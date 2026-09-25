À retenir La grille de salaires 2026 des cabinets d'experts-comptables est revalorisée de +2,9 % depuis le 1er mars 2026, après un gel des minima en 2025.

Le salaire minimum annuel se calcule avec deux valeurs de point : la valeur de base (VB) à 131,54 € et la valeur hiérarchique (VH) à 79,85 €.

Le premier coefficient de la grille, 170, atteint 22 052 € brut annuel, un montant proche du SMIC à surveiller à chaque revalorisation.

Une prime d'ancienneté exclusivement monétaire est versée à partir de 3 ans d'ancienneté, par paliers de 3 ans.

Les cadres autonomes en forfait jours bénéficient d'une rémunération minimale majorée selon leur coefficient.

Quelle est la grille des salaires minima 2026 dans les cabinets d'experts-comptables ?

La grille 2026 fixe un salaire minimum brut annuel pour chacun des coefficients de la convention collective, répartis sur 5 niveaux de classification. Ces montants s'appliquent depuis le 1er mars 2026, à la suite de l'accord n° 48 du 5 décembre 2025.

Coefficient Niveau Salaire annuel brut Salaire mensuel brut (indicatif) 170 N5 – Exécution 22 052 € 1 838 € 200 N5 – Exécution 24 447 € 2 037 € 220 N4 – Exécution avec délégation 26 044 € 2 170 € 260 N4 – Exécution avec délégation 29 238 € 2 437 € 280 N4 – Exécution avec délégation 30 835 € 2 570 € 330 N3 – Conception assistée 34 828 € 2 902 € 385 N3 – Conception assistée 39 219 € 3 268 € 450 N2 – Conception et animation 44 410 € 3 701 € 500 N2 – Conception et animation 48 402 € 4 034 € 600 N1 – Direction 56 387 € 4 699 €

Les montants mensuels sont indicatifs : la convention collective raisonne en salaire annuel brut, à diviser par 12 pour obtenir une base mensuelle.

Des cabinets d'expertise comptable appliquent cette grille dès l'embauche d'un salarié inscrit à l'ordre. La convention collective des experts-comptables encadre aussi la classification, la prime d'ancienneté et le forfait jours pour ces professions.

Que prévoit la nouvelle grille de salaires 2026 ?

L'accord n° 48 du 5 décembre 2025 revalorise les salaires minima conventionnels de +2,9 %. Il a été étendu par arrêté du 5 février 2026, publié au Journal officiel du 10 février 2026, ce qui le rend applicable à l'ensemble des employeurs et salariés relevant de la convention collective, y compris les entreprises non adhérentes aux organisations signataires.

Les nouveaux minima s'appliquent à compter du 1er mars 2026.

💡 Bon à savoir : cette revalorisation de +2,9 % fait suite à un gel des minima en 2025. Les précédentes hausses étaient de +4,5 % en janvier 2024 et +3,5 % en janvier 2023.

Le calcul du salaire minimum annuel brut se fait à partir d'une formule à deux valeurs de point, fixées chaque année par accord de branche.

Quelle est la formule de calcul du salaire minimum ?

La formule conventionnelle applique un taux différent selon que le coefficient se situe avant ou après le seuil de 164 points. Elle s'utilise pour l'ensemble des coefficients de la grille, de 170 à 600 :

valeur de base (VB) : 131,54 € en 2026, elle rémunère les 164 premiers points du coefficient ;

valeur hiérarchique (VH) : 79,85 € en 2026, elle rémunère les points au-delà de 164 ;

formule : salaire minimum annuel = (VB × 164) + [VH × (coefficient − 164)].

Ces deux valeurs progressent chaque année selon les accords signés par les partenaires sociaux de la branche. En 2026, elles ont augmenté de +2,9 % par rapport à 2024, après un gel en 2025. Un salarié dont le coefficient grimpe voit donc sa rémunération minimale progresser à un rythme différent selon qu'il se situe avant ou après le seuil des 164 points.

Pour un coefficient 280, le calcul se décompose en deux étapes : la part fixe jusqu'à 164 points, puis la part variable au-delà :

part fixe : 131,54 × 164 = 21 572,56 € ;

part variable : 79,85 × (280 − 164) = 79,85 × 116 = 9 262,60 € ;

total : 21 572,56 + 9 262,60 = 30 835,16 € brut annuel, soit environ 2 569,60 € brut mensuel.

Ce même calcul s'applique à tous les coefficients de la grille. Pour un coefficient 500 par exemple : (131,54 × 164) + [79,85 × (500 − 164)] = 21 572,56 + 26 829,60 = 48 402,16 € brut annuel, soit environ 4 034 € brut mensuel. Ce mode de calcul permet à chaque cabinet de vérifier facilement la conformité de sa grille de salaire interne.

La grille des experts-comptables comprend des coefficients répartis sur 5 niveaux de classification, du plus opérationnel au plus stratégique :

N5 - Exécution : coefficients 170, 175, 180, 200 ;

N4 - Exécution avec délégation : coefficients 220, 260, 280 ;

N3 - Conception assistée : coefficients 330, 385 ;

N2 - Conception et animation : coefficients 450, 500 ;

N1 - Direction : coefficient 600.

Chaque niveau correspond à un degré d'autonomie et de responsabilité croissant dans le cabinet. Le passage d'un niveau à l'autre entraîne une revalorisation du salaire minimum applicable.

Le salaire minimum du coefficient 170 est-il supérieur au SMIC en 2026 ?

Oui, mais de justesse : le minimum conventionnel du coefficient 170 reste supérieur au SMIC en 2026, avec un écart réduit à surveiller. Le SMIC annuel brut au 1er janvier 2026 s'élève à 21 876,36 €, soit 1 823,03 € mensuel brut pour 35 heures.

Le coefficient 170, premier échelon de la grille conventionnelle, affiche un minimum de 22 052 € brut annuel, soit un écart de seulement 175,64 € avec le SMIC. Cette marge étroite doit être surveillée à chaque revalorisation du SMIC.

👉 À noter : si le minimum conventionnel devient inférieur au SMIC, c'est le SMIC qui s'applique automatiquement, en vertu du principe de faveur.

Qui a droit à la prime d'ancienneté dans la CCN experts-comptables ?

Tout salarié ayant au moins 3 ans d'ancienneté a droit à la prime d'ancienneté prévue par l'article 5.1.2 de la convention collective. Elle est versée sous forme exclusivement monétaire, par paliers de 3 ans, et son montant correspond au nombre d'années du palier multiplié par la valeur de base.

Ancienneté Calcul Montant 3 ans 3 × 131,54 € 394,62 € 6 ans 6 × 131,54 € 789,24 € 9 ans 9 × 131,54 € 1 183,86 € 12 ans 12 × 131,54 € 1 578,48 € 15 ans 15 × 131,54 € 1 973,10 €

⚠️ Attention : la prime d'ancienneté est exclusivement monétaire. La convention collective ne prévoit aucun jour de congé supplémentaire lié à l'ancienneté.

Quelle est la majoration de salaire pour les cadres au forfait jours ?

Les cadres autonomes à partir du coefficient 330 peuvent conclure une convention de forfait jours, plafonnée à 218 jours par an, avec une rémunération minimale majorée par rapport au minimum conventionnel. Le taux de majoration varie selon le coefficient.

Coefficient Majoration Salaire minimum forfait jours 330 +22 % 42 490 € 385 +15 % 45 102 € 450 +10 % 48 851 € 500 +5 % 50 822 € 600 +5 % 59 207 €

La majoration est donc plus forte pour les coefficients les plus bas de cette catégorie, ce qui compense l'autonomie accrue demandée à ces salariés dès le passage au forfait jours.

Les valeurs de base et hiérarchique évoluent chaque année selon les accords de branche, avec une hausse de +2,9 % en 2026 après un gel en 2025.

Année Évolution Valeur de base (VB) Valeur hiérarchique (VH) 2024 +4,5 % 127,83 € 77,60 € 2025 Gel 127,83 € 77,60 € 2026 +2,9 % 131,54 € 79,85 €

Quelle couverture santé et prévoyance s'applique aux experts-comptables ?

La convention collective ne prévoit pas d'accord de branche spécifique sur la mutuelle et les frais de santé : seule l'obligation légale issue de l'ANI de 2013 s'applique. En revanche, un régime de prévoyance obligatoire est prévu par l'article 7.4 de la convention collective.

Que faire si le salaire est inférieur au minimum conventionnel ?

Si un salarié constate que sa rémunération est inférieure au minimum conventionnel applicable à son coefficient, plusieurs recours sont possibles :

signaler l'anomalie à l'employeur par écrit, par courrier recommandé ou par e-mail ; contacter les représentants du personnel ou un délégué syndical ; saisir l'inspection du travail, via la DREETS ; en dernier recours, saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir un rappel de salaire.

L'employeur est tenu de régulariser la situation avec effet rétroactif. Le délai de prescription pour un rappel de salaire est de 3 ans.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 21/09/2026.