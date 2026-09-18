À retenir La grille de salaire de la convention collective Publicité fixe des minima obligatoires pour trois catégories : employés, techniciens et agents de maîtrise (TAM), et cadres.

Ces minima résultent de l' avenant du 19 mars 2025 , applicable obligatoirement à toutes les entreprises de la branche depuis le 19 juin 2025 .

Depuis le 1er juin 2026 , le SMIC mensuel brut (1 867,02 €) dépasse les minima des niveaux 1 et 2 de la catégorie Employés.

Une prime d'ancienneté s'ajoute au salaire de base des employés et des TAM, jusqu'à 15 % après 15 ans.

L'employeur applique toujours le montant le plus favorable entre le minimum conventionnel et le SMIC.

Quelle est la grille de salaire complète de la CCN Publicité en 2025-2026 ?

La grille de salaire de la CCN Publicité comprend trois catégories, chacune divisée en quatre niveaux de rémunération minimale. Les montants ci-dessous correspondent à l'avenant du 19 mars 2025, en vigueur depuis le 19 juin 2025.

Niveau Salaire mensuel brut Salaire annuel brut Niveau 1 (débutant) 2 448 € 29 376 € Niveau 2 2 684 € 32 208 € Niveau 3 3 164 € 37 968 € Niveau 4 4 142 € 49 704 €

Cette grille concerne les cadres de la CCN Publicité. Tous les niveaux dépassent largement le SMIC en vigueur au 1er juin 2026 (1 867,02 €).

Niveau Salaire mensuel brut Salaire annuel brut Niveau 1 1 999 € 23 988 € Niveau 2 2 058 € 24 696 € Niveau 3 2 124 € 25 488 € Niveau 4 2 252 € 27 024 €

Cette grille concerne les techniciens et agents de maîtrise (TAM). Le niveau 1 reste supérieur au SMIC, avec un écart de 132 €.

Niveau Salaire mensuel brut Salaire annuel brut Niveau 1 (débutant) 1 842 € 22 104 € Niveau 2 1 858 € 22 296 € Niveau 3 1 876 € 22 512 € Niveau 4 1 957 € 23 484 €

Cette grille concerne les employés. Depuis le 1er juin 2026, les niveaux 1 et 2 sont inférieurs au SMIC (1 867,02 €) : c'est donc le SMIC qui s'applique pour ces deux niveaux.

⚠️ Attention : le SMIC prime toujours sur le minimum conventionnel lorsqu'il lui est supérieur. Vérifiez systématiquement les deux montants avant de fixer une rémunération.

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Qu'est-ce que la grille de salaire de la CCN Publicité ?

La grille de salaire de la convention collective Publicité fixe les montants minimaux de rémunération que chaque employeur doit respecter dans le secteur publicitaire. Elle s'appuie sur la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilées (IDCC 86, brochure 3073).

Les minima actuels résultent de l'avenant du 19 mars 2025 relatif aux salaires minima conventionnels. Cet avenant a été étendu par arrêté du 13 juin 2025, publié au Journal officiel le 19 juin 2025. Il s'applique obligatoirement à l'ensemble des entreprises de la branche depuis cette date de publication ; les entreprises adhérentes aux organisations signataires pouvaient toutefois l'appliquer dès le 1er juin 2025, à titre volontaire.

La grille couvre les entreprises dont l'activité principale correspond aux codes suivants :

NAF 7311Z : activités des agences de publicité ;

NAF 7312Z : régie publicitaire de médias.

Les entreprises peuvent vérifier leur rattachement à la branche à partir du code NAF et APE correspondant à leur activité principale.

💡 Bon à savoir : le montant le plus favorable au salarié prévaut toujours entre le minimum conventionnel et le SMIC.

La classification professionnelle de la CCN Publicité repose sur trois catégories, réparties selon un système de coefficients. Chaque catégorie comporte quatre niveaux qui reflètent le degré de responsabilité et d'autonomie du salarié.

Les trois catégories se répartissent ainsi :

employés (coefficients 120 à 215) : personnel d'exécution et d'assistance ;

techniciens et agents de maîtrise (coefficients 220 à 399) : personnel technique qualifié et encadrement intermédiaire ;

cadres (à partir du coefficient 400) : personnel d'encadrement supérieur et de direction.

Le coefficient de salaire permet de situer le salarié dans la classification professionnelle et de déterminer le niveau de rémunération minimale applicable.

Le niveau 1 correspond au poste de débutant chez les employés et les cadres. Il s'applique pendant les 6 premiers mois pour un employé, et pendant la première année pour un cadre. À l'issue de cette période, le salarié accède automatiquement au niveau supérieur et bénéficie d'une revalorisation de son salaire minimum.

Pour appliquer correctement la grille de salaire, identifiez d'abord la catégorie professionnelle du salarié. Le contrat de travail doit mentionner la catégorie (employé, TAM ou cadre) correspondant aux fonctions exercées, selon les critères de l'annexe II de la convention.

Déterminez ensuite le niveau au sein de la catégorie, en fonction de la complexité des tâches, du degré d'autonomie et de l'expérience requise. Consultez également le calcul de salaire de la CCN Publicité afin de déterminer le minimum correspondant à la classification retenue.

Comparez alors le minimum conventionnel avec le SMIC en vigueur : le montant le plus élevé des deux constitue le plancher de rémunération obligatoire.

Vérifiez enfin les éventuels accords d'entreprise, d'établissement ou de groupe. Un tel accord d'entreprise peut prévoir des salaires minimaux supérieurs à ceux de la branche ; dans ce cas, ce sont les minima de l'accord d'entreprise qui s'appliquent.

La convention collective Publicité prévoit une prime d'ancienneté au bénéfice des employés et des techniciens et agents de maîtrise. Cette prime s'ajoute au salaire de base et récompense la fidélité du salarié dans l'entreprise.

Pour les employés, la prime d'ancienneté se calcule en pourcentage du salaire minimum conventionnel correspondant au niveau du salarié. Elle démarre à 3 % après 3 ans d'ancienneté, puis progresse d'1 point par année supplémentaire jusqu'à un plafond de 15 % après 15 ans.

Prenons un exemple concret : un employé positionné au niveau 2 (salaire minimum de 1 858 €) qui totalise 8 ans d'ancienneté perçoit une prime de 8 %, soit environ 148,64 € bruts par mois en plus de son salaire de base. Cette prime évolue chaque année :

3 ans : 3 % du salaire minimum ;

4 ans : 4 % ;

5 ans : 5 % ;

8 ans : 8 % ;

15 ans et plus : 15 % (plafond atteint).

Cette progression annuelle automatique permet au salarié de voir sa rémunération augmenter mécaniquement, indépendamment d'une négociation individuelle. Elle figure sur une ligne séparée du bulletin de paie et reste distincte du salaire de base.

Les techniciens et agents de maîtrise bénéficient d'un mécanisme de prime d'ancienneté similaire à celui des employés, avec la même progression de 3 % à 15 %. La base de calcul reste le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau du salarié.

Prenons l'exemple d'un TAM positionné au niveau 3 (salaire minimum de 2 124 €) qui totalise 12 ans d'ancienneté : il perçoit une prime de 12 %, soit environ 254,88 € bruts par mois. Voici comment cette prime évolue dans le temps :

3 ans : 3 % du salaire minimum ;

6 ans : 6 % ;

10 ans : 10 % ;

12 ans : 12 % ;

15 ans et plus : 15 % (plafond atteint).

Comme pour les employés, cette prime est prise en compte dans le calcul des heures supplémentaires et des indemnités de rupture. Elle constitue un avantage financier non négligeable pour les TAM fidèles à leur entreprise, en particulier dans les niveaux intermédiaires de la grille.

💡 Bon à savoir : les cadres ne bénéficient pas d'une prime d'ancienneté conventionnelle au sens strict. Leur progression salariale repose sur les négociations individuelles et les politiques de rémunération propres à chaque entreprise.

Le SMIC 2026 dépasse-t-il certains minima de la grille de salaire de la Publicité ?

Oui, le SMIC dépasse désormais deux niveaux de la catégorie Employés dans la grille de salaire de la CCN Publicité. Le SMIC a connu deux revalorisations récentes qui modifient la lecture de la grille conventionnelle.

Au 1er janvier 2026, le SMIC mensuel brut s'élevait à 1 823,03 € (12,02 € de l'heure). Au 1er juin 2026, il est passé à 1 867,02 € (12,31 € de l'heure). Le SMIC horaire permet de vérifier le montant légal minimal applicable en fonction de la durée du travail.

Avec cette revalorisation, la situation par catégorie est la suivante :

cadres : tous les niveaux restent très largement supérieurs au SMIC, aucun ajustement n'est nécessaire ;

TAM : tous les niveaux restent supérieurs au SMIC, avec un écart confortable de 132 € au niveau 1 ;

employés : les niveaux 1 (1 842 €) et 2 (1 858 €) sont désormais inférieurs au SMIC (1 867,02 €), l'employeur doit donc appliquer le SMIC pour ces deux niveaux. Le niveau 3 (1 876 €) reste au-dessus du SMIC, mais de seulement 9 €.

Les entreprises du secteur doivent surveiller attentivement les revalorisations du SMIC et ajuster les bulletins de paie en conséquence, en particulier pour les niveaux les plus bas de la catégorie Employés. Ces ajustements doivent apparaître clairement sur le bulletin de paie du salarié.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-12.