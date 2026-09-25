CCN Experts-comptables (IDCC 0787)
Comment calculer le salaire minimum dans la convention collective des experts-comptables ?
La CCN des cabinets d'experts-comptables utilise une formule spécifique reposant sur deux valeurs de point (VB et VH) et le coefficient du salarié. Retrouvez la méthode de calcul, des exemples détaillés, la prime d'ancienneté et les majorations pour forfait jours.
Nombre d'entreprises
13 520 entreprises
Champ d'application
cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes, à l'exclusion des centres de gestion agréés
FAQ - Calcul de salaire cabinets d'experts-comptables (IDCC 0787)
Combien touche un salarié au coefficient 220 dans la convention collective des experts-comptables ?
Combien touche un salarié au coefficient 220 dans la convention collective des experts-comptables ?
Un salarié au coefficient 220 touche un salaire minimum de 26 044,16 € brut par an, soit 2 170,35 € brut par mois. Ce montant s'obtient avec la formule (131,54 × 164) + (79,85 × 56). Si le minimum conventionnel est inférieur au SMIC, c'est le montant le plus favorable au salarié qui s'applique.
Quel est le montant de la première prime d'ancienneté versée dans la convention collective des experts-comptables ?
Quel est le montant de la première prime d'ancienneté versée dans la convention collective des experts-comptables ?
La première prime d'ancienneté est versée dès 3 années de présence, pour un montant de 394,62 € brut par an, soit environ 32,89 € brut par mois. Ce montant se recalcule ensuite tous les 3 ans en multipliant le nouveau palier par la valeur de base (VB).
Existe-t-il un coefficient 250 dans la convention collective des experts-comptables ?
Existe-t-il un coefficient 250 dans la convention collective des experts-comptables ?
Non, le coefficient 250 n'existe pas dans la grille salariale de cette convention collective. Le coefficient le plus proche est le 260, correspondant à un assistant confirmé de niveau 4. Les 13 coefficients de la grille sont 170, 175, 180, 200, 220, 260, 280, 330, 350, 385, 450, 500 et 600.
À partir de quel coefficient la majoration pour forfait jours s'applique-t-elle ?
À partir de quel coefficient la majoration pour forfait jours s'applique-t-elle ?
La majoration pour forfait jours s'applique à partir du coefficient 330, seuil minimal du statut cadre autonome dans cette convention. Elle atteint son taux maximal de +22 % à ce coefficient, puis diminue progressivement jusqu'à +5 % aux coefficients 500 et 600.
Pourquoi les heures supplémentaires sont-elles majorées à seulement 10 % dans cette convention ?
Pourquoi les heures supplémentaires sont-elles majorées à seulement 10 % dans cette convention ?
Les heures supplémentaires sont majorées à 10 % seulement de la 36e à la 39e heure car cet accord conventionnel est antérieur au 22 mars 2012, ce qui autorise une dérogation au taux légal en vertu de l'article L.3121-33 du Code du travail. Au-delà de la 39e heure, les majorations des heures supplémentaires légales de droit commun s'appliquent, à 25 % puis 50 %.
À quelle fréquence les minima conventionnels sont-ils revalorisés ?
À quelle fréquence les minima conventionnels sont-ils revalorisés ?
Les minima conventionnels sont revalorisés par accord salarial, sans périodicité fixe imposée par la convention. La dernière revalorisation résulte de l'accord n° 48 du 5 décembre 2025, applicable depuis le 1er mars 2026 avec une hausse de 2,9 % par rapport à 2024.