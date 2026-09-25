Quels sont les droits aux congés payés dans la CCN des experts-comptables ?
La CCN des cabinets d'experts-comptables (IDCC 0787) applique le droit légal de 25 jours ouvrés de congés payés par an, sans jour supplémentaire d'ancienneté. Retrouvez les règles d'acquisition, de prise, les congés exceptionnels et l'indemnité de congés payés.
Nombre d'entreprises
13 520 entreprises
Champ d'application
cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, à l'exclusion des centres de gestion agréés
À retenir
La convention collective des experts-comptables applique le droit légal de congés payés : 25 jours ouvrés par an (30 jours ouvrables), sans jour supplémentaire lié à l'ancienneté.
La période de référence court du 1er juin au 31 mai, et le congé principal doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre.
L'indemnité de congés payés se calcule selon la méthode la plus favorable entre le maintien de salaire et la règle du 1/10e.
Pour le décès d'un enfant et l'annonce d'un handicap, le minimum légal est plus favorable que la CCN et s'applique à la place.
Les salariés en arrêt maladie non professionnelle continuent d'acquérir des congés payés, dans la limite de 24 jours ouvrables par an.
Combien de jours de congés payés dans la convention collective des experts-comptables ?
Les salariés des cabinets d'experts-comptables bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés par an (30 jours ouvrables), soit 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Cette durée correspond au droit légal fixé par l'article L.3141-3 du Code du travail. La convention collective des experts-comptables ne prévoit aucun jour de congé supplémentaire à ce titre.
Le calcul des congés payés dépend notamment du mode de décompte retenu par l'entreprise : en jours ouvrables ou en jours ouvrés.
⚠️ Attention : contrairement à d'autres conventions collectives, la CCN des experts-comptables ne prévoit aucun jour de congé lié à l'ancienneté. Seule une prime d'ancienneté monétaire (article 5.1.2), versée à partir de 3 ans d'ancienneté et calculée en multiples de la valeur du point (131,54 € en 2026), existe à ce titre.
Quelle est la période de référence et la période de prise des congés payés ?
La période de référence pour l'acquisition des congés payés s'étend du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1, avec un droit à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. Le congé principal, d'une durée de 4 semaines, doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre, avec un minimum de 12 jours ouvrables consécutifs. Le solde ne peut être reporté au-delà du 30 avril de l'année suivante, sauf accord entre l'employeur et le salarié, et la 5e semaine ne peut pas être accolée au congé principal sauf accord spécifique.
Comment est calculée l'indemnité de congés payés ?
L'indemnité de congés payés se calcule selon la méthode la plus favorable au salarié, entre le maintien de salaire et la règle du 1/10e, conformément à l'article L.3141-24 du Code du travail. La convention collective ne prévoit pas de disposition spécifique sur ce point : ce sont donc les règles légales qui s'appliquent. L'employeur doit systématiquement comparer les deux méthodes et retenir celle qui est la plus avantageuse pour le salarié.
Méthode
Calcul
Maintien de salaire
Le salarié perçoit la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait travaillé
Règle du 1/10e
1/10e de la rémunération brute totale perçue pendant la période de référence
Quels sont les jours supplémentaires accordés en cas de fractionnement des congés payés ?
Le fractionnement du congé principal (hors 5e semaine) en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ouvre droit à des jours de congés supplémentaires, en application de l'article L.3141-23 du Code du travail. La convention collective est silencieuse sur ce point : ce sont donc les dispositions légales supplétives qui s'appliquent. Le fractionnement nécessite l'accord de l'employeur et du salarié, qui peuvent aussi convenir ensemble de renoncer à ces jours supplémentaires.
Quels sont les congés exceptionnels pour événements familiaux prévus par la convention collective ?
La convention collective des experts-comptables accorde des congés exceptionnels payés pour les événements familiaux, prévus par l'avenant du 22 novembre 2017 (article 7.1, étendu par arrêté du 27 décembre 2018). Pour certains événements, comme le décès d'un enfant ou l'annonce d'un handicap, le minimum légal est plus favorable que la CCN et s'applique à sa place.
⚠️ Attention : pour le décès d'un enfant, le minimum légal (12 jours, ou 14 jours si l'enfant a moins de 25 ans, complété par 8 jours de congé de deuil) prévaut sur les 5 jours prévus par la CCN. Pour l'annonce d'un handicap chez un enfant, le minimum légal est de 5 jours, et non 3 jours comme le prévoit la CCN.
Les congés payés sont-ils acquis pendant un arrêt maladie ?
Oui, les salariés en arrêt maladie dans la convention collective des experts-comptables continuent d'acquérir des congés payés, y compris en cas de maladie non professionnelle. La convention collective (article 7) limitait initialement cette assimilation à 1 mois par année de référence, mais depuis la loi DDADUE du 22 avril 2024, l'article L.3141-5-1 du Code du travail prévoit une acquisition de 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence. Cette disposition légale, plus favorable que la limite conventionnelle d'1 mois, s'applique à la place, avec un droit au report des congés non pris.
Les salariés à temps partiel ont-ils droit aux mêmes congés payés ?
Oui, les salariés à temps partiel bénéficient du même nombre de jours de congés payés que les salariés à temps plein, soit 25 jours ouvrés par an. Le décompte se fait en jours ouvrés, quel que soit le nombre de jours travaillés par semaine. C'est l'indemnité de congés payés qui est proratisée selon le temps de travail, pas la durée du congé.
Que devient le congé payé non pris en cas de rupture du contrat ?
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice de congés payés correspondant aux jours acquis et non pris. Cette indemnité est due quelle que soit la cause de la rupture (démission, licenciement, rupture conventionnelle), sauf en cas de faute lourde. Le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés suit les mêmes règles que l'indemnité de congés payés classique : maintien de salaire ou règle du 1/10e, selon la méthode la plus favorable.
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Un salarié en CDD a-t-il droit aux mêmes congés payés qu'un salarié en CDI ?
Oui, un salarié en CDD acquiert ses congés payés dans les mêmes conditions qu'un salarié en CDI, à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif. La nature du contrat n'a aucune incidence sur la durée du congé, seule l'ancienneté dans l'entreprise pouvant ouvrir des droits différents selon la convention applicable.
02
Comment est calculée la prime d'ancienneté qui remplace les jours de congé supplémentaires ?
La prime d'ancienneté (article 5.1.2 de la CCN) se calcule en multipliant le nombre d'années d'ancienneté par la valeur du point de base, fixée à 131,54 € en 2026. Elle est versée annuellement à partir de 3 ans d'ancienneté, sans jour de congé supplémentaire associé.
03
Que se passe-t-il si le solde de congés payés n'est pas pris avant le 30 avril ?
Le solde de congés payés non pris avant le 30 avril de l'année suivante est en principe perdu, sauf accord entre l'employeur et le salarié pour un report. Certaines situations légales, comme un arrêt maladie ou un congé maternité, ouvrent toutefois un droit au report automatique.
04
Le fractionnement des congés payés est-il automatique ?
Non, le fractionnement des congés payés n'est jamais automatique et nécessite l'accord du salarié et de l'employeur. Les deux parties peuvent également convenir de renoncer aux jours de fractionnement, ce renoncement devant être formalisé par écrit.
05
Un jour férié pendant les congés payés est-il décompté du congé ?
Non, un jour férié qui tombe pendant la période de congés payés n'est pas décompté du congé si l'entreprise le chôme habituellement. Dans ce cas, le salarié bénéficie d'un jour de congé supplémentaire ou d'un report de la date de reprise.
06
Un salarié tombant malade pendant ses congés payés peut-il les prolonger ?
Non, un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés reste en congés jusqu'à la date initialement prévue, sauf accord contraire de l'employeur. Les jours de congés déjà entamés ne sont pas reportés, contrairement aux jours de congés acquis mais non encore pris.
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