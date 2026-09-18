À retenir 10 jours fériés conventionnels sont reconnus par la convention collective de la publicité (IDCC 86), listés à l'article 61 ;

Le 8 mai reste applicable car il figure parmi les 11 jours fériés légaux, même s'il n'apparaît pas dans la liste conventionnelle ;

La convention collective maintient le salaire sans condition d'ancienneté pour les jours fériés chômés, une règle plus favorable que le Code du travail ;

Un jour férié travaillé par un cadre en permanence donne droit à une indemnité équivalente à une journée de salaire ou à un repos compensateur , selon l'article 61 ;

Le 1er mai bénéficie d'un régime légal spécifique, avec une indemnité obligatoire en cas de travail.

La convention collective de la publicité fixe des règles précises sur les jours fériés, plus favorables que le Code du travail sur plusieurs points. Cette page détaille la liste des jours reconnus, les conditions de maintien de salaire et les contreparties en cas de travail un jour férié.

Quels sont les jours fériés reconnus par la CCN Publicité ?

La convention collective nationale de la publicité (IDCC 86, brochure n° 3073) reconnaît 10 jours fériés, listés à l'article 61 : le 1er mai et 9 autres jours.

1er janvier ;

lundi de Pâques ;

1er mai ;

jeudi de l'Ascension ;

lundi de Pentecôte ;

14 juillet ;

15 août ;

1er novembre ;

11 novembre ;

25 décembre.

Le 8 mai ne figure pas dans cette liste conventionnelle, mais il reste applicable dans les entreprises relevant de la CCN Publicité. Il fait partie des 11 jours fériés légaux prévus par l'article L3133-1 du Code du travail.

Bon à savoir Le Code du travail reconnaît 11 jours fériés légaux. La convention collective de la publicité en liste 10 à l'article 61. Le 8 mai reste un jour férié légal applicable, même en l'absence de mention conventionnelle.



Les jours fériés sont-ils chômés et payés dans la CCN Publicité ?

Oui, les jours fériés conventionnels sont chômés et payés dans les entreprises relevant de la CCN Publicité. Le salaire est maintenu intégralement, sans condition d'ancienneté.

Lorsqu'un jour férié tombe un jour habituellement travaillé, vous vous absentez sans subir de réduction de votre rémunération mensuelle. Cette règle s'applique dès le premier jour d'embauche.



La CCN Publicité impose-t-elle une ancienneté minimale pour le maintien de salaire ?

Non, la convention collective de la publicité est plus favorable que le Code du travail sur ce point. Les articles 42 (techniciens et agents de maîtrise) et 61 (cadres) prévoient le maintien intégral du salaire les jours fériés chômés, sans aucune condition d'ancienneté.

À titre de comparaison, la règle légale supplétive de l'article L3133-3 du Code du travail impose 3 mois d'ancienneté minimum. Un salarié nouvellement embauché dans une entreprise relevant de la CCN Publicité bénéficie donc du maintien de salaire dès son arrivée, sans attendre ce délai.

Quelle rémunération est prévue en cas de travail un jour férié ?

Pour un cadre assurant une permanence un jour férié autre que le 1er mai, l'article 61 de la CCN Publicité prévoit une contrepartie : une indemnité équivalente à une journée de salaire, calculée à hauteur de 1/24e des appointements mensuels, ou une journée de repos compensateur à prendre dans la semaine qui suit.

👉 À noter : pour les techniciens et agents de maîtrise relevant de l'article 42, la convention ne détaille pas de contrepartie spécifique au travail un jour férié. Vérifiez les dispositions applicables dans votre entreprise ou votre accord d'entreprise sur ce point.

Que se passe-t-il si le jour férié coïncide avec un dimanche ?

Lorsqu'un jour férié travaillé coïncide avec un dimanche, la règle la plus favorable prévue par les textes applicables ou par un accord d'entreprise s'applique.

Quel régime particulier s'applique au 1er mai ?

Le 1er mai bénéficie d'un statut spécifique prévu par l'article L3133-4 du Code du travail. C'est le seul jour férié obligatoirement chômé, sauf dans les établissements qui ne peuvent interrompre le travail.

Si vous travaillez le 1er mai, l'article L3133-6 du Code du travail prévoit une indemnité égale au montant de votre salaire habituel, en plus de celui-ci. Votre employeur ne peut pas remplacer cette indemnité légale par un simple repos compensateur.

Quel est l'impact des jours fériés sur la paie ?

L'impact sur la paie dépend de la situation du jour férié : chômé ou travaillé, en semaine ou coïncidant avec un jour de repos.

jour férié chômé tombant un jour travaillé : maintien du salaire, sans condition d'ancienneté ;

jour férié chômé tombant un jour de repos : aucune incidence automatique sur la rémunération ;

jour férié travaillé par un cadre en permanence, hors 1er mai : indemnité équivalente à une journée de salaire (1/24e des appointements mensuels) ou repos compensateur ;

1er mai travaillé : salaire habituel et indemnité légale égale au montant de ce salaire.

Situation Droit du salarié Précision Jour férié chômé Maintien intégral du salaire Aucune condition d’ancienneté (articles 42 et 61 de la CCN) Jour férié travaillé par un cadre en permanence, hors 1er mai Indemnité égale à une journée de salaire (1/24e des appointements mensuels) ou repos compensateur Selon l’article 61 de la CCN 1er mai chômé Maintien du salaire Aucune condition d’ancienneté 1er mai travaillé Salaire habituel + indemnité égale à ce salaire Article L3133-6 du Code du travail Cadres au forfait jours Application de l’article 61 de la CCN Pas de régime spécifique au forfait jours dans la convention

⚠️ Attention : la convention ne prévoit pas de régime spécifique au forfait jours pour les jours fériés. Vérifiez les règles de décompte prévues par la convention de forfait applicable dans votre entreprise.

La journée de solidarité peut-elle être effectuée un jour férié ?

Oui, la journée de solidarité peut être accomplie un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai. Dans ce cas, le jour travaillé à ce titre ne donne pas lieu à la contrepartie conventionnelle applicable aux jours fériés ordinaires.

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Dernière vérification le 2026-08-13.