € brut annuel par palier de 3 ans.