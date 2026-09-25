Quel est le code APE applicable aux cabinets d'experts-comptables ?
Le code NAF/APE 6920Z identifie les activités comptables auprès de l'INSEE. Il permet de rattacher un cabinet d'expertise comptable à la convention collective IDCC 0787 et détermine l'OPCO compétent.
IDCC
0787
Entreprises concernées
Cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
À retenir
Le code NAF/APE 6920Z correspond aux activités comptables et rattache les cabinets à la convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, IDCC 0787.
Ce code a une valeur statistique et indicative : c'est l'activité réellement exercée qui détermine la convention collective applicable.
La convention collective IDCC 0787 a fusionné avec la CCN IDCC 3160 (associations de gestion et de comptabilité) depuis 2018.
Le code 6920Z rattache les cabinets à l'OPCO Atlas pour le financement de la formation professionnelle.
À partir de 2027, le code 6920Z sera remplacé par le code 6920Y dans le cadre de la nouvelle nomenclature NAF 2025.
Un cabinet d'expertise comptable qui s'installe ou qui vérifie sa situation administrative doit connaître son code NAF/APE. Ce code conditionne à la fois la convention collective applicable, l'OPCO de rattachement et certaines cotisations sociales.
Qu'est-ce que le code NAF/APE ?
Le code NAF/APE est un identifiant alphanumérique de cinq caractères attribué par l'INSEE à chaque entreprise lors de son immatriculation. Il permet de classer l'activité principale d'une structure dans la Nomenclature d'Activités Française. Les termes « code NAF » et « code APE » désignent exactement la même chose.
Ce code remplit trois fonctions concrètes : il alimente les statistiques sectorielles, il indique la convention collective potentiellement applicable et il détermine l'OPCO de rattachement. Le code APE reste toutefois une donnée indicative : c'est l'activité réellement exercée par l'entreprise qui fait foi pour déterminer la convention collective applicable.
Quel est le lien entre le code 6920Z et la convention collective IDCC 0787 ?
Ce taux élevé s'explique par le périmètre de la CCN IDCC 0787, qui couvre l'ensemble des cabinets d'expertise comptable et des activités associées. Le code APE seul ne suffit toutefois pas à déterminer la convention applicable : c'est l'activité réelle de l'entreprise qui fait foi.
Que couvre le code NAF/APE 6920Z ?
Le code NAF/APE 6920Z correspond à l'intitulé officiel « Activités comptables ». Il appartient à la section M de la NAF, division 69, groupe 69.2.
Selon l'INSEE, ce code recouvre les activités suivantes :
l'enregistrement d'opérations commerciales ;
l'établissement ou la vérification de comptes financiers ;
l'examen des comptes et la certification, dans le cadre du commissariat aux comptes ;
l'établissement de déclarations fiscales ;
les activités de conseil et de représentation fiscale ;
l'activité des centres de gestion agréés.
💡 Bon à savoir : le code 6920Z remplace l'ancien code 741C. Dans le cadre de la nomenclature NAF 2025, il sera remplacé par le code 6920Y (« Activités de comptabilité, de tenue de comptes et d'audit ; conseil fiscal »), dont l'entrée en vigueur est prévue au 1ᵉʳ janvier 2027.
Certaines activités connexes relèvent d'autres codes NAF, à ne pas confondre avec le 6920Z :
Code NAF
Intitulé
Activité concernée
6311Z
Traitement de données, hébergement
Gestion informatique externalisée
7022Z
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Conseil en systèmes comptables
8291Z
Activités des agences de recouvrement de factures
Recouvrement de créances
8299Z
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Prestations administratives diverses
6910Z
Activités juridiques
Conseil et représentation juridique
Qu'implique la fusion avec la convention collective IDCC 3160 ?
La convention collective IDCC 0787 a fusionné avec la CCN IDCC 3160 (associations de gestion et de comptabilité) par un arrêté du 27 juillet 2018, publié au Journal officiel le 7 août 2018. Les centres de gestion agréés, également couverts par le code 6920Z, relèvent désormais de cette même convention fusionnée.
Cette fusion ne modifie pas le code NAF/APE des entreprises concernées. Elle harmonise en revanche les règles conventionnelles applicables à l'ensemble du secteur comptable.
Comment l'INSEE attribue-t-il le code APE ?
L'INSEE attribue automatiquement le code APE lors de la création d'une entreprise, en fonction de l'activité principale déclarée. Ce code figure ensuite sur le certificat SIRENE, le Kbis et l'avis de situation.
Pour les entreprises exerçant plusieurs activités, l'INSEE retient l'activité principale selon des critères propres à chaque secteur : le nombre de salariés pour l'industrie, le chiffre d'affaires pour le commerce et les services.
Comment vérifier ou modifier son code APE ?
Le code APE se vérifie directement sur le Kbis, l'avis de situation SIRENE ou les bulletins de paie de l'entreprise. En cas d'erreur ou de changement d'activité, une demande de modification peut être adressée à la direction régionale de l'INSEE ou via le guichet unique des formalités des entreprises.
⚠️ Attention : la modification du code APE reste une démarche purement déclarative auprès de l'INSEE, sans effet rétroactif. Elle peut néanmoins entraîner un changement de convention collective, de cotisations et d'OPCO.
Quel est l'impact du code APE sur l'OPCO ?
Le code APE 6920Z rattache les cabinets d'expertise comptable à l'OPCO Atlas, l'opérateur de compétences des services financiers et du conseil. Atlas accompagne les entreprises de la branche pour le financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage.
Un expert-comptable exerçant en profession libérale relève-t-il aussi du code 6920Z ?
Oui, un expert-comptable indépendant exerçant en nom propre ou en profession libérale est également classé sous le code NAF/APE 6920Z, au même titre qu'un cabinet structuré en société. Son rattachement à la convention collective IDCC 0787 suit les mêmes règles, sous réserve de son activité réelle et de l'emploi de salariés.
02
Le changement de code NAF prévu en 2027 va-t-il modifier la convention collective applicable ?
Non, le passage du code 6920Z au code 6920Y dans le cadre de la nomenclature NAF 2025 est une simple actualisation statistique de l'INSEE. Il ne modifie pas la convention collective applicable, qui reste déterminée par l'activité réelle du cabinet.
03
Que se passe-t-il si le code APE ne correspond pas à l'activité réelle du cabinet ?
Si le code APE ne correspond pas à l'activité réellement exercée, c'est cette activité réelle qui prévaut pour déterminer la convention collective et les obligations sociales applicables. Un contrôle ou un litige peut amener l'Urssaf ou l'inspection du travail à requalifier la situation, indépendamment du code affiché sur le Kbis.
04
Le code APE est-il identique pour tous les établissements d'un même cabinet ?
Non, chaque établissement disposant d'un numéro SIRET propre peut recevoir un code APE distinct si son activité principale diffère de celle du siège. Un cabinet multi-sites doit donc vérifier le code attribué à chacun de ses établissements.
05
Où trouver rapidement son code APE en cas de contrôle Urssaf ou d'appel d'offres ?
Le code APE figure sur l'avis de situation SIRENE, téléchargeable gratuitement en ligne, ainsi que sur le Kbis et les bulletins de paie de l'entreprise. Ces documents suffisent en général à justifier le code auprès d'un organisme de contrôle ou dans le cadre d'un appel d'offres.
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