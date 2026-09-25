La convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes porte l' IDCC 787 (brochure JO n° 3020) et couvre environ 200 000 salariés.

Depuis le 1ᵉʳ mars 2026, le salaire minimum conventionnel s'échelonne de 22 052 € à 56 387 € brut annuel selon le coefficient, à la suite de la revalorisation de +2,9 % (accord nᵒ 48).

Les salariés bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an, sans jour supplémentaire d'ancienneté conventionnel.

La période d'essai varie de 2 à 4 mois selon la catégorie professionnelle, renouvelable une fois.

La CCN impose une prévoyance obligatoire (décès, incapacité, invalidité) mais ne prévoit aucun régime de mutuelle de branche : seule l'obligation légale ANI s'applique.

Quelle est la grille de salaire dans la convention collective des experts-comptables en 2026 ?

Le salaire minimum dans la convention collective des experts-comptables dépend du coefficient attribué à chaque salarié, réparti sur cinq niveaux de qualification. Depuis le 1er mars 2026, l'accord nᵒ 48 du 5 décembre 2025, étendu par arrêté du 5 février 2026, revalorise les minima conventionnels de +2,9 %.

Niveau Intitulé Coefficients N5 Exécution 170 – 200 N4 Exécution avec délégation 220 – 280 N3 Conception assistée 330 – 385 N2 Conception et animation 450 – 500 N1 Direction 600

Le calcul du salaire minimum repose sur deux valeurs de point : la valeur de base (VB), fixée à 131,54 € brut mensuel, et la valeur hiérarchique (VH), fixée à 79,85 € brut mensuel. La formule applicable est : salaire minimum annuel = (VB × 164) + [VH × (coefficient − 164)].

La grille de salaire permet ensuite de déterminer le minimum applicable à chaque coefficient.

Coefficient Salaire minimum annuel brut 2026 (€) 170 22 052 200 24 447 220 26 044 250 28 440 280 30 835 330 34 828 385 39 219 450 44 410 500 48 403 600 56 387

💡 Bon à savoir : depuis le 1ᵉʳ juin 2026, le SMIC (1 867,02 € brut mensuel) dépasse le minimum conventionnel du coefficient 170 (1 837,64 € brut mensuel). L'employeur doit donc verser au moins le SMIC à ce niveau, la prime d'ancienneté n'entrant pas dans cette comparaison.

La convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes encadre l'ensemble des relations de travail au sein des cabinets d'expertise comptable, des sociétés de commissariat aux comptes et des centres de gestion agréés (CGA). Elle a été signée le 9 décembre 1974 et étendue par arrêté du 30 mai 1975. Elle concerne environ 200 000 salariés relevant du code NAF 69.20Z.

Qui est concerné par la convention collective des experts-comptables ?

La convention collective des experts-comptables s'applique aux experts-comptables inscrits à l'ordre, aux commissaires aux comptes et à l'ensemble du personnel des cabinets, de l'assistant administratif au directeur de mission. Le champ professionnel est identifié par le code NAF/APE 6920Z, qui détermine également l'OPCO compétent. Depuis l'arrêté du 23 janvier 2019, le champ d'application a été élargi aux centres de gestion agréés (CGA), tandis que les associations de gestion comptable en restent exclues.

L'IDCC 787 identifie cette convention collective nationale auprès des administrations et organismes sociaux ; le numéro de brochure au Journal officiel est le 3020.

Combien de jours de congés payés les salariés ont-ils dans les cabinets d'experts-comptables ?

Les salariés des cabinets d'experts-comptables bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an, conformément au droit commun. La convention collective ne prévoit pas de jour de congé supplémentaire lié à l'ancienneté. Une prime d'ancienneté monétaire est en revanche versée à partir de trois ans de présence dans le cabinet.

Quels congés exceptionnels sont accordés pour les événements familiaux ?

La convention collective des experts-comptables accorde des congés exceptionnels rémunérés lors d'événements familiaux tels qu'un mariage, une naissance ou un décès. Ces congés exceptionnels s'ajoutent aux congés payés annuels et sont pris au moment de l'événement concerné. Voici les principales situations couvertes :

Mariage du salarié : jours de congés rémunérés accordés sans condition d'ancienneté.

Naissance ou adoption d'un enfant : congé rémunéré cumulable avec le congé de paternité légal.

Décès d'un proche (conjoint, enfant, parent) : jours de congés rémunérés selon le lien de parenté.

Mariage d'un enfant : congé rémunéré de courte durée.

Ces durées conventionnelles sont au moins équivalentes aux minima fixés par le Code du travail, la CCN pouvant prévoir des durées plus favorables selon l'événement concerné.

L'acquisition des congés payés suit la règle légale de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés sur une année complète. L'indemnité de congés payés est calculée selon la règle la plus favorable entre le maintien de salaire et le dixième de la rémunération brute perçue sur la période de référence. Les congés doivent être pris dans les conditions fixées par l'employeur, dans le respect de la période légale de prise des congés.

Quelle est la durée du travail dans les cabinets d'experts-comptables ?

La durée du travail dans les cabinets d'experts-comptables est fixée à 35 heures par semaine. Les cadres autonomes peuvent conclure une convention de forfait en jours, plafonnée à 218 jours par an. Les heures supplémentaires sont majorées de 10 % de la 36ᵉ à la 39ᵉ heure, puis de 25 % et 50 % au-delà, conformément aux dispositions légales.

La réduction du temps de travail (RTT) repose sur plusieurs dispositifs : modulation horaire selon l'activité saisonnière du cabinet, forfait annuel en jours pour les cadres autonomes, et majoration conventionnelle des heures supplémentaires. Le temps partiel est possible à partir de 16 heures hebdomadaires.

Quelle est la durée de la période d'essai dans la convention collective des experts-comptables ?

La durée de la période d'essai dans la convention collective des experts-comptables varie selon la catégorie professionnelle du salarié (article 6.1, avenant nᵒ 31 du 14 novembre 2008). Chaque durée est renouvelable une fois pour une période identique.

Catégorie Durée initiale Renouvellement Durée maximale Collaborateurs (coeff. < 330) 2 mois 2 mois 4 mois Cadres (coeff. ≥ 330) 3 mois 3 mois 6 mois Experts-comptables / commissaires aux comptes 4 mois 4 mois 8 mois

En cas d'arrêt maladie, le salarié justifiant d'au moins 1 an d'ancienneté bénéficie d'un maintien de son salaire net pendant 30 jours calendaires, à compter du 4ᵉ jour d'arrêt et sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale (article 7.3). En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, aucun délai de carence ne s'applique : le maintien débute dès le 1ᵉʳ jour d'arrêt. Au-delà de 30 jours, le régime de prévoyance obligatoire prend le relais à hauteur de 80 % du salaire brut, et la garantie d'emploi est de six mois en cas de maladie non professionnelle.

Quelles sont les règles de prévoyance et de mutuelle dans les cabinets d'experts-comptables ?

Que couvre le régime de prévoyance obligatoire ?

La convention collective des experts-comptables impose un régime de prévoyance obligatoire (article 7.4) couvrant le décès, l'incapacité de travail et l'invalidité. La cotisation employeur s'élève à au moins 1,50 % de la tranche A, à la charge exclusive du cabinet pour les cadres. Depuis l'avenant du 8 novembre 2024, étendu par arrêté du 5 mars 2025, les catégories objectives de la branche sont alignées sur l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017, ce qui sécurise les contrats santé et prévoyance en cas de contrôle URSSAF. Concrètement, les niveaux 1 à 3 de la grille relèvent de la catégorie cadres, les niveaux 4 et 5 de la catégorie employés.

Les cotisations de prévoyance doivent être distinguées sur le bulletin de paie et respecter les règles applicables à la catégorie du salarié.

La mutuelle est-elle obligatoire dans la profession comptable ?

La mutuelle est obligatoire au titre du droit commun, mais la convention collective des experts-comptables ne prévoit aucun régime de frais de santé propre à la branche. Seule l'obligation légale issue de l'accord national interprofessionnel (ANI) de 2013 s'applique : panier de soins minimum et participation employeur d'au moins 50 % de la cotisation. Un accord de méthode signé le 4 avril 2025 a ouvert des négociations en vue d'un futur régime de branche, qui imposerait alors des garanties minimales communes à tous les cabinets.

Qui a droit à la prime d'ancienneté dans la convention collective des experts-comptables ?

La prime d'ancienneté est versée à partir de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, par paliers de 3 ans (3, 6, 9, 12 et 15 ans). Son montant correspond au nombre d'années du palier multiplié par la valeur de base, soit 131,54 € en 2026. Les montants ci-dessous s'entendent pour un temps plein ; ils sont proportionnels à la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel.

Ancienneté Montant annuel brut 2026 (€) 3 ans 394,62 6 ans 789,24 9 ans 1 183,86 12 ans 1 578,48 15 ans 1 973,10

Les jours fériés sont-ils payés dans la convention collective des experts-comptables ?

Les jours fériés sont chômés et payés dans la convention collective des experts-comptables, sans condition d'ancienneté. Le 1ᵉʳ mai obéit à un régime particulier : il est obligatoirement chômé et payé pour tous les salariés, y compris ceux ne remplissant pas les conditions habituelles. Un salarié amené à travailler un jour férié perçoit une majoration de sa rémunération selon les modalités fixées par la convention.

Quels sont les droits en matière de maternité et de paternité dans les cabinets d'experts-comptables ?

La convention collective des experts-comptables prévoit un maintien intégral de la rémunération pendant le congé maternité pour les salariées dont le salaire dépasse le plafond de la Sécurité sociale, en complément des indemnités journalières. La salariée bénéficie d'une protection contre le licenciement pendant la durée du congé et dispose d'un droit au retour à son poste ou à un poste équivalent. La durée du congé maternité suit les règles fixées par le Code du travail selon le rang de l'enfant.

Le congé paternité est-il indemnisé par la convention collective ?

Le congé paternité relève principalement du Code du travail : la convention collective des experts-comptables ne prévoit pas de maintien de salaire spécifique pour ce congé. Le salarié perçoit les indemnités journalières de la Sécurité sociale dans les conditions légales, sans complément conventionnel de branche. Ce congé peut néanmoins se cumuler avec les congés exceptionnels pour naissance prévus par la CCN.

Quelles sont les règles de départ à la retraite dans la convention collective des experts-comptables ?

La convention collective des experts-comptables encadre le départ volontaire à la retraite ainsi que la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur. Elle fixe des règles spécifiques de préavis et une indemnité de fin de carrière calculée sur une base conventionnelle. Le montant de cette indemnité dépend de l'ancienneté du salarié et de son salaire de référence.

La convention collective des experts-comptables impose l'affiliation de tous les salariés au régime de retraite complémentaire Agirc-Arrco, cadres et non-cadres confondus. Les cotisations sont réparties entre l'employeur et le salarié selon les taux en vigueur. La liquidation de la pension complémentaire suit les règles générales du régime Agirc-Arrco, sans particularité propre à la branche.

Quelles sont les règles de rupture du contrat de travail dans les cabinets d'experts-comptables ?

Quelle est la durée du préavis en cas de démission ou de licenciement ?

La durée du préavis de démission varie selon la catégorie professionnelle du salarié, avec des obligations réciproques entre l'employeur et le salarié pendant cette période. Le salarié démissionnaire peut bénéficier d'heures pour la recherche d'un nouvel emploi. La durée du préavis de licenciement (article 6.2.0) varie également selon la catégorie professionnelle et l'ancienneté, avec des cas de dispense prévus par la convention.

L'article 6.2.1 de la convention collective des experts-comptables renvoie au barème légal pour le calcul de l'indemnité de licenciement. Cette indemnité dépend de l'ancienneté du salarié et de son salaire de référence, calculé sur les meilleurs mois de rémunération. Aucune majoration conventionnelle spécifique ne s'ajoute au barème légal pour cette profession.

Que se passe-t-il en cas de rupture conventionnelle ?

La rupture conventionnelle est un mode de rupture amiable du contrat de travail qui ne comporte aucun préavis. La procédure suit les délais légaux : entretien(s) préalable(s), signature de la convention, délai de rétractation de 15 jours calendaires, puis homologation par l'administration. L'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement.

Quelles autres obligations s'appliquent aux cabinets d'experts-comptables ?

Quelles sont les cotisations et indemnités spécifiques à la profession ?

Les cabinets d'experts-comptables sont soumis à des cotisations sociales obligatoires, à la cotisation de prévoyance de branche et à des cotisations ordinales propres à la profession. Voici les principaux points de vigilance en paie :

Indemnité repas : la convention collective ne prévoit pas d'indemnité spécifique de branche ; le remboursement des frais de repas repose sur l'article 5.2.3 de la CCN et les barèmes URSSAF de droit commun.

Avantages en nature : véhicule de fonction, téléphone professionnel ou repas sont évalués selon les barèmes forfaitaires de droit commun, la CCN ne prévoyant pas de règle spécifique.

Accident du travail : le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'un maintien de salaire sans délai de carence, du relais de la prévoyance et d'une protection contre le licenciement pendant l'arrêt.

Repos hebdomadaire : le repos dominical est obligatoire et le repos hebdomadaire doit atteindre au moins 35 heures consécutives.

Quelles sont les autres spécificités de la branche ?

La convention collective des experts-comptables encadre également des dispositifs propres au fonctionnement des cabinets. En voici les principaux :

Accord d'entreprise : il permet d'adapter certaines règles de la CCN à l'organisation du cabinet, selon les matières négociables et les modalités de conclusion propres à la taille de l'entreprise.

Alternance et apprentissage : les contrats d'apprentissage et de professionnalisation constituent une voie d'accès privilégiée aux métiers de l'expertise comptable, du BTS Comptabilité-Gestion jusqu'au diplôme d'expertise comptable (DEC).

Contrat extra (CDD d'usage) : ce contrat obéit à des règles strictes de recours et de formalisme, réservées à des situations d'accroissement temporaire d'activité.

Code NAF/APE 6920Z : ce code identifie les activités comptables auprès de l'INSEE et détermine le rattachement à la convention collective ainsi que l'OPCO compétent.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 18-09-2026.