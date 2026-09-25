Jours fériés – Convention collective des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes (IDCC 0787)
Les jours fériés sont-ils payés dans la convention collective des cabinets d'experts-comptables ?
La convention collective des cabinets d'experts-comptables (IDCC 0787) prévoit que les 11 jours fériés légaux sont chômés et payés. Cette page détaille la liste des jours concernés, les conditions de rémunération, les règles en cas de travail un jour férié et le régime particulier du 1er mai.
IDCC
0787
Entreprises concernées
Cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes
FAQ — Jours fériés CCN experts-comptables (IDCC 0787)
Le Vendredi Saint est-il un jour férié dans les cabinets d'experts-comptables en Alsace-Moselle ?
Le Vendredi Saint est-il un jour férié dans les cabinets d'experts-comptables en Alsace-Moselle ?
Oui, en Alsace-Moselle, le Vendredi Saint est un jour férié supplémentaire dans les communes disposant d'un temple protestant ou d'une église mixte. Le 26 décembre s'ajoute également à la liste des 11 jours fériés légaux dans ces départements.
Un salarié peut-il être obligé de travailler un jour férié ?
Un salarié peut-il être obligé de travailler un jour férié ?
En principe, les jours fériés sont chômés, mais l'employeur peut demander à un salarié de travailler en cas de circonstances exceptionnelles. Le travail le 1er mai reste interdit, sauf dans les activités ne pouvant être interrompues.
Quelle majoration s'applique pour le travail du 1er mai ?
Quelle majoration s'applique pour le travail du 1er mai ?
Le travail du 1er mai donne droit à une indemnité égale au montant du salaire, soit une rémunération doublée, conformément aux articles L. 3133-4 à L. 3133-6 du Code du travail.
Un jour férié tombant un samedi donne-t-il droit à un jour de repos ?
Un jour férié tombant un samedi donne-t-il droit à un jour de repos ?
Non, la convention collective ne prévoit pas de repos compensateur lorsqu'un jour férié tombe un jour habituellement non travaillé.
Quels salariés bénéficient du maintien de salaire lors d'un jour férié chômé ?
Quels salariés bénéficient du maintien de salaire lors d'un jour férié chômé ?
Tous les salariés de la convention collective des experts-comptables bénéficient du maintien de salaire lors des jours fériés chômés, quels que soient leur statut ou leur ancienneté, l'article 8.3.4 ne posant aucune condition à ce titre.
Comment la journée de solidarité s'applique-t-elle aux salariés en forfait annuel en jours ?
Comment la journée de solidarité s'applique-t-elle aux salariés en forfait annuel en jours ?
Pour les salariés en forfait annuel en jours, la journée de solidarité est intégrée dans le plafond annuel de jours travaillés, sans jour de repos supplémentaire à poser à ce titre.