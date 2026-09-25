À retenir Le salaire minimum annuel brut se calcule avec la formule (VB × 164) + [VH × (coefficient − 164)] , où VB = 131,54 € et VH = 79,85 €.

Le socle fixe de 21 572,56 € s'applique à tous les coefficients, quel que soit le niveau du salarié.

La grille salariale compte 13 coefficients , de 170 à 600.

La prime d'ancienneté est exclusivement monétaire et se cumule avec le salaire minimum à partir de 3 ans.

Depuis le 1er juin 2026, le SMIC (1 867,02 €) dépasse le minimum conventionnel du coefficient 170 (1 837,64 €) : c'est donc le SMIC qui s'applique pour ce coefficient.

Quelle est la formule de calcul du salaire minimum conventionnel ?

Le salaire minimum annuel brut se calcule avec la formule fixée par l'article 5.1.1 de la convention collective des experts-comptables : (VB × 164) + [VH × (coefficient − 164)]. La valeur de base (VB) s'élève à 131,54 € et rémunère les 164 premiers points du coefficient. La valeur hiérarchique (VH) s'élève à 79,85 € et rémunère chaque point au-delà de 164.

Ces valeurs résultent de l'accord n° 48 du 5 décembre 2025, étendu par arrêté du 5 février 2026 et applicable depuis le 1er mars 2026, soit une hausse de 2,9 % par rapport à 2024. Le socle fixe VB × 164 = 21 572,56 € reste identique pour tous les salariés, quel que soit leur coefficient.

Combien gagne un salarié selon son coefficient ?

Le salaire minimum brut varie selon le coefficient attribué au salarié, de 1 837,64 € mensuel au coefficient 170 à 4 698,93 € au coefficient 600. Voici les montants pour les principaux coefficients de la grille salariale :

Coefficient Niveau Calcul Salaire annuel brut Salaire mensuel brut 170 N5 (131,54 × 164) + (79,85 × 6) 22 051,66 € 1 837,64 € 280 N4 (131,54 × 164) + (79,85 × 116) 30 835,16 € 2 569,60 € 330 N3 (131,54 × 164) + (79,85 × 166) 34 827,66 € 2 902,31 € 450 N2 (131,54 × 164) + (79,85 × 286) 44 409,66 € 3 700,81 € 600 N1 (131,54 × 164) + (79,85 × 436) 56 387,16 € 4 698,93 €

👉 À noter : ces montants correspondent aux minima conventionnels, l'employeur peut toujours verser un salaire supérieur.

Tous les coefficients correspondent-ils à un poste type ?

Non, deux coefficients de la grille salariale n'ont pas de correspondance dans la classification officielle. Les coefficients 170 et 350 figurent au barème sans être rattachés à un poste type dans l'Annexe A. La classification formelle recense au total 11 postes types.

Le passage du brut au net dépend des cotisations salariales prélevées, que la convention collective ne fixe pas globalement. Pour un non-cadre (coefficient inférieur à 330), les charges salariales représentent environ 22 à 23 % du brut. Pour un cadre (coefficient égal ou supérieur à 330), elles représentent environ 24 à 26 %.

Profil Taux de charges salariales Non-cadre (coefficient < 330) environ 22 à 23 % Cadre (coefficient ≥ 330) environ 24 à 26 %

Par exemple, un salaire de 2 902,31 € brut (coefficient 330) correspond à un salaire net estimé entre 2 148 € et 2 206 €. Le montant réellement versé dépend notamment des cotisations sociales appliquées au salarié.

💡 Bon à savoir : ces taux sont des estimations moyennes qui varient selon le régime de prévoyance, la retraite complémentaire et les accords d'entreprise en vigueur.

Qui a droit à la prime d'ancienneté ?

Tout salarié de la convention collective des experts-comptables a droit à la prime d'ancienneté à partir de 3 ans de présence, par paliers de 3 ans. Le montant se calcule en multipliant le nombre d'années du palier par la valeur de base (VB = 131,54 € en 2026). Cette prime est indépendante du coefficient et se cumule avec le salaire minimum conventionnel.

Ancienneté Calcul Montant annuel Montant mensuel 3 ans 3 × 131,54 € 394,62 € 32,89 € 6 ans 6 × 131,54 € 789,24 € 65,77 € 9 ans 9 × 131,54 € 1 183,86 € 98,66 € 12 ans 12 × 131,54 € 1 578,48 € 131,54 € 15 ans 15 × 131,54 € 1 973,10 € 164,43 €

⚠️ Attention : la prime d'ancienneté est exclusivement monétaire, la convention ne prévoit aucun jour de congé supplémentaire lié à l'ancienneté.

Quelle majoration pour les cadres au forfait jours ?

Les cadres autonomes en forfait jours (218 jours par an) bénéficient d'une majoration de leur salaire minimum, avec un taux qui varie selon le coefficient. Cette majoration, fixée par l'avenant n° 24 bis du 18 février 2015, va de +5 % à +22 % selon le niveau hiérarchique.

Coefficient Majoration Salaire minimum annuel majoré 330 +22 % 42 489,74 € 385 +15 % 45 102,32 € 450 +10 % 48 850,63 € 500 +5 % 50 822,27 € 600 +5 % 59 206,52 €

Les heures supplémentaires sont majorées de 10 % seulement de la 36e à la 39e heure, un taux dérogatoire prévu par la convention collective. Cette dérogation est autorisée car l'accord est antérieur au 22 mars 2012, conformément à l'article L.3121-33 du Code du travail. Au-delà de la 39e heure, les majorations légales de droit commun s'appliquent : 25 % puis 50 %.

Tranche horaire Taux de majoration Source 36e à 39e heure 10 % Convention collective (art. 8.2.1 / 8.2.2) 40e à 43e heure 25 % Code du travail (droit commun) À partir de la 44e heure 50 % Code du travail (droit commun)

Ces règles s'inscrivent dans la durée du travail applicable aux salariés de la convention.

Le salaire minimum est-il toujours supérieur au SMIC ?

Non, depuis le 1er juin 2026, le salaire minimum du coefficient 170 est passé sous le SMIC. Le SMIC mensuel brut s'élève à 1 867,02 € depuis cette date, contre 1 837,64 € pour le coefficient 170, soit un écart de 29,38 € en défaveur du minimum conventionnel. Dans ce cas, c'est le salaire minimum conventionnel le plus favorable qui s'applique, en vertu du principe de faveur.

⚠️ Attention : au 18 septembre 2026, seul le coefficient 170 est concerné par ce dépassement. Les coefficients supérieurs, à partir de 175, restent au-dessus du SMIC.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 21/09/2026.