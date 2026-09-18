Que signifie l'IDCC 86 de la convention collective Publicité ?
L'IDCC 86 est le code officiel attribué à la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955. Cette page explique sa signification, son champ d'application, les codes NAF concernés et les principales dispositions à connaître pour les employeurs du secteur publicitaire.
Nombre d'entreprises concernées par la CCN
Environ 6 000 entreprises
Champ d'application
Publicité, Régie publicitaire, Communication
À retenir :
l'IDCC 86 identifie la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité ;
le texte date du 22 avril 1955 et porte le numéro de brochure 3073 ;
trois catégories de personnel sont couvertes : employés, techniciens et agents de maîtrise, cadres ;
la période d'essai varie de 2 à 3 mois selon la catégorie, avec ou sans renouvellement ;
les congés exceptionnels pour événements familiaux sont encadrés à la fois par la convention et par le Code du travail.
Vous venez de repérer la mention IDCC 86 sur un bulletin de paie ou une fiche Légifrance et vous cherchez à comprendre ce qu'elle recouvre. Ce code identifie la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité, un texte qui encadre les droits et obligations de plusieurs milliers d'entreprises du secteur. Voici comment le décrypter et l'appliquer au quotidien.
Que signifie l'IDCC 86 ?
IDCC signifie Identifiant De la Convention Collective. L'IDCC 86 (parfois noté IDCC 0086) désigne la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française, signée le 22 avril 1955 et étendue par arrêté du 29 juillet 1955. Elle porte le numéro de brochure 3073, une référence éditoriale qui identifie le même texte que l'IDCC dans les bases officielles.
Ce code ne se confond pas avec le code NAF, attribué par l'Insee pour décrire l'activité économique d'une entreprise. L'IDCC identifie la convention collective applicable, le code NAF sert d'indice sur l'activité exercée. Le rôle de l'IDCC et ses modalités d'identification sont détaillés dans notre article consacré au code IDCC.
💡 Bon à savoir : le numéro de brochure 3073 et l'IDCC 86 renvoient au même texte. Le numéro de brochure identifie l'édition papier, l'IDCC sert de référence dans les bases de données et sur le bulletin de paie.
À quelle convention collective correspond l'IDCC 86 ?
L'IDCC 86 correspond à la convention collective des entreprises de la publicité et assimilées, aussi appelée convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité française. Elle couvre trois catégories de personnel selon des coefficients hiérarchiques distincts. Chaque coefficient détermine le salaire minimum conventionnel applicable.Les trois catégories de personnel sont réparties ainsi :
les employés : coefficients 120 à 215 ;
les techniciens et agents de maîtrise : coefficients 220 à 390 ;
les cadres : coefficients 400 à 700.
La place du salarié dans la classification hiérarchique peut également être étudiée à partir du coefficient de salaire, qui permet de situer son niveau de rémunération au regard de la convention applicable.
Quel est le champ d'application de l'IDCC 86 ?
Le champ d'application de l'IDCC 86 couvre les entreprises dont l'activité principale relève de la publicité ou d'activités assimilées. Il inclut les agences de publicité, les régies publicitaires, les agences média et certaines activités d'études de marché ou de design.
Les activités concernées sont :
les agences de publicité et de communication ;
les régies publicitaires ;
les agences média ;
les études de marché ou sondages, lorsqu'elles relèvent du champ conventionnel ;
certaines activités spécialisées de design liées à la publicité.
Voici le détail des codes NAF concernés et leur niveau de rattachement :
Code NAF
Activité
Rattachement
73.11Z
Activités des agences de publicité
Confirmé
73.12Z
Régie publicitaire de médias
Confirmé
73.20Z
Études de marché et sondages
Sous conditions
74.10Z
Activités spécialisées de design
Sous conditions
⚠️ Attention : les codes NAF 73.20Z et 74.10Z ne rattachent une entreprise à l'IDCC 86 que si son activité principale reste liée à la publicité. Le code NAF et APE seul ne suffit jamais à déterminer la convention applicable.
Certaines entreprises de communication numérique, de conseil ou de production peuvent relever d'une autre convention, par exemple Syntec (IDCC 1486), selon leur activité principale réelle.
Comment trouver l'IDCC applicable à son entreprise ?
Le moyen le plus rapide de trouver l'IDCC applicable reste de consulter le bulletin de paie, qui doit mentionner la convention collective en vigueur. L'article R3243-1 du Code du travail impose cette mention. D'autres sources officielles permettent de vérifier cette information.Ces sources sont :
le bulletin de paie, qui indique la convention applicable ;
le Code du travail numérique (code.travail.gouv.fr) ;
Légifrance, où le texte intégral de la convention est consultable gratuitement ;
les documents sociaux ou l'affichage obligatoire de l'entreprise.
👉 À noter : si l'entreprise exerce plusieurs activités, c'est l'activité principale qui détermine la convention applicable. Le code NAF constitue un indice, pas une preuve. En cas de doute, la DREETS compétente peut orienter l'entreprise.
Quelle est la grille de classification et de rémunération de l'IDCC 86 ?
La grille de salaire de l'IDCC 86 répartit les salariés en coefficients selon leur catégorie et leur niveau de responsabilité. Ces coefficients déterminent les salaires minimaux conventionnels, revalorisés par des avenants salariaux réguliers. Le dernier avenant en vigueur fixe le montant applicable à chaque coefficient.
Le calcul de la rémunération dépend donc de la catégorie professionnelle, du coefficient attribué et du salaire minimum correspondant. Les règles applicables sont présentées dans l'article consacré au calcul de salaire.
Quelles sont les principales dispositions de l'IDCC 86 ?
Au-delà de la classification, l'IDCC 86 fixe la durée de la période d'essai et les congés accordés pour les événements familiaux. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des minimums légaux, parfois plus favorables.
Quelle est la durée de la période d'essai dans l'IDCC 86 ?
La durée de la période d'essai dans l'IDCC 86 dépend de la catégorie du salarié. Les employés bénéficient d'une période d'essai de 2 mois, sans possibilité de renouvellement. Les techniciens et agents de maîtrise et les cadres peuvent voir leur période d'essai renouvelée une fois, ce qui allonge la durée totale maximale.
Catégorie
Durée initiale
Renouvellement
Durée totale maximale
Employés (120-215)
2 mois
Impossible
2 mois
Techniciens et agents de maîtrise (220-390)
2 mois
Possible une fois (+2 mois)
4 mois
Cadres (400 et plus)
3 mois
Possible une fois (+3 mois)
6 mois
Quelques exemples concrets illustrent ces durées :
un employé recruté comme assistant commercial au coefficient 150 : 2 mois, non renouvelable ;
un technicien ou agent de maîtrise recruté comme chef de projet au coefficient 300 : 2 mois renouvelables une fois, soit 4 mois maximum ;
un cadre recruté comme directeur de clientèle au coefficient 500 : 3 mois renouvelables une fois, soit 6 mois maximum.
Quels sont les congés exceptionnels pour événements familiaux dans l'IDCC 86 ?
Les congés exceptionnels pour événements familiaux dans l'IDCC 86 couvrent le mariage, la naissance, l'adoption, le PACS et le décès d'un proche. Ces durées s'appliquent sauf lorsque le Code du travail prévoit un minimum plus favorable, qui prime alors sur le texte conventionnel.
Événement
Durée
Mariage du salarié
1 semaine
Mariage d’un enfant
2 jours
Mariage d’un frère ou d’une sœur
1 jour
Conclusion d’un PACS
4 jours
Naissance ou adoption du premier enfant
3 jours
Naissance à partir du deuxième enfant (aîné de moins de 16 ans au foyer)
4 jours
Décès du conjoint
1 semaine
Décès du concubin ou du partenaire de PACS
3 jours
Décès d’un enfant
12 jours (14 jours si moins de 25 ans ou lui-même parent)
Décès du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère
3 jours
Décès d’un frère ou d’une sœur
3 jours
Décès d’un grand-parent ou d’un petit-enfant
2 jours
Baptême, communion ou cérémonie religieuse similaire
1 jour
Déménagement
1 jour
Rentrée scolaire d’un enfant
1/2 journée
⚠️ Attention : depuis la loi du 8 juin 2020, le congé pour le décès d'un enfant est de 12 jours minimum, porté à 14 jours si l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent. Un congé de deuil supplémentaire de 8 jours s'ajoute dans ce dernier cas. Ces durées légales priment sur celles prévues par la convention.Quelques exemples permettent de mieux visualiser ces droits :
un salarié qui se marie bénéficie d'une semaine complète, contre 2 jours pour le mariage de son enfant ;
la naissance d'un premier enfant ouvre droit à 3 jours, portés à 4 jours à partir du deuxième enfant si l'aîné a moins de 16 ans ;
la conclusion d'un PACS donne droit à 4 jours, un avantage souvent méconnu des employeurs.
Le 13e mois, la prime de vacances et un régime RTT spécifique ne sont pas prévus par le texte de base de l'IDCC 86. Seuls des avenants ou accords d'entreprise peuvent les instaurer, il convient de vérifier leur existence avant de les présenter comme un droit conventionnel automatique.
Information à caractère informatif, sans conseil juridique.Dernière vérification le 2026-08-11.
FAQ – IDCC 86 et convention collective de la publicité
01
L'IDCC 86 s'applique-t-il aux agences de communication digitale ?
L'IDCC 86 ne s'applique aux agences de communication digitale que si leur activité principale reste liée à la publicité traditionnelle. Une agence dont l'activité principale relève du conseil, du développement ou de la production numérique peut relever d'une autre convention, comme Syntec (IDCC 1486). Le code NAF déclaré donne une première indication, mais l'activité réellement exercée reste déterminante.
02
Quelle différence entre l'IDCC 86 et la convention Syntec (IDCC 1486) ?
L'IDCC 86 couvre les entreprises de publicité et assimilées, tandis que la convention Syntec (IDCC 1486) couvre le conseil, l'ingénierie et le numérique. Une agence de publicité classique relève de l'IDCC 86, alors qu'un studio de développement web ou un cabinet de conseil relève généralement de Syntec. Le critère de rattachement reste l'activité principale réellement exercée par l'entreprise.
03
L'IDCC 86 prévoit-il une prime de 13e mois ?
Le texte de base de l'IDCC 86 ne prévoit pas de prime de 13e mois obligatoire. Seul un accord d'entreprise ou un usage local peut instaurer ce type d'avantage. Le fonctionnement et les conditions de versement de la prime de 13e mois dépendent alors de l'accord ou de l'usage qui l'a instaurée. Il convient de vérifier les avenants applicables avant de la présenter comme un droit conventionnel automatique.
04
Que risque un employeur qui n'applique pas l'IDCC 86 alors qu'il devrait ?
Un employeur qui n'applique pas l'IDCC 86 alors que son activité principale l'exige s'expose à un rappel de salaire et d'avantages sur les 3 dernières années, ainsi qu'à des sanctions en cas de contrôle de l'inspection du travail. Les salariés concernés peuvent aussi saisir le conseil de prud'hommes. Une vérification régulière du code NAF et de l'activité réelle permet d'éviter ce risque.
05
Le congé pour la conclusion d'un PACS s'applique-t-il aux salariés en CDD ?
Le congé de 4 jours pour la conclusion d'un PACS s'applique à tous les salariés de l'IDCC 86, y compris ceux en CDD, sans condition d'ancienneté minimale. Ce congé rémunéré doit être pris à l'occasion de l'événement, sur présentation d'un justificatif. Il s'ajoute aux autres congés exceptionnels prévus par la convention.
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