À retenir Deux dispositifs coexistent dans les cabinets d'expertise comptable : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation , avec des règles différentes sur l'âge, la durée et la rémunération.

La convention collective IDCC 0787 renvoie au droit commun pour l'apprentissage, mais impose une rémunération minimale de 85 % du salaire minimum conventionnel pour les salariés de 26 ans et plus en contrat de professionnalisation.

L' OPCO Atlas finance les actions de formation en alternance pour l'ensemble de la branche.

L'aide à l'embauche d'un apprenti va jusqu'à 5 000 € en 2026 selon la taille du cabinet et le diplôme préparé.

Le seuil d'exonération totale des cotisations salariales des apprentis est fixé à 50 % du SMIC depuis mars 2025.

L'alternance est une voie privilégiée pour rejoindre les métiers de l'expertise comptable, du BTS Comptabilité-Gestion jusqu'au diplôme d'expertise comptable. La convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 0787, brochure n° 3020) renvoie largement au droit commun pour l'apprentissage, tout en prévoyant des règles spécifiques pour le contrat de professionnalisation. Environ 21 000 cabinets sont couverts par ce texte, dans les domaines de l'expertise comptable, du commissariat aux comptes, de l'audit et du conseil.

Quelle différence entre le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation ?

Le contrat d'apprentissage vise l'obtention d'un diplôme, tandis que le contrat de professionnalisation vise l'acquisition d'une qualification professionnelle reconnue. Le tableau ci-dessous résume les différences essentielles entre les deux dispositifs dans les cabinets d'expertise comptable.

Critère Contrat d’apprentissage Contrat de professionnalisation Objectif Obtenir un diplôme ou titre RNCP Acquérir une qualification professionnelle reconnue Âge 16 à 29 ans révolus (dérogations possibles) 16 à 25 ans (qualification) ou 26 ans et plus (demandeurs d’emploi) Durée 6 mois à 3 ans (4 ans pour les travailleurs handicapés) 6 à 12 mois (jusqu’à 36 mois selon la qualification) Rémunération (CCN 0787) Droit commun (% du SMIC selon l’âge et l’année) Droit commun sous 26 ans ; 85 % du salaire minimum conventionnel pour les 26 ans et plus Temps de formation Au moins 25 % de la durée du contrat Entre 15 % et 25 % (minimum 150 heures) Type de contrat CDD ou CDI CDD ou CDI OPCO compétent Atlas Atlas Aide employeur 2026 Jusqu’à 5 000 € (aide unique, 1re année, moins de 250 salariés) Pas d’aide spécifique en 2026

Ces deux dispositifs relèvent tous les deux de l'OPCO Atlas, l'opérateur de compétences compétent pour la branche des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.

Quels sont les deux types de contrats en alternance applicables dans les cabinets d'expertise comptable ?

L'alternance dans un cabinet d'expertise comptable peut prendre deux formes : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Ces deux dispositifs permettent d'alterner formation théorique et mise en pratique en cabinet, mais leurs règles diffèrent sur le public visé, la durée, la rémunération et le financement.

La CCN 0787 ne fixe pas de règles propres à l'apprentissage : les dispositions légales de droit commun s'appliquent intégralement. Pour le contrat de professionnalisation en revanche, la convention prévoit une disposition favorable pour les salariés de 26 ans et plus, avec un plancher de rémunération supérieur au minimum légal.

Quelles sont les conditions du contrat d'apprentissage dans un cabinet d'expertise comptable ?

Quelles sont les conditions d'âge et d'accès à l'apprentissage ?

Le contrat d'apprentissage est ouvert aux jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus. Plusieurs dérogations permettent de dépasser cette limite selon la situation du candidat :

les travailleurs en situation de handicap (reconnaissance RQTH) peuvent signer un contrat d'apprentissage sans limite d'âge ;

les personnes ayant un projet de création ou de reprise d'entreprise nécessitant le diplôme préparé sont également concernées ;

les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste du ministère des Sports bénéficient de la même dérogation ;

les personnes n'ayant pas obtenu leur diplôme peuvent conclure un nouveau contrat pour se représenter à l'examen.

Dans les cabinets d'expertise comptable, l'apprentissage est particulièrement répandu pour quatre cursus : le BTS Comptabilité et Gestion (BTS CG), le DCG, le DSCG et le DEC. Un cabinet qui recrute un apprenti en BTS CG lui confie généralement des missions de saisie comptable et de rapprochement bancaire, sous la supervision d'un collaborateur expérimenté.

Quelle est la durée du contrat d'apprentissage ?

La durée du contrat d'apprentissage varie de 6 mois à 3 ans, en fonction du diplôme préparé. Elle peut être portée à 4 ans pour les travailleurs handicapés. En pratique, dans les cabinets comptables, la durée suit le calendrier des diplômes :

le BTS CG se prépare en 2 ans ;

le DCG se prépare en 3 ans, ou en 1 an seulement pour les titulaires d'un BTS CG ;

le DSCG se prépare en 2 ans ;

le DEC se prépare en 3 ans, stage inclus.

Le temps de formation passé en CFA est considéré comme du temps de travail effectif. L'apprenti est soumis à la même durée du travail que les autres salariés du cabinet, ce qui inclut les horaires de la période de forte activité, comme la période fiscale ou la clôture des comptes annuels.

Quel rôle pour le maître d'apprentissage dans un cabinet comptable ?

La désignation d'un maître d'apprentissage est obligatoire pour chaque apprenti recruté. Dans un cabinet d'expertise comptable, cette fonction est généralement assurée par un expert-comptable diplômé ou un collaborateur expérimenté disposant d'au moins 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine du diplôme préparé. Le maître d'apprentissage a trois missions principales :

il accompagne l'apprenti dans l'acquisition des compétences correspondant au diplôme visé, en lui confiant des missions progressives (saisie, révision, puis dossiers plus complexes) ;

il assure la liaison avec le CFA, notamment pour le suivi du livret d'apprentissage et la préparation des évaluations ;

il contribue à l'évaluation de la progression de l'apprenti tout au long du contrat.

Un même salarié ne peut encadrer qu'un nombre limité d'apprentis simultanément, ce qui garantit un accompagnement de qualité. Dans les cabinets de taille moyenne, il n'est pas rare qu'un chef de mission encadre à la fois un apprenti BTS CG et un apprenti DCG, avec des missions adaptées au niveau de chacun.

Quelle est la grille de rémunération de l'apprenti en 2026 ?

La convention collective IDCC 0787 ne prévoit pas de rémunération spécifique pour les apprentis : les dispositions de droit commun s'appliquent, calculées en pourcentage du SMIC. Cette grille de rémunération dépend notamment de l'âge de l'apprenti et de l'année d'exécution du contrat.

⚠️ Attention : la grille ci-dessous est calculée sur la base du SMIC mensuel brut de 1 823,03 €, applicable du 1er janvier au 31 mai 2026. À compter du 1er juin 2026, le SMIC passe à 1 867,02 € brut mensuel (+ 2,41 %), ce qui entraîne une revalorisation automatique des rémunérations minimales des apprentis.

Année Moins de 18 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 ans et plus 1re année 27 % — 492 € 43 % — 784 € 53 % — 966 € 100 % — 1 823 € 2e année 39 % — 711 € 51 % — 930 € 61 % — 1 112 € 100 % — 1 823 € 3e année 55 % — 1 003 € 67 % — 1 221 € 78 % — 1 422 € 100 % — 1 823 €

💡 Bon à savoir : la majoration liée au passage dans une tranche d'âge supérieure (18, 21 ou 26 ans) s'applique à compter du 1er jour du mois suivant l'anniversaire de l'apprenti.

Quelles sont les conditions du contrat de professionnalisation dans un cabinet d'expertise comptable ?

Quels sont les publics éligibles au contrat de professionnalisation ?

Le contrat de professionnalisation s'adresse à un public plus large que l'apprentissage, en visant à la fois l'insertion des jeunes et le retour à l'emploi des adultes. Quatre profils peuvent y accéder :

les jeunes de 16 à 25 ans révolus souhaitant compléter leur formation initiale par une qualification professionnelle ;

les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus, inscrits à France Travail, qui souhaitent se reconvertir vers les métiers comptables ;

les bénéficiaires du RSA, de l'ASS ou de l'AAH, pour lesquels le contrat de professionnalisation facilite le retour à l'emploi ;

les personnes ayant bénéficié d'un contrat unique d'insertion (CUI).

Dans un cabinet comptable, ce dispositif est souvent utilisé pour former un salarié déjà en poste sur un logiciel métier ou une nouvelle norme comptable, ou pour recruter un profil en reconversion vers la gestion de paie.

Quelle est la durée du contrat de professionnalisation ?

Le contrat est conclu pour une durée de 6 à 12 mois en CDD, ou en CDI avec une action de professionnalisation en début de contrat. Cette durée peut être portée à 24 mois, voire 36 mois, lorsque la qualification visée l'exige, notamment pour le DCG ou le DSCG.

Cette souplesse permet à un cabinet d'ajuster la durée du contrat au rythme de la formation choisie par le salarié. Un cabinet qui recrute un collaborateur en contrat de professionnalisation pour préparer le DSCG pourra ainsi opter pour la durée maximale de 24 mois, en cohérence avec le calendrier des examens.

Quelle rémunération pour le contrat de professionnalisation dans la CCN 0787 ?

La convention collective prévoit une disposition spécifique pour les titulaires de 26 ans et plus : leur rémunération doit être au moins égale à 85 % du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, sans pouvoir être inférieure au SMIC (article 9.3.6 de la CCN). Le calcul de salaire doit donc tenir compte à la fois de l'âge du salarié, de son niveau de qualification et du salaire minimum conventionnel applicable.

Pour les moins de 26 ans, les dispositions de droit commun s'appliquent :

moins de 21 ans : au moins 55 % du SMIC, porté à 65 % si le titulaire a un titre ou diplôme égal ou supérieur au bac professionnel ;

de 21 à 25 ans : au moins 70 % du SMIC, porté à 80 % si le titulaire a un titre ou diplôme égal ou supérieur au bac professionnel.

Cette règle des 85 % constitue la principale spécificité conventionnelle de la CCN 0787 en matière d'alternance : elle protège les salariés expérimentés qui reprennent une formation qualifiante en cours de carrière.

Quelles aides financières pour l'employeur qui recrute un alternant ?

Quel est le montant de l'aide à l'embauche d'un apprenti en 2026 ?

Le décret n° 2026-168 du 6 mars 2026 a redéfini les montants de l'aide à l'embauche d'un apprenti. Pour les contrats conclus à partir du 8 mars 2026, le montant dépend de la taille du cabinet et du diplôme préparé :

entreprises de moins de 250 salariés : 5 000 € (aide unique, diplôme égal ou inférieur au bac), 4 500 € (bac + 2), 2 000 € (bac + 3 à bac + 5) ;

entreprises de 250 salariés et plus : 2 000 € (diplôme égal ou inférieur au bac), 1 500 € (bac + 2), 750 € (bac + 3 à bac + 5) ;

apprenti en situation de handicap : 6 000 €, quelle que soit la taille de l'entreprise.

L'aide est versée automatiquement, mensuellement, pendant la première année du contrat.

👉 À noter : en 2026, le contrat de professionnalisation ne donne pas droit à une aide spécifique à l'embauche comparable à celle de l'apprentissage. L'employeur bénéficie néanmoins de la réduction générale de cotisations patronales.

Quelles exonérations de cotisations sociales pour l'apprenti en 2026 ?

Le seuil d'exonération totale des cotisations salariales des apprentis a été abaissé à 50 % du SMIC pour les contrats signés à partir du 1er mars 2025 (décret n° 2025-290), soit environ 911 € brut mensuel. Au-delà de ce seuil, les cotisations salariales classiques s'appliquent, dont la CSG et la CRDS. Les contrats antérieurs au 1er mars 2025 conservent l'ancien seuil de 79 % du SMIC.

Côté employeur, la Réduction Générale Dégressive Unique (RGDU) s'applique aux rémunérations des apprentis, ce qui allège le coût du contrat pour le cabinet, en plus de l'aide à l'embauche.

Le contrat d'apprentissage prévoit une période probatoire de 45 jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise. Pendant cette période, chaque partie peut rompre le contrat librement, sans préavis ni indemnité, et les jours de formation en CFA ne sont pas décomptés.

Au-delà de cette période, la rupture du contrat est strictement encadrée. Elle peut intervenir de plusieurs façons :

par accord écrit entre l'employeur et l'apprenti, dans le cadre d'une rupture amiable ;

à l'initiative de l'apprenti, après respect d'un préavis et saisine préalable obligatoire du médiateur de l'apprentissage ;

par licenciement pour faute grave, inaptitude, force majeure ou exclusion définitive du CFA ;

en cas de décès de l'employeur maître d'apprentissage dans une entreprise unipersonnelle.

En cas de rupture anticipée, le CFA doit permettre à l'apprenti de poursuivre sa formation pendant 6 mois et l'aider à trouver un nouvel employeur.

Quels métiers sont accessibles en alternance dans les cabinets d'expertise comptable ?

La filière comptable offre un parcours complet en alternance, du BTS au diplôme d'expertise comptable :

le BTS Comptabilité et Gestion (BTS CG), niveau bac + 2 sur 2 ans, mène aux postes d'assistant comptable, de collaborateur débutant ou de gestionnaire de paie junior ;

le DCG , niveau bac + 3 sur 3 ans (ou 1 an après un BTS CG), mène aux postes de collaborateur comptable ou d'assistant en audit ;

le DSCG , niveau bac + 5 sur 2 ans, mène aux postes de chef de mission, d'auditeur senior ou de responsable de portefeuille ;

le DEC, niveau bac + 8, s'obtient après le DSCG et un stage de 3 ans.

La branche des experts-comptables, via l'OPCO Atlas, finance des actions de formation en alternance et accompagne les cabinets dans la mise en place de parcours qualifiants.

Simplifiez la gestion de votre paie avec PayFit Découvrez notre solution RH et Paie 100 % conforme aux conventions collectives. Demander une démo

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 25/09/2026.