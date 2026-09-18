À retenir : l' IDCC 86 identifie la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité ;

le texte date du 22 avril 1955 et porte le numéro de brochure 3073 ;

trois catégories de personnel sont couvertes : employés , techniciens et agents de maîtrise , cadres ;

la période d'essai varie de 2 à 3 mois selon la catégorie, avec ou sans renouvellement ;

les congés exceptionnels pour événements familiaux sont encadrés à la fois par la convention et par le Code du travail.

Vous venez de repérer la mention IDCC 86 sur un bulletin de paie ou une fiche Légifrance et vous cherchez à comprendre ce qu'elle recouvre. Ce code identifie la convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité, un texte qui encadre les droits et obligations de plusieurs milliers d'entreprises du secteur. Voici comment le décrypter et l'appliquer au quotidien.

Que signifie l'IDCC 86 ?

IDCC signifie Identifiant De la Convention Collective. L'IDCC 86 (parfois noté IDCC 0086) désigne la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française, signée le 22 avril 1955 et étendue par arrêté du 29 juillet 1955. Elle porte le numéro de brochure 3073, une référence éditoriale qui identifie le même texte que l'IDCC dans les bases officielles.

Ce code ne se confond pas avec le code NAF, attribué par l'Insee pour décrire l'activité économique d'une entreprise. L'IDCC identifie la convention collective applicable, le code NAF sert d'indice sur l'activité exercée. Le rôle de l'IDCC et ses modalités d'identification sont détaillés dans notre article consacré au code IDCC.

💡 Bon à savoir : le numéro de brochure 3073 et l'IDCC 86 renvoient au même texte. Le numéro de brochure identifie l'édition papier, l'IDCC sert de référence dans les bases de données et sur le bulletin de paie.

À quelle convention collective correspond l'IDCC 86 ?

L'IDCC 86 correspond à la convention collective des entreprises de la publicité et assimilées, aussi appelée convention collective des cadres, techniciens et employés de la publicité française. Elle couvre trois catégories de personnel selon des coefficients hiérarchiques distincts. Chaque coefficient détermine le salaire minimum conventionnel applicable.Les trois catégories de personnel sont réparties ainsi :

les employés : coefficients 120 à 215 ;

les techniciens et agents de maîtrise : coefficients 220 à 390 ;

les cadres : coefficients 400 à 700.

La place du salarié dans la classification hiérarchique peut également être étudiée à partir du coefficient de salaire, qui permet de situer son niveau de rémunération au regard de la convention applicable.

Quel est le champ d'application de l'IDCC 86 ?

Le champ d'application de l'IDCC 86 couvre les entreprises dont l'activité principale relève de la publicité ou d'activités assimilées. Il inclut les agences de publicité, les régies publicitaires, les agences média et certaines activités d'études de marché ou de design.

Les activités concernées sont :

les agences de publicité et de communication ;

les régies publicitaires ;

les agences média ;

les études de marché ou sondages , lorsqu'elles relèvent du champ conventionnel ;

certaines activités spécialisées de design liées à la publicité.

Voici le détail des codes NAF concernés et leur niveau de rattachement :

Code NAF Activité Rattachement 73.11Z Activités des agences de publicité Confirmé 73.12Z Régie publicitaire de médias Confirmé 73.20Z Études de marché et sondages Sous conditions 74.10Z Activités spécialisées de design Sous conditions

⚠️ Attention : les codes NAF 73.20Z et 74.10Z ne rattachent une entreprise à l'IDCC 86 que si son activité principale reste liée à la publicité. Le code NAF et APE seul ne suffit jamais à déterminer la convention applicable.

Certaines entreprises de communication numérique, de conseil ou de production peuvent relever d'une autre convention, par exemple Syntec (IDCC 1486), selon leur activité principale réelle.

Le moyen le plus rapide de trouver l'IDCC applicable reste de consulter le bulletin de paie, qui doit mentionner la convention collective en vigueur. L'article R3243-1 du Code du travail impose cette mention. D'autres sources officielles permettent de vérifier cette information.Ces sources sont :

le bulletin de paie , qui indique la convention applicable ;

le Code du travail numérique (code.travail.gouv.fr) ;

Légifrance , où le texte intégral de la convention est consultable gratuitement ;

les documents sociaux ou l'affichage obligatoire de l'entreprise.

👉 À noter : si l'entreprise exerce plusieurs activités, c'est l'activité principale qui détermine la convention applicable. Le code NAF constitue un indice, pas une preuve. En cas de doute, la DREETS compétente peut orienter l'entreprise.

Quelle est la grille de classification et de rémunération de l'IDCC 86 ?

La grille de salaire de l'IDCC 86 répartit les salariés en coefficients selon leur catégorie et leur niveau de responsabilité. Ces coefficients déterminent les salaires minimaux conventionnels, revalorisés par des avenants salariaux réguliers. Le dernier avenant en vigueur fixe le montant applicable à chaque coefficient.

Le calcul de la rémunération dépend donc de la catégorie professionnelle, du coefficient attribué et du salaire minimum correspondant. Les règles applicables sont présentées dans l'article consacré au calcul de salaire.

Quelles sont les principales dispositions de l'IDCC 86 ?

Au-delà de la classification, l'IDCC 86 fixe la durée de la période d'essai et les congés accordés pour les événements familiaux. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des minimums légaux, parfois plus favorables.

Quelle est la durée de la période d'essai dans l'IDCC 86 ?

La durée de la période d'essai dans l'IDCC 86 dépend de la catégorie du salarié. Les employés bénéficient d'une période d'essai de 2 mois, sans possibilité de renouvellement. Les techniciens et agents de maîtrise et les cadres peuvent voir leur période d'essai renouvelée une fois, ce qui allonge la durée totale maximale.

Catégorie Durée initiale Renouvellement Durée totale maximale Employés (120-215) 2 mois Impossible 2 mois Techniciens et agents de maîtrise (220-390) 2 mois Possible une fois (+2 mois) 4 mois Cadres (400 et plus) 3 mois Possible une fois (+3 mois) 6 mois

Quelques exemples concrets illustrent ces durées :

un employé recruté comme assistant commercial au coefficient 150 : 2 mois, non renouvelable ;

un technicien ou agent de maîtrise recruté comme chef de projet au coefficient 300 : 2 mois renouvelables une fois, soit 4 mois maximum ;

un cadre recruté comme directeur de clientèle au coefficient 500 : 3 mois renouvelables une fois, soit 6 mois maximum.

Quels sont les congés exceptionnels pour événements familiaux dans l'IDCC 86 ?

Les congés exceptionnels pour événements familiaux dans l'IDCC 86 couvrent le mariage, la naissance, l'adoption, le PACS et le décès d'un proche. Ces durées s'appliquent sauf lorsque le Code du travail prévoit un minimum plus favorable, qui prime alors sur le texte conventionnel.

Événement Durée Mariage du salarié 1 semaine Mariage d’un enfant 2 jours Mariage d’un frère ou d’une sœur 1 jour Conclusion d’un PACS 4 jours Naissance ou adoption du premier enfant 3 jours Naissance à partir du deuxième enfant (aîné de moins de 16 ans au foyer) 4 jours Décès du conjoint 1 semaine Décès du concubin ou du partenaire de PACS 3 jours Décès d’un enfant 12 jours (14 jours si moins de 25 ans ou lui-même parent) Décès du père, de la mère, du beau-père ou de la belle-mère 3 jours Décès d’un frère ou d’une sœur 3 jours Décès d’un grand-parent ou d’un petit-enfant 2 jours Baptême, communion ou cérémonie religieuse similaire 1 jour Déménagement 1 jour Rentrée scolaire d’un enfant 1/2 journée

⚠️ Attention : depuis la loi du 8 juin 2020, le congé pour le décès d'un enfant est de 12 jours minimum, porté à 14 jours si l'enfant avait moins de 25 ans ou était lui-même parent. Un congé de deuil supplémentaire de 8 jours s'ajoute dans ce dernier cas. Ces durées légales priment sur celles prévues par la convention.Quelques exemples permettent de mieux visualiser ces droits :

un salarié qui se marie bénéficie d'une semaine complète, contre 2 jours pour le mariage de son enfant ;

la naissance d'un premier enfant ouvre droit à 3 jours, portés à 4 jours à partir du deuxième enfant si l'aîné a moins de 16 ans ;

la conclusion d'un PACS donne droit à 4 jours, un avantage souvent méconnu des employeurs.

Le 13e mois, la prime de vacances et un régime RTT spécifique ne sont pas prévus par le texte de base de l'IDCC 86. Seuls des avenants ou accords d'entreprise peuvent les instaurer, il convient de vérifier leur existence avant de les présenter comme un droit conventionnel automatique.

Information à caractère informatif, sans conseil juridique. Dernière vérification le 2026-08-11.