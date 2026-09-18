À retenir La convention collective de la publicité porte le code IDCC 86 et régit les entreprises de publicité et assimilées ;

elle s'applique aux cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés sur le territoire français et dans les DOM ;

elle fixe une grille de salaires minima , des règles de préavis et de congés payés spécifiques au secteur ;

depuis la revalorisation du SMIC au 1er juin 2026 (1 867,02 €), les minima conventionnels des employés de niveaux 1 et 2 sont inférieurs au SMIC, qui s'applique donc à leur place ;

la rupture conventionnelle n'est pas prévue par cette convention : les règles du Code du travail s'appliquent directement.

Quel que soit votre cœur de métier, la convention collective de la publicité est un texte juridique que l'employeur et le salarié doivent connaître et respecter. Chaque entreprise relève d'une convention collective en fonction de son activité.

Pour toutes les activités liées à la publicité, il s'agit de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955, que l'on peut simplement appeler la convention collective de la publicité.

Quelle est la grille de salaires de la convention collective de la publicité ?

La convention collective de la publicité fixe des salaires minima mensuels bruts par catégorie et par niveau, actualisés par l'avenant du 19 mars 2025, étendu par arrêté du 13 juin 2025. La grille de salaire précise les montants minimaux applicables aux salariés concernés.

Catégorie Niveau Minimum mensuel brut Employés Niveau 1 (débutant, 6 mois max) 1 842 € Employés Niveau 2 1 858 € Employés Niveau 3 1 876 € Employés Niveau 4 1 957 € Techniciens et agents de maîtrise Niveau 1 1 999 € Techniciens et agents de maîtrise Niveau 2 2 058 € Techniciens et agents de maîtrise Niveau 3 2 124 € Techniciens et agents de maîtrise Niveau 4 2 252 € Cadres Niveau 1 (débutant, 1 an max) 2 448 € Cadres Niveau 2 2 684 € Cadres Niveau 3 3 164 € Cadres Niveau 4 4 142 €

⚠️ Attention : depuis le 1er juin 2026, le SMIC s'élève à 1 867,02 €. Les minima conventionnels des employés de niveaux 1 (1 842 €) et 2 (1 858 €) sont donc inférieurs au SMIC : c'est le SMIC qui s'applique pour ces deux niveaux. Pour toutes les autres catégories, la grille conventionnelle, plus favorable, s'applique en priorité.

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Quelles entreprises et quels salariés relèvent de la convention collective de la publicité ?

La convention collective de la publicité s'applique aux employeurs, cadres, techniciens, agents de maîtrise et employés des entreprises de publicité et assimilées, sur tout le territoire français et dans les DOM. Le code IDCC de cette convention est le numéro 86. C'est par exemple cette convention que doivent respecter les agences de publicité.

Méconnaître sa convention collective expose à des risques concrets. Pour l'employeur, cela signifie appliquer les mauvaises règles de droit du travail et s'exposer à des litiges devant le conseil de prud'hommes. Pour le salarié, cela peut signifier être soumis à des règles moins avantageuses que celles auxquelles il a droit.

Quand faut-il appliquer la convention collective de la publicité plutôt que le Code du travail ?

La convention collective de la publicité s'applique dès lors que ses dispositions sont plus favorables aux salariés que celles prévues par le Code du travail. C'est notamment le cas en matière de salaire, où la grille conventionnelle dépasse généralement le minimum légal. Lorsque ses dispositions sont moins favorables que la loi, c'est le Code du travail qui s'applique en priorité, comme pour les minima des employés de niveaux 1 et 2 actuellement sous le SMIC.

Quelle est la durée du préavis dans la convention collective de la publicité ?

La durée du préavis dans la convention collective de la publicité varie selon la catégorie professionnelle et, pour les employés, selon l'ancienneté. Les règles relatives au préavis de démission et au préavis de licenciement sont distinctes.

Catégorie Démission Licenciement Employés 1 mois Moins de 2 ans d’ancienneté : 1 mois ; 2 ans d’ancienneté ou plus : 2 mois Techniciens et agents de maîtrise 2 mois 2 mois Cadres 3 mois 3 mois

Aucun préavis n'est dû en cas de faute lourde. La convention collective de la publicité ne prévoit pas de règles spécifiques pour la rupture conventionnelle : ce sont les règles générales du Code du travail qui s'appliquent, la convention datant de 1955, bien avant la création de ce dispositif en 2008.

Combien de jours de congés payés prévoit la convention collective de la publicité ?

La convention collective de la publicité fixe la durée des congés payés à 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif ou assimilé, soit 30 jours ouvrables après une année complète de présence. La période légale de prise du congé se situe du 1er mai au 31 octobre.

Le congé peut être fractionné et pris en partie en dehors de cette période, après accord entre l'employeur et le salarié.

Quelles sont les règles applicables en cas d'arrêt maladie dans la convention collective de la publicité ?

En cas d'arrêt maladie dans la convention collective de la publicité, le salarié doit justifier son absence auprès de son employeur. Conformément à l'article R.1226-1 du Code du travail, il transmet son avis d'arrêt de travail dans les 48 heures suivant le début de l'absence.

Si l'absence n'est pas justifiée et que le salarié ne répond pas dans un délai de 8 jours à une mise en demeure de son employeur envoyée en lettre recommandée, le contrat peut être rompu de fait, sans préavis ni indemnité.

L'employeur peut également demander une contre-visite médicale. Le salarié a droit à une indemnité complémentaire versée par son employeur, dont le montant et la durée dépendent de son ancienneté.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-11.