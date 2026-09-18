À retenir Deux contrats coexistent : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation .

L' AFDAS est l'OPCO compétent pour les entreprises de la publicité (IDCC 86).

La rémunération d'un apprenti varie de 27 % à 100 % du SMIC selon son âge et l'année du contrat.

La période d'essai d'un apprenti dure 45 jours de formation pratique en entreprise.

Vous pouvez bénéficier d'une aide à l'embauche et d'une exonération de cotisations sociales.

Le secteur de la publicité recourt activement à l'alternance pour former ses futurs collaborateurs. La convention collective de la publicité (IDCC 86) et l'accord de branche du 25 avril 2019 relatif à l'emploi et à la formation professionnelle encadrent deux types de contrats : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation.

Quels contrats d'alternance existent dans la convention collective de la publicité ?

La convention collective de la publicité organise deux contrats d'alternance : le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. L'accord de branche du 25 avril 2019 précise leurs conditions d'application dans le secteur. Ces deux contrats vous permettent de former un salarié tout en le faisant travailler.

Bon à savoir L'OPCO compétent pour les entreprises de la publicité est l'AFDAS, l'opérateur de compétences des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication et du sport. C'est auprès de lui que vous déposez vos contrats d'alternance.

Qui peut signer un contrat d'apprentissage dans la publicité ?

Le contrat d'apprentissage s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans révolus. Des dérogations permettent de dépasser cette limite d'âge pour les travailleurs en situation de handicap, les créateurs d'entreprise et les sportifs de haut niveau. Ce contrat combine une formation théorique en centre de formation des apprentis (CFA) et une formation pratique en entreprise.



Dans le secteur de la publicité, certaines formations reviennent plus souvent en apprentissage :

le BTS Communication, très suivi pour les postes d'assistant communication ou chargé de clientèle;

la licence professionnelle en marketing digital, adaptée aux métiers de la publicité en ligne;

le master en stratégie de communication, plutôt destiné aux futurs chefs de projet ou planneurs stratégiques.

Ces formations suivent un rythme d'alternance variable selon l'organisme, généralement une à deux semaines en CFA pour trois à quatre semaines en entreprise. Vous adaptez l'accueil de l'apprenti à ce rythme dès la signature du contrat.

Quelle est la durée du contrat d'apprentissage et de la période d'essai ?

La durée du contrat d'apprentissage varie de 6 mois à 3 ans, selon le diplôme préparé. Un BTS Communication en 2 ans donnera généralement lieu à un contrat de 24 mois, tandis qu'un titre professionnel plus court peut se limiter à 6 ou 12 mois.

La période d'essai est fixée à 45 jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise. Les jours passés en CFA ne comptent pas dans ce calcul : si l'apprenti part 2 semaines en formation théorique pendant cette période, celle-ci se prolonge d'autant.

Pendant ces 45 jours, vous pouvez rompre le contrat sans motif ni indemnité, et l'apprenti dispose du même droit. Passé ce délai, la rupture du contrat obéit à des règles plus encadrées : accord des deux parties, faute grave, inaptitude constatée par le médecin du travail ou décès de l'employeur maître d'apprentissage.

Combien gagne un apprenti dans la convention collective de la publicité ?

La rémunération minimale d'un apprenti dans la convention collective de la publicité correspond à un pourcentage du SMIC, ou du salaire minimum conventionnel s'il est plus favorable. Ce pourcentage dépend de l'âge de l'apprenti et de l'année d'exécution du contrat.

Âge de l’apprenti 1re année 2e année 3e année 16-17 ans 27 % du SMIC 39 % du SMIC 55 % du SMIC 18-20 ans 43 % du SMIC 51 % du SMIC 67 % du SMIC 21-25 ans 53 % du SMIC* 61 % du SMIC* 78 % du SMIC* 26 ans et plus 100 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel 100 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel 100 % du SMIC ou du salaire minimum conventionnel

*Pour les 21-25 ans, le pourcentage s'applique au SMIC ou au salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé, si celui-ci est plus favorable.

Bon à savoir Dans la convention collective de la publicité, les minima conventionnels sont souvent supérieurs au SMIC. La rémunération effective d'un apprenti de 21 ans et plus peut donc dépasser les pourcentages du SMIC indiqués ci-dessus.

Qui peut signer un contrat de professionnalisation dans la publicité ?

Le contrat de professionnalisation s'adresse à plusieurs profils :

les jeunes de 16 à 25 ans qui souhaitent compléter leur formation initiale;

les demandeurs d'emploi de 26 ans et plus;

les bénéficiaires du RSA, de l'ASS ou de l'AAH;

les anciens titulaires d'un contrat unique d'insertion (CUI).

Ce contrat permet à votre salarié d'acquérir une qualification professionnelle reconnue. Ce public élargi en fait un outil de recrutement flexible pour vos équipes. Vous pouvez par exemple recruter un demandeur d'emploi de 30 ans en reconversion vers un métier de la publicité digitale, tout en bénéficiant du même cadre contractuel qu'avec un jeune diplômé.

Quelle est la durée du contrat de professionnalisation dans la publicité ?

La durée du contrat de professionnalisation est comprise entre 6 et 12 mois. L'accord de branche du 25 avril 2019 de la convention collective de la publicité permet de l'étendre au-delà, dans plusieurs situations :

jusqu'à 24 mois pour les formations qualifiantes longues ou les publics prioritaires identifiés par la branche;

jusqu'à 36 mois lorsque le salarié n'a pas obtenu sa qualification lors d'une première tentative, pour cause d'échec à l'examen, de maternité, de maladie ou d'accident du travail.

Vous vérifiez la situation de votre salarié auprès de l'AFDAS avant de fixer la durée exacte du contrat, notamment pour les cas d'extension.

Quelle est la rémunération d'un salarié en contrat de professionnalisation dans la publicité ?

La rémunération minimale d'un salarié en contrat de professionnalisation dans la publicité dépend de son âge et de son niveau de qualification :

moins de 21 ans : au moins 55 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie (65 % avec un bac professionnel ou équivalent);

de 21 à 25 ans : au moins 70 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie (80 % avec un bac professionnel ou équivalent);

26 ans et plus : au moins 85 % du salaire minimum conventionnel de la catégorie pendant les 12 premiers mois, puis 100 % à partir du 12e mois, sans pouvoir être inférieur au SMIC.

👉 À noter : ces taux s'appliquent au salaire minimum conventionnel de la catégorie, ou au SMIC s'il est plus favorable, conformément à l'accord de branche du 25 avril 2019.

Quelles sont les règles de durée du travail pour les alternants ?

Les alternants suivent la durée légale du travail, fixée à 35 heures par semaine. Le temps passé en formation est intégré au temps de travail effectif. Des règles renforcées protègent les alternants mineurs :

durée maximale quotidienne : 8 heures;

durée maximale hebdomadaire : 35 heures;

interdiction de travail de nuit, entre 22 h et 6 h;

repos quotidien minimal de 12 heures, porté à 14 heures pour les moins de 16 ans;

2 jours de repos consécutifs par semaine.

Quelles sont les obligations de l'employeur envers le tuteur ou le maître d'apprentissage ?

Vous devez désigner un maître d'apprentissage pour un contrat d'apprentissage, ou un tuteur pour un contrat de professionnalisation, chargé d'accompagner l'alternant au quotidien. L'accord de branche du 25 avril 2019 de la convention collective de la publicité fixe les conditions à remplir pour ce rôle.

Le maître d'apprentissage doit remplir l'une de ces deux conditions : être titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à celui préparé par l'apprenti et justifier d'un an d'expérience dans le domaine, ou justifier de deux ans d'expérience professionnelle en rapport avec la qualification préparée. À défaut de disposition de branche sur ce point précis, l'article R.6223-22 du Code du travail s'applique dans les mêmes termes.

L'accord de branche insiste sur la formation des tuteurs et vous permet de financer cette formation tutorale par l'intermédiaire de l'AFDAS.

Quelles aides financières l'employeur peut-il obtenir pour un alternant ?

Vous bénéficiez de plusieurs aides financières lorsque vous recrutez un alternant dans le secteur de la publicité :

aide à l'embauche : versée pour la première année du contrat d'apprentissage, son montant varie entre 750 € et 4 500 € selon la taille de votre entreprise et le niveau du diplôme préparé, et il est porté à 6 000 € lorsque l'alternant est reconnu travailleur handicapé;

exonération de cotisations sociales salariales : dans la limite de 50 % du SMIC pour les contrats d'apprentissage conclus depuis le 1er mars 2025, contre 79 % pour les contrats conclus avant cette date;

taxe d'apprentissage : une partie de la taxe versée par votre entreprise finance directement les CFA;

prise en charge de la formation : l'AFDAS finance tout ou partie des coûts pédagogiques de la formation de l'alternant.

⚠️ Attention : les montants de l'aide à l'embauche évoluent régulièrement. Vérifiez les montants en vigueur sur le site du ministère du Travail ou de l'ASP avant de finaliser votre recrutement.

L'alternant a-t-il droit à un congé pour préparer ses examens ?

L'alternant bénéficie d'un congé spécial de 5 jours ouvrables dans le mois qui précède les épreuves de l'examen. Ce congé est rémunéré et s'ajoute à ses congés payés annuels. Vous ne pouvez pas le refuser : il est réservé exclusivement à la préparation des examens.

Simplifiez la gestion de votre paie avec Payfit Découvrez notre solution RH et Paie 100 % conforme aux conventions collectives. Demander une démo

Information à caractère informatif, sans conseil juridique.

Dernière vérification le 2026-08-13.