À retenir La convention collective des cabinets d'experts-comptables ne fixe aucun barème propre : les règles du droit commun s'appliquent intégralement.

Le forfait repas 2026 est fixé à 5,50 € par repas, soit 11 € pour deux repas dans la journée.

Le forfait véhicule a été revalorisé depuis le 1er février 2025 : jusqu'à 15 % du coût d'achat TTC pour un véhicule acheté, 50 % pour un véhicule en location.

Les véhicules 100 % électriques bénéficient d'un abattement pouvant atteindre 70 % en évaluation forfaitaire, plafonné à 4 641,60 € par an.

L'avantage en nature s'ajoute au salaire brut puis se déduit du net à payer, sans versement d'espèces supplémentaire au salarié.

Quels sont les barèmes 2026 des avantages en nature dans un cabinet d'expertise comptable ?

Les barèmes 2026 des avantages en nature en cabinet d'expertise comptable reprennent les forfaits du droit commun fixés par l'arrêté du 25 février 2025 et le BOSS, faute de règle propre à la convention collective. Ce tableau récapitule les montants applicables selon le type d'avantage.

Type d’avantage Évaluation forfaitaire 2026 Évaluation au réel Nourriture (par repas) 5,50 € Valeur réelle du repas fourni Nourriture (par jour, 2 repas) 11,00 € Valeur réelle des repas fournis Titre-restaurant (exonération patronale max) 7,32 € — Véhicule acheté < 5 ans (depuis le 01/02/2025) 15 % du coût TTC Dépenses réelles × % usage privé Véhicule en location (depuis le 01/02/2025) 50 % du coût global annuel Coût total × % usage privé Véhicule électrique (depuis le 01/02/2025) Abattement 70 %, plafond 4 641,60 €/an Abattement 50 %, plafond 2 026,30 €/an Logement (1 pièce, rémunération < 1 962,50 €) 79,70 €/mois Valeur locative réelle NTIC (téléphone, ordinateur) 10 % du coût TTC annuel Valeur réelle de l’usage privé

Qu'est-ce qu'un avantage en nature dans un cabinet d'expertise comptable ?

Un avantage en nature correspond à la fourniture par l'employeur d'un bien ou d'un service gratuitement ou à un prix inférieur à sa valeur réelle. Le salarié économise ainsi une dépense qu'il aurait normalement supportée lui-même. Cet avantage constitue un élément de rémunération soumis à cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu.

Dans les cabinets d'expertise comptable, aucune disposition conventionnelle spécifique ne régit ces avantages. Les règles applicables relèvent du droit commun : arrêté du 10 décembre 2002 modifié, arrêté du 25 février 2025 et Bulletin officiel de la Sécurité sociale (BOSS).

Les avantages en nature les plus fréquents dans ce secteur sont le véhicule de fonction pour les déplacements clients, le téléphone professionnel, l'ordinateur portable et la prise en charge de repas.

💡 Bon à savoir : la convention collective des cabinets d'experts-comptables ne contient aucune disposition dérogatoire sur les avantages en nature. L'ensemble des règles d'évaluation et de déclaration relève exclusivement du droit commun.

Deux méthodes d'évaluation coexistent pour un avantage en nature : l'évaluation forfaitaire et l'évaluation au réel. Le choix appartient à l'employeur, mais il doit rester cohérent pour l'ensemble de l'année civile.

L'évaluation forfaitaire repose sur des barèmes fixés chaque année par l'administration. Elle simplifie le calcul en appliquant un pourcentage ou un montant fixe, sans tenir compte des dépenses réellement engagées.

L'évaluation au réel consiste à retenir la valeur exacte du bien ou du service fourni au salarié. Elle nécessite de conserver l'ensemble des justificatifs : factures, contrats de location, relevés de charges.

Quel est le montant de l'avantage en nature repas en 2026 ?

L'avantage en nature nourriture est de 5,50 € par repas en 2026, soit 11 € par jour pour deux repas. Il est constitué dès lors que l'employeur fournit gratuitement ou à un prix très réduit des repas au salarié.

La part patronale des titres-restaurant est exonérée de cotisations dans la limite de 7,32 € par titre en 2026, à condition que le financement de l'employeur représente entre 50 % et 60 % de la valeur faciale. Pour un repas pris à la cantine, l'avantage en nature est négligé si le salarié paie au moins 2,75 €, soit 50 % du forfait repas.

Le calcul de l'avantage en nature véhicule dépend du mode d'acquisition (achat ou location), de l'ancienneté du véhicule et de la prise en charge ou non du carburant. Le véhicule de fonction est l'avantage en nature le plus courant dans les cabinets d'expertise comptable, où les déplacements chez les clients sont fréquents. Un avantage doit être valorisé dès que le véhicule mis à disposition peut être utilisé à titre personnel.

Véhicule acheté par le cabinet

Pour un véhicule acheté, l'évaluation forfaitaire varie selon la date de mise à disposition et l'ancienneté du véhicule.

Ancienneté / usage Avant le 01/02/2025 Depuis le 01/02/2025 Moins de 5 ans, sans carburant 9 % du coût TTC 15 % du coût TTC Moins de 5 ans, avec carburant 12 % du coût TTC 20 % du coût TTC 5 ans et plus, sans carburant 6 % du coût TTC 10 % du coût TTC 5 ans et plus, avec carburant 9 % du coût TTC 15 % du coût TTC

Exemple concret : un manager d'un cabinet reçoit en mars 2026 un véhicule neuf acheté 35 000 € TTC, carburant inclus. L'avantage en nature forfaitaire s'élève à 20 % de 35 000 €, soit 7 000 € par an, ajoutés au salaire brut et répartis sur les bulletins mensuels.

Deux précisions utiles pour les cabinets :

un véhicule utilitaire strictement réservé aux tournées professionnelles n'est pas un avantage en nature si l'usage personnel est formellement interdit et contrôlé ;

une mise à disposition partielle sur l'année (arrivée ou départ en cours de mois) donne lieu à un prorata du forfait.

Véhicule en location

Pour un véhicule loué par le cabinet, le forfait se calcule sur le coût global annuel de la location, et non sur le prix d'achat.

Usage Avant le 01/02/2025 Depuis le 01/02/2025 Sans carburant 30 % du coût global annuel 50 % du coût global annuel Avec carburant 40 % du coût global annuel 67 % du coût global annuel

Exemple concret : un cabinet loue un véhicule pour un directeur de mission depuis avril 2025, pour un coût global annuel de 9 600 € carburant inclus. L'avantage en nature forfaitaire s'élève à 67 % de 9 600 €, soit 6 432 € par an.

Deux points de vigilance :

le coût global annuel inclut le loyer de location, l'entretien et l'assurance pris en charge par l'employeur ;

en cas de changement de véhicule en cours d'année, chaque contrat de location doit être évalué séparément au prorata.

Véhicule 100 % électrique

Les véhicules électriques bénéficient d'un abattement spécifique sur l'avantage en nature calculé, applicable jusqu'au 31 décembre 2027.

Mise à disposition Évaluation forfaitaire Évaluation au réel Avant le 01/02/2025 Abattement 50 %, plafond 2 026,30 €/an Abattement 50 %, plafond 2 026,30 €/an Depuis le 01/02/2025 Abattement 70 %, plafond 4 641,60 €/an Abattement 50 %, plafond 2 026,30 €/an

Exemple concret : un cabinet met à disposition d'un associé un véhicule électrique acheté 45 000 € TTC en juin 2025. Le forfait de base serait de 15 % de 45 000 €, soit 6 750 € ; après abattement de 70 %, l'avantage en nature retenu est de 2 025 € par an.

Deux cas fréquents dans le secteur :

la borne de recharge installée au domicile du salarié et prise en charge par l'employeur peut être exclue de l'assiette sous conditions fixées par le BOSS ;

les frais d'électricité remboursés pour la recharge à domicile suivent un barème kilométrique dédié, distinct de celui du véhicule.

L'avantage en nature logement se calcule sur un barème progressif qui tient compte de la rémunération brute mensuelle et du nombre de pièces. Il est reconnu lorsque l'employeur met à disposition un logement gratuitement ou moyennant un loyer symbolique.

Rémunération brute mensuelle Forfait pour 1 pièce Forfait par pièce principale Moins de 1 962,50 € 79,70 € 42,60 € De 1 962,50 € à 2 354,99 € 93,00 € 59,70 € De 2 355,00 € à 2 747,49 € 106,20 € 79,70 € De 2 747,50 € à 3 532,49 € 119,40 € 99,50 € De 3 532,50 € à 4 317,49 € 146,40 € 126,10 € De 4 317,50 € à 5 102,49 € 172,60 € 152,40 € De 5 102,50 € à 5 887,49 € 199,40 € 185,70 € 5 887,50 € et plus 225,60 € 212,30 €

Quel est le forfait des avantages en nature NTIC en 2026 ?

Le forfait NTIC (téléphone, ordinateur, tablette) est fixé à 10 % du coût d'achat TTC annuel en 2026. Les NTIC mis à disposition des salariés constituent un avantage en nature dès lors que l'utilisation personnelle est tolérée. L'employeur peut aussi retenir la valeur réelle de l'usage privé plutôt que le forfait.

L'avantage est exclu lorsque l'utilisation est strictement professionnelle. Une charte informatique limitant l'usage aux besoins professionnels permet de sécuriser cette exclusion.

Quel est l'impact des avantages en nature sur le bulletin de paie ?

L'avantage en nature s'ajoute d'abord au salaire brut, puis se déduit du net à payer : il apparaît donc deux fois sur le bulletin de paie. Il entre dans l'assiette de calcul des cotisations sociales et dans le net imposable retenu pour le prélèvement à la source. Le salarié ne perçoit aucune somme supplémentaire en espèces, puisque l'avantage est une économie de dépense et non un versement.

Les avantages en nature sont déclarés dans le bloc DSN S21.G00.54, avec les codes suivants : 02 pour les repas, 03 pour le logement, 04 pour le véhicule et 05 pour les NTIC.

⚠️ Attention : l'absence de mention d'un avantage en nature sur le bulletin de paie peut caractériser un travail dissimulé selon l'URSSAF. En cas de contrôle, l'URSSAF applique d'office le forfait le plus défavorable si les justificatifs sont insuffisants.

Quelles sont les spécificités des avantages en nature dans les cabinets d'expertise comptable ?

Les cabinets d'expertise comptable présentent des usages spécifiques liés aux missions d'audit, de commissariat aux comptes et aux déplacements fréquents chez les clients.

Le véhicule de fonction pour les déplacements clients

Les collaborateurs réalisant des missions d'audit ou de commissariat aux comptes se déplacent fréquemment chez les clients, parfois plusieurs fois par semaine. L'attribution d'un véhicule de fonction est courante pour les seniors managers, les directeurs de mission et les associés. Dès que ce véhicule est également utilisé à des fins personnelles, l'avantage en nature doit être valorisé selon les barèmes vus plus haut.

Quelques cas concrets rencontrés dans le secteur :

un directeur de mission qui utilise son véhicule de fonction pour ses trajets domicile-travail est considéré comme ayant un usage personnel du véhicule ;

un collaborateur junior qui n'utilise le véhicule que pour les déplacements chez les clients, avec restitution du véhicule le soir dans les locaux du cabinet, n'est pas concerné par l'avantage en nature.

Le téléphone professionnel et l'ordinateur portable

La quasi-totalité des collaborateurs de cabinets d'expertise comptable reçoivent un ordinateur portable et un téléphone professionnel dès leur arrivée. L'avantage en nature NTIC est constitué dès lors que l'utilisation personnelle de ces équipements est tolérée par l'employeur.

Deux situations fréquentes :

un collaborateur autorisé à utiliser son ordinateur professionnel pour des besoins personnels le week-end entre dans le champ de l'avantage en nature NTIC ;

un cabinet qui impose une charte d'usage strictement professionnel, avec contrôle effectif, peut exclure l'avantage en nature de la paie.

Les frais de repas en mission

Les repas pris lors de déplacements professionnels chez les clients ne constituent pas des avantages en nature, contrairement aux repas fournis sur le lieu de travail habituel. Ils relèvent des frais professionnels et sont remboursés sur justificatifs ou sur la base de forfaits d'indemnisation : 7,50 € pour un repas pris sur le lieu de travail, 21,40 € pour un repas au restaurant en 2026.

Un exemple courant dans le secteur : un collaborateur en mission d'audit chez un client pendant une semaine et qui déjeune au restaurant avec l'équipe cliente peut être remboursé sur la base du forfait restaurant ou sur note de frais réelle, selon la politique du cabinet.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 25/09/2026.