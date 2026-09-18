Comment fonctionne la convention collective de la publicité ?
Qu’est-ce que la convention collective de la publicité ? Qui est concerné par cette convention collective ? Quel est son contenu ?
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 6 000 entreprises
Champ d'application
Publicité, Régie publicitaire, Communication
Tout savoir sur cette convention collective
Calcul de salaire
Le calcul du salaire dans la CCN Publicité repose sur le salaire minimum conventionnel, la prime d'ancienneté et les éventuelles heures supplémentaires. Cette page détaille chaque composante, les grilles en vigueur et les règles à respecter sur le bulletin de paie.
Coefficient
Le coefficient détermine la position d'un salarié dans la grille de classification de la convention collective de la publicité. Il sert de référence pour fixer le salaire minimum, la durée de la période d'essai et les droits liés à chaque catégorie professionnelle.
Cotisations
Les cotisations sociales dans la CCN Publicité reposent essentiellement sur le régime légal et interprofessionnel. Cette page détaille les taux en vigueur en 2026, les spécificités liées au statut cadre ou non-cadre et les contributions propres à la branche.
Durée du travail
La convention collective de la publicité renvoie largement au cadre légal du Code du travail en matière de durée du travail. Cette page détaille les règles applicables : durée légale, heures supplémentaires, forfait jours et repos obligatoires.
Grille de salaire
La grille de salaire de la CCN Publicité fixe les rémunérations minimales pour les employés, techniciens et agents de maîtrise, et cadres du secteur. Issue de l'avenant du 19 mars 2025, elle s'applique à toutes les entreprises de la branche depuis le 1er juin 2025.
Indemnité repas
La convention collective nationale de la publicité ne prévoit pas d'indemnité repas obligatoire au niveau de la branche. L'employeur reste toutefois libre de mettre en place des titres-restaurant, une prime de panier ou une indemnité de déplacement repas, dans le respect du cadre légal et des plafonds URSSAF 2026.
Mutuelle
La CCN Publicité (IDCC 86) ne prévoit pas d'accord spécifique sur la complémentaire santé. Les obligations en matière de mutuelle relèvent donc du droit commun, issu de la loi ANI de 2013 et du Code de la sécurité sociale. Cette page détaille les règles applicables aux entreprises du secteur publicitaire.
Période d'essai
La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et au salarié d'apprécier les conditions de travail. Dans la CCN Publicité, sa durée et ses modalités de renouvellement varient selon la catégorie professionnelle : employé, technicien et agent de maîtrise (TAM) ou cadre.
Prévoyance
La convention collective de la publicité ne prévoit pas de régime de prévoyance propre au niveau de la branche. Seule l'obligation interprofessionnelle pour les cadres s'applique. Cette page détaille les règles en vigueur, les catégories de bénéficiaires et les garanties à mettre en place.
RTT
La convention collective de la publicité ne prévoit pas de régime spécifique de RTT. Ces jours de repos dépendent des accords d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail. Cette page détaille le cadre légal applicable, le calcul des jours de RTT et les règles de prise dans le secteur publicitaire.
Congés dans la convention collective de la publicité
Découvrez dans quels cas les salariés de la convention collective de la publicité peuvent bénéficier de congés.
Arrêt maladie dans la convention de la publicité
Employeurs dans la publicité, votre convention collective prévoit des règles particulières en cas d’arrêt maladie. Découvrez lesquelles avec Payfit.
Alternance/apprentissage
Contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, rémunération, aides employeur et spécificités de la CCN publicité. Guide complet.
Avantage en nature
Nourriture, logement, véhicule, NTIC : évaluation forfaitaire, barèmes URSSAF 2026 et impact sur le bulletin de paie dans la CCN publicité.
Congés exceptionnels
Mariage, naissance, décès, déménagement : durées des congés pour événements familiaux prévus par la CCN publicité et comparaison avec le Code du travail.
Indemnité licenciement
Calcul de l'indemnité conventionnelle et légale, conditions d'ancienneté, base de calcul et exemples chiffrés. Guide complet pour les employeurs du secteur de la publicité.
Préavis démission
Durées de préavis, modalités de notification, dispense et heures de recherche d'emploi : tout ce que l'employeur doit savoir sur le préavis de démission dans la CCN publicité (IDCC 86).
Préavis licenciement
Durées de préavis selon la catégorie et l'ancienneté, dispense, heures de recherche d'emploi et indemnité compensatrice. Guide complet pour les employeurs du secteur de la publicité.
Préavis rupture conventionnelle
Procédure, absence de préavis, indemnité spécifique et droits du salarié. Guide complet de la rupture conventionnelle dans la CCN publicité (IDCC 86).
Contrat saisonnier
Le contrat saisonnier est un CDD conclu pour répondre à une activité récurrente et prévisible chaque année. Dans le secteur de la publicité, ce type de contrat reste peu courant mais n'est pas exclu si les conditions légales de saisonnalité sont réunies. La CCN Publicité ne prévoit pas de régime spécifique : les règles du Code du travail s'appliquent.
Contrat extra
Le contrat extra (CDD d'usage) obéit à des conditions strictes de recours, y compris dans le secteur de la publicité. Cette page présente le cadre légal, les secteurs autorisés, les droits des salariés et les points de vigilance pour les employeurs relevant de la CCN Publicité.
Jours fériés
La convention collective de la publicité prévoit des dispositions spécifiques pour les jours fériés, notamment en matière de rémunération complémentaire ou de repos compensateur. Cette page détaille la liste des jours fériés reconnus, les conditions de chômage et de travail, ainsi que les droits des salariés en cas de travail un jour férié.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire constitue un droit fondamental pour les salariés des entreprises de la publicité. La CCN Publicité (IDCC 86) rappelle le principe du repos dominical et renvoie largement aux dispositions légales du Code du travail. Cette page présente les règles applicables, les dérogations possibles et les points de vigilance conventionnels.
IDCC
L'IDCC 86 est le code officiel attribué à la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Cette page explique sa signification, son champ d'application, les codes NAF concernés et les principales dispositions à connaître pour les employeurs du secteur publicitaire.
Code NAF / APE
Le code NAF (ou APE) permet d'identifier l'activité principale d'une entreprise et de déterminer la convention collective applicable. Pour la branche Publicité (IDCC 86), deux codes principaux sont concernés : 73.11Z et 73.12Z. Cette page détaille leur signification, leur attribution et leur lien avec la convention collective.
Maternité
La convention collective de la publicité prévoit un maintien de salaire à 100 % pendant le congé maternité, sous conditions d'ancienneté. Cette page détaille la durée du congé, l'indemnisation par l'employeur, les IJSS et les protections applicables aux salariées du secteur.
Paternité
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant permet au second parent de bénéficier d'un congé indemnisé à l'occasion d'une naissance. Cette page présente les règles légales applicables, les spécificités de la CCN Publicité et les démarches à accomplir.
Accident du travail
La convention collective de la publicité (IDCC 86) prévoit un maintien à 100 % du salaire réel en cas d'accident du travail, dès l'entrée en service. Cette page détaille les conditions d'indemnisation, les durées de maintien selon l'ancienneté et les obligations de l'employeur.
Retraite
La convention collective de la publicité (IDCC 86) prévoit des indemnités de fin de carrière spécifiques, complétées par une prime de fidélité. Cette page détaille les règles applicables aux employés, techniciens et cadres du secteur publicitaire en matière de retraite.
Retraite complémentaire
La retraite complémentaire Agirc-Arrco concerne tous les salariés relevant de la convention collective de la Publicité. Cette page détaille les taux de cotisation 2026, la répartition entre employeur et salarié, les tranches de salaire et les spécificités prévues par la CCN Publicité.
FAQ — Convention collective Publicité (IDCC 86)
Quel est le code IDCC de la convention collective de la publicité ?
Quel est le code IDCC de la convention collective de la publicité ?
Le code IDCC de la convention collective de la publicité est le numéro 86. Ce numéro identifie la convention de façon unique et permet de la retrouver rapidement sans connaître son intitulé exact, qui est « convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française ».
Quelle indemnité de licenciement prévoit la convention collective de la publicité ?
Quelle indemnité de licenciement prévoit la convention collective de la publicité ?
La convention collective de la publicité prévoit une indemnité de licenciement pour les salariés ayant au moins 2 ans d'ancienneté, distincte de l'indemnité de préavis. Elle s'élève à 33 % de mois de salaire par année complète de présence jusqu'à 15 ans d'ancienneté, puis à 40 % au-delà.
Quelle différence entre la convention collective de la publicité et le Code du travail ?
Quelle différence entre la convention collective de la publicité et le Code du travail ?
La différence entre la convention collective de la publicité et le Code du travail tient au niveau de détail et d'adaptation au secteur. Le Code du travail fixe le socle légal commun à tous les employeurs, tandis que la convention collective de la publicité adapte ces règles aux usages du secteur. Elle prévoit des dispositions plus favorables sur les salaires ou les congés, par exemple.
La convention collective de la publicité prévoit-elle une indemnité de départ à la retraite ?
La convention collective de la publicité prévoit-elle une indemnité de départ à la retraite ?
Oui, la convention collective de la publicité prévoit une indemnité de départ à la retraite, dont le montant augmente avec l'ancienneté du salarié, jusqu'à 3 mois de salaire pour les collaborateurs les plus expérimentés. Cette indemnité s'ajoute au respect d'un préavis spécifique avant le départ effectif.