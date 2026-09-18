À retenir : le congé maternité conventionnel dure 18 semaines dans la convention collective Publicité (articles 27, 46 et 65), plus favorable que les 16 semaines légales pour un 1er ou 2eme enfant ;

après 1 an d'ancienneté , l'employeur maintient le salaire à 100 % du salaire réel , sous déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) ;

l'IJSS maternité est plafonnée à 104,02 € par jour en 2026 ;

le licenciement est interdit pendant la grossesse, le congé maternité et les 10 semaines suivantes ;

le congé maternité compte comme du temps de travail effectif pour les congés payés et l'ancienneté.

Environ 6 000 entreprises relèvent de la convention collective Publicité, dont le champ d'application couvre la publicité, les régies publicitaires et la communication.La convention collective Publicité prévoit un maintien de salaire à 100 % pendant le congé maternité, sous conditions d'ancienneté. Nous détaillons ici la durée du congé, son indemnisation et les protections dont bénéficient les salariées du secteur.

Quelle est la durée du congé maternité dans la convention collective Publicité ?

La convention collective Publicité (IDCC 86) fixe un congé maternité conventionnel de 18 semaines, prévu par les articles 27 (employés), 46 (techniciens) et 65 (cadres). Cette durée s'applique à toutes les catégories de salariées, quel que soit leur statut.Le Code du travail prévoit des durées légales qui varient selon la situation familiale :

1er ou 2e enfant : 16 semaines, réparties en 6 semaines avant la naissance et 10 semaines après ;

à partir du 3e enfant : 26 semaines, réparties en 8 semaines avant et 18 semaines après ;

jumeaux : 34 semaines ;

triplés ou plus : 46 semaines.

Les 18 semaines conventionnelles s'appliquent lorsqu'elles sont plus favorables, c'est-à-dire pour un 1er ou 2e enfant. Pour un 3e enfant ou une naissance multiple, la durée légale, plus longue, prend le relais.

💡 Bon à savoir : la salariée peut demander le report d'une partie du congé prénatal, jusqu'à 3 semaines, sur le congé postnatal, sous réserve d'un avis favorable du médecin. En cas de grossesse pathologique, un congé supplémentaire de 2 semaines peut être prescrit avant l'accouchement.

L'indemnisation du congé maternité repose sur deux mécanismes complémentaires : les indemnités journalières de la Sécurité sociale (IJSS) versées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), et le complément employeur prévu par la convention collective.

Les IJSS maternité correspondent à 100 % du salaire journalier de base, calculé sur la moyenne des trois derniers salaires bruts précédant le congé, dans la limite du plafond de la Sécurité sociale. En 2026, cette indemnité journalière est plafonnée à 104,02 € par jour.

Pour une salariée dont le salaire dépasse ce plafond, l'écart entre l'IJSS et le salaire réel est comblé par le complément employeur, sous condition d'ancienneté. Voici comment se calcule concrètement l'IJSS :

la CPAM prend en compte les 3 derniers bulletins de paie avant le début du congé ;

le salaire journalier de base est établi à partir de cette moyenne, puis plafonné ;

l'employeur transmet une attestation de salaire à la CPAM pour déclencher le versement ;

le versement démarre en général sous quelques jours après réception du dossier complet.

Une salariée au SMIC touchera ainsi l'intégralité de son salaire net via les IJSS, tandis qu'une salariée mieux rémunérée dépendra du complément versé par l'employeur pour atteindre 100 % de son salaire réel.

Les articles 27, 46 et 65 de la convention collective Publicité prévoient un maintien de salaire à 100 % du salaire réel, sous déduction des IJSS et, le cas échéant, de tout régime complémentaire. Cette garantie s'applique après 1 an de présence acquise à la date présumée de l'accouchement.

Le tableau ci-dessous récapitule les conditions par catégorie de salariés :

Catégorie Article CCN Ancienneté requise Niveau de maintien Durée du maintien Employés Art. 27 1 an 100 % du salaire réel (sous déduction IJSS) Durée du congé maternité Techniciens Art. 46 1 an 100 % du salaire réel (sous déduction IJSS) Durée du congé maternité Cadres Art. 65 1 an 100 % du salaire réel (sous déduction IJSS) Durée du congé maternité

Sans cette ancienneté d'un an, la salariée ne perçoit que les IJSS, sans complément de l'employeur. Une salariée embauchée 8 mois avant son congé maternité, par exemple, ne bénéficiera pas du maintien conventionnel et devra se limiter aux indemnités de la Sécurité sociale.

👉 À noter : le congé maternité est comptabilisé indépendamment des absences pour maladie ou accident du travail. Cette règle est prévue par les articles 25 (employés), 44 (techniciens) et 63 (cadres) de la convention collective Publicité, et ne réduit donc pas les droits à indemnisation en cas de maladie sur une même période de 12 mois consécutifs.

Quelles protections pour la salariée enceinte ?

La salariée enceinte bénéficie de plusieurs protections légales qui s'appliquent avant, pendant et après son congé maternité.

Que dit la loi sur la protection contre le licenciement ?

L'article L1225-4 du Code du travail interdit le licenciement d'une salariée pendant toute la durée de sa grossesse médicalement constatée, pendant son congé maternité, les congés payés pris immédiatement après, et pendant les 10 semaines suivant ces périodes. Cette protection couvre donc une période bien plus large que le seul congé maternité.

Seules deux situations permettent une exception à cette règle :

une faute grave de la salariée, sans lien avec sa grossesse ;

un motif étranger à la grossesse rendant impossible le maintien du contrat, par exemple une fermeture totale de l'entreprise.

⚠️ Attention : l'article L1225-4-1 du Code du travail concerne spécifiquement le second parent pendant les 10 semaines suivant la naissance. Il ne doit pas être confondu avec la protection maternité, qui vise la salariée enceinte elle-même.

Quels sont les effets du congé maternité sur l'ancienneté et le retour à l'emploi ?

La durée du congé maternité compte intégralement pour le calcul de l'ancienneté, conformément à l'article L1225-24 du Code du travail. La salariée ne perd donc aucun droit lié à son ancienneté pendant son absence.

À son retour, la salariée retrouve son poste ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente, en application de l'article L1225-25 du Code du travail. Elle bénéficie également d'un entretien professionnel à cette occasion. Le congé maternité est par ailleurs assimilé à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés, en vertu de l'article L3141-5 du Code du travail :

la salariée continue d'accumuler des jours de congé pendant toute la durée de son absence ;

si elle ne peut pas prendre ses congés avant la fin de la période de référence, elle conserve le droit de les prendre à son retour ;

ce report s'applique automatiquement, sans démarche particulière à effectuer.

Quelles démarches effectuer pour son congé maternité ?

Plusieurs démarches jalonnent le congé maternité, à la fois pour la salariée et pour l'employeur.Voici les étapes à suivre côté salariée :

déclarer sa grossesse avant la fin du 3e mois, en envoyant le certificat médical à la CPAM et à la caisse d'allocations familiales (CAF) ;

informer l'employeur en transmettant un certificat médical indiquant la date présumée de l'accouchement ;

envoyer l'arrêt de travail dans les 3 jours suivant le début du congé.

Côté employeur, la démarche clé consiste à transmettre une attestation de salaire à la CPAM pour permettre le calcul des IJSS, puis à assurer le versement du complément conventionnel dès que la condition d'ancienneté est remplie.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-11.