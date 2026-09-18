À retenir Le salaire minimum conventionnel de la convention collective de la publicité varie selon la catégorie (employés, techniciens/agents de maîtrise, cadres) et le niveau, de 1 à 4.

Depuis le 1er juin 2026, le SMIC dépasse les minima des niveaux Employés N1 et N2, qui doivent donc être revalorisés.

La prime d'ancienneté concerne uniquement les employés et les techniciens/agents de maîtrise, de 3 % après 3 ans à 15 % après 15 ans.

Les heures supplémentaires sont majorées de 25 % puis 50 %, selon les taux légaux en vigueur.

Les cadres autonomes peuvent relever d'un forfait annuel en jours, plafonné à 218 jours par an.

Quelle est la grille des salaires minima dans la convention collective de la publicité ?

La grille des salaires de la convention collective de la publicité résulte de l'avenant du 19 mars 2025, étendu par arrêté du 13 juin 2025. Elle fixe la rémunération mensuelle brute minimale pour un temps complet de 151,67 heures, selon la catégorie professionnelle et le niveau du salarié.

La grille de salaire applicable se présente comme suit :

Catégorie Niveau Salaire minimum conventionnel mensuel brut Employés N1 (débutant) 1 842 € Employés N2 1 858 € Employés N3 1 876 € Employés N4 1 957 € TAM N1 1 999 € TAM N2 2 058 € TAM N3 2 124 € TAM N4 2 252 € Cadres N1 (débutant) 2 448 € Cadres N2 2 684 € Cadres N3 3 164 € Cadres N4 4 142 €

👉 À noter : le niveau 1 employé correspond à un statut débutant, applicable pendant 6 mois avant passage au niveau 2. Pour les cadres, le niveau 1 débutant s'applique pendant 1 an.

Cette convention couvre environ 6 000 entreprises des secteurs de la publicité, des régies publicitaires et de la communication. Le calcul du salaire y repose sur trois éléments : le salaire minimum conventionnel, la prime d'ancienneté et les heures supplémentaires. Nous détaillons ci-dessous chaque composante, ainsi que les règles à respecter sur le bulletin de paie.

Quels éléments composent le salaire dans la convention collective de la publicité ?

Le salaire dans la convention collective de la publicité se compose du salaire de base, de la prime d'ancienneté et, le cas échéant, des heures supplémentaires. Le salaire de base ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel, ni au SMIC lorsque celui-ci est plus favorable.

Les éléments qui entrent dans le calcul du salaire brut sont les suivants :

le salaire de base mensuel ;

la prime d'ancienneté, réservée aux employés et aux techniciens/agents de maîtrise ;

les heures supplémentaires majorées ;

les éventuelles primes exceptionnelles ou avantages en nature.

Depuis le 1er juin 2026, le SMIC mensuel brut s'élève à 1 867,02 € pour un temps plein, soit 12,31 € de l'heure. Ce montant se compare directement aux minima conventionnels de la grille publicité, et c'est le montant le plus favorable au salarié qui s'applique.

Deux niveaux de la catégorie Employés sont concernés par ce rattrapage :

Employés N1 : le minimum conventionnel de 1 842 € est inférieur au SMIC, vous versez donc 1 867,02 € ;

Employés N2 : le minimum conventionnel de 1 858 € est inférieur au SMIC, vous versez donc 1 867,02 €.

Les niveaux Employés N3 et N4, ainsi que tous les niveaux TAM et Cadres, restent supérieurs au SMIC et s'appliquent sans ajustement.

Niveau Minimum CCN SMIC au 01/06/2026 Montant applicable Employés N1 (débutant) 1 842 € 1 867,02 € 1 867,02 € (SMIC) Employés N2 1 858 € 1 867,02 € 1 867,02 € (SMIC) Employés N3 1 876 € 1 867,02 € 1 876 € (CCN) Employés N4 1 957 € 1 867,02 € 1 957 € (CCN)

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La prime d'ancienneté s'applique exclusivement aux employés et aux techniciens/agents de maîtrise de la convention collective de la publicité. Les cadres en sont exclus, car leur grille de salaire intègre déjà cette progression.

Quel est le barème de la prime d'ancienneté ?

La prime d'ancienneté se calcule en pourcentage du salaire minimum conventionnel du niveau du salarié. Elle démarre à 3 % après 3 ans d'ancienneté, puis augmente de 1 % par année supplémentaire, jusqu'à un plafond de 15 % après 15 ans.

Le barème complet se présente ainsi :

moins de 3 ans : 0 % ;

3 ans : 3 % ;

4 ans : 4 % ;

5 ans : 5 % ;

6 ans : 6 % ;

7 ans : 7 % ;

8 ans : 8 % ;

9 ans : 9 % ;

10 ans : 10 % ;

11 ans : 11 % ;

12 ans : 12 % ;

13 ans : 13 % ;

14 ans : 14 % ;

15 ans et plus : 15 % (plafond).

La prime d'ancienneté ne s'inclut pas dans la comparaison avec le SMIC ou le minimum conventionnel. Elle vient toujours s'ajouter au salaire de base, en plus des autres éléments de rémunération. Ce complément protège l'ancienneté des salariés qui ne changent pas de niveau au fil des années.

Pour calculer la prime d'ancienneté, vous appliquez le pourcentage correspondant à l'ancienneté du salarié sur le salaire minimum conventionnel de son niveau, et non sur son salaire réel. Le résultat s'ajoute ensuite au salaire de base pour former le salaire brut.

Voici la méthode en trois étapes :

identifiez le niveau du salarié dans la grille, employé ou TAM, et son minimum conventionnel correspondant ;

repérez le taux applicable dans le barème selon son ancienneté ;

multipliez le minimum conventionnel par ce taux pour obtenir le montant de la prime.

Par exemple, un employé de niveau 3, avec 5 ans d'ancienneté, perçoit une prime d'ancienneté de 5 % × 1 876 € = 93,80 € brut par mois, en plus de son salaire de base. Un technicien de niveau 2 (TAM), avec 10 ans d'ancienneté, perçoit quant à lui 10 % × 2 058 € = 205,80 € brut par mois.

Ce montant évolue automatiquement chaque année, sans démarche particulière du salarié.

La durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine dans la convention collective de la publicité. Les heures effectuées au-delà donnent lieu à une majoration de salaire, calculée sur la base des taux légaux en vigueur.

La durée du travail doit être suivie afin d'identifier les heures réalisées au-delà de la durée légale ou conventionnelle applicable.

Quels sont les taux de majoration applicables ?

Les taux de majoration des heures supplémentaires suivent le Code du travail, et non les dispositions historiques de la convention, fondées sur l'ancienne durée légale de 40 heures. Deux taux s'appliquent selon le nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine :

25 % de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires, de la 36e à la 43e heure ;

50 % de majoration pour les heures suivantes, à partir de la 44e heure.

Quelques exemples concrets illustrent ce mécanisme :

une semaine à 39 heures génère 4 heures supplémentaires, toutes majorées à 25 % ;

une semaine à 45 heures génère 8 heures majorées à 25 % et 2 heures majorées à 50 %.

Ces taux légaux garantissent au salarié une rémunération au moins équivalente à celle prévue par le Code du travail, même lorsque le texte conventionnel évoque encore l'ancien seuil de 40 heures. Votre logiciel de paie doit appliquer ces taux automatiquement dès le dépassement de 35 heures hebdomadaires.

Le taux horaire de base s'obtient en divisant le salaire mensuel brut par 151,67, le nombre d'heures mensualisées pour 35 heures par semaine. Vous appliquez ensuite la majoration correspondante à ce taux horaire pour chaque heure supplémentaire effectuée.

La méthode se déroule en trois étapes :

calculez le taux horaire, salaire mensuel brut divisé par 151,67 ;

comptez le nombre d'heures supplémentaires effectuées dans la semaine ;

appliquez le taux de majoration, 25 % ou 50 %, selon le seuil atteint.

Par exemple, un technicien de niveau 2 perçoit un salaire de base de 2 200 €. Son taux horaire est de 2 200 ÷ 151,67 = 14,51 €. Pour 4 heures supplémentaires dans la semaine, la majoration s'élève à 4 × 14,51 € × 1,25 = 72,55 € brut, qui s'ajoute au salaire habituel de la semaine concernée.

Cette méthode reste valable quel que soit le niveau du salarié, employé, TAM ou cadre hors forfait jours.

Les cadres autonomes de la convention collective de la publicité peuvent relever d'un forfait annuel en jours, si un accord d'entreprise ou d'établissement le prévoit, ou à défaut, si une convention ou un accord de branche l'autorise. Ce dispositif décompte le temps de travail en jours et non en heures, dans la limite de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. L'article L. 3121-64 du Code du travail fixe à la fois ce plafond et le contenu obligatoire de l'accord collectif correspondant.

Pour un cadre en forfait jours, le salaire mensuel résulte de la division d'une rémunération annuelle forfaitaire par 12, sans référence aux heures supplémentaires. Cette rémunération doit rester au moins égale au salaire minimum conventionnel de son niveau. Les jours de repos supplémentaires (JRS) liés au forfait sont recalculés chaque année selon le nombre de RTT et de jours fériés tombant un jour ouvré.

Le passage du salaire brut au salaire net s'effectue par la déduction des cotisations sociales salariales, prélevées directement sur le salaire brut. Dans la convention collective de la publicité, ces cotisations comprennent notamment :

la cotisation de sécurité sociale, maladie, vieillesse, allocations familiales ;

la cotisation chômage ;

la cotisation retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO) ;

la CSG et la CRDS ;

la prévoyance et la mutuelle obligatoires.

Le taux global de cotisations salariales représente environ 22 % à 25 % du salaire brut, selon le statut du salarié, cadre ou non-cadre, et les garanties de prévoyance de l'entreprise. Le salaire net avant impôt correspond donc à environ 75 % à 78 % du salaire brut.

Quelles mentions obligatoires doivent figurer sur le bulletin de paie ?

Le bulletin de paie d'un salarié relevant de la convention collective de la publicité doit comporter, en plus des mentions légales communes, certaines mentions spécifiques à la convention. Ces mentions garantissent la traçabilité des droits du salarié. Les mentions obligatoires du bulletin de paie comprennent notamment :

la référence à la convention collective applicable, celle des entreprises de la publicité et assimilées ;

le coefficient et le niveau de classification du salarié ;

la catégorie professionnelle, employé, technicien/agent de maîtrise ou cadre ;

le montant de la prime d'ancienneté, le cas échéant, sur une ligne distincte ;

le détail des heures supplémentaires effectuées et leur majoration.

Vous devez vérifier chaque mois que la rémunération versée reste au moins égale au minimum conventionnel ou au SMIC, selon le montant le plus favorable au salarié.

💡 Bon à savoir : un logiciel de paie paramétré avec la convention collective de la publicité calcule automatiquement la prime d'ancienneté, applique les bons minima et génère des bulletins de paie conformes.

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Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-11.